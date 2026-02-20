Flexibilitatea tablei ondulate de la Bilka în proiecte cu bugete fixe
Economica.net, 20 februarie 2026 18:20
Flexibilitatea tablei ondulate de la Bilka se vede cel mai bine atunci când lucrezi cu un buget stabilit de la început și nu îți permiți abateri. Când știi exact suma disponibilă, ai nevoie de un material care să îți ofere siguranță în calcule și costuri ușor de estimat. Tabla cutată este aleasă frecvent pentru că îmbină bine prețul, rezistența și viteza de montaj.
Acum 5 minute
18:30
Ungaria va scoate 1,8 milioane de barili de țiței din rezervele sale strategice, după ce livrările de petrol rusesc prin conducat Drujba au fost sistate # Economica.net
Guvernul de la Budapesta a informat că "va pune în circulaţie" aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 15 minute
18:20
Acum 30 minute
18:10
Lovitură în plin încasată de Trump. Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea taxelor vamale impuse de președintele american # Economica.net
Surpriză mare în SUA. Curtea Supremă de Justiție a Statelor, dominată de judecători conservatori, anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură puternică primită de președinte american.
Acum o oră
18:00
Control ANPC la peste 1.500 de operatori economici în perioada 16-20 februarie. Instituția a dat 945 de amenzi # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat, în perioada 16-20 februarie, peste 1.500 de operatori economici şi a dat amenzi de peste 5,68 de milioane de lei în urma neregulilor constatate, transmite Agerpres.
17:40
Autostrada Transilvania: 100 de kilometri noi vor fi deschiși circulației anul acesta – secretar de stat # Economica.net
Toți constructorii au reluat activitatea pe Autostrada Transilvania, informează vineri secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma, care estimează că în 2026 vor fi dați în trafic circa 100 de kilometri din A3.
Acum 2 ore
17:20
Comisia Europeană permite Guvernului de la Berlin să preia activele din Germania deținute de Rosneft # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat vineri că a aprobat "achiziţia controlului integral" al activelor din Germania ale concernului petrolier rusesc Rosneft de către ministerul Economiei de la Berlin, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:00
Spania va propune Uniunii Europene ridicarea sancțiunilor impuse președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez # Economica.net
Madridul va cere Uniunii Europene să ridice sancţiunile impuse preşedintelui interimar a Venezuelei, Delcy Rodriguez, după adoptarea unei legi a amnistiei ce merge ''în direcţia bună'', a anunţat vineri ministrul de Externe spaniol Jose Manuel Albares, la Barcelona, transmite AFP, relatează Agerpres.
17:00
Economia SUA a crescut cu 2,2% anul trecut, o încetinire față de ritmul de 2,8% în 2024 # Economica.net
Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creştere de 2,2%, o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
16:50
APIA a autorizat plata a 127 de milioane de lei în contul a trei intervenții aferente Campaniei 2025 # Economica.net
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în primele două zile de la demararea autorizării la plată a intervenţiilor PD-02, PD-03 şi PD-28, aferente Campaniei 2025, a autorizat plăţi de aproape 127 de milioane de lei, transmite Agerpres.
16:40
Lege nouă pentru Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) – Numărul funcţiilor de conducere, diminuat la şapte (proiect) # Economica.net
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de act normativ privind modificarea structurii organizatorice a Autorităţii de Reformă Feroviară (ARF), care prevede diminuarea numărului de funcţii de conducere de la opt la şapte, respectiv un director general de direcţie, un director de direcţie şi cinci şefi de serviciu.
16:40
Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț: Danlin XXL rămâne câștigător. CNSC a respins contestațiile # Economica.net
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, astăzi, 20 februarie 2026 cele trei contestații depuse la contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț, informează vineri Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Acum 4 ore
16:20
Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid, a declarat vineri cancelarul Friedrich Merz, în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart (sud-vest), informează Reuters.
15:50
Rafinăria Lukoil din Bulgaria a economist 8 milioane de dolari în cele două luni de când nu o mai administrează Lukoil # Economica.net
Rafinăria Burgas a Lukoil a raportat economii semnificative de costuri după eliminarea din administrarea sa a traderului controlat de Lukoil, firma Litasco din Elveția, a spus administratorul special al rafinăriei, numit de statul bulgar, potrivit Novinite.
15:40
Mercosur – UE ar trebui să implementeze acordul „cu forţa”, spune comisarul european pentru comerţ şi securitate economică # Economica.net
Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să pună în aplicare în următoarele luni controversatul acord comercial cu blocul Mercosur din America de Sud, în pofida opoziţiei Franţei şi a acţiunii în justiţie, a afirmat vineri comisarul pentru comerţ şi securitate economică Maros Sefcovic, transmite Reuters.
15:30
Comandamentul Nord-American de Apărare Aeriană (North American Aerospace Defense Command/NORAD) a comunicat joi că a detectat mai multe avioane de luptă ruseşti în largul coastelor Alaskăi, ceea ce a făcut necesară mobilizarea unor aparate militare pentru a escorta aeronavele ruseşti, relatează Reuters.
15:30
Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, în anul 2025 comparativ cu anul 2024 cu 4,3% datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (+6,7%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+5,4%), industria bunurilor de capital (+4,4%) şi industria bunurilor intermediare (+3,4%), arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
15:20
Iranul lasă loc de „bună ziua” cu SUA. Autorităţile de la Teheran spun că este posibilă o cooperare cu americanii pentru petrol şi gaze dacă Trump semnează un acord nuclear # Economica.net
Ministrul petrolului din Iran, Mohsen Paknejad, a afirmat vineri că există posibilitatea ca Iranul şi Statele Unite să coopereze în sectorul petrolier şi gazier dacă cele două ţări încheie un acord nuclear, informează EFE.
15:20
Polonia – Copiii miliardarului Zygmunt Solorz vor să construiască a doua centrală nucleară din ţară # Economica.net
Copiii miliardarului polonez Zygmunt Solorz vor ca firma lor din domeniul energiei ZE PAK SA să joace un rol în construcţia următoarei centrale nucleare poloneze, informează Bloomberg citând surse din apropierea acestui dosar.
15:10
Taxele lui Trump au provocat o scădere de 30% a exporturilor europene de oţel spre SUA # Economica.net
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei oţelului să solicite vineri o "reechilibrare" a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite AFP.
14:50
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Activitate intensă la nodul Boița, unul dintre cele mai spectaculoase din România, proiectat pe trei niveluri # Economica.net
Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu), informează vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intersecția dintre A1, A13 și DN7 va fi una dintre cele mai spectaculoase din țară, fiind proiectată pe trei niveluri.
Acum 6 ore
14:30
Războiul dintre Primăria Sectorului 1 cu Romprest. Compania de salubrizare a fost amendată cu 1,6 mil. lei/zi, penalităţi pentru că nu respectă programul de deszăpezire # Economica.net
Primăria Sectorului 1 anunţă că va aplica 1,6 milioane de lei pe zi penalităţi pentru Romprest, având în vedere modul în care s-a făcut deszăpezirea în aceste zile.
14:30
S-A SEMNAT! Umbrărescu devine proprietarul combinatul siderurgic Hunedoara, oprit de gigantul global al oțelului ArcelorMittal toamna trecută # Economica.net
ArcelorMIttal Hunedoara a anunțat acum câteva zile investitorii că s-au semnat documentele prin care firma lui Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic din Hunedoara. Mai este nevoie de avizul a două instituții din România pentru ca cel supranumit regele asflatului să prea efectiv combinatul, care acum este închis.
14:00
Ungurii de la MOL au avut un an mai greu. Grupul a avut un profit înainte de impozitare mai mic cu 11%, în 2025 # Economica.net
Grupul MOL a consemnat în 2025 un profit înainte de impozitare de 1,3 miliarde de dolari, cu 11% sub nivelul din anul anterior, pe fondul scăderii preţurilor la petrol şi gaze şi al unui context macroeconomic mai dificil, a anunţat vineri compania, printr-un comunicat.
13:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în dezbatere un proiect de ordin prin care modifică formularul 120 „Decont privind accizele”, documentul utilizat pentru declararea anuală a accizelor datorate. Schimbarea vine ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2025, care extinde lista produselor accizabile, scrie Termene.ro.
13:20
Ce se va întâmpla cu Cargus, după preluarea de către Sameday: separarea rețelei de lockere, proceduri pentru curierii eMAG Marketplace # Economica.net
Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, vine cu o serie de angajamente menite să reducă temerile Consiliului Concurenței legate de concentrarea pieței după preluarea Cargus. Astfel, Sameday promite stabilitate contractuală și separarea rețelei de lockere după preluarea companiei concurente și subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL.
13:10
60 de ani de tracțiune electrică în România. A șasea locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR a trecut probele de performanță # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță vineri că au fost finalizate testele la încă o locomotivă electrică modernizată pentru CFR Călători prin PNRR.
13:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că îşi acordă între "zece" şi "15 zile" pentru a decide dacă este posibil un acord cu Iranul sau dacă, dimpotrivă, va recurge la forţă împotriva Teheranului. relatează France Presse.
12:50
Ce planuri are românul care vinde cea mai ieftină energie electrică din țară și care tot construiește: “Vom avea active de 800 de milioane de euro la sfârșitul anului” # Economica.net
Teofil Mureșan, patronul grupului din care face parte Nova Power and Gas, cel mai ieftin furnizor de energie pentru populație, anunță extinderea, atât pe zona de producție de energie electrică, din gaz și regenerabilă, cât și pe zona de stocare. Vor crește și business-ul și numprul de angajați.
12:40
Tesla scoate o versiune „ieftină” a camionetei Cybertruck pentru a impulsiona cererea # Economica.net
Producătorul de automobile electrice Tesla a dezvăluit joi o variantă mai ieftină a camionetei Cybertruck pe piaţa din SUA, şi totodată a redus preţul la modelul Cyberbeast, cea mai puternică versiune a camionetei electrice Cybertruck, într-un moment în care se chinuie să găsească cumpărători pentru camionetele sale, transmite Reuters.
12:40
FOTO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Cum va arăta subsecțiunea Lazaret – Cornetu, cu cele mai multe tuneluri # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova prezintă vineri animație grafică 3D a subsecțiunii Lazaret – Cornetu, ultima din această serie dedicată unuia dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România.
Acum 8 ore
12:30
Palantir ştie tot. Încă un contract cu guvernul SUA – Acord de un miliard de dolari cu Departamentul de Securitate Internă (DHS) # Economica.net
Departamentul de Securitate Internă (DHS), agenţie a guvernului american care are o gamă largă de atribuţii, de la controlul imigraţiei până la prevenirea "terorismului", a semnat un acord de un miliard de dolari cu compania de tehnologie Palantir, informează vineri EFE.
12:30
Turcii de la YESS Power, care au făcut cel mai mare parc solar cu stocare din Balcanii de Vest, vor să intre în România # Economica.net
YESS Power, brandul de soluții de stocare a energiei al grupului turc Topkapı Endüstri, a testat și livrat cu succes un sistem de stocare a energiei în baterii, cu capacitate de 30MW/60MWh, pentru parcul solar Novaci de 55 MW din Macedonia de Nord și anunță intenția de a intra în România.
11:40
Marea curăţenie începe la STB – 12 măsuri pentru redresare financiară. Datoriile societăţii au urcat la 1,6 miliarde de lei # Economica.net
Societatea de Transport Bucureşti (STB) anunţă un plan pentru redresare financiară, ce va fi implementat pe parcursul acestui an, după ce datoriile sale au ajuns la 1,6 miliarde de lei.
11:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 19 februarie 2026, o echipă mixtă – formată din reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM - a efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS11, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
11:10
Ninsori, viscol, polei şi ger în Bucureşti. Cod galben în Capitală, Ilfov şi alte 15 judeţe # Economica.net
Vremea va deveni deosebit de rece şi vor reveni precipitaţiile sub formă de ninsoare în Bucureşti, în acest weekend, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată vineri. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.
11:10
AETA, fosta Electroargeș, a reziliat contractul cu BEKO România, după neînțelegeri privind prețul pentru 2025 și 2026 # Economica.net
Producătorul de electrocasnice AETA, fosta Electroargeș, a încheiat contractul cu BEKO România. Compania se va concentra pe producția de produse marcă proprie.
Acum 12 ore
10:20
E.ON Drive a atins pragul de 500 de puncte de încărcare pentru mașini electrice în România. Reducere de 50% pentru oricine încarcă săptămâna viitoare # Economica.net
E.ON Drive Infrastructure România, dezvoltator de infrastructură pentru mobilitatea electrică, anunță atingerea unui nou reper important: instalarea punctului de încărcare cu numărul 500 din rețeaua sa națională, extinsă în 39 de județe din România.
10:10
Japonia trece prin cel mai dificil mediu de securitate de la Al Doilea Război Mondial încoace, spune premierul. Amenințările sunt China, Rusia şi Coreea de Nord # Economica.net
Şefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, a acuzat vineri China de dorinţa de a "modifica status quo-ul prin forţă sau coerciţie" în zonele maritime asupra cărora îşi dispută suveranitatea cu ţările vecine, dar a insistat totuşi că Japonia doreşte "legături stabile şi constructive" cu Beijingul, relatează AFP.
09:50
Cifra de afaceri din industria românească a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în 2025 faţă de anul precedent, pe fondul rezultatelor pozitive înregistrate în industria extractivă (+9,5%) şi în industria prelucrătoare (+2,9%), relevă datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:40
Surpriză din Ucraina. Exporturile militare ar putea ajunge la câteva miliarde de dolari în 2026 # Economica.net
Ucraina ar putea exporta în acest an produse şi servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele sale vânzări în străinătate de la debutul războiului şi are în vedere introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean în domeniul apărării pentru Reuters.
09:30
Relaţia România - SUA este extrem de matură, cu interese reciproce, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la Washington.
09:20
În încercarea de a rămâne pe poziții în cea mai mare piață auto a lumii, șefii marilor companii auto germane îl vor însoți pe cancelarul Merz în vizita programată săptămâna viitoare în China.
08:50
Iranul ameninţă din nou SUA că toate bazele militare şi activele americane din Orientul Mijlociu devin ţinte, în cazul unui atac al Statelor Unite # Economica.net
Iranul şi-a reiterat ameninţările împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac, într-o scrisoare trimisă joi secretarului general al ONU, într-un context încă foarte tensionat cu Statele Unite, notează AFP.
08:30
Carburanții auto s-au scumpit azi la stațiile de distribuție, la doar două zile de la precedenta majorare de preț și pentru a patra oară la rând în această lună.
08:30
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prelua mandatul în martie a declarat, joi, la Antena 3, preşedintele Nicuşor Dan.
07:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că intenţionează să ordone agenţiilor federale să "identifice şi să publice" dosare despre extratereştri şi OZN-uri, a căror difuzare este cerută de americani de zeci de ani, notează AFP.
Acum 24 ore
22:10
Produs nou la eMAG, vândut de un gigant european. RCA de la cea mai nouă companie intrată în România # Economica.net
Anytime, companie parte a grupului grec Interamerican, controlat la rândul său de gigantul olandez Achmea, a debutat pe eMag cu produsul RCA, singurul pe care în vinde momentan în România. Vânzarea se face în parteneriat cu liderul brokerajului autohton, Safety Broker, care este și unic partener eMAG pe zona de asigurări.
22:10
Nou turn de 20 de etaje în polul corporatiștilor. Ultima bucată din fosta fabrică de televizoare Electronica se transformă în proiect imobiliar # Economica.net
Ultima bucată din fosta fabrică Electronica, de pe platforma Pipera, se va transforma în proiect imobiliar. Familia Creștin pregătește autorizarea unui teren pentru construcția unei clădiri de birouri.
22:10
Ce planuri anunță cel mai bogat ucrainean pentru fabrica de țevi din Iași, cumpărată în decembrie de la ArcelorMittal # Economica.net
Combinatul siderurgic Zaporizhsta, parte a grupului Metinvest controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, a început livrările de tablă laminată la cald către Metinvest Tubular Iași, companie care a intrat în grup la finalul anului 2025.
22:00
Franța dezaprobă participarea unui reprezentant al Comisiei Europene la Consiliul pentru Pace a lui Trump # Economica.net
Comisia Europeană "nu ar fi trebuit niciodată" să asiste la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, a scris joi pe X ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP, transmite Agerpres.
