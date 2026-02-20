Primul „11” al lui FCSB cu Metaloglobus: ultraofensiv, revine „calculatorul”
Gazeta Sporturilor, 21 februarie 2026 00:30
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru partida cu Metaloglobus de luni? Cu un singur mijlocaș defensiv și 3 schimbări față de meciul pierdut cu Universitatea Craiova, 0-1.FCSB mai are de jucat 3 etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși se clasa pe locul 10 înainte de runda a 28-a, care se va încheia luni, cu duelul dintre campioana en-titre și ultima clasată Metaloglobus. ...
• • •
Acum o oră
01:00
Echipa SUA s-a impus clar, 6-2 contra Slovaciei, și e din nou în finala olimpică, după o pauză de 16 ani! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a SUA s-a impus cu 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) în fața Slovaciei, medaliata cu bronz de la ediția precedentă, și s-a calificat în ultimul act al turneului olimpic de la Milano. Americanii au două titluri olimpice în palmares, în 1960 și 1980, și vor înfrunta Canada pentru medalia de aur, adversarii având 9 triumfuri în palmares, cel mai recent în 2014. ...
Acum 2 ore
00:30
00:00
Alicia Gogîrlă, prestație remarcabilă în surpriza optimilor de finală din Cupa României la handbal # Gazeta Sporturilor
SCM Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal. A învins-o pe CSM Slatina, după aruncările de departajare, scor 32-30 (28-28).SCM Craiova e departe de obiectiv în campionat, lucru care a dus și la înlocuirea antrenorului Ovidiu Mihăilă. La primul meci al lui Costică Buceschi, craiovencele au depășit așteptările. ...
Acum 4 ore
23:00
Marius Șumudică, al 8-lea meci consecutiv fără succes » Șase goluri și un final nebun în duelul cu Brendan Rodgers # Gazeta Sporturilor
Al Akhdoud - Al Qadsiah 1-3, în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite. Formația pregătită de Marius Șumudică, cu o brigadă 100% românească la „centru”, nu a reușit să țină pasul decât o repriză cu echipa lui Brendan Rodgers, într-un duel dezechilibrat și din punct de vedere al valorii loturilor. ...
23:00
Leo Grozavu a aruncat prosopul în privința TOP 6: „Play-out-ul va fi foarte greu” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat eșecul cu U Cluj, 1-3, în urma căruia moldovenii au rămas la 42 de puncte, imediat sub zona play-off-ului.FC Botoșani a fost multă vreme între primele clasate, iar calificarea în play-off părea doar o chestiune de „când”, nu de „dacă”.Rezultatele din ultimele luni au ciobit serios visul de play-off. ...
22:40
Alexandru Chipciu (36 de ani) și Jovo Lukic (27) au comentat victoria obținută de U Cluj la Botoșani, 3-1, succes în urma căruia ardelenii sunt ca și calificați în play-off.Victorioasă la Botoșani, echipa lui Cristiano Bergodi, suspendat și astăzi, a ajuns la 48 de puncte, doar unul sub Rapid, 5 sub liderul Universitatea Craiova. ...
22:40
Fostul internațional spaniol Gaizka Mendieta, acum retras din activitate, a dezvăluit că nu Real Madrid este clubul favorit al lui Rodri (Manchester City).De luni de zile se discută despre interesul lui Real Madrid pentru Rodri (29 de ani). ...
22:30
Au mai rămas 34 de zile până la Turcia - România » Ce șanse au „tricolorii”: avem palmares pozitiv și victorie în ultimul meci direct # Gazeta Sporturilor
Cu 34 de zile înaintea semifinalei barajului pentru Campionatul Mondial, dintre Turcia și România, prin toată incertitudinea legată de selecționerul care îi va pregăti pe „tricolori” pentru duelul de la Istanbul, GSP propune o analiză detaliată a naționalei „Semilunei”: de la istoricul confruntărilor directe cu reprezentativa noastră și parcursul turcilor la Campionatele Mondiale, până la starurile aflate la dispoziția lui Vincenzo Montella și filosofia de joc a ...
22:30
S-au retras din lupta pentru play-off! Zoran Mitrov: „Să nu uităm de Sepsi anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Zoran Mitrov (24 de ani), unul dintre principalii oameni de gol de la FC Botoșani, a avut un discurs cât se poate de dur după ce moldovenii au pierdut pe teren propriu în fața celor de U Cluj, scor 1-3.După ce mult timp FC Botoșani s-a situat în partea de sus a clasamentului, chiar pe primul loc, moldovenii au acum o serie de rezultate proaste care i-a scos din play-off. ...
22:30
Valeriu Iftime s-a resemnat după meciul cu U Cluj: „Miron...a băut două sticle de whiskey, așa a jucat” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, a intrat în direct imediat după finalul meciului dintre echipa sa și Universitatea Cluj, terminat cu scorul de 1-3. În octombrie, conducătorul clubului moldovean declara că își dorește titlul de campion în Superliga. La aproximativ patru luni distanță, Iftime s-a resemnat și a vorbit despre dezamăgirea provocată de eșec, greșelile din apărare și șansele tot mai mici la play-off. ...
22:10
Vedeta din tenisul feminin își anunță revenirea într-un mod inedit: „Ascundeți-vă soții, ascundeți-vă soțiile!” # Gazeta Sporturilor
Tenismena Eva Lys (24 de ani, 59 WTA) a început recuperarea și a făcut anunțul într-un stil comic.Eva Lys a jucat ultimul meci pe 20 ianuarie 2026, învinsă în primul tur de la Australian Open de Sorana Cîrstea, scor 6-3, 4-6, 3-6. Nemțoaica a suferit o accidentare la genunchi și abia joi a revenit pe terenul de tenis, pentru un scurt antrenamente. FOTO. ...
22:10
Lindsey Vonn (41 de ani) a suferit astăzi o nouă intervenție chirurgicală, ca urmare a accidentării grave suferite duminică, pe 8 februarie, în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă. Schioarea americană a stat „puțin peste 6 ore” în operație și va mai avea de așteptat înainte de externare. O căzătură violentă a făcut ca Jocurile Olimpice să se încheie abrupt și dureros pentru legendara Lindsey Vonn. ...
22:00
Afacere între șeici! » PSG oferă 200 de milioane pentru vedeta lui Manchester City! # Gazeta Sporturilor
PSG îl vrea pe Erling Haaland (Manchester City) pentru a-l înlocui la vară pe Ousmane Dembele, aflat în conflict cu Luis Enrique și pe picior de plecare.Se pune la cale un nou transfer istoric, ca dimensiuni, comparabil cu al lui Neymar, pe care PSG l-a luat de la Barcelona în schimbul a 222 de milioane de milioane de euro. Și de data aceasta, tot PSG este clubul dispus să cheltuiască în stil mare. Diferența? Acum va fi o afacere între șeici. ...
Acum 6 ore
21:20
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, este încrezător că atacantul Alexander Isak (26), cel mai scump transfer din istoria clubului, va fi din nou apt de joc cel târziu în finalul lunii martie.Fotbalistul suedez a suferit o accidentare gravă, fractură de peroneu, în timpul meciului cu Tottenham din 20 decembrie. La fix două luni după acel moment, antrenorul Arne Slot a dezvăluit când ar trebui ca Isak să fie apt de joc. ...
21:20
Pep Guardiola crede că educația poate rezolva problema rasismului în fotbal: „Plătiți mai bine profesorii!” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Newcastle, programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00.În conferința de presă, Pep Guardiola a vorbit despre șansele la titlu ale „cetățenilor”, dar a abordat și subiectul rasismului, în condițiile în care meciul Benfica - Real Madrid, scor 0-1, a fost întrerupt timp de 10 minute după ce Vincius l-a acuzat pe jucătorul portughezilor, Gianluca ...
21:20
Cu ce sumă răsplătește Spania aurul olimpic cucerit după o pauză de 54 de ani » Mai puțin decât acordă România # Gazeta Sporturilor
Oriol Cardona Coll (31 de ani), campionul olimpic la schi alpinism în proba de sprint la Milano Cortina, și-a asigurat un premiu în bani de 94.000 de euro, sumă convenită între Consiliul Superior al Sportului și Comitetul Olimpic Spaniol.54 de ani a așteptat Spania înainte să obțină o a doua medalie olimpică de aur din istorie la o ediție de iarnă a Jocurilor. ...
21:00
Team Canada, în finala JO! Hocheiștii nord-americani au întors scorul în ultima repriză # Gazeta Sporturilor
Canada s-a calificat în finala pentru medalia de aur din cadrul turneului olimpic de la Milano-Cortina 2026, învingând, cu 3-2 (0–1, 1–1, 2–0) reprezentativa Finlandei, sub ochii celor aproape 12.000 de spectatori prezenți în Santagiulia Ice Hockey Arena. Canada are în palmares 9 titluri olimpice, iar Finlanda era deținătoarea titlului de la ediția Beijing 2022. ...
21:00
Valentin Mihăilă continuă forma excelentă din Turcia. Internaționalul român a deschis scorul pentru Caykur Rizespor în duelul de pe teren propriu cu Kocaelispor, din etapa a 23-a a Superligii Turciei, meci câștigat cu 2-0.Pentru Mihăilă este al treilea gol în mai puțin de o lună, după reușitele din 25 ianuarie, cu Alanyaspor, și 31 ianuarie, cu Istanbul Basaksehir. Totodată, românul a ajuns la patru goluri în actuala stagiune de campionat.FOTO. ...
21:00
Kylian Mbappe nu mai are nevoie de șofer! » Golgheterul francez și-a făcut planuri mari la Madrid # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe a intrat în clubul conducătorilor auto. La 27 de ani, atacantul lui Real Madrid a obținut carnetul de șofer, după ce a făcut școala și a promovat examenul în Alcorcon. municipiu de circa 176.000 de locuitori situat la 16 km de capitala Spaniei.Posesorul unui garaj plin cu mașini luxoase, Mbappe a decis că nu trebuie să mai depindă de cineva pentru a se deplasa când și cum vrea. ...
20:40
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imaginidin interior # Gazeta Sporturilor
Sala Polivalentă din Tulcea este aproape de inaugurare, iar Federația Română de Volei și Federația Română de Baschet deja au făcut o vizită în zonă pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean, detalii legate de organizarea unor evenimente sportive.Conform comunicatului oficial, este așteptată la discuții și Federația Română de Handbal, care ar vrea să organizeze și ea evenimente în noua sală ultramodernă de peste 4.670 de locuri. ...
20:20
Accidentarea lui Lautaro Martinez nu-l sperie pe Chivu » Ce statistici are Inter în lipsa căpitanului nerazzurro # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani) va absenta cel puțin o lună după accidentarea suferită în meciul cu Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League. Căpitanul lui Inter este o pierdere pentru Cristi Chivu, dar nerazzurrii s-au descurcat foarte bine fără atacantul argentinian. Ultimul eșec fără Lautaro a fost în martie 2019!Inter nu a pierdut doar prima manșă a barajului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, ci și pe golgheterul acestui sezon din Serie A. ...
20:20
Pasatorul #1 al Superligii e sigur: „Da, se trage pentru echipele mari! Nu ne vor în play-off” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani), pasatorul numărul 1 al Superligii, cu 11 assisturi în acest sezon, este convins că arbitrajele sunt menite să favorizeze intrarea granzilor în play-off. Mijlocașul celor de la UTA i-a și răspuns lui Gigi Becali, după afirmațiile acestuia în perspectiva meciului direct.Astăzi, UTA a condus cu 2-0 la Galați, dar a plecat de pe terenul Oțelului cu un singur punct, fiind egalată. ...
20:00
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a comentat la finalul remizei cu UTA Arad, scor 2-2, în etapa #28 din Superliga.Laszlo Balint s-a arătat mulțumit de atitudinea echipei sale, care a revenit de la 2-0, și a transmis faptul că șansele Oțelului la play-off sunt foarte mici în acest moment. ...
20:00
A făcut calculele de play-off după rezultatul de azi: „Eu zic că așa vom fi acolo, sus” # Gazeta Sporturilor
Paul Iacob (29 de ani), fundaș central la Oțelul, a comentat remiza cu UTA, 2-2, în contextul cursei pentru locurile de play-off.Condusă acasă cu 0-2, Oțelul a avut forța să revină și să obțină un punct. Putea să se încheie rău, dar roș-alb-albaștrii au scăpat fără penalty împotriva lor spre finalul partidei, într-o fază în care a fost implicat chiar Paul Iacob. ...
19:50
Iacob și Roman s-au contrazis pe faza penalty-ului: „Nu l-am atins!” / „Eu nu știu să simulez!” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani) și Paul Iacob (29), cei implicați în faza litigioasă din finalul meciului Oțelul - UTA 2-2, s-au contrazis pe seama contactului petrecut în careul gazdelor.Era minutul 83 la Galați. Roman a urmărit mingea în careul advers, a împins-o cu vârful, apoi a fost doborât de intervenția lui Paul Iacob, aruncat în alunecare. ...
Acum 8 ore
19:40
Alin Roman (32 de ani) și Paul Iacob (29), cei implicați în faza litigioasă din finalul meciului Oțelul - UTA 2-2, s-au contrazis pe seama contactului petrecut în careul gazdelor.Era minutul 83 la Galați. Roman a urmărit mingea în careul advers, a împins-o cu vârful, apoi a fost doborât de intervenția lui Paul Iacob, aruncat în alunecare. ...
19:30
Adrian Mihalcea, cu gândul la play-off după egalul cu Oțelul: „Ar fi o bucurie să o lăsăm pe FCSB afară” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, tehnicianul formației UTA Arad, a vorbit după remiza obținută pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 2-2, după ce arădenii au condus cu 2-0. Mihalcea a vorbit despre șansele la play-off, faza controversată de arbitraj și obiectivul echipei în finalul sezonului. ...
19:20
O nouă decizie controversată în Superliga! Faza care l-a enervat pe Adrian Mihalcea # Gazeta Sporturilor
Etapa #28, la fel ca etapa #27, a început cu o nouă fază de arbitraj controversată. În minutul 83 al partidei Oțelul Galați - UTA Arad, scor 2-2, Alin Roman a fost atins în careu de Paul Iacob, iar textiliștii au cerut penalty.Mingea a ieșit în aut în urma fazei, iar „centralul” Viorel Flueran nu a luat decizia. ...
19:20
Continuă Mircea Lucescu pe banca naționalei? Concluziile ședinței FRF de astăzi # Gazeta Sporturilor
Astăzi, în ziua în care selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) este așteptat să revină în România, la FRF a avut loc o ședință cu participarea principalilor factori de decizie. La finalul acesteia, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, a transmis că se așteaptă ca Lucescu să rămână pe bancă pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. ...
19:10
Premiat după dezastrul de la Sibiu! » Ovidiu Hațegan, trimis de Vassaras în Arabia Saudită la meciul lui Șumudică # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Hațegan (45 de ani) a prins un nou meci în străinătate, asta după ce-a fost arătat cu degetul pentru prestația dezastroasă din camera VAR, la Hermannstadt - CFR Cluj. Șeful arbitrajului video din România a fost trimis de Kyros Vassaras în Arabia Saudită la Al Okhdood - Al Qadsiah.Arbitrajul românesc traversează una dintre cele mai tulburi perioade din ultimii ani. ...
19:10
Soții chinezi au acaparat proba de aerials la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: „Ne urmăm propriile ritmuri” # Gazeta Sporturilor
Chinezul Wang Xindi (30 de ani) a cucerit medalia de aur la schi freestyle în proba de aerials, depășindu-l cu doar 1,02 puncte pe campionul mondial en-titre, elvețianul Noe Roth. El s-a impus la două zile după ce soția lui, Xu Mengtao, și-a păstrat titlul câștigat la Beijing 2022 tot la aerials.China domină schiul freestyle, proba de aerials, iar la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina o face prin familia formată din Wang Xindi și Xu Mengtao. ...
18:50
Alexandra Adoch (16 ani) a cucerit azi medalia de argint în cadrul probei individuale feminine de la Campionatele Europene pentru cadeți care se desfășoară la Tbilisi. În finală, floretista timișoreancă a fost învinsă de Alara Atmaca, cu 15-8, deși a condus în primele două reprize ale asaltului.Adolescenta a încheiat pe locul 28 faza grupelor preliminare și a tras în primul tur, pe tabloul de 64, cu turcoaica Elif Ada Yildiz, învingând-o cu 15-7. ...
18:50
Sinner n-a prins lista lui Mouratoglou! Cine sunt cei 2 jucători de urmărit în circuitul ATP # Gazeta Sporturilor
Patrick Mouratoglou (55 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, a numit cei mai apreciați jucători din circuitul ATP în acest moment și a oferit o perspectivă interesantă asupra diferențelor dintre stilurile lor.Fostul antrenor al româncei consideră că spaniolul Carlos Alcaraz este jucătorul care atrage cel mai mult publicul, datorită stilului spectaculos și energiei afișate pe teren. ...
18:50
Câinele latră la pană » Dinamo, postare controversată în așteptarea meciului cu Rapid: „Ziua învinge noaptea” # Gazeta Sporturilor
În ziua premergătoare meciului cu Rapid, Dinamo a publicat pe rețelele sociale un clip și un mesaj interpretate de o parte a publicului a fi cu conotații rasiste.Sâmbătă seara, ora 20:30, Rapid și Dinamo se vor înfrunta în etapa 28 a sezonului regular. Cu 26 de ore înainte de meci, Dinamo a publicat un clip curios, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care un câine cu blană roșie pășește pe gazonul unui stadion similar Arenei Naționale. ...
18:40
Mesajul transmis de noul antrenor al lui Radu Drăgușin: „Nu am venit să mă distrez. Dar de un lucru sunt sigur!” # Gazeta Sporturilor
Igor Tudor (47 de ani) are planuri mari la Tottenham. Managerul croat, care a semnat până în vară, a anunțat că nu are nicio îndoială că Spurs vor evolua și în sezonul următor în premier League.„Acest club și fanii săi au nevoie de mine să fac ceea ce trebuie și să rezolv problemele cât mai repede posibil”, a declarat fostul antrenor al lui Juventus. ...
18:20
Întrebat despre Vinicius și scandalul de rasism, Vincent Kompany a vorbit 11 MINUTE: „Mourinho a comis o greșeală uriașă!” # Gazeta Sporturilor
Înainte de Bayern Munchen - Eintracht Frankfurt, Vinceny Kompany (39 de ani), antrenorul bavarezilor, a comentat cele întâmplate în Benfica - Real Madrid 0-1, meci întrerupt vreme de 10 minute după ce Vinicius Junior a acuzat că un adversar, Gianluca Prestianni, i-ar fi adresat jigniri rasiale.Sâmbătă, ora 16:30, Bayern Munchen va primi vizita lui Frankfurt în etapa 23 din Bundesliga. ...
18:20
După jumătate de an, Junior Morais revine la clubul din Superliga: „Îmi doresc să ajut” # Gazeta Sporturilor
Junior Morais (39 de ani), fundașul stânga al „lanternei roșii” Metaloglobus București, este pregătit să revină pe teren după șase luni de absență cauzate de o accidentare suferită în iulie, înaintea unui meci cu Hermannstadt.Brazilianul a fost operat la menisc și cartilaj, după ce inițial a încercat să evite intervenția chirurgicală și să se recupereze prin tratament. ...
18:10
Primăria Sectorului 1, detalii pentru GSP despre investiția în Pro Rapid: „Parc sportiv modern, cu acces liber pentru activități sportive și recreative” # Gazeta Sporturilor
Pe 10 februarie, Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor, a anunțat că a semnat astăzi, alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și Vlad Andronescu, directorul CS Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării bazei Pro Rapid.Aflată într-o stare de degradare extremă, baza din Sectorul 1 va fi modernizată în perioada următoare din fonduri publice. Banii vor veni în tranșe de la Primăria Sectorului 1. ...
18:10
Daniel Pancu: „Pedeapsa pentru Cordea este cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, din etapa #28 a Superligii.Tehnicianul formație din Gruia a abordat subiectul suspendării lui Andrei Cordea, jucătorul CFR-ului, în urma scandalului de la finalul derby-ului cu U Cluj când fotbalistul a fost implicat într-o altercație cu Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj. ...
18:10
Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor de la Dinamo și Rapid, a vorbit despre derby-ul de sâmbătă, în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor.Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă seara, pe Arena Națională, de la ora 20:30. Dinamo ocupă locul doi în Superliga, iar Rapid se află la trei puncte distanță pe poziția a treia. Meciul se anunță unul cu o mare miză, iar Ioan Andone este convins că Dinamo va obține cel puțin un punct. ...
17:50
Acum 12 ore
17:40
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?” # Gazeta Sporturilor
Mathias Gidsel (27 de ani), cel mai bun handbalist al planetei, a răspuns la întrebarea „Ce știi despre România?”.Meciul Dinamo - Fuchse Berlin, din Liga Campionilor, a reprezentat un prilej de sărbătoare pentru iubitorii handbalului din România. Mathias Gidsel, cel mai bun jucător al lumii în ultimii trei ani, a marcat 8 goluri, a contribuit la victorie 27-21 a „vulpilor”, iar la final a petrecut o oră alături de micii suporteri și de jurnaliști. ...
17:40
Filipe Coelho a anunțat o absență la Universitatea Craiova: „Nu va juca meciul următor” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia, din etapa #28 din Superliga. Meciul se va disputa pe terenul ialomițenilor duminică, 22 februarie, de la ora 20:00.Antrenorul portughez al oltenilor a anunțat faptul că nu se va putea baza pe Alex Cicâldău (28 de ani) la partida de pe Stadionul „1 Mai” din Slobozia. De asemenea, Screciu și Assad Al Hamlawi sunt încă o incertitudine. ...
17:30
De ce crede că Dinamo a dat lovitura cu George Pușcaș: „Pe lângă calitățile lui...” # Gazeta Sporturilor
Gabi Glăvan, directorul de scouting de la Phoenix Rising (SUA), vede cu ochi buni transferul lui George Pușcaș la Dinamo, mutare pe care o consideră „excelentă” în economia luptei la titlu.Internaționalul e la un pas de a semna cu echipa din Ștefan cel Mare, conform președintelui Andrei Nicolescu. Pușcaș vine la clubul alb-roșu din postura de jucător fără contract, după ce s-a despărțit de Bodrumspor vara trecută. ...
17:30
Selecționerul Turciei, mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu: „Îl iubesc și îl respect foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, adversara României din 26 martie, la barajul pentru Cupa Mondială, a transmis un mesaj de susținere pentru selecționerul „tricolorilor”, Mircea Lucescu (80 de ani), care a trecut recent prin probleme de sănătate. ...
17:10
Deși a fost eliminată din Europa League încă din faza grupei, FCSB continuă să beneficieze de pe urma participării în competiție. Azi, UEFA i-a virat o sumă importantă de bani.La o zi după ce s-au jucat meciurile din manșa tur a play-off-ului (16-imile) Europa League, UEFA a virat o parte dintre bani către cluburile care au participat în a doua competiție intercluburi. Iar FCSB s-a numărat printre formațiile care au încasat diferite bonusuri. ...
17:10
Clasamentul „alternativ” al Superligii șochează: FCSB pe primul loc, CFR Cluj în afara play-off-ului! # Gazeta Sporturilor
GSP vă propune o privire dincolo de clasamentul oficial: ierarhia „alternativă” a Superligii, construită pe baza indicatorului expected points (xP), realizat de platforma de analiză Wyscout. Expected Points (xP) este un indicator utilizat de către platforma Wyscout pentru a estima câte puncte ar fi trebuit să obțină o echipă, în funcție de calitatea ocaziilor create și permise într-un meci sau pe parcursul unui sezon. ...
17:00
Campionul mondial la halfpipe, scos pe targă de pe pârtie după o căzătură serioasă în timpul calificărilor la Jocurile Olimpice: „E afectat, dar conștient” # Gazeta Sporturilor
Finley Melville Ives (19 ani, Noua Zeelandă), campion mondial en-titre la schi freestyle halfpipe, a căzut de două ori în timpul calificărilor probei din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, fiind transportat pe targă pentru investigații medicale. ...
17:00
Fostul internațional brazilian, comentariu dizgrațios la adresa lui Prestianni: „Poate că soția l-a înșelat cu un negru!” # Gazeta Sporturilor
Incidentul în care Vinicius și Gianluca Prestianni au fost implicați la meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid (0-1), atunci când jucătorul lusitanilor i-ar fi adresat jigniri rasiste brazilianului, a generat foarte multe reacții în lumea fotbalului.Felipe Melo (42 de ani), fost mijlocaș brazilian, a intervenit în acest scandal. Acesta i-a luat apărarea lui Vinicius, dar l-a jignit pe Prestianni, spunând cuvinte dizgrațioase la adresa soției argentinianului. ...
16:40
Fundaș central „nou” pentru FCSB: „Săptămâna viitoare e apt de joc” + Situația lui Ngezana: „A făcut injecție cu plasmă” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit noi detalii despre Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana.Accidentat grav în noiembrie, Mihai Popescu e pe cale să revină pe teren. Fundașul central va fi apt pentru jocul cu UTA, de duminica viitoare. În octombrie, stoperul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat, la victoria României cu Austria, scor 1-0. ...
