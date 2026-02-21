România e blocată în „politica holului”. După Hurezeanu și Țoiu, a venit rândul lui Nicușor Dan să bifeze „bilaterale” pe hol. Dacă pe ceilalți lideri i-a invitat în biroul său și a publicat fotografii cu ei pe X, Marco Rubio l-a ținut pe hol pe președintele României
Povestea fascinantă a unui cavaler medieval rătăcit prin zilele noastre. Fost grănicer și „mascat”, a urcat 1.500 de trepte, în armură, pe urmele lui Vlad Țepeș # Gândul
În decembrie 2025 se stingea din viaţă generalul Radu Theodoru, bănuit de DIICOT că intenţiona să răstoarne ordinea constituţională. Avea 101 ani. A fost înmormântat la Mănăstirea Comana. La căpătâiul defunctului a venit multă lume ca să-şi ia rămas bun. Un cavaler în armură s-a remarcat din mulţime. Doar câţiva ştiau cine e. Opinia publică […]
România e blocată în „politica holului”. După Hurezeanu și Țoiu, a venit rândul lui Nicușor Dan să bifeze „bilaterale” pe hol. Dacă pe ceilalți lideri i-a invitat în biroul său și a publicat fotografii cu ei pe X, Marco Rubio l-a ținut pe hol pe președintele României # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit secretarul de stat Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace, iar administrația prezidențială a publicat, imediat, o fotografie care surprinde momentul. Cu toate acestea, imaginea sugerează că interacțiunea a avut loc pe un hol, chiar în momentul în care liderul de la Cotroceni era pe picior de plecare. Pe de […]
Stenogramele depuse la dosarul în care temutul lider interlop Florin Ghenosu este acuzat că se afla la coordonarea unui grup de cămătari din care făcea parte inclusiv soția lui arată metodele prin care victimele erau torturate psihic. Atât Ghenosu, cât și oamenii lui de încredere le spuneau victimelor că „le taie din cap până în […]
Alegeri cu scandal în Ungaria. De la campania anti-război Orban la scandalul sexual în care este implicat Peter Magyar, principalul opozant # Gândul
Ungaria trece prin cele mai tensionate și scandaloase alegeri din ultimii 80 de ani, de la alegerile fraudate de sovietici în 1947. Viktor Orban, care dorește să obțină al șaselea mandat de prim-ministru și a avut relații tensionate cu Bruxelles-ul, a avertizat în mod repetat că la primăvară vor avea loc cele mai decisive alegeri […]
Curtea de Conturi dărâmă mitul Bolojan. Erori de zeci de milioane și plăți nelegale / Document oficial # Gândul
Un raport oficial al Curții de Conturi aruncă în aer imaginea administrației prezentate ani la rând drept „model de eficiență”. Auditorii au emis opinie contrară asupra situațiilor financiare, concluzionând că acestea nu reflectă realitatea: patrimoniu trecut eronat în evidențe, bunuri lipsă din contabilitate și plăți nejustificate de ordinul milioanelor de lei, toate în perioada în […]
Cum recunoști când ești sunat de hackeri, mai ales de pe un număr cu prefixul +9. Ce reprezintă acesta, în realitate # Gândul
Multe persoane au fost sunate de pe numere cu prefixul +9, care nu este asociat cu o singură țară, așa cum s-ar putea aștepta unii. În realitate, este un prefix general care deschide o serie de alte prefixe, fiecare destinată unei regiuni sau unui grup de țări. Acest prefix este folosit pentru a identifica regiunile […]
Un produs care era considerat „mâncarea săracului”, pe vremuri, a devenit acum o adevărată delicatesă în restaurantele lumii # Gândul
Conservele de peşte, considerate cândva o hrană ieftină, numite chiar „mâncarea săracului”, sunt astăzi o alegere sofisticată în diverse meniuri din restaurante. Vedetele absolute sunt sardinele premium, importate de obicei din Franţa, Spania şi Portugalia. Așadar, multă vreme, sardinele în conservă erau fost considerate un aliment banal, ieftin, o masă accesibilă în situații de avarie, […]
Pentru prima oară din 1972, NASA va efectua o misiune spațială lunară în cadrul programului Artemis. Agenția spațială americană a anunțat vineri data la care astronauții vor zbura în jurul Lunii: 6 martie 2026. Anunțul a venit după succesul simulării decolării de joi cu racheta gigantică Space Launch System care va transporta trei astronauți americani […]
Un nou mesaj RO-Alert a fost dat în Capitală. O fetiță de 12 ani a dispărut. Semnalmente sale sunt: 1,46 m înălțime, 35 kg, păr blond lung, ten deschis, ochi albaștri. Aceasta era îmbrăcată cu blugi de culoare gri, hanorac negru, geacă din blană de culoare roz și un fes gri, la momentul dispariției. Numele […]
Avertismentul MAI pentru populație în timpul codului galben de viscol și ninsori. Ce măsuri au luat autoritățile # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un comunicat vineri seară, în care îndeamnă cetățenii să țină cont de o serie de măsuri preventive, în contextul codului galben pentru viscol, polei și precipitații. Autoritățile sfătuiesc populația să evite orice deplasare care nu este absolut necesară. De asemenea, șoferii ar trebuie să evite să se urce la volan, […]
Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului # Gândul
Astrologii au realizat horoscopul de weekend, 21–22 februarie 2026, vine cu o schimbare de ritm foarte clară. Sâmbătă, Luna este în Berbec (până seara, în funcție de fus orar), iar atmosfera este una de inițiativă, curaj, asumare. Se activează și un ton de vindecare/curaj personal prin conexiunile Lunii cu Chiron și Marte, scrie Jurnalul Național. […]
Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta” # Gândul
Universitatea Craiova joacă duminică cu Unirea Slobozia în etapa 28 a Superligii și antrenorul oltenilor Filipe Coelho a vorbit despre partidă și lupta la titlu. Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, 53 de puncte, și Unirea Slobozia e pe locul 14, 24 de puncte. Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține […]
Există o țară europeană unde poţi deveni proprietar de insulă, gratuit, timp de un an. Sunt, totuși, niște condiții esențiale de îndeplinit # Gândul
O ţara europeană lansează o iniţiativă inedită prin care le oferă oamenilor obișnuiți șansa de a deveni „proprietari” temporari ai unei insule. Astfel, cinci insule vor fi puse la dispoziția câștigătorilor pentru un an, gratuit, dar competiția vine cu reguli clare, iar bogaţii nu au voie să participe. Ceea ce până acum părea rezervat doar […]
Traian Băsescu îi jignește pe votanții lui Călin Georgescu, după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O clică de nătărăi” # Gândul
Fostul președinte, Traian Băsescu, a vorbit la B1 Tv despre vizita lui Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului Păcii. Acesta consideră că participarea liderului de la Cotroceni la evenimentul de la Washington indică faptul că anularea alegerilor din noiembrie 2024 nu mai sunt de interes pentru SUA. Mai mult, Băsescu i-a numit […]
Ungaria a blocat acordarea unui împrumut nerambursabil de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene către Ucraina, potrivit Financial Times, care citează patru surse. Publicația subliniază că, fără această finanțare, Ucraina s-ar confrunta cu un colaps financiar încă din al doilea trimestru al acestui an. Blocarea împrumutului a avut loc cu doar 4 […]
Postul Paștelui din 2026 va fi cel mai scump din ultimii ani. Legumele și fructele s-au scumpit deja cu 10-15% # Gândul
Luni, 23 februarie, începe postul Paştelui, care e cel mai greu şi lung din an. Doar anul acesta va fi şi cel mai scump de până acum. Aproape toate alimentele care pot fi consumate în această perioadă de restricții culinare s-au scumpit. Până şi bananele au devenit produse de lux, iar nucile au ajuns să […]
Patru ani de război în Ucraina. Macron anunță o nouă reuniune a țărilor „Coaliţiei de voinţă” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida marți o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” în sprijinul Ucrainei, a anunțat vineri Palatul Elysee, transmite The Guardian. Președintele francez și premierul britanic conduc această coaliție, al cărei scop este să ajute militar Ucraina în război și să-i ofere garanții de securitate […]
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele. Președintele american susține o conferință de presă în câteva momente # Gândul
Președintele Donald Trump susține o conferință de presă vineri, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele impuse produselor de import. Magistrații Curții Supreme de Justiție americane au decis că Donald Trump și-a depășit atribuțiile, atunci când a impus tarifele pentru produsele importate, în baza unei legi din 1977. Curtea Supremă i-a anulat tarifele lui Trump […]
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă # Gândul
Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor. Astfel, potrivit anunțului, oferta este disponibilă în localitatea Dor Mărunt, județul Călărași. Terenul se vinde cu suma totală de 1742 lei pentru o suprafață […]
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vreme rea pentru acest weekend, care a intrat în vigoare în această dimineață, de la ora 10:00. Astfel, până duminică, 22 februarie, la aceeași oră, sunt așteptate precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece. În […]
Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația” # Gândul
Ilie Bolojan susține un discurs la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei, în prezența ambasadorului Japoniei. „Vedem oportunități concrete în industrie, energie tehnologie și cercetare: de la energie nucleară și regenerabilă, de la inteligență artificială și digitalizare. Centrul pentru optică de la Măgurele arată că putem dezvolta proiecte împreună. Trăim o perioadă complicată […]
Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke” # Gândul
Un membru al cabinetului premierului britanic Keir Starmer a raportat că a fost obligat să se alăture unui club de lectură cu neconformitate de gen, ca parte a evaluării anuale. Fiecare funcționar trebuia să meargă cel puțin o zi pe săptămână să practice o activitate de „incluziune” la vremea când Dame Antonia Romeo a condus […]
Mesajul ambasadorului Japoniei în România: „Parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată” # Gândul
Ambasadorul Japoniei în România, E.S. Katae Takashi și prim-ministrul Ilie Bolojan susțin discursuri la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei. „Stăm ferm alături de România în sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei Rusiei. În aceste vremuri, parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată. Anul trecut, Japonia le-a urat bun-venit lui Nicușor Dan și […]
Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe […]
CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică modul în care mass-media propagandiștilor prezidențiali a prezentat deplasarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace de la Washington, ca un adevărat succes. Gazetarul consideră că interacțiunea dintre Nicușor Dan și Trump, sau Marco Rubio, a fost mai degrabă rușinoasă. „Fentestic! „Mi-e rușine de rușinea lui”. Zicala asta românească mi-a […]
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată de polițiștii italieni din Olbia, în urma unei intervenții tensionate într-un apartament din oraș. Potrivit autorităților, citate de unionesarda.it, agenții au fost chemați de locatarii unui imobil din Olbia, după ce femeia ar fi intrat în locuința unei familii pe care o cunoștea și […]
Primăria Forotic din județul Caraș-Severin n-a avut fabuloasa sumă de 500 de lei să-și plătească internetul și a fost deconectată # Gândul
Clădirea administrației publice din comuna cărășeană Forotic a fost deconectată de la Internet din cauza facturilor neplătite. Primarul Alexandru Sporea a explicat că situația e generată de consilierii locali, care nu au ajuns la o înțelegere cu privire la nivelul taxelor și impozitelor, cu toate că s-au întâlnit în plen în repetate rânduri, iar asta […]
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi dispus elaborarea unui nou plan militar pe termen de trei ani, pe fondul scepticismului față de perspectivele negocierilor cu Rusia, relatează jurnalistul Wall Street Journal Bojan Pancevski, citând surse de la Kiev. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost discutată într-o reuniune restrânsă a șefului statului cu cei mai apropiați […]
S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori # Gândul
Rapid întâlnește formația Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii. Rareş George Vidican va oficial derby-ul bucureștean, la care sunt așteptați în jur de 20.000 de spectatori. S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor […]
Merită să mai urmezi studii superioare în 2026? Mulți tineri iau în considerare să nu se mai înscrie la universități. Care sunt motivele # Gândul
Nu este o noutate că absolvenții din universități cu profil teoretic traversează vremuri dificile. În 1999, când perspectivele pentru mileniul 3 erau mai optimiste, salariul mediu al absolvenților britanici era cu 80% mai crescut decât cel al tinerilor fără facultate. Conform datelor recente, în 2026, salariile sunt cu 45% mai mici, și asta fără a […]
În prezent, cel mai mare hotel din lume este First World Hotel, situat în stațiunea Genting Highlands din Malaezia. Are 7.351 de camere și este format din mai multe turnuri, cele mai înalte având 28 de etaje. Unele surse menționează până la 36 de niveluri, dacă sunt incluse și etajele de parcare de la subsol). […]
Nicușor Dan, mesaj după Consiliul pentru Pace: „România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat aseară la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele american Donald Trump, unde a susținut o intervenție axată pe consolidarea parteneriatelor strategice și pe rolul României în eforturile internaționale de stabilitate. Vineri, șeful statului a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care a subliniat importanța securității ca fundament […]
Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe # Gândul
Castravetele a fost principala legume exportată de țara noastră, anul trecut. Circa 50.000 de tone au ajuns peste granite, în valoare de 5 mil. euro. Astfel, în primele 11 luni din anul 2025, producătorii români au trimis peste graniţe 47.210 tone, în valoare de 35 de milioane de euro. În tot anul 2024, exporturile au […]
Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă din SUA desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează # Gândul
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, 20 februarie, împotriva tarifelor impuse de președintele Donald Trump la produsele importate. Magistrații au votat 6 contra 3 pentru admiterea deciziei unei instanțe inferioare, potrivit căreia utilizarea de către Donald Trump a unei legi din 1977, pentru impunerea tarifelor, îi depășește atribuțiile. Ce trei judecători care au […]
Curțile de Apel din România îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea privind pensiile magistraților: „Justiția riscă un colaps sistemic” # Gândul
Cele 16 curți de apel din România i-au adresat președintelui Nicușor Dan un memoriu prin care îi cer să solicite Parlamentului să reexamineze legea privind pensiile speciale ale magistraților. Magistrații invocă un „colaps sistemic” pentru sistemul judiciar. Actul normativ a trecut miercuri de Curtea Constituțională, după cinci amânări, transmite Hotnews. În memoriul adresat lui Nicușor […]
Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume # Gândul
Industria alimentară globală este lovită de un nou val de restructurări. Nestlé, cel mai mare grup alimentar din lume, a confirmat că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Decizia face parte dintr-un amplu proces de reorganizare, menit să aducă economii de miliarde și să îmbunătățească profitabilitatea companiei în anii următori. […]
Germania a activat evoluția companiilor private din zona euro. Producătorii au avut cel mai mare profit din 2022 # Gândul
Activitatea firmelor și companiilor private din zona euro au înregistrat o evoluție neașteptată, după ce producătorii au înregistrat cea mai bună performanță în 2022, în contextul unei creșteri în Germania, transmite Financial Times, citat de Ziarul Financiar. Indicele compozit al managerilor de achiziţii (PMI) calculat de S&P Global a urcat la 51,9 în februarie, de […]
După ce postul B1 TV s-a confruntat cu probleme ale emisiei, fiind întreruptă, iată că aceasta a fost reluată după cinci ore. Astfel, emisia postului B1 TV a revenit la ora 15:18 minute, fiind reluată cu jurnalista Ioana Constantin care a şi prezentat scuze pentru problemele tehnice. „Echipa B1 TV îşi cere scuze pentru defecţiunile […]
Sute de mii de români lucrează în Germania și plătesc lunar contribuții la sistemul public de sănătate, iar acum au primit o veste care le poate aduce un plus important la venitul anual. În anumite condiții, o parte din banii virați către casa de asigurări de sănătate (Krankenkasse) pot fi recuperați sub formă de rambursare, […]
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro în vaccinuri antigripale de nouă generație # Gândul
Comisia Europeană a anunțat vineri că investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea următoarei generații de vaccinuri antigripale, care vor oferi protecție pentru o gamă mai largă de variante ale gripei și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, finanțarea va sprijini vaccinurile care […]
Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul # Gândul
Gafa președintelui Donald Trump în care l-a numit „premier”, dar și când a fost îndepărtat de agenți de lângă președintele american nu au fost singurele momente stânjenitoare pentru președintele Nicușor Dan. Imediat după ce a fost invitat să-și înceapă discursul, președintele României a fost de „negăsit” în sală de către operatorii video. Președintele României a […]
Voucherele de energie, prelungite până la final de 2026. Câți români beneficiază de acest sprijin # Gândul
Florin Manole, Ministrul Muncii, anunţă că continuarea acordării voucherelor de energie, acesta arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până la ora actuală, în aplicaţia EPIDS s-a înregistrat un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care […]
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare” # Gândul
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii Gimnaziale „I.G. Duca” din Sectorul 5, la solicitarea primarului Vlad Popescu Piedone. Decizia vine după ani de blocaje administrative și proceduri întârziate, iar mesajul transmis de Ciucu a inclus și o replică tăioasă la adresa tatălui edilului […]
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat trupele și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend # Gândul
Donald Trump a afirmat joi, în cadrul conferinței inaugurale a Consiliului de Pace, că lumea va afla „în următoarele 10 zile” dacă Statele Unite vor ajunge la un acord nuclear cu regimul clerical de la Teheran sau vor întreprinde lovituri militare. Președintele american a avertizat că dacă nu se ajunge la un acord favorabil SUA, […]
Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui # Gândul
Lăsatul Secului marchează, potrivit calendarului ortodox, trecerea la Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an. Paștele ortodox va pica anul acesta pe 11 aprilie 2026, iar Lăsatul Secului pentru Postul Paștelui este pe 22 februarie. De pe 23 februarie, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post. Semnificația Lăsatei […]
ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro # Gândul
Două imobile din comuna Grajuri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF. Acestea au fost confiscate de la proprietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, iar prețul de pornire este 297.040 lei, respectiv 166.960 lei, relatează Adevărul. Cea mai mare casă pe care ANAF vrea să o valorifice prin licitație […]
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile” # Gândul
Daniel Băluță, președintele PSD București, a reacționat pe Facebook după ce conduerea Societăţii de Transport Public Bucureşti (STB) a propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei și reducerea datoriilor de 1,6 miliarde de lei. Acesta spune că „salută” decizia conducerii STB de a reduce aceste cheltuieli și de a […]
Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby” # Gândul
Donald Trump i-a greşit funcţia lui Nicuşor Dan, iar acesta din urmă s-a simţit dator să-i întoarcă şi el gestul şi să-i greşească numele secretarului de stat. Din nou. Aflat în conferinţă de presă, de după participarea la Consiliul de Pace de la Washington, la invitaţia preşedintelui SUA şi alătuţi de alţi lideri de stat, […]
Top 12. Experții de la „What Car?” au condus 12 mașini electrice până la „epuizare”. Ce marcă a ocupat locul I + Producătorul auto de la „coadă” # Gândul
Mașinile electrice reprezintă noul moftul „verde” al momentului, dar cumpărătorii trebuie să ia în considerare numeroși factori, când doresc să facă o asemenea achiziție. „What Car?” a testat 12 mașini electrice, până la limită, pentru a vedea dacă mint în specificații. Când vine vorba de un vehicul electric, ne interesează, desigur, în primul rând autonomia, […]
Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa # Gândul
Proprietarii brandului Dedeman, frații miliardari Pavăl, fac un nou pas curajos la foarte curt timp după preluarea Carrefour. După ce au certificat plata integrală a majorării capitalului social cu 14,05 milioane de euro, decizia aferentă fiind înregistrată la Registrul General al Comerțului din Grecia acum câteva zile, oamenii de afaceri deschid un nou capitol pentru […]
