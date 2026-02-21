Serbia le recomandă cetăţenilor săi să părăsească 'cât mai repede' Iranul

15:30

UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulţi diplomaţi europeni au afirmat că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord privind conţinutul măsurilor