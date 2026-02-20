S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori
Rapid întâlnește formația Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii. Rareş George Vidican va oficial derby-ul bucureștean, la care sunt așteptați în jur de 20.000 de spectatori. S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor […]
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată de polițiștii italieni din Olbia, în urma unei intervenții tensionate într-un apartament din oraș. Potrivit autorităților, citate de unionesarda.it, agenții au fost chemați de locatarii unui imobil din Olbia, după ce femeia ar fi intrat în locuința unei familii pe care o cunoștea și […]
Primăria Forotic din județul Caraș-Severin n-a avut fabuloasa sumă de 500 de lei să-și plătească internetul și a fost deconectată # Gândul
Clădirea administrației publice din comuna cărășeană Forotic a fost deconectată de la Internet din cauza facturilor neplătite. Primarul Alexandru Sporea a explicat că situația e generată de consilierii locali, care nu au ajuns la o înțelegere cu privire la nivelul taxelor și impozitelor, cu toate că s-au întâlnit în plen în repetate rânduri, iar asta […]
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi dispus elaborarea unui nou plan militar pe termen de trei ani, pe fondul scepticismului față de perspectivele negocierilor cu Rusia, relatează jurnalistul Wall Street Journal Bojan Pancevski, citând surse de la Kiev. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost discutată într-o reuniune restrânsă a șefului statului cu cei mai apropiați […]
Merită să mai urmezi studii superioare în 2026? Mulți tineri iau în considerare să nu se mai înscrie la universități. Care sunt motivele # Gândul
Nu este o noutate că absolvenții din universități cu profil teoretic traversează vremuri dificile. În 1999, când perspectivele pentru mileniul 3 erau mai optimiste, salariul mediu al absolvenților britanici era cu 80% mai crescut decât cel al tinerilor fără facultate. Conform datelor recente, în 2026, salariile sunt cu 45% mai mici, și asta fără a […]
În prezent, cel mai mare hotel din lume este First World Hotel, situat în stațiunea Genting Highlands din Malaezia. Are 7.351 de camere și este format din mai multe turnuri, cele mai înalte având 28 de etaje. Unele surse menționează până la 36 de niveluri, dacă sunt incluse și etajele de parcare de la subsol). […]
Nicușor Dan, mesaj după Consiliul pentru Pace: „România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat aseară la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele american Donald Trump, unde a susținut o intervenție axată pe consolidarea parteneriatelor strategice și pe rolul României în eforturile internaționale de stabilitate. Vineri, șeful statului a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care a subliniat importanța securității ca fundament […]
Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe # Gândul
Castravetele a fost principala legume exportată de țara noastră, anul trecut. Circa 50.000 de tone au ajuns peste granite, în valoare de 5 mil. euro. Astfel, în primele 11 luni din anul 2025, producătorii români au trimis peste graniţe 47.210 tone, în valoare de 35 de milioane de euro. În tot anul 2024, exporturile au […]
Lovitură de teatru în SUA. Curtea Supremă din SUA desființează majoritatea tarifelor vamale ale lui Trump. Ce urmează # Gândul
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, 20 februarie, împotriva tarifelor impuse de președintele Donald Trump la produsele importate. Magistrații au votat 6 contra 3 pentru admiterea deciziei unei instanțe inferioare, potrivit căreia utilizarea de către Donald Trump a unei legi din 1977, pentru impunerea tarifelor, îi depășește atribuțiile. Ce trei judecători care au […]
Curțile de Apel din România îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea privind pensiile magistraților: „Justiția riscă un colaps sistemic” # Gândul
Cele 16 curți de apel din România i-au adresat președintelui Nicușor Dan un memoriu prin care îi cer să solicite Parlamentului să reexamineze legea privind pensiile speciale ale magistraților. Magistrații invocă un „colaps sistemic” pentru sistemul judiciar. Actul normativ a trecut miercuri de Curtea Constituțională, după cinci amânări, transmite Hotnews. În memoriul adresat lui Nicușor […]
Disponibilizări masive la Nestlé. 16.000 de oameni pe care să își piardă locurile de muncă în întreaga lume # Gândul
Industria alimentară globală este lovită de un nou val de restructurări. Nestlé, cel mai mare grup alimentar din lume, a confirmat că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Decizia face parte dintr-un amplu proces de reorganizare, menit să aducă economii de miliarde și să îmbunătățească profitabilitatea companiei în anii următori. […]
Germania a activat evoluția companiilor private din zona euro. Producătorii au avut cel mai mare profit din 2022 # Gândul
Activitatea firmelor și companiilor private din zona euro au înregistrat o evoluție neașteptată, după ce producătorii au înregistrat cea mai bună performanță în 2022, în contextul unei creșteri în Germania, transmite Financial Times, citat de Ziarul Financiar. Indicele compozit al managerilor de achiziţii (PMI) calculat de S&P Global a urcat la 51,9 în februarie, de […]
După ce postul B1 TV s-a confruntat cu probleme ale emisiei, fiind întreruptă, iată că aceasta a fost reluată după cinci ore. Astfel, emisia postului B1 TV a revenit la ora 15:18 minute, fiind reluată cu jurnalista Ioana Constantin care a şi prezentat scuze pentru problemele tehnice. „Echipa B1 TV îşi cere scuze pentru defecţiunile […]
Sute de mii de români lucrează în Germania și plătesc lunar contribuții la sistemul public de sănătate, iar acum au primit o veste care le poate aduce un plus important la venitul anual. În anumite condiții, o parte din banii virați către casa de asigurări de sănătate (Krankenkasse) pot fi recuperați sub formă de rambursare, […]
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro în vaccinuri antigripale de nouă generație # Gândul
Comisia Europeană a anunțat vineri că investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea următoarei generații de vaccinuri antigripale, care vor oferi protecție pentru o gamă mai largă de variante ale gripei și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, finanțarea va sprijini vaccinurile care […]
Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul # Gândul
Gafa președintelui Donald Trump în care l-a numit „premier”, dar și când a fost îndepărtat de agenți de lângă președintele american nu au fost singurele momente stânjenitoare pentru președintele Nicușor Dan. Imediat după ce a fost invitat să-și înceapă discursul, președintele României a fost de „negăsit” în sală de către operatorii video. Președintele României a […]
Voucherele de energie, prelungite până la final de 2026. Câți români beneficiază de acest sprijin # Gândul
Florin Manole, Ministrul Muncii, anunţă că continuarea acordării voucherelor de energie, acesta arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până la ora actuală, în aplicaţia EPIDS s-a înregistrat un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care […]
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare” # Gândul
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabilitarea Școlii Gimnaziale „I.G. Duca” din Sectorul 5, la solicitarea primarului Vlad Popescu Piedone. Decizia vine după ani de blocaje administrative și proceduri întârziate, iar mesajul transmis de Ciucu a inclus și o replică tăioasă la adresa tatălui edilului […]
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat trupele și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend # Gândul
Donald Trump a afirmat joi, în cadrul conferinței inaugurale a Consiliului de Pace, că lumea va afla „în următoarele 10 zile” dacă Statele Unite vor ajunge la un acord nuclear cu regimul clerical de la Teheran sau vor întreprinde lovituri militare. Președintele american a avertizat că dacă nu se ajunge la un acord favorabil SUA, […]
Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui # Gândul
Lăsatul Secului marchează, potrivit calendarului ortodox, trecerea la Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an. Paștele ortodox va pica anul acesta pe 11 aprilie 2026, iar Lăsatul Secului pentru Postul Paștelui este pe 22 februarie. De pe 23 februarie, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post. Semnificația Lăsatei […]
ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro # Gândul
Două imobile din comuna Grajuri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF. Acestea au fost confiscate de la proprietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, iar prețul de pornire este 297.040 lei, respectiv 166.960 lei, relatează Adevărul. Cea mai mare casă pe care ANAF vrea să o valorifice prin licitație […]
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile” # Gândul
Daniel Băluță, președintele PSD București, a reacționat pe Facebook după ce conduerea Societăţii de Transport Public Bucureşti (STB) a propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei și reducerea datoriilor de 1,6 miliarde de lei. Acesta spune că „salută” decizia conducerii STB de a reduce aceste cheltuieli și de a […]
Nicușor Dan l-a „botezat” din nou pe secretarul de stat american, Marco Rubio. Președintele României susține că s-a întâlnit cu „Marc”. În trecut, i-a spus “domnu’ Ruby” # Gândul
Donald Trump i-a greşit funcţia lui Nicuşor Dan, iar acesta din urmă s-a simţit dator să-i întoarcă şi el gestul şi să-i greşească numele secretarului de stat. Din nou. Aflat în conferinţă de presă, de după participarea la Consiliul de Pace de la Washington, la invitaţia preşedintelui SUA şi alătuţi de alţi lideri de stat, […]
Top 12. Experții de la „What Car?” au condus 12 mașini electrice până la „epuizare”. Ce marcă a ocupat locul I + Producătorul auto de la „coadă” # Gândul
Mașinile electrice reprezintă noul moftul „verde” al momentului, dar cumpărătorii trebuie să ia în considerare numeroși factori, când doresc să facă o asemenea achiziție. „What Car?” a testat 12 mașini electrice, până la limită, pentru a vedea dacă mint în specificații. Când vine vorba de un vehicul electric, ne interesează, desigur, în primul rând autonomia, […]
Imperiul Dedeman se extinde. După preluarea Carrefour, frații Pavăl vizează acum o piață majoră din Europa # Gândul
Proprietarii brandului Dedeman, frații miliardari Pavăl, fac un nou pas curajos la foarte curt timp după preluarea Carrefour. După ce au certificat plata integrală a majorării capitalului social cu 14,05 milioane de euro, decizia aferentă fiind înregistrată la Registrul General al Comerțului din Grecia acum câteva zile, oamenii de afaceri deschid un nou capitol pentru […]
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba # Gândul
Fiecare al treilea deputat din Parlamentului Republicii Moldova indică în declarațiile de avere și interese că în 2024 a primit indemnizații pentru copii din România, semn că, fie ei, fie soțiile/soții lor, dețin buletine de identitate românești. De asemenea, mai multi deputați din opoziție, cu viziuni pro-ruse sau anti-Unire, se numără printre cei cu indemnizații […]
20 februarie nu reprezintă o sărbătoare, de asta în memoria colectivă românească a rămas aproape invizibilă. 20 februarie 1938 a fost una dintre acele zile în care istoria a cotit fără să facă zgomot, ziua în care democrația românească a început să fie scoasă din funcțiune, relatează Mediafax. 20 februarie sau ziua în care democrația […]
Capcană în trafic pentru șoferi. O greșeală ar putea să aducă o amendă de până la 4.000 de lei. Atunci când pornești la drum cu mașina, trebuie să te asiguri că zăpada este îndepărtată de pe plafon și că ai vizibilitate optimă. Vremea rea ar putea pune piedici șoferilor, în trafic. Vizibilitatea redusă, carosabilul umed […]
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții” # Gândul
„O deplasare ratată. O Putere fără soluții” deste catalogată de Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR), participarea României la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington. „Deplasarea președintelui României la Washington, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat […]
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen” # Gândul
Reprezentanții ROMPREST SERVICE SA acuză Primăria Sectorului 1 că a inițiat și derulat „o campanie continuă de abuzuri în scop de intimidare, pentru a slăbi poziția companiei de salubrizare și pentru determina operatorul să renunțe drepturile sale contractuale si financiare legitime”. Pe de altă parte, viceprimarul Iulian Hatmanu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că […]
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C # Gândul
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia, la o adâncime de 127 de metri. Cercetătorii susțin că apa din lacul termal are o temperatură de 26 de grade Celsius, iar acesta poartă denumirea de „Lacul Neuron”. Cercetătorii au aflat că „Lacul Neuron”, așa cum este denumit acest lac termal subteran, se […]
Realitatea TV a avut emisia suspendată timp de trei ore. Decizia drastică de la CNA a afectat grav audiența postului de televiziune Realitatea Plus, care a înregistrat audiențe mai mici decât de obicei. Chiar dacă au anunțat din timp această suspendare și și-a îndemnat telespectatorii să țină televizoarele deschise chiar și în acele trei ore, […]
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles # Gândul
Administrația Trump a anunțat dezvoltarea unui nou site web care să permită utilizatorilor din Europa să acceseze conținut online pe care autoritățile din Uniunea Europeană îl consideră ilegal sau periculos. Portalul, cunoscut sub numele de freedom.gov, a apărut în evidență în ultimele zile, scrie The Guardian. Ideea oficialilor de la Washington este să contracareze ceea ce […]
Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski # Gândul
În raportul Congresului SUA privind corupția din Ucraina este menționat Timur Mindich și implicarea sa în furtul ajutorului internațional. Documentul notează că, în cadrul investigației, au fost identificate scheme de corupție în cadrul „Energoatom”, care „gestionează asistența internațională oferită pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei”. De asemenea, se subliniază că Statele Unite nu au acordat […]
AUR, atac la adresa lui Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington” # Gândul
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a numit vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru prima reuniune a Consiliului de Pace, drept „o deplasare ratată”. AUR a atacat participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace „Deplasarea președintelui României la Washington, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat concret pentru […]
Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare” # Gândul
Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consilului Superior al Magistraturii, a descifrat în cadrul emisunii OFF The Record, moderată de Sorina Matei, decizia Curții Constituționale a României pe pensiile magistraților. Bogdan Mateescu susține că întreaga dezbatere publică despre pensiile magistraților a fost un pretext politic, scrie Mediafax. Fostul președinte al CSM spune că problema pensiilor […]
Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter # Gândul
Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter. Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București Cel mai ieftin apartament cu 3 camere din Capitală este vândut în cartierul Ferentari, având o suprafață utilă de 35 mp. Se află […]
Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump? # Gândul
Administrația Trump 2.0 acordă o atenție considerabilă noii inițiative multilaterale intitulată Consiliul Păcii. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a anunțat fără echivoc că intenționează să investească o parte substanțială din capitalul său politic în acest proiect. În acest context, pentru o țară precum România — care nu a beneficiat pe parcursul anului 2025 […]
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce ar trebui să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare? O astfel de situație are loc (aproape) la ordinea zilei, iar în anumite cazuri poate apărea și dauna totală. Micile zgârieturi, o bară îndoită sau spartă, un far deplasat sau o mică înfundătură pe caroserie nu doar că sunt inestetice […]
Supermarketul online Sezamo înregistrează o creștere a interesului pentru pește și produse din pește în săptămâna premergătoare începerii Postului Paștelui. Datele companiei arată că 1 din 3 clienți include în coș cel puțin un produs din această categorie, iar consumul mediu zilnic a crescut cu aproape 6% față de luna ianuarie. „Pentru noi, peștele nu […]
Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență # Gândul
Anumite categorii de români ar putea avea posibilitatea să primească 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Un nou proiect de ordonanță de urgență conține așa-zisa primă de stabilitate de la stat. Practică, este o prevedere prin intermediul căreia unii dintre cetățeni pot beneficia de un sprijin financiar. O nouă prevedere a unui proiect de […]
Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice # Gândul
Julia Sauter a concurat la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 și a reuşit cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Olimpiadă, locul 17. Ea e născută în Germania și are cetățenie română din octombrie 2025. La liber a obținut 127.80 puncte […]
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de companie după doar două zile. Motivul, nu a vrut să dea mâna cu șeful său din considerente religioase. După ce compania a luat decizia de a-l concedia, tânărul a inițiat demersuri legale pentru discriminare religioasă și a primit despăgubiri în valoare de 34.000 […]
După ce au fost prinşi în ianuarie cu un adevărat arsenal asupra lor, nişte tineri cu vârste între 17 şi 25 de ani au ajuns din nou în mâinile oamenilor legii. Trei indivizi, dintre care doi au mai fost implicaţi într-un incident similar, în ianuarie, împreună cu trapperul MGK, erau înarmaţi ca pentru un adevărat […]
Emisia postului B1 TV a fost întreruptă. Postul este blocat, iar pe ecran sunt difuzate imagini surprinse de o cameră de supraveghere din București # Gândul
Postul B1 TV se confruntă cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan. La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Capitalei. Probleme la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune Potrivit informațiilor […]
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o scenă care îl surprinde pe președintele Nicușor Dan în SUA, în timpul vizitei sale, încercând să dea mâna cu președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Aflat în SUA în calitate de observator la întâlnirea privind Consiliul […]
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii # Gândul
Aflat în criză de imagine după confirmarea intrării României în recesiune și a datoriei publice istorice de peste 60% din PIB, premierul Bolojan a plusat, afirmând senin că în viitorul apropiat există șanse mari să crească natalitatea. O retorică imediat contrazisă de realitatea politicii sale de austeritate (care nu a ezitat să impoziteze mamele și să […]
Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă” # Gândul
„Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă”, transmite Guvernul României, într-o postare în care menționează o accelerare a PIB la 0,8% în a doua parte a anului 2025 și un trimestru III „cu dinamică solidă”. Mesajul se concentrează pe „valoare adăugată reală în economie”, în timp ce realitatea spune o altă poveste. Economia României a […]
Cadourile sunt adesea modul în care ne arătăm aprecierea față de cei dragi, mai ales în apropierea sărbătorilor din această perioadă. În acest context, programul de loialitate PPC myRewards devine o resursă utilă pentru idei de cadouri și experiențe oferite la prețuri avantajoase. PPC myRewards este o platformă dedicată exclusiv clienților PPC, care beneficiază de […]
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj” # Gândul
Partidul Social Democrat le solicită partenerilor din coaliție, PNL și USR, „să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică”, potrivit unui comunicat transmis vineri. Social-democrații susțin că pachetul de măsuri, inițiat în septembrie 2025, reprezintă „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare” și că trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei. „România nu își […]
