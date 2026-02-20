Negocieri pentru o vizită la Casa Albă, după ce Nicuşor Dan a participat la Consiliul pentru Pace
ObservatorNews, 20 februarie 2026 19:50
Preşedintele Nicuşor Dan a mers la Consiliul Păcii de la Washington pentru a consolida relaţia cu Statele Unite ale Americii. Este explicaţia dată de şeful Statului după întâlnirea cu Donald Trump si cu alţi oficiali de rang înalt de la Casa Albă. Pentru Observator Nicuşor Dan a anunţat că România îsi poate pune la dispozitie bazele militare, dacă Statele Unite vor decide să atace Iranul.
Acum 10 minute
20:00
Ne pregătim de încă un episod de viscol şi ninsori. Din această după-amiază, vremea s-a răcit considerabil, iar la noapte, ploile se vor transforma în ninsori.
20:00
Rogobete anunţă control naţional după ce un medic a fost filmat operând la privat în timpul orelor de la stat # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat, vineri, după ce o unitate sanitară privată a publicat un videoclip în care un medic angajat şi la stat se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00, el anunţând că a trimis Corpul de Control al ministrului Sănătăţii la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.
Acum 30 minute
19:50
Noile opere de artă modernă din Iaşi au împărţit oamenii în două. "Sculpturi demonice" # ObservatorNews
Controverse artistice la Iaşi! O expoziţie în aer liber cu lucrările celor mai buni sculptori români contemporani încântă şi contrariază în acelaşi timp. Eminescu tatuat, timpul care înrobeşte şi singurătatea sunt statuile care îi fac pe trecători să se oprească din drum şi să privească operele admirativ sau critic.
19:50
19:40
De ce nu mai fac şoferii "amiabilă" la accidente. Plătesc reparaţiile din banii lor # ObservatorNews
De teama majorării RCA după ce fac accident, tot mai mulţi şoferi încalcă legea. Nu fac constatare amiabilă sau nu mai trec pe la Poliţie să declare tamponarea. Preferă să îi dea pe loc păgubitului bani să îşi repare maşina, doar că pot da avea probleme mari. Amenzi, suspendarea permisului şi pierderea sumei oferite.
19:40
TikTokerul Adonis susţine că Darian Ion a fost rasist şi l-a scuipat. "M-a implorat să îi dau bani" # ObservatorNews
Scene violente cu personaje controversate în centrul Bucureştiului! Un influencer american a fost reţinut de poliţişti după ce l-a bătut pe fratele tânărului care a murit în casa dealerului de droguri al lui Vlad Pascu. Dus cu maşina acasă de poliţie după audieri, victima a profitat de ocazie să facă o postare pe Instagram.
19:40
EXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finale # ObservatorNews
"Dincolo chiar e mai ieftin". La noi, un coș cu 10 produse de bază este mai scump decât în Italia și Spania, deși un român câștigă, în medie, cu aproximativ 50% mai puțin. Cât plătim în plus, vedeți într-un experiment Observator.
19:40
Întâlnire cu scântei între Fisc și firmele de curierat care trebuie să colecteze Taxa Temu! Autorităţile spun că sunt prea puţini bani adunaţi din taxa pentru coletele din afara Uniunii Europene şi ameninţă că va începe controale la aceste companii de săptămâna viitoare.
Acum o oră
19:30
Monarhia britanică este în plină criză. După ce l-au ţinut 12 ore în arest pe fratele regelui Charles pentru că i-ar fi livrat secrete de stat pedofilului Jeffrey Epstein, poliţiştii se apropie de acuzaţii şi mai grave. Au chemat la audieri fostele gărzi de corp ale lui Andrew, într-o investigaţie legată de trafic de persoane şi exploatare sexuală desprinsă din dosarul Epstein.
19:30
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile # ObservatorNews
Avertisment de la polițiști. Tot mai mulți bani de recuzită inundă Uniunea Europeană. Peste un miliard 200 de milioane de euro falși au fost retrași de anchetatorii de la crimă organizată anul trecut. Cea mai mare captură, aproape un miliard de euro, a fost făcută în portul Constanța.
Acum 2 ore
19:00
Valeri Zalujni a dat vina pe Volodimir Zelenski pentru contraofensiva ratată a Ucrainei din 2023 # ObservatorNews
Fostul general ucrainean Valeri Zalujni, în prezent ambasador la Londra, l-a acuzat în această săptămână pe Volodimir Zelenski că, din vina sa, a eșuat contraofensiva ucraineană din 2023, că este responsabil de ingerințele politice în deciziile militare din timpul războiului și că a ordonat raiduri ale serviciilor secrete ucrainene (SBU) asupra sa. Declarațiile au stârnit valuri în Ucraina. Analiști politici de la Kiev cred că fostul șef al armatei ucrainene și-a lansat în acest mod campania pentru eventuale alegeri prezidențiale. Popular în Ucraina, Zalujni a negat în repetate rânduri că vrea să intre în politică.
18:20
Curțile de Apel îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea pensiilor magistraților, validată de CCR # ObservatorNews
Curțile de Apel din România îi cer președintelui Nicușor Dan să înainteze Parlamentului o solicitare de reexaminare a legii privind pensiile magistraților. Acestea susțin că actul normativ ar introduce mai multe regimuri de pensionare pentru magistrați și ar genera o situație considerată absurdă: într-un interval de aproximativ trei ani, un judecător de judecătorie pensionat în baza actualei legi ar putea ajunge să aibă o pensie aproape egală cu cea a unui judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție retras din activitate potrivit noii reglementări.
18:10
Economia SUA, cel mai slab ritm de creștere de după pandemie. Tarifele lui Trump şi inflaţia reduc consumul # ObservatorNews
Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creştere de 2,2%, o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023, transmit AP şi Reuters, potrivit Agerpres.
18:10
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis anularea tarifelor globale impuse de președintele Donald Trump, care au intrat în vigoare în februarie 2025. În hotărârea sa, instanța supremă a stabilit că liderul american și-a depășit atribuțiile atunci când a impus tarife printr-o lege destinată situațiilor de urgență națională, scrie BBC.
Acum 4 ore
17:50
Ciprian Ciucu, despre planul STB de redresare financiară: "Par să fie doar primii paşi în direcţia corectă" # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că a văzut planul de redresare financiară al STB şi a declarat că "pare" să fie "doar nişte primi paşi făcuţi în direcţia corectă''.
17:50
Cele cinci mari puteri militare europene și-au unit forțele să producă, într-un an, drone autonome ieftine # ObservatorNews
Germania, Franța, UK, Polonia și Italia au anunțat vineri că lansează un program prin care să dezvolte într-un an și la costuri reduse drone autonome și sisteme antiaeriene, capabile să contracareze amenințările Rusiei. Inițiativa include cooperare industrială, schimb de informații, pe baza experienței Ucrainei, pentru a reduce dependența Europei de soluțiile scumpe și externe.
17:50
Ilie Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu Ursula von der Leyen, săptămâna viitoare. Miza: fondurile UE # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc într-un moment-cheie pentru România, în contextul negocierilor privind bugetul de stat, al fondurilor din PNRR și al așteptatului răspuns al Comisiei Europene privind plata a sute de milioane de euro.
17:30
Microbuz scufundat sub gheaţa celui mai adânc lac de apă dulce din lume. Şapte turişti chinezi au murit # ObservatorNews
Şapte turiști chinezi și un șofer au murit după ce un microbuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă, după ce gheața s-a rupt sub el, a declarat vineri guvernatorul local, Igor Kobzev, citat de Reuters.
17:30
Ce greșeală ne poate face să ratăm adevăratul sens al Postului Mare. Explicațiile părintelui Victor Georgescu # ObservatorNews
Postul a început ca o rânduială religioasă şi a ajuns, pentru unii, ceva între tradiţie, dietă şi chiar trend. Până la urmă nu e ceva rău, atâta timp cât rezultatele sunt benefice. Doar că s-ar putea ca liniştea şi împăcarea pe care le căutăm şi pe care ar trebui să ni le aducă postul să se transforme în griji, sentimente de vină sau frustrare. Despre sensul autentic al postului și despre echilibrul dintre rânduială și presiunea modernă ne vorbeşte părintele Victor-Lucian Georgescu, paroh al Bisericii Kretzulescu.
17:20
Țara europeană unde poţi deveni, gratuit, proprietar de insulă pentru 12 luni. Care sunt condiţiile # ObservatorNews
O ţara europeană lansează o iniţiativă inedită prin care le oferă oamenilor obișnuiți șansa de a deveni "proprietari" temporari ai unei insule. Cinci insule vor fi puse la dispoziția câștigătorilor pentru un an, gratuit, însă competiția vine cu reguli clare, iar bogaţii nu au voie să participe.
17:20
Patinatoarea Julia Sauter a doborât recordul României la JO din Milano: "Recunoscătoare să-mi reprezint țara" # ObservatorNews
Performanţă istorică la proba de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano. Julia Sauter a reușit cea mai bună clasare obținută vreodată de o patinatoare din România, locul 17. Sportiva născută în Germania a reuşit cu o precizie nemţească şi cu graţia unei balerine să îşi doboare recordul personal. În exclusivitate pentru Observator, Julia Sauter ne-a împărtăşit bucuria rezultatului.
17:10
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii # ObservatorNews
Multă vreme, sardinele în conservă au fost considerate un aliment banal, ieftin, o masă de avarie atunci când resursele erau limitate. Acel gust sărat al copilăriei, când le mâncam direct din cutia din tablă, lângă o felie de pâine şi o ceapă. Şi totuşi, astăzi, se întâmplă ceva foarte interesant: conservele premium de pește, în special sardinele, au ajuns în restaurantele moderne din marile orașe ale lumii, iar Bucureştiul s-a aliniat la acest lucru. Sardinele sunt aduse la masă şi servite exact aşa cum sunt, în conservă, cu o felie de lămâie deasupra. Nu sunt totuşi sardine din comerţ, ci importate din ţări cu tradiţie în pescuitul lor, apoi maturate în uleiuri de cea mai înaltă calitate. Dar, oricum le-am mânca, nutriţioniştii spun că sunt un aliat excelent al sănătăţii.
17:10
Incredibila forță militară cu care americanii au înconjurat Iranul: Amintește de invazia Irakului. Analiză FT # ObservatorNews
Statele Unite au desfășurat forțe militare impresionante în Orientul Mijlociu, într-o mișcare considerată de experți drept una dintre cele mai ample din ultimii ani și care amintește de pregătirile pentru invazia Irakului. Mobilizarea include portavioane, nave de război, avioane și sisteme de apărare antirachetă, suficiente pentru a susține o campanie aeriană de durată. Președintele Donald Trump a avertizat Iranul că are la dispoziție cel mult 15 zile pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear, în caz contrar riscă acțiuni militare.
17:00
Horoscop weekend 21-22 februarie. Zodiile care fac pace și își recapătă liniștea în relaţie # ObservatorNews
Horoscop weekend 21-22 februarie. Venus în trigon cu Jupiter aduce un weekend cu vești bune, oportunități neașteptate și conversații care pot schimba direcția unor planuri. Totuși, tensiunile generate de careul Lunii cu Pluto au puterea să scoată la suprafață orgolii, diferențe de opinie sau preocupări financiare. Este un final de săptămână în care echilibrul dintre dorințe și responsabilități va face diferența pentru fiecare zodie.
16:20
Patriarhia Română organizează rugăciuni pentru pace, la patru ani de război în Ucraina # ObservatorNews
Duminică, în toate lăcașurile de cult din Patriarhia Română vor fi rostite rugăciuni speciale pentru pace, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, potrivit Agerpres.
16:10
Portavionul Charles de Gaulle, trimis în Atlanticul de Nord și Marea Baltică pe fondul tensiunilor cu Rusia # ObservatorNews
Portavionul francez Charles de Gaulle, însoţit de grupul său de escortă, va fi desfăşurat în Atlanticul de Nord şi în Marea Baltică, a anunţat vineri Ministerul francez al Apărării. Decizia vine pe fondul tensiunilor generate de Rusia şi al interesului manifestat de Donald Trump pentru Groenlanda, potrivit AFP, informează News.ro.
16:10
Reacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează România # ObservatorNews
La aproape un an de la moartea lui Rareş Ion, tânărul care şi-a pierdut viața în urma unei supradoze în casa dealerului Maru, fratele lui a ajuns la Poliţie, la audieri. Darian a fost bătut în centrul Bucureştiului, în timpul unui live pe TikTok, susţinut de un influencer străin. Tânărul l-a acuzat de rasism şi l-a lovit până când a căzut la pământ. Influencerul a fost reţinut, în timp ce Darian a fost lăsat să plece acasă. Prilej bun să tranşeze toată situaţia pe internet şi citez acum: "aşa se întâmplă când nu ştii cum funcţionează România".
Acum 6 ore
15:50
Viața lui Alex s-a schimbat într-o fracţiune de secundă, după un diagnostic crunt. Şansa lui la viaţă e în SUA # ObservatorNews
Viaţa lui Alexandru şi a Claudiei s-a schimbat într-o secundă. Tânărul, care râdea cu prietenii în vacanțe, care își ținea copiii în brațe şi făcea glume la fiecare masă, s-a trezit cu un diagnostic de neimaginat: glioblastom grad IV. Cu alte cuvinte, cea mai agresivă și frecventă tumoră cerebrală malignă la adulți. Pentru o şansă la viaţă, Alexandru are nevoie de ajutor pentru tratament în Statele Unite.
15:50
Rogobete le cere medicilor să fie recunoscători: "Au fost exceptaţi de la tăierea cu 10% a salariilor" # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Aexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii, personalul medical, din punctul lui de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%.
15:30
Buy European vs. Buy American: SUA amenință UE că va bloca accesul companiilor la contractele Pentagonului # ObservatorNews
SUA au avertizat Bruxellesul că ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului, dacă UE, care plănuiește să actualizeze Directiva de achiziții publice din 2009, va include o clauză de tip "Buy European", adică ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani, relatează POLITICO.
15:30
Voucherele de energie, prelungite până la final de 2026. Manole: Peste 710.000 de români primesc acest sprijin # ObservatorNews
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat continuarea acordării voucherelor de energie. El a subliniat că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până acum, în aplicaţia EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.019.852 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Potrivit ANPIS, 724.857 au fost declarate eligibile.
15:30
Circa 390.000 de ucraineni trăiesc în prezent cu dizabilități provocate de conflictul armat, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății, Christian Lindmeier, în cadrul unei conferințe de presă. Anunțul vine cu puțin timp înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse, potrivit EFE, relatează Agerpres.
15:20
Reacţia influencerului Adonis, reţinut după ce l-a bătut pe fratele lui Rareş Ion: "Nu sunt un tip violent" # ObservatorNews
Influencerul Adonis, implicat recent într-un incident violent în Capitală, a povestit reporterilor ce s-a întâmplat. Americanul, care a lovit un tânăr de 20 de ani în timpul unui live pe TikTok, a declarat că s-a apărat după ce a fost jignit şi scuipat.
15:20
Intrigi și eleganță la Palatul Parlamentului. Actorii din Bridgerton, interviu exclusiv pentru Observator # ObservatorNews
Vorbim acum despre un eveniment care a stârnit mare interes şi care pune capitala în rândul marilor oraşe ale lumii atinse de febra Bridgerton. Palatul Parlamentului a fost transformat aseară într-un univers inspirat din eleganța epocii Regency iar pe sălile sale au răsunat acorduri de violoncel. Bineînţeles de la eveniment nu au lipsit nici actorii principali din faimosul serial. Îi vedeţi într-un interviu exclusiv, marca Observator.
15:20
(P) Top 5 cele mai populare arome de parfumuri unisex – idei ușor de purtat, zi de zi # ObservatorNews
Parfumurile unisex câștigă tot mai mult teren pentru că se adaptează ușor stilului personal și nu impun limite.
15:00
Explicația bizară dată de Emil, românul care a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket în Italia # ObservatorNews
Explicație halucinantă dată de Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket din Bergamo, Italia. În fața judecătărului, bărbatul a spus că i s-a părut că era un animal de pluș. Tentativa de răpire a avut loc la supermarketul Esselunga de pe Via Corridoni, weekendul trecut. Fetița în vârstă de un an și jumătate a fost trasă în mod repetat și a suferit fracturi la femur și tibie. Judecătorul Michele Ravelli a validat arestarea.
14:50
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a anunţat că, alături de Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a pus la care un plan pentru revitalizarea fotbalului din Fâşia Gaza.
14:40
Record mondial în Dubai, trofee pe trei continente: povestea campionului român Kevin-Casian Bordea # ObservatorNews
La o vârstă la care majoritatea copiilor sunt fascinați de jocurile video sau de desenele animate, un elev de doar 10 ani din Capitală rescrie istoria competițiilor internaționale de calcul mental. Kevin-Casian Bordea pare un copil absolut obișnuit când intră dimineața pe poarta Școlii Gimnaziale „Luceafărul” din București, dar mintea lui ascunde un talent uluitor: capacitatea de a face calcule matematice complexe mai rapid decât ar putea un adult să le tasteze pe un calculator. Performanțele sale incredibile din ultimul an tocmai au pus România pe harta mondială a unei discipline dominate, în mod tradițional și autoritar, de națiunile asiatice.
14:30
Analist, despre discursul lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: Dezamăgitor, Trump aşteaptă lucruri tangibile # ObservatorNews
A fost ziua marelui test pentru preşedintele Nicuşor Dan, în raport cu administraţia americană. Un test în care s-a aruncat singur, atunci când a ales să fie oficialul european cu rangul cel mai înalt care onorează Consiliul pentru Pace inventat de Donald Trump.
14:30
Imagini emoţionante cu un pui de macac abandonat care îşi găseşte alinarea "în braţele" unei jucării de pluş # ObservatorNews
Punch, un pui de macac japonez, a devenit viral după ce povestea lui a impresionat o lume întreagă. A fost abandonat după naştere, în urmă cu şapte luni, dar chiar şi în singurătatea lui, şi-a găsit alinarea într-un prieten neaşteptat: un urangutan de pluş pe care îl târăşte peste tot, căutând protecţie şi confort atunci când celelalte animale îl resping sau îl bruschează.
14:30
Zeci de suspecţi reţinuţi în ancheta privind meciurile trucate pentru pariuri din campionatul Turciei # ObservatorNews
Autorităţile din Turcia au anunţat, vineri, că au reţinut 32 de suspecţi în cadrul anchetei privind aranjarea unor meciuri pentru pariuri din campionatul de fotbal al Turciei.
14:20
A luat 10 milioane de lei să aibă grijă de animale, dar le-a lăsat să moară de foame sub ochii autorităților # ObservatorNews
Ancheta în cazul fermei de bizoni din Cluj, transformată în lagăr de exterminare pentru animalele ţinute acolo, scoate la iveală că totul s-a întamplat sub ochii indiferenţi ai autorităţilor. Vă avertizez urmează informaţii cu impact emoţional. Inspectorii trimişi de mai multe instituţii ale statului au descoperit sute de leşuri de bizoni si cerbi din care se hraneau păsările de prada. Cu toate astea nu reuşesc să înlăture focarul de infecţie, dar nici să relocheze animalele care au supravieţuit.
14:10
Naţionala de fotbal a României se pregăteşte pentru barajul de calificarea la Campionatul Mondial din vară, din America de Nord, iar "tricolorii" au mari şanse să-l aibă alături, la barajul din martie, pe selecţionerul Mircea Lucescu.
Acum 8 ore
14:00
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 21 februarie, şi duminică, 22 februarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
13:50
Fraudă cu ajutoare de încălzire. Şase angajaţi ai Primăriei falsificau tot traseul documentelor # ObservatorNews
Ajutoarele de încălzire fac obiectul unei anchete de fraudă deschisă de procurorii din Bistriţa Năsăud. S-au făcut şase percheziţii dimineaţă, inclusiv la sediul primăriei din comuna Chiuza. Mai mulţi angajaţi sunt suspectaţi că ar fi format un grup care a construit o schemă infracţională ce a obţinut averi din ajutoarele de încălzire, acordate ilegal.
13:50
Misiune de salvare contra cronometru. O familie cu trei copii a rămas blocată în zăpadă pe munte # ObservatorNews
Misiune de salvare contra cronometru în munţii Bihorului. O familie cu trei copii a rămas prinsă în nămeţi, în toiul nopţii, după ce maşina s-a oprit în mijlocul drumului acoperit de zăpadă. Tatăl a înţeles rapid pericolul şi a sunat după ajutor iar salvamontiştii au pornit spre ei, prin viscol şi troiene.
13:50
21 februarie, Sfinţii Eustatie şi Timotei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 21 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Eustatie şi Timotei, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
13:40
Moldoveni recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina. Li se promiteau 100.000 de dolari # ObservatorNews
Autoritățile din Moldova și Ucraina au destructurat un grup coordonat de serviciile secrete ruse, care plănuia asasinarea unor persoane publice ucrainene, inclusiv politicieni, jurnaliști, activiști și militari. 11 suspecții au fost reținuți atât în Moldova, cât și în Ucraina, iar pentru fiecare asasinat erau promise recompense de până la 100.000 dolari. Principalul suspect este un moldovean recrutat în închisoare în Rusia, unde își ispășea o pedeapsă pentru trafic de droguri. După transferul în penitenciarele din Moldova, unde și-a continuat sentința, a fost grațiat în 2022. Scopul grupului era să provoace panică și destabilizare în Ucraina.
13:40
21 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 februarie de-a lungul timpului.
13:30
Preţul aurului, 20 februarie 2026. Gramul de aur a depăşit, din nou, pragul psihologic de 700 de lei # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
