Pregătiri pentru condiții extreme Măsurile organizatorilor înainte de derby-ul Rapid - Dinamo pe Arena Națională
Golazo.ro, 20 februarie 2026 19:50
Organizatorii au luat măsuri speciale pentru a menține gazonul în condiții optime pentru meciul Rapid - Dinamo. Partida se va desfășura mâine, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
19:50
19:40
„E instigare!” Suporterii lui Dinamo reacționează după clipul postat de club: „Lipsă de decență și de respect față de adversar” # Golazo.ro
Fanii dinamoviști au păreri împărțite despre imaginile create de club cu inteligența artificială pentru a promova derby-ul Rapid - Dinamo
19:40
Incredibil: Vassaras l-a premiat pe Hațegan E delegat la meciul echipei lui Marius Șumudică, la 4 zile de la scandalul din Hermannstadt - CFR # Golazo.ro
Ovidiu Hațegan a avut parte de o delegare „de lux” după scandalul creat în etapa precedentă a Ligii 1.
Acum o oră
19:20
Pancu, uluit Antrenorul CFR-ului a comentat suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după suspendarea primită de Andrei Cordea în urma scandalului de la meciul cu U Cluj, scor 3-2.
19:10
Ședință la FRF Mihai Stoichiță și Ilie Dumitrescu, reacții despre viitorul lui Lucescu la națională: „Sută la sută” # Golazo.ro
Reprezentanții Federației Române de Fotbal (FRF) s-au reunit vineri pentru a discuta viitorul echipei naționale. Selecționerul Mircea Lucescu a mers în Belgia pentru investigații medicale suplimentare, după ce în ultimele luni a acuzat probleme de sănătate.
Acum 2 ore
19:00
Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani).
19:00
Continuă problemele la UTA! Jucătorul adus în această iarnă va lipsi până la finalul sezonului. Ce soluții are Adrian Mihalcea # Golazo.ro
Luka Gojkovic (26 de ani), jucătorul împrumutat de Rapid la UTA Arad în această iarnă, va rata restul sezonului după accidentarea din meciul cu FC Botoșani, 2-1.
18:50
Final de aventură la WTA Dubai Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinalele probei de dublu » Premiu consistent pentru românce # Golazo.ro
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au oprit în semifinalele probei de dublu din cadrul competiției WTA 1000 de la Dubai.
18:30
Dinamo, clip controversat „Câinii” au postat un video de promovare a derby-ului cu Rapid, făcut cu AI: un câine adulmecă o pană # Golazo.ro
Rapid - Dinamo se va juca mâine seară pe Arena Națională, de la ora 20:00. „Câinii” au postat un scurt video de promovare a partidei de sâmbătă, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.
Acum 4 ore
18:00
Panică în Turcia Un jucător trecut pe la Barcelona a fost implicat într-un accident de mașină. În ce stare se află sportivul # Golazo.ro
Rey Manaj (28 de ani), atacantul turcilor de la Sivasspor, a fost implicat într-un accident de mașină, în timp ce se întorcea de la antrenamentul echipei.
17:50
Cât interes prezintă CSA Steaua?! Audiența meciului pe care clubul MApN-ului l-a disputat joi la Voluntari e sub și a celui mai neatractiv joc din Liga 1 # Golazo.ro
S-a reluat campionatul și în Liga 2, cu partida de joi după-amiază, FC Voluntari - CSA Steaua 2-0, extrem de importantă în lupta pentru accesul în play-off
17:50
Chivu și-a pierdut golgheterul Lautaro Martinez s-a accidentat la gambă » Va rata returul cu Bodo/Glimt și poate fi absent la încă un meci extrem de important # Golazo.ro
Lautaro Martinez (28 de ani), unul dintre titularii lui Cristi Chivu (45 de ani), a suferit o întindere musculară la nivelul gambei stângi.
17:40
„Bă piticule!” Marius Avram, măsurat la perete: „M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri” + Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani) a vorbit, în episodul 13 din „Lumini și Umbre”, despre bullyingul la care a fost supus din cauza înălțimii, dar și despre clipele dificile prin care arbitrii trec atunci când comit greșeli într-un meci.
16:50
Găsit mort într-o pădure Decesul unui fost jucător italian, învăluit în mister » Mesajele fostelor echipe # Golazo.ro
Christian Jidayi, fost fundaș dreapta italian, a decedat la vârsta de 38 de ani, trupul lui fiind găsit într-o pădure.
16:30
Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat: „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!” # Golazo.ro
Eduard Novak (49 de ani), fostul ministru al Sportului, a avut o reacție dură cu privire la performanța reușită de Julia Sauter (28 de ani).
16:20
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea” # Golazo.ro
Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.
Acum 6 ore
16:00
Liga 1, etapa #28 LIVE de la 17:00, Oțelul - UTA Arad. FC Botoșani o întâlnește pe U Cluj, în ultimul meci al zilei » Partidele + clasamentul # Golazo.ro
Oțelul Galați și UTA Arad dau startul etapei #28 din Liga 1. Cele două formații se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00.
15:50
În Ghencea e cel mai scump din București Topul chiriilor celor 4 arene din Capitală. Pe „Steaua”, preț de 4 ori mai mare decât pe Giulești! # Golazo.ro
Strict raportat la chirie, fără plata utilităților și altor cheltuieli de organizare, stadionul Steaua costă aproape cât sunt la un loc Arena Națională și arena unde joacă Rapid.
15:40
Vizită-surpriză la Rapid FOTO: Cine s-a prezentat la antrenamentul giuleștenilor, înaintea derby-ului cu Dinamo # Golazo.ro
Rapid se pregătește intens pentru derby-ul cu Dinamo, iar astăzi, în timpul antrenamentului, giuleștenii au avut parte de un vizitator. Cine a fost prezent, în rândurile de mai jos.
15:20
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor” a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.
15:00
A demisionat după grevă Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor # Golazo.ro
Paolo Petrecca a demisionat din funcția de director al televiziunii publice Rai Sport, după protestele jurnaliștilor italieni.
14:50
Ce-l macină pe Kopic Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre aspectul la care trebuie să lucreze Dinamo pentru a câștiga cu Rapid: „Să ne îmbunătățim” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa #28 din Liga 1.
14:50
Ngezana apelează la Platelet-Rich Plasma Stoperul FCSB a ales o procedură inovatoare, în locul operației. Miza e imensă: prezența la CM și 250.000 de euro # Golazo.ro
Ngezana are probleme medicale serioase la genunchi, din cauza cărora nu a mai intrat în vederile antrenorilor de la FCSB la ultimele jocuri.
14:40
Radu Miruță, luat peste picior Mihai Stoica , ironic după declarațiile ministrului Apărării: „Ar putea insista şi pentru ieşirea României din UE!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat declarațiile făcute de Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale cu privire la situația celor de la CSA Steaua.
14:30
Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Se anunță cod galben de ninsori și viscol înaintea derby-ului din etapa #28 a Ligii 1.
Acum 8 ore
14:00
E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor înaintea derby-ului cu Dinamo.
13:50
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia # Golazo.ro
Prezența lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, pentru calificarea la CM 2026, rămâne sub semnul întrebării.
13:40
Dobre anunță schimbarea Căpitanul de la Rapid, determinat înaintea derby-ului cu Dinamo: „Să arătăm altă atitudine” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul „giuleștenilor”, a prefațat derby-ul din etapa #28 a Ligii 1.
13:30
„Nu știe un cuvânt în română” Ce spune fostul antrenor al Juliei Sauter, la un an de la încheierea colaborării: „Mi-a zis, brusc, asta” # Golazo.ro
Marius Negrea a vorbit despre cei 14 ani de colaborare cu Julia Sauter, care a luat sfârșit la începutul anului trecut.
13:20
„Să arătăm atitudine” Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv” # Golazo.ro
Rapid - Dinamo. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.
13:10
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre lecția primită după meciul fabulos de hochei feminin SUA - Canada, de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
13:00
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele # Golazo.ro
Luis Figo (53 de ani) a rememorat primele sale amintiri alături de Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei și al lui Al-Nassr.
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate” # Golazo.ro
Lilian Thuram (54 de ani), fost fundaș la Juventus și Barcelona, l-a criticat dur pe Jose Mourinho (63 de ani), în urma declarațiilor sale legate de insultele rasiste pe care Gianluca Prestianni (20 de ani) i le-ar fi adresat lui Vinicius (25 de ani).
12:20
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...” # Golazo.ro
Neymar (34 de ani), starul brazilian al celor de la Santos, a anunțat că s-ar putea retrage în luna decembrie, atunci când îi va expira actualul contract.
Acum 12 ore
12:00
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) a povestit un episod amuzant, la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
11:50
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări # Golazo.ro
Carlos Alcaraz a fost enervat de arbitrul de scaun, în timpul meciului cu Karen Khachanov de la Doha.
11:40
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat” # Golazo.ro
Julia Sauter (28 de ani), reprezentanta României la patinaj artistic, a vorbit despre retragere, după ce a obținut locul 17 în finala de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
11:30
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a explicat de ce a refuzat să o antreneze pe Dinamo, înainte ca Zeljko Kopic să preia banca tehnică a echipei în decembrie 2023.
11:20
Îl înfruntă pe Trump Un nume important din tenis critică situația politică din SUA: „Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există” # Golazo.ro
Coco Gauff (21 de ani, #4 WTA) s-a declarat indignată de ceea ce se întâmplă în SUA și nu se teme să vorbească despre situația politică din țara sa.
10:50
După spectacolul din play-off-urile de calificare în optimile competițiilor europene, ne întoarcem la meciurile din competițiile interne. Liga 1, LaLiga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 programează azi primele meciuri din weekend.
10:20
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit din nou despre conflictul cu Steaua, privind identitatea și palmaresul echipei.
09:50
„Nu vreau să-i dau cu piciorul” Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor”, nu se gândește să părăsească prea curând formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).
09:50
Ce se va întâmpla cu Sebastien Loeb Viitorul pilotului de la Dacia, după decizia producătorului de a se retrage de la Dakar 2027 # Golazo.ro
Sebastien Loeb, pilotul francez de la Dacia, a vorbit despre viitorul său, în contextul în care producătorul din România și-a anunțat retragerea de la Dakar 2027.
08:00
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid # Golazo.ro
O bază-simbol ajunsă ruină. Pro Rapid, locul unde s-au format generații de rapidiști, este prezentată ca o epavă abandonată, cu clădiri sigilate, terenuri năpădite de vegetație și simboluri puternice ale decăderii, precum autocarul lăsat lângă cimitir.
Acum 24 ore
02:00
Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!” # Golazo.ro
Bruno (41 de ani), portarul condamnat la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama copilului său, a semnat cu o nouă echipă, Vasco de Rio Branco, din ligile inferioare ale Braziliei.
00:00
„Sunt epuizat psihic” Coutinho pleacă de la Vasco da Gama, după ce a fost huiduit de suporteri: „Să fii judecat de atâția oameni...” # Golazo.ro
Philippe Coutinho (33 de ani), fostul star de la Liverpool și Barcelona, a anunțat că se retrage de la Vasco da Gama, clubul unde și-a început cariera de junior. Mijlocașul a explicat că decizia a fost determinată de epuizarea mentală.
19 februarie 2026
23:40
„Plecăm toți!” Daniel Oprița anunță vremuri grele la Steaua: „Ne expiră tuturor contractele. Nu ne-au dat primele pentru Liga 1” # Golazo.ro
Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a anunțat că echipa se va destrăma în vară, deoarece el, cât și jucătorii, vor părăsi clubul din Ghencea.
23:20
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici” # Golazo.ro
Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a vorbit despre motivele pentru care România nu mai reușește să performeze pe plan sportiv.
23:10
„Ce viață e asta?” Poveștile lui Osimhen: 8 într-o cameră fără acoperiș lângă groapa de gunoi. Curăța fântâni, vindea apă pe stradă # Golazo.ro
Victor Osimhen, 27 de ani, e printre golgheterii lumii. Vârful nigerian al lui Galatasaray, campionul și golgheterul Serie A în 2023, la Napoli, a avut însă o copilărie cumplită, plină de obstacole
22:20
Entuziasmant Julia Sauter, evoluție sclipitoare! Cel mai bun rezultat din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Julia Sauter (28 de ani) n-a dezamăgit în finala de la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, și va încheia competiția cel mai probabil pe locul 17.
