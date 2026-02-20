Ngezana apelează la Platelet-Rich Plasma Stoperul FCSB a ales o procedură inovatoare, în locul operației. Miza e imensă: prezența la CM și 250.000 de euro
Golazo.ro, 20 februarie 2026 14:50
Ngezana are probleme medicale serioase la genunchi, din cauza cărora nu a mai intrat în vederile antrenorilor de la FCSB la ultimele jocuri.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
15:00
A demisionat după grevă Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor # Golazo.ro
Paolo Petrecca a demisionat din funcția de director al televiziunii publice Rai Sport, după protestele jurnaliștilor italieni.
Acum 30 minute
14:50
Ce-l macină pe Kopic Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre aspectul la care trebuie să lucreze Dinamo pentru a câștiga cu Rapid: „Să ne îmbunătățim” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa #28 din Liga 1.
14:50
Ngezana apelează la Platelet-Rich Plasma Stoperul FCSB a ales o procedură inovatoare, în locul operației. Miza e imensă: prezența la CM și 250.000 de euro # Golazo.ro
Ngezana are probleme medicale serioase la genunchi, din cauza cărora nu a mai intrat în vederile antrenorilor de la FCSB la ultimele jocuri.
14:40
Radu Miruță, luat peste picior Mihai Stoica , ironic după declarațiile ministrului Apărării: „Ar putea insista şi pentru ieşirea României din UE!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat declarațiile făcute de Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării Naționale cu privire la situația celor de la CSA Steaua.
Acum o oră
14:30
Derby pe cod galben de ninsori și viscol Câte grade vor fi în termometre la ora meciului Rapid - Dinamo # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Se anunță cod galben de ninsori și viscol înaintea derby-ului din etapa #28 a Ligii 1.
Acum 2 ore
14:00
E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor înaintea derby-ului cu Dinamo.
13:50
Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia # Golazo.ro
Prezența lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, pentru calificarea la CM 2026, rămâne sub semnul întrebării.
13:40
Dobre anunță schimbarea Căpitanul de la Rapid, determinat înaintea derby-ului cu Dinamo: „Să arătăm altă atitudine” # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul „giuleștenilor”, a prefațat derby-ul din etapa #28 a Ligii 1.
13:30
„Nu știe un cuvânt în română” Ce spune fostul antrenor al Juliei Sauter, la un an de la încheierea colaborării: „Mi-a zis, brusc, asta” # Golazo.ro
Marius Negrea a vorbit despre cei 14 ani de colaborare cu Julia Sauter, care a luat sfârșit la începutul anului trecut.
13:20
„Să arătăm atitudine” Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv” # Golazo.ro
Rapid - Dinamo. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.
13:10
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre lecția primită după meciul fabulos de hochei feminin SUA - Canada, de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
Acum 4 ore
13:00
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele # Golazo.ro
Luis Figo (53 de ani) a rememorat primele sale amintiri alături de Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei și al lui Al-Nassr.
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate” # Golazo.ro
Lilian Thuram (54 de ani), fost fundaș la Juventus și Barcelona, l-a criticat dur pe Jose Mourinho (63 de ani), în urma declarațiilor sale legate de insultele rasiste pe care Gianluca Prestianni (20 de ani) i le-ar fi adresat lui Vinicius (25 de ani).
12:20
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...” # Golazo.ro
Neymar (34 de ani), starul brazilian al celor de la Santos, a anunțat că s-ar putea retrage în luna decembrie, atunci când îi va expira actualul contract.
12:00
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) a povestit un episod amuzant, la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.
11:50
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări # Golazo.ro
Carlos Alcaraz a fost enervat de arbitrul de scaun, în timpul meciului cu Karen Khachanov de la Doha.
11:40
Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat” # Golazo.ro
Julia Sauter (28 de ani), reprezentanta României la patinaj artistic, a vorbit despre retragere, după ce a obținut locul 17 în finala de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
11:30
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a explicat de ce a refuzat să o antreneze pe Dinamo, înainte ca Zeljko Kopic să preia banca tehnică a echipei în decembrie 2023.
11:20
Îl înfruntă pe Trump Un nume important din tenis critică situația politică din SUA: „Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există” # Golazo.ro
Coco Gauff (21 de ani, #4 WTA) s-a declarat indignată de ceea ce se întâmplă în SUA și nu se teme să vorbească despre situația politică din țara sa.
Acum 6 ore
10:50
După spectacolul din play-off-urile de calificare în optimile competițiilor europene, ne întoarcem la meciurile din competițiile interne. Liga 1, LaLiga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 programează azi primele meciuri din weekend.
10:20
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit din nou despre conflictul cu Steaua, privind identitatea și palmaresul echipei.
09:50
„Nu vreau să-i dau cu piciorul” Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el # Golazo.ro
RAPID - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor”, nu se gândește să părăsească prea curând formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).
09:50
Ce se va întâmpla cu Sebastien Loeb Viitorul pilotului de la Dacia, după decizia producătorului de a se retrage de la Dakar 2027 # Golazo.ro
Sebastien Loeb, pilotul francez de la Dacia, a vorbit despre viitorul său, în contextul în care producătorul din România și-a anunțat retragerea de la Dakar 2027.
Acum 8 ore
08:00
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid # Golazo.ro
O bază-simbol ajunsă ruină. Pro Rapid, locul unde s-au format generații de rapidiști, este prezentată ca o epavă abandonată, cu clădiri sigilate, terenuri năpădite de vegetație și simboluri puternice ale decăderii, precum autocarul lăsat lângă cimitir.
Acum 24 ore
02:00
Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!” # Golazo.ro
Bruno (41 de ani), portarul condamnat la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama copilului său, a semnat cu o nouă echipă, Vasco de Rio Branco, din ligile inferioare ale Braziliei.
00:00
„Sunt epuizat psihic” Coutinho pleacă de la Vasco da Gama, după ce a fost huiduit de suporteri: „Să fii judecat de atâția oameni...” # Golazo.ro
Philippe Coutinho (33 de ani), fostul star de la Liverpool și Barcelona, a anunțat că se retrage de la Vasco da Gama, clubul unde și-a început cariera de junior. Mijlocașul a explicat că decizia a fost determinată de epuizarea mentală.
19 februarie 2026
23:40
„Plecăm toți!” Daniel Oprița anunță vremuri grele la Steaua: „Ne expiră tuturor contractele. Nu ne-au dat primele pentru Liga 1” # Golazo.ro
Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a anunțat că echipa se va destrăma în vară, deoarece el, cât și jucătorii, vor părăsi clubul din Ghencea.
23:20
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici” # Golazo.ro
Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a vorbit despre motivele pentru care România nu mai reușește să performeze pe plan sportiv.
23:10
„Ce viață e asta?” Poveștile lui Osimhen: 8 într-o cameră fără acoperiș lângă groapa de gunoi. Curăța fântâni, vindea apă pe stradă # Golazo.ro
Victor Osimhen, 27 de ani, e printre golgheterii lumii. Vârful nigerian al lui Galatasaray, campionul și golgheterul Serie A în 2023, la Napoli, a avut însă o copilărie cumplită, plină de obstacole
22:20
Entuziasmant Julia Sauter, evoluție sclipitoare! Cel mai bun rezultat din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă # Golazo.ro
Julia Sauter (28 de ani) n-a dezamăgit în finala de la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, și va încheia competiția cel mai probabil pe locul 17.
22:00
„Intrare liberă pe stadion!” Un club din Liga 1 își surprinde suporterii. Motivul pentru care toată lumea va intra fără bilet la meciul din etapa 28 # Golazo.ro
Oțelul Galați a anunțat că intrarea la partida cu UTA Arad va fi liberă, ca urmare a condițiilor meteorologice din ultimele zile.
21:50
Fiu de politician la CFR Cine este tatăl lui Nicolae Sula, noul jucător al clujenilor: „Rodul anilor de muncă și disciplină” # Golazo.ro
Atacantul moldovean Nicolae Sula (19 ani) a semnat cu CFR Cluj, echipă patronată de Ioan Varga (67 de ani), în urmă cu o săptămână. Tânărul fotbalist este fiul unui politician și om de afaceri din Republica Moldova.
21:30
Spionaj în Liga 1? Adrian Mihalcea își acuză rivalul înainte de meciul crucial pentru play-off: „Să mă sune pe mine, că-i spun” # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul UTA-ei Arad, a prefațat partida cu Oțelul Galați, din etapa #28 a Ligii 1, meci crucial în lupta pentru calificarea în play-off.
20:30
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a participat recent la prima reuniune a controversatului Consiliul pentru Pace. În timpul întâlnirii, Infantino a purtat o pălărie roșie cu inscripția „USA”, similară cu cele purtate de susținătorii lui Donald Trump (79 de ani).
20:30
Sezon încheiat pentru Papeau! Diagnostic crunt pentru vedeta Unirii Slobozia: „A fost ultimul meci” # Golazo.ro
Jayson Papeau (29 de ani), mijlocașul francez de la Unirea Slobozia, s-a accidentat grav și va lipsi pentru restul sezonului. Mijlocașul s-a accidentat în meciul cu Dinamo, câștigat de gazde cu 1-0.
19:50
Decizie șocantă Au transferat portarul care și-a ucis cu sânge rece iubita! Povestea înfiorătoare a ajuns pe Netflix: „A fost o greșeală, se întâmplă!” # Golazo.ro
Bruno (41 de ani), portarul condamnat la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama copilului său, a semnat cu o nouă echipă, Vasco de Rio Branco, din ligile inferioare ale Braziliei.
19:50
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși” # Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre lupta pentru accederea în play-off-ul Ligii 1.
19:30
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor” # Golazo.ro
Danylo Kolesnyk, 24 de ani, atacantul lui Kolos, a agresat un agent al serviciului de recrutare al armatei ucrainene. Ce riscă fotbalistul, cum se apără, care a fost reacția ministrului sportului de la Kiev
19:20
Real Madrid intervine Anunțul făcut de „galactici” la 48 de ore după incidentul rasist care a cutremurat lumea fotbalului # Golazo.ro
Real Madrid a anunțat prin intermediul unui comunicat că a furnizat către UEFA toate dovezile referitoare la scandalul de rasism de la meciul cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor.
19:00
Courtois, partener cu Djokovic Portarul lui Real Madrid a devenit acționar la Le Mans, alături de nume uriașe din sport # Golazo.ro
Thibaut Courtois (33 de ani), portarul echipei Real Madrid, a devenit acționar minoritar al clubului Le Mans. Prin această investiție, fotbalistul se alătură tenismenului Novak Djokovic și altor doi foști piloți de top din Formula 1.
18:50
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el” # Golazo.ro
Antonio Cassano (43 de ani), fostul atacant al lui Inter, a vorbit despre formația milaneză, dar și despre Cristi Chivu (45 de ani), fostul său coleg de echipă.
18:40
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6 # Golazo.ro
Vassaras a făcut o delegare controversată la un meci cheie al acestei runde: Botoșani - U Cluj. e Vorba despre un arbitru care primește bani din contracte cu FC Argeș.
18:20
Dat afară de la JO 2026 după ce s-a bătut Un hocheist a fost pedepsit drastic: „Încălcare clară a spiritului olimpic” » Nu bătaia i-a înfuriat pe oficiali! # Golazo.ro
Hocheistul francez Pierre Crinon (30 de ani) a fost suspendat de Federaţia Franceză de Hochei pe Gheaţă (FFHG). Suspendarea survine după meciul dintre Franţa şi Canada, în care „Les Bleus” au fost învinşi cu 10-2. Deși suspendarea îl viza pentru restul turneului, Crinon nu a mai ratat alte meciuri, întrucât Franța a fost eliminată chiar în partida următoare.
18:00
„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască” # Golazo.ro
Bogdan Apostu (43 de ani), agent FIFA, a vorbit despre eroarea arbitrului Radu Petrescu (43 de ani) din partida Petrolul - FC Argeș, scor 2-1.
17:00
Dinamo - Fuchse Berlin LIVE de la 19:45 , în Liga Campionilor » „Dulăii”, o singură victorie înainte de duelul cu cel mai bun handbalist al lumii # Golazo.ro
CS Dinamo o va întâlni pe Fuchse Berlin, astăzi, de la ora 19:45, în etapa #11 din Liga Campionilor la handbal masculin, grupa A. Meciul va avea loc în Sala Polivalentă din București și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro.
17:00
Europa League LIVE de la 19:45 și 22:00, turul play-off-ul pentru optimi » Răzvan Lucescu, duel cu Ionuț Radu # Golazo.ro
Opt partide se joacă astăzi, în turul play-off-ul pentru calificarea în optimile Europa League.
16:50
Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Stoichiță să devină selecționerul României, în locul lui Mircea Lucescu.
16:30
„Pe cine protejați, domnilor?” FC Hermannstadt, reacția dură după ce Vassaras a ocolit o fază controversată din partida cu CFR: „O sfidare!” # Golazo.ro
Kyros Vassaras a venit, miercuri, cu o serie de explicații audio, în urma fazelor controversate din ultima etapă a Ligii 1.
16:10
Liga 2, etapa #18 LIVE de la 17:30, Voluntari - Steaua. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament # Golazo.ro
Liga 2 revine, astăzi, după pauza competițională de iarnă. FC Voluntari și Steaua se întâlnesc de la ora 17:30.
16:10
Conference League LIVE de la 19:45 și 22:00, turul play-off-ului pentru optimi » Toate partidele programate astăzi # Golazo.ro
Turul play-off-ului din Conference League începe astăzi, de la ora 19:45, cu 4 partide, printre care și duelul dintre Zrinjski și Crystal Palace.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.