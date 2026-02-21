Trei schiori au murit în Austria în urma producerii a două avalanşe
G4Media, 21 februarie 2026 07:20
Trei schiori şi-au pierdut viaţa în urma unor avalanşe produse vineri în Austria, au anunţat autorităţile, transmite agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Două persoane au fost găsite decedate în urma unei avalanşe produse în staţiunea de schi St Anton am Arlberg din vestul ţării. Victimele au fost recuperate din zăpadă de echipele de […] © G4Media.ro.
Incidente între poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării recrutărilor pentru război în Ucraina # G4Media
Numărul incidentelor dintre poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării misiunilor de recrutare a bărbaţilor pentru război în Ucraina, înregistrează o creştere îngrijorătoare, a afirmat politologul Serhii Hackman, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate două incidente foarte grave. Într-unul din cazuri, un bărbat din localitatea Storojîneţ a […] © G4Media.ro.
Suedia va implementa anul acesta un sistem de alarmă antiaeriană pe telefoanele mobile, pentru a alerta populaţia în caz de atac aerian pe timp de război, a declarat vineri agenţiei France Presse şeful departamentului de protecţie a populaţiei din Agenţia suedeză de apărare civilă şi rezistenţă, Henrik Larsson, transmite Agerpres. Sistemul este inspirat de cel […] © G4Media.ro.
Ungaria ameninţă că va bloca împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă aceasta nu redeschide conducta Drujba # G4Media
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă această ţară nu permite redeschiderea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, a anunţat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agenția de știri Reuters. „Prin blocarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, […] © G4Media.ro.
07:30
Doi noi invitați se alătură distribuției sezonului 4 al serialului „The White Lotus”, potrivit Variety. Variety a confirmat că Ari Graynor și Dylan Ennis vor apărea amândoi în viitorul sezon al serialului de succes al HBO. Ei vor apărea alături de membrii distribuției anunțați anterior: Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Sandra Bernhard, Caleb Jonte Edwards, […] © G4Media.ro.
O femeie dintr-o localitate din județul Timiș a decedat după ce zidul porţii de la casa în care locuia s-a prăbuşit peste ea # G4Media
O femeie, în vârstă de peste 70 de ani, a decedat vineri seara după ce zidul porţii casei în care locuia, din localitatea Alioş, s-a prăbuşit peste ea. Pompierii Punctului de lucru Pişchia au intervenit pentru degajarea persoanei surprinse sub dărâmături, în localitatea Alioş, iar la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere […] © G4Media.ro.
Operatorul de termoficare din Râmnicu Vâlcea, CET Govora, a anunţat vineri seara că nu mai poate furniza momentan agent termic din cauza unor avarii care au apărut la cele două cazane, cel mai probabil consumatorii racordaţi la sistemul centralizat urmând să primească din nou căldură şi apă caldă de duminică dimineaţa. Conducerea CET Govora a […] © G4Media.ro.
Ce se întâmplă cu pensiile speciale? Cu ce se întoarce Nicușor Dan din SUA? / O săptămână plină de evenimente majore / Le-ai ratat? Ți-am pregătit un biscuit pentru cafeaua de sâmbătă dimineața # G4Media
O săptămână plină. Iată mai jos principalele evenimente pe care nu trebuie să le ratezi și semnificația lor, în interpretarea G4Media.ro: Decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. După mai multe amânări succesive, Curtea Constituțională a decis cu o majoritate de 6-3 că proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților este constituțională. A fost […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății anunță „un control național fără precedent”, urmat de modificări legislative, după ce un medic de la un spital public opera la un spital privat în timpul programului de lucru # G4Media
Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație. Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul programului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Coprul de control să facă verificări, relatează MEDIAFAX. […] © G4Media.ro.
O fată de 12 ani ani din București a fost dată dispărută vineri seara. Poliția a emis un mesaj RO-Alert și roagă cetățenii care au informații despre copil să sune la 112. Fate se numește Nicolae Elena Maria și a plecat vineri de la domiciliu, din Sectorul 6. Semnalmente: 146 cm înălțime, greutate 35 kg, […] © G4Media.ro.
Partidul conservator german Uniunea Creştin-Democrată (CDU), aflat la guvernare în fruntea unei coaliţii, l-a reales vineri preşedinte pe cancelarul Friedrich Merz, relatează dpa preluată de Agerpres. Merz a fost susţinut de o largă majoritate, cu 878 de voturi în favoarea sa din cele 963 valabil exprimate la congresul partidului de la Stuttgart. Merzz a obţinut […] © G4Media.ro.
U Cluj a învins FC Botoșani, scor 3-1, vineri seară, în etapa a 28-a din Superligă, și își consolidează poziția în zona de play-off, transmite MEDIAFAX. Ardelenii au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Jovo Lukic. Același jucător a înscris din nou în minutul 14 și a dus scorul la 2-0. FC Botoșani a […] © G4Media.ro.
Guvernul spaniol intenționează să lanseze la începutul lunii aprilie procesul de regularizare extraordinară a migranților fără acte, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației. Autoritățile au făcut apel la calm și au subliniat că perioada oficială de depunere a cererilor nu este încă deschisă, potrivit EFE preluată de MEDIAFAX. Ministerul a precizat că […] © G4Media.ro.
Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 de kilometri pătrați în urma unei contraofensive # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadrul unei contraofensive din sudul țării. „Nu putem spune că pierdem războiul, sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care […] © G4Media.ro.
Melania Trump donează Muzeului Smithsonian rochia purtată la a doua învestitură a preşedintelui Trump # G4Media
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a donat, vineri, Muzeului Naţional de Istorie Americană (NMAH) al Smithsonian, rochia în culorile alb-ivoriu şi negru pe care a purtat-o la cea de-a doua învestitură a soţului său, preşedintele Donald Trump, în ianuarie 2025, transmite agenţia EFE preluată de Agerpres. Rochia fără bretele, din crep de mătase […] © G4Media.ro.
Statele Unite se opun conceptului „Buy European” în achizițiile militare ale UE / Washingtonul a avertizat Bruxellesul că va revizui toate acordurile bilaterale în domeniul militar cu statele europene # G4Media
Departamentele de Stat și de Război ale SUA au transmis Comisiei Europene o declarație în care condamnă intenția UE de a modifica o directivă din anul 2009 privind achizițiile militare, pentru a introduce conceptul „Buy European”, adică preferința pentru achiziții europene. Washingtonul a avertizat Bruxellesul că va revizui toate acordurile bilaterale în domeniul militar cu […] © G4Media.ro.
Dosar penal in rem în cazul morţii celor 214 bizoni, bivoli şi cerbi la ferma din comuna clujeană Recea Cristuru # G4Media
Prefectura Cluj a anunţat, vineri, că Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal în rem în cazul morţii celor 214 animale – bizoni, bivoli, cerbi şi căprioare – la o fermă din Recea Cristur, transmite Agerpres. „Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii mai […] © G4Media.ro.
Socialiştii, liberalii şi Verzii europeni cer Bruxelles-ului să se distanţeze de Consiliul pentru Pace al lui Trump # G4Media
Liderii grupurilor social-democraţilor, liberalilor şi Verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanţeze de „Consiliul pentru Pace” creat de preşedintele american Donald Trump şi la a cărui reuniune constitutivă a participat în ziua precedentă la Washington de asemenea un comisar european în calitate de observator, în pofida protestelor exprimate de unii […] © G4Media.ro.
BREAKING Trump: Astăzi voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% / Curtea Supremă a fost influențată de interese străine # G4Media
Donald Trump a susținut, vineri, o conferință de presă în care a acuzat Curtea Supremă – care a anulat majoritatea tarifelor pe care le-a impus președintele american – că „a fost influențată de interese străine”. Donald Trump a anunțat că va semna astăzi un ordin de impunere imediată a unui tarif global de 10%. Donald […] © G4Media.ro.
Ucraina, România şi Republica Moldova înfiinţează Alianţa Cibernetică pentru Rezilienţă Regională # G4Media
Ucraina, România şi Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înţelegere trilateral privind înfiinţarea Alianţei Cibernetice pentru Rezilienţă Regională, care are scopul de a consolida rezilienţa împotriva ameninţărilor cibernetice şi a ameninţărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică printr-un comunicat, transmite Agerpres. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului Internaţional de […] © G4Media.ro.
Guvernul britanic ia în considerare eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, din linia de succesiune la tron # G4Media
Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei legi pentru eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron. Măsura, care l-ar împiedica pe fratele regelui Charles să devină vreodată rege, ar urma să fie luată după încheierea anchetei poliției, potrivit BBC. Fratele regelui rămâne al optulea în linia de succesiune la tron, în ciuda faptului că […] © G4Media.ro.
Trei cranii de Homo erectus descoperite anterior în China au o vechime de aproape 1,8 milioane de ani, cu aproximativ 600.000 de ani mai vechi decât se credea iniţial, arată un studiu publicat miercuri (18 februarie) în revista Science Advances, transmite Live Science, citată de Agerpres. Astfel, craniile Yunxian din provincia Hubei sunt cea mai […] © G4Media.ro.
E bine să existe diversitate de opinii. Chestiunile globale, de pildă războiul și pacea, se văd adeseori diferit din diverse puncte ale globului. Public aici reflecțiile mele. Ale unui unui intelectual public care trăiește în Statele Unite de aproape 44 de ani. Acum peste două decenii, într-un articol din revista 22, Mircea Iorgulescu m-a numit […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Programa de Limba și literatura română 2026 pentru toți elevii de clasa a IX-a – document. Noile conținuturi care vor fi studiate din toamnă # G4Media
Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a fost aprobată prin semnătura premierului Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației și Cercetării, și a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Edupedu.ro prezintă conținutul programei pentru profilurile real și uman (filologie și științe sociale) – descarcă mai jos. De la […] © G4Media.ro.
Președinția ucraineană a negat deja informațiile apărute online potrivit cărora Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri cu cei mai apropiați aliați ai săi, ar fi declarat că negocierile au eșuat și că Kievul pregătește planuri pentru continuarea războiului în următorii trei ani, scrie BBC. „Nu a existat o astfel de conversație cu consilierii, niciun comentariu […] © G4Media.ro.
Charles Leclerc a stabilit cel mai bun timp al testelor de Formula 1 din Bahrain, pilotul monegasc oprind vineri cronometrul la 1:31.992. A fost urmat la +0,879 secunde de Lando Norris (McaLaren) și la +1,117 secunde de Max Verstappen (RedBull). Charles Leclerc, cel mai bun timp din toate zilele de teste din Bahrain Ferrari a […] © G4Media.ro.
Ungaria va scoate 1,8 milioane de barili de ţiţei din rezervele strategice după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est # G4Media
Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei din rezervele sale strategice, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu […] © G4Media.ro.
Cronica unui război anunțat: cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut # G4Media
Bazându-se pe peste 100 de interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații și alți specialiști din mai multe țări, The Guardian prezintă modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și motivul pentru care majoritatea Europei – inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski – […] © G4Media.ro.
BREAKING Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură majoră pentru președintele american # G4Media
Decizia nu afectează toate tarifele impuse de Trump, dar le invalidează pe cele implementate prin intermediul unei legi de urgență, potrivit nbcnews.com. Curtea Supremă a SUA i-a dat o lovitură majoră președintelui Donald Trump, hotărând vineri, 20 februarie, că acesta și-a depășit autoritatea atunci când a impus tarife vamale radicale folosind o lege rezervată unei […] © G4Media.ro.
Autorităţile daneze au semnalat vineri că mai multe website-uri şi reţele de internet din Groenlanda sunt ţinta unui atac cibernetic care le-a făcut parţial inaccesibile, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Postul public de televiziune danez DR susţine că grupul de hackeri pro-rus „NoName057(16)” s-ar afla în spatele atacului. Acest grup a atacat […] © G4Media.ro.
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa din reţeaua de distribuţie de la Curtea de Argeş, potrivit unei informări transmise vineri de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş, transmite Agerpres. Bacteria a fost găsită în două probe de apă recoltate în data de 17 februarie, una de la ieşirea din staţia de […] © G4Media.ro.
Toate Curțile de Apel din țară fac apel la Nicușor Dan să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile magistraților # G4Media
Președinții celor 16 Curți de Apel din țară au întocmit un memoriu adresat președintelui României, Nicușor Dan, prin care îi solicită să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile de sercviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea și care a trecut mieruri de filtrul de constituționalitate. Memoriul reia în mare cam toate criticile […] © G4Media.ro.
VIDEO Un italian din Catania și-a antrenat câinele să-i arunce gunoiul într-o groapă ilegală / Animalul a fost surprins de camerele primăriei / ”Ingeniozitatea nu poate fi niciodată o scuză pentru lipsa bunului simț” # G4Media
„Ingeniozitatea nu poate fi niciodată o scuză pentru lipsa bunului simț”. Cu aceste cuvinte, municipalitatea din Catania a distribuit videoclipul cu ultima idee pe care un locuitor a avut-o pentru a scăpa de gunoiul său, anunță presa italiană. Imaginile arată un câine care transportă un sac de gunoi în gură în timp ce merge pe […] © G4Media.ro.
Italia organizează un referendum pentru a separa carierele judecătorilor de cele ale procurorilor # G4Media
Italia va organiza un referendum constituțional în perioada 22-23 martie care vizează reforma sistemului judiciar, situație care alimentează, potrivit Reuters, tensiunile dintre Justiție și coaliția conservatoare a premierului Giorgia Meloni, scrie Mediafax. Modificările propuse ar trebui să separe carierele judecătorilor și procurorilor și să pună capăt sistemului actual în care ambele instituții au un singur […] © G4Media.ro.
Nor masiv de praf saharian se îndreaptă spre Europa. Avertisment privind posibile efecte asupra calității aerului # G4Media
Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus – Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) a transmis vineri că urmărește un nor extins de aerosoli format în principal din praf saharian, amestecat cu fum provenit din arderea sezonieră a biomasei în Africa Ecuatorială. Potrivit celei mai recente prognoze, masa de aer încărcată cu particule traversează Atlanticul de Nord […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, vineri, că tichetele de energie vor fi acordate până la data de 31 decembrie 2026, scrie Mediafax. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, vineri, că tichetele de energie vor fi acordate, în continuare, până la 31 decembrie 2026. Acesta a subliniat că peste 700.000 de români beneficiază deja de […] © G4Media.ro.
Administrația Apele Române scoate la închiriere 10 hectare de plajă de la Cazino, pentru organizare de evenimente / Tarife de la 70 la 3000 de euro # G4Media
Zece hectare de plajă sunt puse la dispoziție de Apele Române pentru organizarea de evenimente, în zona Cazino Mamaia. Plajele nu pot fi ocupate mai mult de 30 de zile, perioadă calculată de la data predării până la data primirii amplasamentului, potrivit instituției, citată de Info Sud-Est. Tariful pentru ocuparea temporară a suprafeței de plajă […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni joia viitoare, pe 26 februarie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea va avea loc la Bruxelles, potrivit agendei publice a Ursulei von der Leyen. Momentan, Guvernul nu a anunțat niciun detaliu despre vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles, scrie Mediafax. Premierul Ilie Bolojan va fi primit, […] © G4Media.ro.
Sectorul manufacturier german a crescut pentru prima dată din 2022, pe fondul cheltuielilor guvernamentale care susțin cea mai mare economie din Europa, transmite agenția Bloomberg. Indicele S&P Global al managerilor de achiziții din sectorul manufacturier a avansat la 50,7 în februarie, de la 49,1 în luna precedentă, depășind pragul de 50 care separă expansiunea de […] © G4Media.ro.
Jose Mourinho, atacat dur în scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius: „E un om mărunt, analizează actul de rasism din perspectiva unui om alb” # G4Media
Lilian Thuram, fost important fundaș și campion mondial cu Franța, îl atacă pe Jose Mourinho după declarațiile date de lusitan în scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius în Champions League. „Devine un om mărunt”, transmite francezul despre „The Special One”. Mourinho îl vede pe Vinicius vinovat pentru modul în care bucură după […] © G4Media.ro.
Un fost viceministru rus al apărării condamnat pentru corupţie cere să meargă la război în Ucraina ca să scape de închisoare # G4Media
Un fost viceministru rus al apărării, Timur Ivanov, condamnat la 13 ani de închisoare pentru corupţie, a cerut să fie trimis să lupte pe front în Ucraina pentru a scăpa de închisoare, a relatat vineri presa rusă, potrivit agenţiei de știri EFE. Un tribunal din Moscova a înregistrat vineri cererea lui Ivanov către Ministerul Apărării […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ce joburi se caută în IT în anul 2026: Backend, cloud și competențe AI, în topul cererii / Explicațiile lui Tudor Dumitrescu, fondatorul JoburiIT.ro # G4Media
Piața muncii din IT continuă să evolueze rapid în 2026, iar angajatorii nu mai caută doar programatori specializați într-un anumit limbaj, ci profesioniști capabili să înțeleagă și să construiască sisteme complexe într-un mediu tot mai puternic influențat de inteligența artificială. Tendința dominantă este orientarea către roluri care combină expertiza tehnică solidă cu adaptabilitatea la noile […] © G4Media.ro.
China a depășit SUA ca cel mai important partener comercial al Germaniei, potrivit cifrelor publicate vineri de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis), transmite DW. Suma exporturilor și importurilor dintre cele două țări a totalizat anul trecut 251,8 miliarde de euro (aproximativ 296,6 miliarde de dolari), o creștere de 2,1%, potrivit Destatis. China a […] © G4Media.ro.
Polonia se retrage din Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal, pentru a-și proteja frontiera estică # G4Media
Polonia va folosi mine-personal și mine anti-tanc pentru apărarea frontierei estice împotriva amenințării crescânde venite din partea Rusiei, deoarece guvernul polon s-a retras oficial o convenție internațională care interzice utilizarea controversatului armament. Vicepremierul Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, a anunțat decizia guvernului polon de a părăsi Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal din 1997, cunoscut și […] © G4Media.ro.
Autostrada Sibiu-Făgăraș: 300 de muncitori mobilizați la cel mai complex nod rutier din țară / Proiectul prevede construcția a 6 viaducte și 17 poduri # G4Media
La Boița, județul Sibiu, lucrările la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România continuă în ritm susținut, chiar și în condiții meteo nefavorabile. Constructorul turc MAKYOL are mobilizați pe șantier aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. În această perioadă se execută forarea fundațiilor pentru structuri și excavații, anunță directorul general […] © G4Media.ro.
La ani după ce a fost supusă exciziei în Gambia, când era mică, Fatou Sanyang încă suferă, având în mod regulat senzația că i se toarnă „apă fierbinte” peste ea. Interzisă din 2015 în țara sa, această mutilare genitală ar putea redeveni legală, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com. Mutilările genitale feminine (MGF) – care […] © G4Media.ro.
În 2026, plata cu cardul nu mai este un avantaj competitiv, ci o normalitate. Fie că vorbim despre cumpărătorii din magazinele de proximitate sau despre oaspeții restaurantelor de fine dining, toți se așteaptă la același lucru: să poată plăti rapid, sigur și fără blocaje. Dacă, acum un deceniu, comercianții foloseau exclusiv POS-ul bancar dedicat, astăzi, […] © G4Media.ro.
Un lanţ de patiserii din Germania redenumeşte un sortiment de fursec în semn de solidaritate cu Groenlanda # G4Media
Un lanţ de patiserii din Germania a redenumit un sortiment îndrăgit de fursec pentru a-şi manifesta solidaritatea cu Groenlanda, schimbându-i numele din „Amerikaner” în Greenlander (”groenlandez”), informează joi agenția de știri DPA. Un Amerikaner este un fursec alb-negru, similar cu cele care se găsesc în Statele Unite, o prăjitură sub formă unui disc puţin convex, […] © G4Media.ro.
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei oţelului să solicite vineri o „reechilibrare” a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite agenția de […] © G4Media.ro.
Perechea Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse a fost eliminată vineri în semifinalele turneului de dublu din cadrul WTA Dubai. Cele două sportive din România au fost învinse de perechea Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Germania / Rusia), scor 3-6, 6-7(6), după un duel echilibrat în marea sa parte. Meciul a durat o oră și 58 […] © G4Media.ro.
