StirileProtv.ro, 20 februarie 2026 21:20
Ucraina a recucerit în ultimele zile mari porţiuni din teritoriul său de la forţele ruse în sud, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru AFP vineri.
Acum 5 minute
21:40
Trump, după lovitura primită de la Curtea Supremă: Taxele vamale „vor rămâne în vigoare". A anunțat încă una, globală, de 10%
Preşedintele american Donald Trump a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă, despre modul în care intenţionează să menţină taxele vamale în vigoare, în ciuda hotărârii Curţii Supreme, relatează Sky News şi NBC News.
Acum 10 minute
21:30
O femeie a murit, vineri seară, în judeţul Timiş, după ce un zid a căzut peste ea. Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.
Acum 30 minute
21:20
Horoscop 21 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de acțiune. O să facem mai tot ce am tot amânat ca să obținem beneficiile pentru care ne-am zbătut pe parcursul timpului, ca să ne bucurăm de ele.
21:20
Succesul obținut pe front de Ucraina înaintea împlinirii a patru ani de război. Anunțul făcut de Zelenski
Ucraina a recucerit în ultimele zile mari porţiuni din teritoriul său de la forţele ruse în sud, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru AFP vineri.
21:10
Efectul anulării tarifelor lui Trump: SUA ar putea fi obligate să returneze miliarde de dolari. Suma estimată
Statele Unite se confruntă cu perspectiva restituirii a peste 175 de miliarde de dolari către importatori, după ce Curtea Supremă a decis vineri, cu votul de 6-3, că tarifele comerciale impuse unilateral de președintele Donald Trump sunt ilegale.
21:10
Noul model Dacia ar putea fi una dintre cele mai ieftine mașini de condus construite vreodată
Actualizări importante au fost anunțate pentru gama de modele Dacia, brandul continuând să-și electrifice întreaga linie de producție.
Acum o oră
20:50
Amenzi de sute de mii de lei pentru străzile și trotuarele nedeszăpezite. PMB: „Continuăm controalele"
Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti a aplicat vineri amenzi de 205.000 de lei operatorilor de salubritate, pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni nedeszăpezite.
Acum 2 ore
20:40
Soluția de revitalizare a zonelor în paragină din orașe. 5% din banii colectați din impozite ar merge într-un fond special
Zone industriale și clădiri de patrimoniu lăsate în paragină, dar și cartiere de blocuri și case ar putea fi revitalizate cu bani dintr-un fond special.
20:40
Cazul fostului prinț Andrew, „mai rău" decât cel al lui Eduard al VIII-lea: „Este cea mai spectaculoasă cădere în dizgrație"
Continuă, cel puțin până luni, perchezițiile la fosta reședință a lui Andrew Mountbatten, cea de pe domeniul regal Windsor. Prințul căzut în dizgrație a fost eliberat joi seară din arestul poliției.
20:30
Ferma de bizoni din Cluj unde sute de animale au murit de foame, ignorată de autorități. S-au adus doar câțiva baloți de paie
Este anchetă la ferma de bizoni din județul Cluj, unde peste 200 de animale au fost găsite moarte. Se fac cercetări pentru ucidere, abandon, aruncarea sau ascunderea deșeurilor, dar și pentru furt calificat.
20:10
Nivel ridicat de bacterii la un produs din magazinele K-Food din Bucureşti. Clienții care l-au achiziționat îl pot returna
YORIJORI FOOD SRL anunţă retragerea de la comercializare a unor loturi dintr-un produs Topokki, aromă dulce-iute, după ce testele interne au revelat niveluri ridicate de bacterii bacillus cereus.
20:10
Tot mai mulți români își abandonează animalele pe stradă, din lipsa banilor. Câinii ar putea fi eutanasiați după 14 zile
Numărul animalelor de companie abandonate pe stradă, la cabinetele veterinare sau la adăposturi crește alarmant. Cheltuielile lunare pentru întreținerea lor au crescut, iar unii proprietari își lasă animalele în voia sorții, deși pot fi amendați.
20:10
Tematica mărțișoarelor de anul acesta. „Procesul de creație este într-adevăr autentic și unic"
După luna îndrăgostiților, vine cea a femeilor. 1 martie este tot mai aproape, așa că au apărut deja primele mărțișoare. Sunt de toate felurile și prețurile. Deocamdată, bărbații se uită, socotesc și merg mai departe.
20:00
Cândva cu un potențial uriaș, o resursă este în cădere liberă pe piața din România. Doar exportul o mai salvează
A început sezonul recoltatului de stuf în Delta Dunării, dar producătorii se bazează tot mai mult, pe clienții din străinătate. Cererea internă de acoperișuri sau rogojini a scăzut, în timp ce meșterii sunt tot mai puțini.
20:00
Prețurile uriașe plătite de români pentru o zi la munte: 1.000 de lei fără cazare, în Poiana Brașov, pentru o familie
Pe lângă copiii aflați în vacanță, mii de adulți și-au luat concediu în aceste zile ca să se bucure de zăpadă. Mulți sunt atât de fericiți încât nu mai țin seama de buget.
19:50
Speriați că Gen Z e prima generație cu IQ mai mic decât al părinților dar si de social media, parlamentarii promit măsuri
Un proiect de lege depus în Parlament vrea ca tinerii sub 15 ani să nu mai aibă conturi pe rețele sociale. În plus, telefonul ar urma să fie interzis în timpul orelor de la școală.
19:50
Românii care umplu țara de cratere ca să se îmbogățească. Cum exploatează o portiță din lege
România este raiul craterelor, spune ministrul Mediului, după ce a descoperit că dintre cele peste o mie de iazuri piscicole care apar în acte, în ultimii ani, mai puțin de 10% există cu adevărat.
Acum 4 ore
19:40
România are prețuri mai mari la produsele de bază decât Spania și Italia. De ce avem făină ieftină și pâine scumpă
Raportul Institutului grecesc pentru Cercetarea Comerțului cu Amănuntul a luat în calcul 40 de categorii de produse din opt țări, între care și România.
19:40
Prețurile la locuințe vor mai urca, dar nu cu mult. Dezvoltatorii s-au adaptat la cerințele pieței. Ce se caută acum
Sectorul construcțiilor a încheiat 2025 pe creștere, iar lucrările pe șantiere vor continua și în acest an. Prețurile nu vor mai urca în același ritm ca în anii trecuți.
19:30
Control la Spitalul Elias, după ce un medic ortoped a fost prins că opera la privat în timpul programului de la stat
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Elias din Capitală, după ce pe internet a apărut o filmare cu un doctor care opera într-o unitate privată în timpul în care ar fi trebuit să fie la lucru în spitalul de stat.
19:30
România, prezentă la Consiliul pentru Pace al lui Trump din două mari motive. Nicușor Dan: „Nu alegem între SUA și UE"
La finalul vizitei din Statele Unite, președintele Nicușor Dan a explicat de ce a fost important ca România să participe la Consiliul pentru Pace prezidat de Donald Trump.
19:30
După o zi însorită, a fost emis un nou cod galben de vreme rea. În mai multe zone din țară a început să plouă, iar până sâmbătă precipitațiile se vor transforma în ninsori.
19:10
Reacția lui Adonis, vloggerul american reținut după ce a lovit un tânăr care îl hărțuia în timpul unui live în București
Un cunoscut influencer american stabilit în România de zece ani a fost reținut de polițiștii din București după ce a lovit un tânăr pe stradă.
18:50
O „vrăjitoare" minoră din Buzău, anchetată după ce a convins o fată că o va scăpa de ghinion. Ce i-a cerut pentru a arde
O adolescentă din Buzău este cercetată pentru înșelăciune după ce ar fi convins o tânără să îi dea două telefoane mobile pentru un așa-zis ritual de "dezlegare de vrăji".
18:30
O nouă avertizare de vreme severă. Viscolul și ninsorile aduc temperaturi de până la -12 grade
În acest weekend avem o nouă avertizare de vreme severă pentru sudul și sud-estul țării. Până sâmbătă seară vântul o să bată tare, cu rafale de 70 de km/h.
18:20
Modul prin care un cabinet stomatologic atrage sute de studenți. „Este un avantaj și un lucru binevenit"
Un cabinet stomatologic deschis în cadrul universității din Alba Iulia oferă servicii gratuite și atrage sute de studenți. Într-o perioadă cu multe probleme financiare, tinerii pot face tratamente dentare doar pe baza legitimației de student.
18:20
Curțile de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistraților: „Rolul nu este decorativ"
Curțile de Apel din România i-au solicitat președintelui Dan să trimită în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraților, invocând atribuțiile constituționale ale șefului statului de a verifica oportunitatea actelor normative.
18:00
Cum au ajuns polițiștii la 10 kilograme de droguri, îngropate în pământ, sub zăpadă, în locuința unui traficant din Argeș
Detalii uluitoare într-un dosar de trafic de droguri din Argeș. Bărbatul care depozita, îngropate, lângă casă, 10 kilograme de stupefiante, este tatăl a doi copii, și trăia în aceeaşi gospodărie cu sora, mama și bunica lui.
18:00
Sprijinul de 50 lei/lună pentru energie electrică, prelungit până la finalul lui 2026: câți români beneficiază
Măsura de compensare pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică continuă până la 31 decembrie 2026, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
18:00
Bărbatul ucis în bătaie în județul Botoșani avea șase copii. „Nu pot să îmi explic gestul, motivul, furia"
Caz șocant într-o localitate din județul Botoșani. Un bărbat de 41 de ani, tatăl a 6 copii, a fost ucis în bătaie. Suspect este un tânăr de 24 de ani, care și-a abandonat apoi victima într-o curte, potrivit anchetatorilor. Individul a fost arestat.
Acum 6 ore
17:40
Ce le-a spus polițiștilor tânărul lovit de un vlogger american, care făcea live în Piața Romană
Un cunoscut influencer american, stabilit de 10 ani în România, a fost reținut de polițiștii Sectorului 1, după ce a lovit un tânăr în timp ce făcea live pe stradă.
17:40
Cea mai mare înfrângere pentru Trump în actualul mandat a venit, acum, de la Curtea Supremă
Curtea Supremă din SUA (omoloaga Curții Constituționale din România) a dat o lovitură serioasă politicii duse de președintele Trump. Curtea a decis, cu un vot de 6-3, că tarifele comerciale impuse trebuiau discutate în Congres, conform CNN.
17:30
Ce a simțit un deținut de la penitenciarul din Galați când a ieșit să curețe zăpada din oraș: „Este ceva creativ"
Zeci de deținuți de la Penitenciarul Galați au ieșit, vineri, pe străzile orașului cu lopețile în mâini și au participat voluntar la curățarea zăpezii de pe trotuare, și chiar de pe stadionului Oțelul Galați.
17:20
Explicația halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță, din brațele părinților, în Italia
Tentativa de răpire a avut loc la supermarketul Esselunga din Via Corridoni, Bergamo. Fetița în vârstă de un an și jumătate a fost trasă de mai multe ori și a suferit fracturi la femur și tibie.
17:10
Cadoul perfect pentru luna iubirii: Bilete la turneul-eveniment Armonie al lui Smiley cu 20% reducere!
PARTENERIAT. Sărbătorile iubirii bat la ușă, iar biletele pentru turneul „Armonie” al lui Smiley se epuizează rapid, devenind cel mai râvnit cadou pentru Dragobete.
17:10
Un bărbat și-a tăiat mama cu drujba și apoi s-a sinucis. Scene îngrozitoare într-o gospodărie din Mureș
Scene îngrozitoare s-au petrecut în gospodăria unei familii din județul Mureș. O femeie de 72 de ani a fost grav rănită de fiul ei. Lângă bătrâna în agonie a fost găsit trupul fără viață al bărbatului.
16:40
Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie
Cu un weekend înainte de sărbătoarea de Dragobete din 24 februarie 2026, București găzduiește o serie de evenimente dedicate iubirii și atmosferei romantice.
16:30
Apartamentele fantomă: un individ a închiriat apartamente pe care nu le deținea, folosind coduri de acces de pe platforme
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a indus în eroare 15 persoane cu promisiunea unor apartamente de închiriat în București, pe care nu le deținea.
16:30
Pentagonul face presiuni agresive asupra UE împotriva campaniei „Cumpărați arme europene". Americanii amenință cu represalii
Administrația Trump a transmis UE să nu favorizeze producătorii europeni de armament în cadrul reformei planificate a regulilor privind achizițiile de apărare, avertizând că astfel de modificări ar putea declanșa măsuri de retorsiune din partea SUA.
16:10
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni joi, la Bruxelles, șefa UE, Ursula von der Leyen. România încă așteaptă banii din PNRR
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, joi (26 februarie), la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
16:10
Metoda apelului fals care golește conturi. Cum ajung banii victimelor direct la infractori
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă: apelul din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor, prin care victimei i se induce panică.
16:00
Un convoi umanitar pentru Cuba, susținut de Greta Thunberg, este așteptat la Havana. „Nuestra América"
Un convoi internațional cu ajutor umanitar, destinat Cubei devastate de criza economică și blocada energetică, va sosi la Havana pe 21 martie, anunță organizatorii.
Acum 8 ore
15:30
Ministrul Sănătății: „Dezinformarea medicală a redus drastic rata de vaccinare și a crescut mortalitatea copiilor cu rujeolă"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că dezinformarea medicală a dus la scăderea semnificativă a ratei de vaccinare și la creșterea mortalității copiilor cu rujeolă.
15:00
Decizia luată de Danemarca pentru a fi „pregătită total" în caz de război sau de criză
Danemarca a anunţat vineri că va consacra 1,2 miliarde de coroane (160 de milioane de euro) pentru întărirea pregătirii societăţii în caz de război sau de criză, numind-o "pregătire totală", relatează AFP.
15:00
Analiză: Un atac al SUA împotriva Iranului va scumpi automat și vertiginos petrolul și ar declanșa o criză economică globală
Atacurile SUA asupra Iranului ar putea precipita o creștere semnificativă a prețului petrolului dacă Republica Islamică reușește să facă Strâmtoarea Hormuz nesigură pentru traficul comercial. Mai mult, scumpirea țițeiului poate provoca o criză economică.
14:50
Cuplu din Mureș, reținut după ce doi copii au fugit de acasă și au reclamat că erau bătuți de părinți
Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi.
14:50
Horoscop cu eveniment astrologic rar pe 20 februarie 2026. Conjuncția Saturn–Neptun în Berbec și impactul asupra zodiilor
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026, influențează disciplina, intuiția și acțiunile fiecărui semn zodiacal. Saturn și Neptun se întâlnesc într-o conjuncție rară în Berbec, marcând începutul unui ciclu de transformare profundă.
14:50
Ministrul Sănătății: "Îmi doresc să spargem monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că vrea să spargă monopolul CNAS, după modelul mai multor țări europene. Demnitarul arată că pacienții vor avea astfel mai multe opțiuni.
14:50
Poliţia continuă percheziţiile la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, fosta locuinţă a lui Andrew
Poliția britanică continuă vineri percheziții la Royal Lodge, fosta locuință a lui Andrew, pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea și eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea, relatează The Guardian și PA Media.
14:40
Povestea lui TĂTUȚU' continuă din 5 martie. George Mihăiță: „M-am temut că poate nu voi reuși"
Mizele cresc, răzbunarea cere sacrificii scumpe, iar jocurile de putere devin mai nemiloase ca oricând.
