Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"
Sport.ro, 20 februarie 2026 20:50
FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această iarnă, însă doar pentru doi dintre ei a încasat și sume de bani.
Acum 5 minute
21:10
Dinamo s-a înțeles cu George Pușcaș și urmează ca atacantul să ajungă în București și să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.
Acum 15 minute
21:00
Real Madrid încasează încă o lovitură în lupta pentru La Liga.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Inter Milano, liderul din Serie A, cu 61 de puncte după 27 de etape, se pregătește pentru sezonul viitor.
20:30
Andrei Rațiu este unul dintre jucătorii pe care echipa națională se bazează la barajul cu Turcia de pe 26 martie pentru calificarea la Cupa Mondială.
20:30
Laszlo Balint s-a arătat resemnat după Oțelul - UTA 2-2, primul joc din etapa a 28-a a Superligii.
Acum 2 ore
20:10
Cel mai mare stadion din România este pregătit pentru derby-ul etapei a 28-a.
20:10
Marius Avram a dat verdictul pentru faza controversată din primul meci al etapei: „E 11 metri” # Sport.ro
Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza controversată din Oțelul Galați - UTA 2-2 și a dat verdictul.
19:50
Oțelul – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, însă meciul a fost marcat de o fază controversată de arbitraj.
19:50
19:50
Valentin Mihăilă (26 de ani) traversează o perioadă bună la Rizespor înaintea partidei dintre Turcia și România, din play-off-ul pentru CM 2026.
19:30
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus" # Sport.ro
UTA Arad a remizat, la Galați, contra celor de la Oțelul, scor 2-2, în runda cu numărul 28 din Superliga.
19:30
Meciul Oțelul Galați – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, un rezultat care nu avantajează nicio echipă.
19:30
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
19:20
Roș-albaștrii continuă să profite financiar de participarea în Europa League.
Acum 4 ore
19:00
Barcelona și-a produs propriul echipament și îl scoate la vânzare! Cum arată și suma ”țintită” de catalani # Sport.ro
Barcelona recurge la un plan inedit pentru a face rost de bani.
19:00
Daniel Pancu, dublu avertisment public pentru elevii înaintea meciului cu Petrolul: „Să nu dea prilej nimănui” # Sport.ro
Daniel Pancu a participat la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Petrolul Ploiești de sâmbătă, de la ora 18:00.
18:50
E-MIL prezintă Pastila de Sport.
18:50
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu # Sport.ro
Vineri a avut loc o ședință la sediul FRF în care s-a discutat și situația lui Mircea Lucescu.
18:50
Fostul star revine la Londra!
18:50
La Jocurile Olimpice de iarnă a luat aur la patinaj artistic, apoi a uimit prin discursul său sincer: "Nu mă consider o vedetă, nici nu vreau să fiu" # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
18:20
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!" # Sport.ro
Federația Română de Fotbal este așteptată să vină cu clarificări în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.
18:10
Controversele din derby-ul Italiei, Inter – Juventus, scor 3-2, continuă să facă valuri în fotbalul italian.
18:10
Fostul conducător de la Rapid a pus „tunurile” pe Gigi Becali: „Nu mai face nimeni așa ceva în Europa” # Sport.ro
Fostul președinte din Giulești critică situația de la FCSB și se teme că roș-albaștrii pot rata play-off-ul.
18:00
CFR Cluj, lovită de o tragedie! A murit unul dintre cei mai vechi oameni din cadrul clubului # Sport.ro
CFR Cluj a confirmat tragedia prin intermediul rețelelor sociale în cursul zilei de vineri, 20 februarie.
17:40
Pancu a explodat după suspendarea lui Cordea: "Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal!" # Sport.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a reacționat după ce Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, și-a aflat suspendarea în urma incidentelor de la derby-ul cu U Cluj.
17:40
Sfârșit de drum pentru perechea din România în Dubai.
17:30
Costin Lazăr (44 de ani), antrenorul grupării Progresul Fundulea din Liga a 3-a, a discutat în exclusivitate cu Sport.ro despre planurile de viitor în cariera de tehnician principal.
17:30
Antrenorul oltenilor rămâne prudent înaintea meciului cu Unirea Slobozia.
17:30
Îl are idol pe Zidane și a jucat împotriva lui Neymar și Mbappe! Drammeh, mijlocașul lui U Cluj, e susținut la fiecare meci de rude din Gambia și Senegal # Sport.ro
U Cluj joacă azi, de la 20:00, contra lui FC Botoșani, în deplasare, de la ora 20:00. Meciul face parte din etapa a 28-a din Superliga.
Acum 6 ore
17:10
Universitatea Craiova a primit o veste proastă înaintea duelului cu Unirea Slobozia, din etapa a 28-a a Superligii.
17:10
George Pușcaș (29 de ani) a bătut palma cu Dinamo și este așteptat în București pentru a semna cu echipa lui Zeljko Kopic.
17:00
Cum i-au descris turcii pe cei doi favoriți să-i ia locul lui Mircea Lucescu la baraj: ”Un candidat puternic!” # Sport.ro
Mircea Lucescu este incert pentru barajul din luna martie pentru Cupa Mondială 2026.
17:00
Cornel Penescu, fostul patron de la FC Argeș, a ieșit complet din peisajul fotbalului românesc după condamnarea pe care a primit-o în dosarul ”Mită pentru arbitri”.
17:00
Barcelona pregătește una dintre cele mai spectaculoase mutări ale verii.
16:40
Andrei Rațiu este unul dintre cei mai în formă jucători români înaintea barajului din luna martie cu Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.
16:40
Federaţia Română de Fotbal anunţă că a lansat în luna februarie două noi proiecte cu finanţare europeană, depăşind astfel borna de 30 de proiecte implementate sau în curs de desfăşurare.
16:40
Rapid o întâlnește pe Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.
16:40
Selecționerul Turciei a văzut starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și a reacționat imediat # Sport.ro
Vincenzo Montella a reacționat după problemele de sănătate ale selecționerului României.
16:30
Radu Drăgușin, anunțat titular în derby-ul cu Arsenal! Ce spune Igor Tudor înaintea debutului la Tottenham # Sport.ro
Derby-ul dintre Tottenham și Arsenal se joacă duminică, de la ora 18:30, în direct pe VOYO. Radu Drăgușin se pregătește de un nou meci în Premier League, de această dată sub comanda lui Igor Tudor.
16:30
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun” # Sport.ro
Fostul golgheter de la FC Vaslui crede în șansa tricolorilor.
16:20
Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, a stat de vorbă cu Sport.ro.
15:50
Eduard Novak iese la atac după rezultatul Juliei Sauter la Jocurile Olimpice: „Trăiesc cea mai mare umilință!” # Sport.ro
Eduard Novak a criticat-o dur pe patinatoarea Julia Sauter, după ce sportiva a ocupat locul 17 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
15:40
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări # Sport.ro
Simona Halep a găsit un exemplu de urmat, în sportul românesc, pe care vrea să îl ajute să crească.
15:40
Barcelona a anunțat revenirea unui jucător de bază pentru Hansi Flick.
Acum 8 ore
15:10
Derby pe piața transferurilor: Cristi Chivu vrea să aducă la Inter un star de la Juventus! # Sport.ro
Antrenorul român Cristi Chivu îl dorește la Inter pe Dusan Vlahovic. Atacantul rămâne liber de contract în vară.
15:00
Andi Moisescu vine duminică la Fața la joc! Emisiunea se vede de la 16:00, la PRO TV și pe VOYO # Sport.ro
Andi Moisescu este invitatul special din emisiunea Fața la Joc, care se vede la PRO TV și pe VOYO, duminică, de la ora 16:00.
15:00
Mircea Lucescu a primit verdictul din partea medicilor! Ce se întâmplă cu selecționerul, înainte de Turcia - România # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că va da un răspuns în ceea ce-l privește pe selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pe data de 20 februarie.
15:00
Michael Carrick, verdict la o lună după ce a preluat-o pe Manchester United: ”Nu eu decid” # Sport.ro
Manchester United s-a despărțit de Ruben Amorim la începutul anului.
14:50
Cristi Chivu a primit o veste proastă după meciul tur din Champions League cu Bodo/Glimt.
