Valeriu Iftime l-a făcut praf după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Parcă băuse două sticle de whisky”. Cum a comentat situația de la club: „La sărac îi ia vântul țigla de pe casă”
Fanatik, 21 februarie 2026 00:30
Valeriu Iftime și-a pierdut declarațiile optimiste, iar echipa sa are o singură victorie în ultimele zece meciuri. Cum a comentat patronul lui FC Botoșani situația de la club și ce șanse mai are la play-off
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 2 ore
00:30
Valeriu Iftime l-a făcut praf după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Parcă băuse două sticle de whisky”. Cum a comentat situația de la club: „La sărac îi ia vântul țigla de pe casă” # Fanatik
Valeriu Iftime și-a pierdut declarațiile optimiste, iar echipa sa are o singură victorie în ultimele zece meciuri. Cum a comentat patronul lui FC Botoșani situația de la club și ce șanse mai are la play-off
00:10
Marius Șumudică are și un motiv de bucurie după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4. Ce a declarat la final # Fanatik
Marius Șumudică, prima reacție după Al Okhdood - Al Qadsiah 2-4. Ce a apreciat antrenorul român la jucătorii săi, în ciuda înfrângerii
00:10
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video # Fanatik
Horațiu Feșnic a arbitrat de la centru partida dintre Al-Okhdood și Al-Qadsiah din campionatul Arabiei Saudite. Ce i-a oferit atacantului care a înscris un hat-trick în poarta echipei lui Marius Șumudică
20 februarie 2026
23:50
Suporterii din Peluza Nord Rapid au avut un mesaj clar pentru echipă cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo, ce va avea loc sâmbătă, pe Arena Națională.
Acum 4 ore
23:30
Dinamo aprinde și mai mult derby-ul cu Rapid! „Câinii”, criticați chiar și de propriii fani pentru o postare oficială interpretată drept rasistă. Video # Fanatik
Clubul Dinamo a inflamat și mai mult spiritele înaintea derby-ului cu Rapid! Ce au postat „câinii” pe pagina oficială de Facebook i-a înfuriat chiar și pe propriii fani
23:20
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România # Fanatik
Performanța Juliei Sauter de la JO Milano Cortina 2026 a reprezentat cea mai bună clasare din istoria țării noastre la o astfel de întrecere. Detalii neștiute despre sportivă: care e mâncarea preferată și ce câine are.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Rapid – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Rapid - Dinamo.
22:50
Prima repriză a partidei pe care echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, a jucat-o cu Al-Qadisiyah, s-a terminat cu un gol al gazdelor, iar tehnicianul român a făcut niște gesturi sugestive.
22:50
Alex Chipciu, reacție spumoasă după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Am înnebunit cu calculele”. Ce a făcut Bergodi înainte de meci: „A zis să mergem să-l luăm” # Fanatik
Alex Chipciu, declarație în stilul caracteristic la finalul meciului FC Botoșani - U Cluj 1-3! Dezvăluiri despre cum conduce Bergodi echipa în această perioadă de suspendare
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 21 februarie 2026, poate aduce un câștig de 402 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și Serie A.
22:30
Ghinion uriaș pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Atacantul advers a marcat ca Daniel Bîrligea în FCSB – Midtjylland # Fanatik
Continuă ghinionul pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Echipa sa a primit un gol extrem de norocos de la Al-Qadsiah, echipă pe care a întâlnit-o în etapa cu numărul 23
22:20
Alin Roman a auzit ce a spus Gigi Becali despre UTA și a venit cu replica: „Sperăm să-i dovedim contrariul”. Acuzații dure la adresa arbitrului Flueran # Fanatik
Se ascut cuțitele înainte de UTA Arad - FCSB, meci posibil decisiv pentru play-off! Alin Roman a venit cu o replică acidă pentru Gigi Becali
21:50
Marius Șumudică, salvat de arbitrii români în Arabia Saudită! Gol anulat oaspeților în Al Okhdood – Al Qadsiah pentru un offside milimetric. Video # Fanatik
Marius Șumudică a răsuflat ușurat după o decizie la limită luată de brigada lui Horațiu Feșnic în meciul Al Okhdood - Al Qadsiah din Arabia Saudită! Ce s-a întâmplat: video cu faza
21:50
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică # Fanatik
Cristiano Ronaldo a trecut de borna 1 miliard de euro ca avere, însă nu vrea să se oprească aici. Care este țara importantă din Europa unde portughezul va investi în zona afacerilor.
Acum 6 ore
21:40
Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă tehnologie VAR? Prestaţii ca a lui Radu Petrescu nu trebuie să existe în fotbal” # Fanatik
Adrian Mutu se implică și el în scandalurile de arbitraj din SueprLiga. „Briliantul” a pus tunurile pe tehnologia VAR și s-a crucit când a văzut eroarea monumentală a lui Radu Petrescu
21:30
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi” # Fanatik
Un jucător de doar 16 ani legitimat la Petrolul a murit călcat de tren. Vivi Răchită a oferit detalii în direct despre puștiul „cu potențial mare” care s-a stins tragic.
21:10
Ministerul Educației aprobă programa pentru limba română fără o dezbatere publică. Profesorii sunt revoltați: „Opinia noastră nu contează” # Fanatik
Ministerul Educației a aprobat programa pentru limba română, însă fără să mai publice forma finală, astfel că documentul va ajunge direct în Monitorul Oficial. Profesorii sunt revoltați
20:50
Gol suspect de ofsaid marcat de U Cluj la Botoșani. Meciul a fost întrerupt mai multe minute # Fanatik
Meciul dintre FC Botoșani și Universitatea Cluj a avut un start abrupt, iar oaspeții au marcat în minutul 3, reușită care a avut însă nevoie de intervenția VAR.
20:30
Pentru Rapid urmează marele meci cu Dinamo. Căpitanul Alex Dobre speră ca echipa să arate mult mai bine și să obține calificarea în play-off-ul SuperLigii.
20:10
Andrei Nicolescu îl arată pe degetul cu Vassaras după scandalurile de arbitraj: „S-a evitat analiza unei faze! Arată ca şi cum ar avea ceva de ascuns” # Fanatik
Andrei Nicolescu nu îl iartă pe Kyros Vassaras după gafele arbitrilor din ultima etapă. Președintele lui Dinamo l-a certat pe grec pentru că a omis analiza celor mai importante faze de la Hermannstadt - CFR Cluj 0-1
20:10
Dronele care au lăsat în frig și teroare locuitorii din Ucraina au componente fabricate în UE! Eficiența sancțiunilor împotriva Rusiei, pusă sub semnul întrebării
19:50
O nouă decizie controversată aruncă în aer lupta la play-off în SuperLiga după Oțelul – UTA 2-2. Explicația lui Marius Avram # Fanatik
Deciziile de arbitraj continuă să îi frustreze pe jucători, antrenori și oficiali în acest final de sezon regulat. Care este opinia lui Marius Avram, fost arbitru FIFA, despre faza de penalty din minutul 84
Acum 8 ore
19:40
Valentin Mihăilă, gol de atacant pursânge în Turcia! Românul nu le-a dat vreo șansă adversarilor. Video # Fanatik
Valentin Mihăilă a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor în partida pe care echipa sa, Rizespor, a jucat-o împotriva lui Kocaelispor, în runda 23 a campionatului din Turcia.
19:30
Adrian Mihalcea este gata să o scoată pe FCSB din play-off: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”. Ce a zis despre arbitrajul lui Flueran din Oțelul – UTA 2-2 # Fanatik
Adrian Mihalcea, mesaj clar înaintea meciului din etapa viitoare UTA Arad - FCSB, posibil decisiv pentru play-off! Ce a declarat după 2-2 la Galați
19:20
Motivele pentru care nu se poate trage acoperişul Arenei Naţionale pentru Rapid – Dinamo deşi este funcţional şi prognoza e de vreme urâtă. Exclusiv # Fanatik
Se anunţă ninsori masive în Bucureşti înainte de Rapid - Dinamo, dar cu toate acestea acoperişul Arenei Naţionale nu va fi tras, deşi, teoretic, este funcţional, FANATIK vă prezintă motivele.
19:10
Dan Șucu, vizită surpriză în cantonamentul Rapidului! Cu cine a discutat înainte de derby-ul cu Dinamo # Fanatik
Dan Șucu a fost prezent în cantonamentul Rapidului cu o zi înainte de derby-ul extrem de important contra lui Dinamo. Alături de cine a fost surprins acționarul majoritar.
19:00
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă # Fanatik
Bucureștenii care au trecut zilele trecute prin dreptul Palatului Cotroceni au fost nevoiți să circule prin stradă printre mașini. Legea spune că proprietarul sau administratorul e obligat să curețe trotuarul de zăpadă
18:30
Daniel Băluţă reacţionează la planul de reducere al cheltuielilor STB. „Trebuie să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public” # Fanatik
Daniel Băluță susține reorganizarea STB și cere extinderea măsurilor de austeritate la nivelul întregii Primării Capitalei şi a direcţiilor din subordine.
18:20
Al Okhdood – Al Qadsiah, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duelul echipei lui Marius Șumudică, arbitrat de un român! # Fanatik
Echipa antrenată de Marius Șumudică, Al Okhdood, întâlnește a patra clasată din Arabia Saudită, Al Qadsiah, în etapa 23 a campionatului. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci.
18:10
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML la o lună de la tragedie # Fanatik
Ce s-a întâmplat cu rezultatele INML în cazul fanilor PAOK decedați în accidentul din România? La o lună de la tragedie, raportul complet nu a fost emis, iar concluziile suplimentare sunt încă așteptate.
17:50
„Greșelile care se plătesc… mai bine”. Cristian Măciucă, editorial după decizia revoltătoare a lui Kyros Vassaras # Fanatik
În plin scandal din cauza arbitrajelor, Vassaras ignoră complet reacțiile cluburilor, ale presei și ale microbiștilor. Șeful CCA alimenteză percepția că greșelile nu doar că nu se pedepsesc, ci pot fi chiar recompensate
Acum 12 ore
17:40
„Câinii” iau cu asalt Arena Naţională pentru Rapid – Dinamo: „S-ar putea să fim mai mulţi decât ei!” Câte bilete s-au vândut # Fanatik
Se anunță infern pentru Rapid pe Arena Națională. Deși echipa lui Costel Gâlcă va fi gazdă, Dinamo a vândut toate biletele la derby-ul din etapa a 28-a. Roș-albii speră să domine fondul sonor pe stadion
17:30
Avantajele Iranului într-un război cu SUA. Planul Teheranului care ar putea complica intervenţia americană # Fanatik
Atuurile strategice, strategia de "roi" și unitatea de elită SNSF conturează un scenariu în care Iranul poate destabiliza rapid traficul prin Strâmtoarea Ormuz.
17:20
După 12 ani de la căsătoria cu Novak Djokovic, Jelena a făcut anunțul: ”Soțul meu divorțează de mine de șase ori pe zi” # Fanatik
Jelena, partenera tenismenului sârb Novak Djokovic, a dezvăluit un amănunt despre viața sa privată. Ce se întâmplă în cuplu, la 12 ani de când au făcut nunta.
17:00
Mathias Gidsel, despre mentalitatea care l-a transformat în cel mai bun handbalist al lumii: „Este un privilegiu să practic cel mai tare sport al planetei!” # Fanatik
Mathias Gidsel a vorbit cu FANATIK după meciul din Champions League dintre Dinamo şi Fuchse Berlin, încheiat 21-27. Superstarul danez a explicat şi ce îl face să dea tot, deşi a câştigat tot ce se putea în handbal.
16:50
Fraudă de 280.000 de lei cu ajutoarele de încălzire la primărie! Anchetatorii au percheziționat inclusiv mașinile funcționarilor. Edilul, revenit pe funcție recent, în vizor # Fanatik
False ajutoare de încălzire de 280.000 de lei de care s-au bucurat angajații unei primării din România! Scandal cât casa: polițiștii au intervenit de urgență. Edilul, probleme vechi cu legea
16:40
Zeljko Kopic a lansat un mesaj războinic înainte de derby-ul Rapid - Dinamo. Antrenorul croat a vorbit deschis și despre transferul lui George Pușcaș.
16:20
Două vești proaste și una bună pentru Filipe Coelho înainte de Slobozia – Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul de la Slobozia cu o revenire importantă în atac, dar și cu două absențe de marcă. Află ce a spus Filipe Coelho.
16:00
Revenire de ultimă oră la Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo! Anunțul lui Costel Gâlcă. Video # Fanatik
Rapid nu traversează cel mai bun moment, iar acest lucru îl îngrijorează pe Costel Gâlcă înaintea meciului cu Dinamo. Ce vești a dat despre jucătorii accidentați.
15:50
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD # Fanatik
Marcel Ciolacu și-a preluat mandatul de președinte al CJ Buzău cu câteva zile înainte de Crăciun. Care au fost cele mai mari sume investite de fostul premier PSD
15:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre duelurile Dinamo – Rapid # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria derby-urilor dintre Dinamo și Rapid.
15:30
Gică Hagi ar fi recunoscut că își dorește să revină în rolul de selecționer al României după peste două decenii. „Regele” este luat în considerare de FRF pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia.
15:10
Donald Trump, hotărât să dezvăluie marile secrete despre extratereștri. Președintele SUA alimentează teoriile conspirației cu un posibil anunț exploziv # Fanatik
După acuzațiile la adresa lui Barack Obama și valul de speculații alimentate de apropiați ai săi, Donald Trump sugerează posibile dezvăluiri despre OZN-uri, reaprinzând teoriile conspirației în SUA.
15:00
Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și este out pentru meciul cu Unirea Slobozia # Fanatik
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a anunțat că Cicâldău nu va juca la Slobozia și a subliniat importanța celor trei puncte. Ce a spus despre lupta la titlu.
14:50
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”. Fanii s-au revoltat # Fanatik
Eduard Novak a dat de pământ cu performanța obținută de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Fanii sportivei au reacționat dur.
14:40
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe la un avantaj uriaș # Fanatik
Gabi Tamaș a fost protagonistul unui moment rar întâlnit la emisiunea Survivor România, un reality-show de televiziune organizat în Republica Dominicană. Ce s-a întâmplat cu fostul fotbalist.
14:20
Orașul unde se va ridica gigantul fotbalului mondial. Proiectul de 135.000 de locuri i-a lăsat pe mulți arhitecți cu gura căscată # Fanatik
Care este locul unde se construiește un stadion impresionant la cele mai înalte standarde FIFA. Va dispune de 135.000 de locuri pentru pasionații de fotbal.
14:10
SuperLiga, live blog etapa 28. Oțelul Galați – UTA, meciul care deschide runda. Duel intens pentru calificarea în play-off! # Fanatik
Etapa cu numărul 28 a SuperLigii vine cu noi meciuri tari. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre o nouă rundă din campionatul României, de la program, la scoruri, la marcatori, la scoruri finale și clasament.
14:10
Cât de mult va mai ninge în România în următoarele 30 de ore. Precizări de la ANM: ”Mesaje de alertă în acest sens” # Fanatik
După zilele în care zăpada a acoperit aproape întreaga țară, un nou episod de iarnă amenință România. Cât de mult va ninge și ce zone vor fi cele mai afectate? ANM transmite noi avertizări.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.