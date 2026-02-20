Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan

11:10

Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație" pentru cele șase mari economii ale Europei, care s-au unit pentru a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico. Noul grup, denumit „E6" la Bruxelles, este un club exclusivist al celor mai mari șase