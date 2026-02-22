Apel de recrutare de voluntari pentru salvarea animalelor de la ferma din Recea Cristur – peste 200 de exemplare au murit

10:30

Un sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 73 de ani din Cluj-Napoca, dat dispărut de familie. Acesta a fost găsit fără viață sub un pod din zona Canalului Morii, în municipiul Gherla, la scurt timp după ce fiica sa alertase autoritățile cu privire la dispariție. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție, în […]