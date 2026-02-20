Răzvan V. Mustață: UBB rămâne cea mai bine cotată universitate românească

13:20

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a publicat datele și orele de disputare ale jocurilor din penultima rundă a sezonului regulat. Prima parte a stagiunii se apropie cu pași repezi de final, iar cursa pentru play-off se intensifică după fiecare meci. Formațiile rivale din Cluj-Napoca, Univeristatea și CFR, au șanse la accederea în Top 6, iar […] The post Programul etapei a 29-a din Superligă: Când și cu cine joacă „U” Cluj și CFR appeared first on ViaClujTV.