Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan
CaleaEuropeana, 21 februarie 2026 00:40
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a participat în perioada 17–18 februarie 2026, la Paris, la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor (Board of Supervisors) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), un forum esențial pentru coordonarea supravegherii piețelor de capital la nivel european, potrivit unui comunicat. În cadrul reuniunii au avut loc discuții […]
Acum 10 minute
01:40
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, […]
Acum 30 minute
01:30
Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu va susține împrumutul de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, în contextul disputei privind tranzitul resurselor energetice prin conducta Drujba. „Blocăm împrumutul UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina până când se va relua tranzitul petrolului către Ungaria prin […]
Acum 2 ore
00:40
Șeful ASF, Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris. Integrarea piețelor financiare și gestionarea riscurilor, în prim-plan # CaleaEuropeana
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a participat în perioada 17–18 februarie 2026, la Paris, la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor (Board of Supervisors) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), un forum esențial pentru coordonarea supravegherii piețelor de capital la nivel european, potrivit unui comunicat. În cadrul reuniunii au avut loc discuții […]
Acum 6 ore
20:30
EXCLUSIV Nicușor Dan, după vizita fulger în SUA, despre o ruptură euro-atlantică: Să ne amintim că am fost bucuroși când SUA s-au alăturat Coaliției de Voință. Amenințarea vine din altă parte # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale fulger la Washington că România este consecventă în relația cu Statele Unite, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene, subliniind că SUA și Europa au nevoia una de cealaltă pentru că „amenințarea vine din altă parte". […]
Acum 12 ore
16:50
Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație # CaleaEuropeana
Senatorul PSD Robert Cazanciuc reprezintă România la Adunarea Parlamentară a OSCE, unde tema dominantă a întrevederii este războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Viena. Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care […]
16:30
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară # CaleaEuropeana
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță" Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA" (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea […]
16:00
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat, vineri, că Europa se confruntă cu un mediu de securitate „mai incert decât în ultimele decenii" și trebuie să își consolideze capacitatea de apărare fără a concura cu NATO. „Securitatea Europei este mai incertă decât a fost în ultimele decenii. […]
15:50
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a publicat un ghid privind diligența necesară pentru o folosire responsabilă a inteligenței artificiale. Potrivit unui raport al OCDE, aceste orientări vizează sprijinirea întreprinderilor în punerea în aplicare a Orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și a Principiilor OCDE privind IA. Aceste orientări vizează sprijinirea inovării, investițiilor și creșterii întreprinderilor […]
15:10
UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană susține Declarația liderilor în cadrul Summitului AI Impact 2026 de la New Delhi, document care recunoaște că „promisiunea inteligenței artificiale este pe deplin realizată doar atunci când beneficiile sale sunt împărtășite de întreaga umanitate". Vicepreședinta executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a semnat vineri declarația în numele UE, reafirmând angajamentul […]
15:10
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării # CaleaEuropeana
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că protecția nucleară pentru Europa „este și va fi" asigurată de Statele Unite, relatează The Guardian. Întrebat despre discuțiile recente privind posibilitatea ca Europa să își creeze propriile sisteme independente de descurajare nucleară, Pistorius a declarat că, deși Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai […]
14:40
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial. Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile […]
14:20
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială # CaleaEuropeana
Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, țară care a reușit performanța de a trece de la „oaia neagră" la a conduce Eurogrupul, pledează pentru datorie comună a Uniunii Europene în vederea finanțării competitivității europene. Într-un interviu acordat Politico, Stournaras a declarat că argumentele sunt de partea sa. Crize neîncetate au lăsat o povară grea […]
13:40
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale", dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității" țării. „Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou […]
13:00
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani # CaleaEuropeana
Trei aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu", unde vor executa, timp de aproximativ trei săptămâni, misiuni sub comanda NATO, alături de militari români și germani. „Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de […]
Acum 24 ore
12:40
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei # CaleaEuropeana
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei, informează The Guardian. Retragerea înseamnă că Polonia va putea să amplaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în decurs de 48 de ore în cazul apariției unei amenințări, a declarat […]
12:30
India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială # CaleaEuropeana
India și Statele Unite au încheiat vineri un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială (AI), în ultima zi a Summitului privind impactul AI desfășurat săptămâna aceasta la New Delhi, informează EFE, citat de Agerpres. Aderarea la această inițiativă a administrației Trump, denumită „Pax Silica", a fost formalizată […]
12:10
EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional” # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Aflat la Washington pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiată de președintele Statelor Unite, președintele României, Nicușor Dan, a acordat un interviu publicației CaleaEuropeană.ro, în care a detaliat miza vizitei sale și impactul acesteia asupra relației bilaterale și asupra poziționării României în Uniunea Europeană și asupra agendei interne. […]
11:40
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre # CaleaEuropeana
Economiile statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au înregistrat o accelerare a creșterii economice în 2025, potrivit estimărilor preliminare publicate la Paris. PIB-ul agregat al zonei OCDE a avansat cu 1,7% în 2025, comparativ cu 1,2% în 2024 și 1,1% în 2023. Datele indică însă o evoluție neuniformă la nivelul economiilor […]
11:30
Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar trebui să renunțe la planurile de a angaja aproximativ 2 500 de persoane și de a crește cheltuielile administrative într-un moment în care capitalele sunt invitate să strângă cureaua, potrivit miniștrilor din nouă țări ale UE, informează Politico Europe. Într-o scrisoare adresată comisarului pentru buget Piotr Serafin și condusă de Austria, miniștrii […]
11:20
Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reacția piețelor financiare după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale indică o creștere a încrederii investitorilor și o reducere a costurilor de finanțare pentru România. „Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România", a transmis ministrul, […]
10:50
Friedrich Merz candidează pentru a fi reales la conducerea CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz candidează vineri pentru realegerea în funcţia de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), la conferinţa națională a partidului care are loc la Stuttgart, transmite dpa, potrivit Agerpres. La conferința de două zile este așteptată și Angela Merkel, în calitate de oaspete de onoare, pentru prima dată la un astfel de eveniment al […]
10:30
Donald Trump oferă Iranului maximum 15 zile pentru un acord privind programul nuclear al Teheranului: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului, informează Deutsche Welle. Acesta este „practic termenul maxim" pe care îl acorda Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, a afirmat Trump. „Fie vom ajunge la […]
10:20
De la Madrid, Kubilius avertizează că apărarea europeană va fi slăbită fără alocarea a 5% din PIB: „Dacă ar avea loc o agresiune rusă, nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a afirmat joi, la Madrid, că apărarea colectivă a UE ar putea fi slăbită dacă statele membre nu respectă angajamentele NATO privind cheltuielile pentru înarmare, în contextul refuzului Spaniei de a aloca 5% din PIB pentru apărare, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se […]
10:00
Finlanda: „Trebuie acum să acționăm rapid pentru a ne consolida apărarea”, pe fondul tensiunilor cu Rusia # CaleaEuropeana
Finlanda, care a aderat la NATO și și-a consolidat semnificativ capacitățile de apărare în ultimii ani, consideră că este bine pregătită pentru a face față unei eventuale crize cu Rusia, în contextul în care populația sa este obișnuită de mult timp cu o cultură a apărării, relatează AFP, preluat de Agerpres. Statul nordic, care împarte […]
10:00
UE dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile de aderare cu Ucraina, arată președintele Consiliului European # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană dorește să înceapă „cât de curând posibil" negocierile formale privind aderarea Ucrainei, a subliniat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar acesta nu s-a avântat să avanseze o dată concretă, informează AFP, citat de Agerpres. „Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil și să progresăm în procesul de […]
09:20
Polonia cere Franței, Italiei și Spaniei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru consolidarea capacităților UE și NATO # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franței și Italiei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacitățile Uniunii Europene și ale NATO, într-un interviu acordat AFP joi, citat de Agerpres. Germania, Polonia și țările scandinave au răspuns deja apelurilor președintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să își asume o […]
Ieri
01:10
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală la sediul Departamentului american de Justiție cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite, discuțiile vizând cooperarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii. „Astăzi, la sediul Departamentului de […]
19 februarie 2026
21:30
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere” # CaleaEuropeana

19:20
“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung. În intervenția sa, șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru […] The post “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua în luna martie o vizită în regiunea arctică, care va include și Groenlanda, pentru a sublinia importanța strategică tot mai mare a zonei pentru Uniunea Europeană, relatează Politico. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, deplasarea va avea loc în contextul schimbărilor geopolitice din […] The post Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA” # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele Statelor Unite Donald Trump i-a confundat joi titulatura președintelui Nicușor Dan, numindu-l “prim-ministru al României”. Liderul de la Casa Albă a dat startul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, recunoscând prezența liderilor și oficialilor prezenți, atât din statele membre fondatoare ale Consiliului, cât și din rândul statelor observatoare, așa cum este […] The post Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei # CaleaEuropeana
UE nu vede „semne concrete că Rusia nu depune eforturi serioase” pentru a asigura pacea în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva, informează The Guardian. „Vedem că Rusia continuă atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei. Acest lucru reflectă faptul că Rusia nu este pregătită pentru […] The post UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR. „Am […] The post Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz apreciază că perspectivele unei încheieri rapide, prin negocieri, a războiului din Ucraina rămân limitate, considerând că evoluția conflictului va depinde în mare măsură de capacitatea uneia dintre părți de a continua efortul militar și economic, relatează dpa, preluat de Agerpres. „În opinia mea, acest război se va termina doar când una […] The post Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali # CaleaEuropeana
Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii românilor în lideri internaționali, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center. Trump și Macron se află pe primele poziții în clasamentul încrederii românilor în lideri internaționali, 33% dintre respondenți declarând că au foarte multă […] The post Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun # CaleaEuropeana
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, l-a criticat joi pe comisarul european pentru energie, care a sugerat că Europa ar trebui să-și reducă dependența de gazul natural lichefiat american, insistând că Washingtonul „nu va folosi niciodată” exporturile de energie ca armă, informează Politico Europe. Wright a răspuns la comentariile comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, […] The post SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori” # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în ședința de Guvern de joi, a fost adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest. „Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de […] The post Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă” # CaleaEuropeana
Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro. Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de […] The post România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
România, interesată de extinderea cooperării cu Japonia în domeniul apărării, în vederea consolidării rezilienței în spațiul euroatlantic # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri, 18 februarie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la București, E.S. Katae Takashi, pentru o discuție referitoare la stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării, informează un comunicat. În acest sens, a fost amintită întâlnirea dintre oficialul român și omologul japonez, care […] The post România, interesată de extinderea cooperării cu Japonia în domeniul apărării, în vederea consolidării rezilienței în spațiul euroatlantic appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Antonio Costa: Într-o perioadă în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mai mare, parteneriatul dintre UE și Norvegia este mai important ca niciodată # CaleaEuropeana
Președintele Consiliul European, António Costa, a efectuat joi o vizită la Oslo, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. În cadrul întrevederii, Costa a subliniat că, într-un moment în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mare, parteneriatul puternic și durabil dintre Uniunea Europeană și Norvegia este mai important ca oricând. […] The post Antonio Costa: Într-o perioadă în care multilateralismul se află sub o presiune tot mai mai mare, parteneriatul dintre UE și Norvegia este mai important ca niciodată appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Donald Tusk îi atenționează pe polonezi să părăsească de îndată Iranul, în contextul informațiilor că SUA sunt pregătite pentru posibile atacuri asupra acestei țări # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, i-a îndemnat pe cetățenii polonezi să părăsească imediat Iranul, adăugând că „în niciun caz nimeni nu ar trebui să călătorească în această țară”, avertizând că perspectiva unui conflict deschis este „foarte, foarte reală”, informează The Guardian. Conflictul ar putea izbucni în „câteva ore, câteva zeci sau câteva sute de ore” și […] The post Donald Tusk îi atenționează pe polonezi să părăsească de îndată Iranul, în contextul informațiilor că SUA sunt pregătite pentru posibile atacuri asupra acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider observator la reuniunea Consiliului pentru Pace invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington # CaleaEuropeana
Corespondență din Washington Președintele american Donald Trump l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider […] The post EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider observator la reuniunea Consiliului pentru Pace invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian) # CaleaEuropeana
Administrația președintelui american Trump intenționează să construiască o bază militară pentru 5.000 de soldați în Gaza, care s-ar întinde pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de contractare ale Board of Peace analizate în exclusivitate de The Guardian cu câteva ore înainte de reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pe care liderul de […] The post Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian) appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna” # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe a avut miercuri o intervenție cu scopul de a aplana tensiunile dintre țara sa și Franța, în contextul în care Berlinul pare să își reconsidere participarea la programul comun de avioane de luptă, înlocuindu-l cu suplimentarea achizițiilor de avioane americane F-35, informează AFP, citat de Agerpres. Într-o declarație pentru AFP, Johann […] The post Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei Irineu Darău a primit vizita ambasadorului Cehiei în România, Martin Košatka, și a adjunctului misiunii diplomatice, Juraj Melioris, pentru discuții privind aprofundarea parteneriatului economic și industrial la nivel bilateral, informează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-un comunicat pe Facebook. Potrivit sursei citate, discuțiile dintre cele două părți au evidențiat interesul comun pentru […] The post România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008 # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi dimineață că Statele Unite, unele țări europene și Rusia discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță. „Știu că americanii, și posibil unii europeni, discută un nou document cu Rusia — între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel […] The post SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008 appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României # CaleaEuropeana
Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății […] The post Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins criticile venite din partea Statelor Unite cu privire la eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7, relatează The Guardian. Vorbind în cadrul summitului „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, […] The post Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, la întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Prim-ministrul a punctat […] The post Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unei grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE # CaleaEuropeana
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație” pentru cele șase mari economii ale Europei, care s-au unit pentru a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico. Noul grup, denumit „E6” la Bruxelles, este un club exclusivist al celor mai mari șase […] The post Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unei grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
