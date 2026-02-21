Daniel Radcliffe afirmă că Hollywood a vrut să facă un film atât de prost după o carte îndrăgită încât l-a refuzat chiar și când era tânăr
HotNews.ro, 21 februarie 2026 07:20
Actorul britanic Daniel Radcliffe a dezvăluit că una dintre cele mai proaste propuneri pe care le-a primit vreodată în carieră a fost pentru un nou film „Vrăjitorul din Oz”, care să îi aibă protagoniști pe…
• • •
Acum 30 minute
07:40
„Ecorșeu”, realizată în perioada 1901 – 1902 de Constantin Brâncuși (19 februarie 1876, Hobița – 16 martie 1957, Paris) sub îndrumarea doctorului Dimitrie Gerota și a altor doi profesori universitari, este o operă de tinerețe…
07:40
VIDEO Viscol puternic pe aeroporturile din București. Care e situația zborurilor pe Otopeni și Băneasa # HotNews.ro
Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis sâmbătă dimineață autoritățile. Nu…
07:30
După mai bine de un deceniu de la inaugurare, cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, una dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei, și-a închis porțile. Citiți mai mult pe Profit.ro.
Acum o oră
07:20
07:10
Weekend trending în București, 21-22 februarie: Mexic în Obor, Box în Expirat, sandvișuri ca-n Tokyo lângă Herăstrău, stand-up, Smiley și primul true crime thriller românesc # HotNews.ro
Zilele de 21 și 22 februarie vin cu o agendă care acoperă aproape toate gusturile, de la muzică de cameră și chanson francez la thrash metal, stand-up și box amator. Prognoza arată că o să…
07:10
Ninsori și viscol în București și 16 județe. Drumuri închise, circulație restricționată în anumite zone și zboruri întârziate # HotNews.ro
A nins în timpul nopții în Capitală și 16 județe, însă alerta nu a fost ridicată la cod portocaliu, un scenariu pe care îl lua în calcul vineri seară șefa ANM, Elena Mateescu. Circulația pe…
Acum 8 ore
00:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # HotNews.ro
Guvernul ar urma să ia în calcul adoptarea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie lipsit de dreptul de a moșteni tronul, după finalizarea oricărei anchete a poliției, potrivit informațiilor apărute în spațiul public,…
Acum 12 ore
23:50
FOTO/VIDEO Violențe la un protest al opoziției albaneze. Demonstranții au aruncat cu materiale pirotehnice spre biroul premierului # HotNews.ro
Mii de susținători ai Partidului Democrat din Albania au protestat împotriva guvernului condus de Edi Rama, vineri, la Tirana, într-o manifestație care s-a soldat cu ciocniri între demonstranți și forțele de ordine. O parte dintre…
23:30
O fetiţă de 12 ani este căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6 al Capitalei şi nu a revenit. „La data de 20.02.2026 Nicolae Elena Maria în vârstă de…
23:10
MAI, recomandări pentru populație în contextul alertelor meteo. Este analizată „închiderea preventivă a unor sectoare de drum” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) i-a îndemnat pe cetățenii din zonele vizate de atenționări meteorologice „să evite orice deplasare care nu este absolut necesară”, în cadrul unor recomandări transmise vineri seară. Instituția a avertizat că „viscolul…
22:50
Furtună de reacții după decizia Curții Supreme din SUA privind tarifele lui Trump / SUA ar putea fi obligate să returneze o sumă uriașă. Cum răspunde Trump # HotNews.ro
Hotărârea Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump prin intermediul unei legi din 1977, ocolind autoritatea Congresului, a fost salutată de mediul de afaceri, de opoziția…
22:30
Codul galben de vreme severă „este posibil să devină mâine dimineață” portocaliu, a anunțat șefa ANM. Ce spune despre mesajele RO-Alert # HotNews.ro
Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16…
21:20
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol: „Nu vom ceda acestui șantaj” # HotNews.ro
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat vineri ministrul de Externe,…
20:30
Ce a făcut Trump în momentul în care a aflat de decizia Curții Supreme de a-i anula toate tarifele vamale # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a părăsit sala în care se întâlnea cu un grup bipartizan de guvernatori după ce a aflat decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale impuse de liderul…
20:30
LIVE VIDEO Primele declarații ale lui Donald Trump după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale impuse mai multor țări: „Decizia este profund dezamăgitoare” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a mulțumit celor trei judecători de la Curtea Supremă a SUA care au votat în favoarea taxelor sale vamale „puterea și înțelepciunea lor, și iubirea față de țara noastră”, dar i-a…
20:10
Amenzi de sute de mii de lei pentru locuri nedeszăpezite din Capitală. „Prima bandă de circulație este și acum blocată” / Apelul lui Ciucu # HotNews.ro
Poliția Locală a Muncipiului București le-a dat operatorilor de salubritate 41 de amenzi în valoare totală de 205.000 de lei, vineri, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite, conform anunțului făcut de…
19:40
Data vizată de NASA pentru cea mai îndepărtată călătorie umană în spațiu, după succesul de la testele din această săptămână # HotNews.ro
Oficialii NASA au anunțat vineri că instituția vizează 6 martie ca dată pentru lansarea a patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, în cadrul misiunii Artemis II, după ce au depășit probleme legate de alimentarea…
19:20
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # HotNews.ro
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din…
19:10
Interviul dat de actorul Eric Dane pentru a fi publicat după moartea sa a intrat pe Netflix. Ultimele cuvinte pentru copiii săi # HotNews.ro
Ultimul interviu acordat de actorul Eric Dane înainte de moartea sa este acum disponibil pe Netflix ca parte a „Famous Last Words”, o serie de interviuri luate de platforma de streaming unor celebrități pentru a…
19:10
Misiunea Artemis II. Își asumă NASA un risc prea mare? Un cunoscut fizician explică ce este și cum funcționează scutul termic care trebuie să reziste la 2.700 de grade # HotNews.ro
NASA va trimite patru astronauți în jurul Lunii, în misiunea Artemis II. Testul crucial va fi reintrarea în atmosferă, când scutul termic al capsulei Orion va trebui să reziste la temperaturi de peste 2.700 grade…
19:10
Primul lungmetraj semnat de Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, debutează în 7 festivaluri internaționale # HotNews.ro
Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borțun și primul proiect românesc susținut de actorul american de origine română Sebastian Stan –…
19:00
O deputată PNL acuză PSD și USR că blochează o soluție la Curtea de Argeș „în timp ce aproape 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă” # HotNews.ro
Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat vineri că noile buletine de analiză ale Direcției de Sănătate Publică Argeș confirmă prezența bacteriei Clostridium perfringens atât la stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de apă…
19:00
Oțelul și UTA s-au încurcat reciproc. FCSB, ajutată de remiza spectaculoasă de la Galați # HotNews.ro
Oțelul și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat vineri, la Galați, în etapa a 28-a din SuperLiga. Oțelul Galați – UTA Arad 2-2, în etapa 28 din SuperLiga UTA a deschis…
Acum 24 ore
18:50
„Am fost până la ANAF. Avem un draft”- parlamentarii de la Putere lucrează la o amnistie fiscală pentru patroni de firme mici puși de Fisc să plătească TVA din urmă # HotNews.ro
Un parlamentar de la Putere a dezvăluit, vineri, pentru StartupCafe.ro că la un palier al coaliției de guvernare se lucrează la o propunere de lege prin care să beneficieze de amnistie fiscală acei patroni de…
18:30
Șeful ANRE se așteaptă la un preț la gaze sub plafonul actual. „Dependența de importuri, foarte scăzută, ar urma să fie zero în viitorul apropiat” # HotNews.ro
Șeful Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) estimează că măsurile pregătite de Guvern vor duce prețul gazelor naturale sub plafonul actual, de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și 0,37 lei/kWh pentru cei noncasnici,…
18:20
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului / Teheranul reacționează și face un anunț # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri în fața jurnaliștilor că ia în calcul o lovitură militară limitată pentru a pune presiune pe Iran să accepte un acord, potrivit New York Times. „Cred că pot spune…
18:00
Cum va evolua vremea după episodul de viscol din weekend. Anunțul șefei ANM despre sfârșitul episodului de iarnă # HotNews.ro
Primăvara meteorologică va veni înainte de 1 martie, după episodul de vreme severă din weekend, a declarat vineri șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24. Potrivit acesteia, temperaturile vor crește…
18:00
Conflict între două procuroare care candidează la șefia DIICOT. Actuala șefă a instituției a fost reclamată la Inspecția Judiciară / Legătura cu fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu # HotNews.ro
Actuala șefă a biroului teritorial DIICOT Piteși, Antonia Diaconu, care candidează la șefia DIICOT central, o acuză într-o plângere la CSM pe actuala șefă a instituției, Alina Albu, că a supus-o unei „presiuni inacceptabile”, în…
17:50
VIDEO. Un bărbat și-a dresat câinele să arunce sacii de gunoi pe marginea drumului. Comportamentul e „la fel de viclean pe cât de greșit” # HotNews.ro
Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a antrenat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru a combate aruncarea ilegală a deșeurilor, a declarat poliția…
17:40
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari # HotNews.ro
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în…
17:30
Un nou drum expres în România. Undă verde pentru un contract de 1 miliard de euro în Moldova / Ce termen de finalizare are – VIDEO # HotNews.ro
Toate contestațiile în urma atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț au fost respinse. Compania de Investiții Rutiere este, astfel, obligată să semneze contractul de aproape 1 miliard de euro…
17:30
ULTIMA ORĂ Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii # HotNews.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale…
17:30
FOTO Veți rezerva mai liniștiți – Airbnb aduce o schimbare majoră la nivel global, demult așteptată de clienți # HotNews.ro
Platforma online de închirieri turistice Airbnb a lansat la nivel global noua opțiune, demult așteptată de clienți, respectiv cea denumită Reserve Now, Pay Later. Opțiunea a fost introdusă în vară, la acel moment doar în…
17:20
Curțile de Apel din țară îi cer lui Nicușor Dan să întoarcă în Parlament legea privind pensiile magistraților: „Justiția din România riscă un colaps sistemic” # HotNews.ro
Cele 16 curți de apel din România i-au adresat președintelui Nicușor Dan un memoriu prin care îi cer să solicite Parlamentului să reexamineze legea privind pensiile speciale ale magistraților, invocând un pericol de „colaps sistemic”…
17:00
Firma de curierat Sameday, deținută de compania care operează eMag.ro, cea mai mare platformă de comerț online din țară, a propus mai multe angajamente pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate în contextul preluării firmei de…
17:00
Tatăl care vrea să împiedice moartea asistată a fiicei sale nu a avut câștig de cauză nici la Curtea Constituțională a Spaniei. O organizație vrea să ducă speța la CEDO # HotNews.ro
Curtea Constituțională a Spaniei a respins apelul formulat de un bărbat care încearcă să împiedice eutanasierea fiicei sale paraplegice în vârstă de 25 de ani, conform anunțului făcut vineri de instanță, a scris Reuters. În…
17:00
Un japonez exasperat de problemele cu apa a făcut un gest care a lăsat primăria „fără cuvinte” # HotNews.ro
Orașul japonez Osaka a primit un cadou substanțial constând în lingouri de aur în valoare de 560 de milioane de yeni (3,6 milioane de dolari) de la un donator anonim, însoțit de o solicitare privind…
16:50
După ce ore în șir a avut probleme cu emisia, B1 TV a venit cu un anunț: „Vom merge mai departe cu programe simplificate” # HotNews.ro
Postul tv de pe Calea Victoriei s-a confruntat vineri cu probleme tehnice. Astfel din jurul orei 10.00, B1 TV a afișat doar imagini de pe o cameră de supraveghere din centrul Bucureştiului, scrie PaginadeMedia. După…
16:40
„Este o anchetă confidențială”. O nouă metodă de fraudă prin care victimele sunt convinse să își depună banii la ATM-uri pentru criptomonede # HotNews.ro
Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de fraudă, în care victimele sunt apelate de falși polițiști sau de persoane care pretind că sunt reprezentanți ai unor bănci și sunt convinse, sub pretextul unei „anchete…
16:40
Zelenski exclude o retragere din Donbas: „Suntem gata să discutăm despre compromisuri cu SUA, dar nu să primim ultimatumuri din partea rușilor” # HotNews.ro
Președintele ucrainean a subliniat că țara sa este pregătită să facă compromisuri reale pentru a obține pacea, dar nu în detrimentul independenței sau suveranității sale, potrivit Kyiv Post. Într-un interviu acordat publicației nipone Kyodo News…
16:30
În toate unitățile de cult ale Patriarhiei Române vor avea loc rugăciuni speciale pentru pace, duminică, în contextul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, conform anunțului făcut vineri de Basilica. Agenția de știri…
15:50
Una dintre cele mai bogate actrițe de la Hollywood are un sfat neconvențional pentru tineri, care a devenit viral # HotNews.ro
Reese Witherspoon ar trebui să fie dovada vie că sfatul „urmează-ți visele” funcționează, scrie Revista Fortune, amintind că aceasta este o actriță laureată cu Oscar, conduce o companie de producție de succes, are o avere…
15:50
Unic inel Dior de la 37.000 de Euro și o colecție cu picturi realizate pe „Coasta de Argint” a Reginei Maria, în cele mai noi licitații Artmark # HotNews.ro
Cele mai noi licitații și expoziții de la Palatul Cesianu-Racoviță propun o selecție deosebită cu bijuterii și picturi. Miercuri, 25 februarie, este programat evenimentul „Magia Balcicului – Licitația unei Colecții de Artă Modernă și Contemporană”,…
15:40
Cel mai spectaculos nod rutier care se construiește în România este în apropierea localității sibiene Boița, acolo unde se vor intersecta A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș, o autostradă de 68 de…
15:30
Ministrul Sănătăţii propune „spargerea monopolului CNAS” și înființarea mai multor case de asigurări: „În orice sistem unde există concurenţă, lucrurile funcţionează mai bine” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că își dorește să „spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, el adăugând că, în alte țări europene, lucrurile funcționează mai bine cu mai multe case de asigurări de…
15:20
Ilie Bolojan se va întâlni săptămâna viitoare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # HotNews.ro
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen are loc în timp ce România face eforturi să nu piardă toți cei 231 de milioane de euro din PNRR aferenți jalonului…
15:10
Google mizează pe AI în lupta cu malware-ul. Zeci de mii de conturi de dezvoltatori au fost interzise în 2025 # HotNews.ro
Google spune că și datorită noilor sisteme AI, magazinul de aplicații Play este vizat de mai puțini „actori” cibernetici rău intenționați. Google publică anual un raport cu detalii despre aplicațiile „malware” respinse și despre diversele…
15:00
Cele cinci mari puteri militare ale Europei își unesc forțele. Planul pe care îl vor anunța în curând # HotNews.ro
Cele cinci țări europene urmează să anunțe un plan de investiții în sisteme aeriene fără pilot, ca parte a eforturilor mai ample de stimulare a industriei de apărare în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și…
14:50
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el # HotNews.ro
Autoritățile ruse cred că șapte turiști chinezi și un șofer de autobuz au murit după ce un autobuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă după ce…
14:40
Penalizări record în Sectorul 1: 1,6 milioane lei pe zi după ce instituția a acuzat Romprest că nu a respectat programul de deszăpezire # HotNews.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat penalizări de 1,6 milioane lei pe zi pentru fiecare zi în care zăpada se află pe străzi. Instituția a acuzat operatorul Romprest că nu a finalizat operațiunile de deszăpezire nici…
