JO de iarnă: SUA - Canada, finala de vis din turneul masculin de hochei pe gheaţă
News.ro, 21 februarie 2026 10:50
Hocheiştii americani s-au alăturat Canadei în finala turneului olimpic, după ce au învins Slovacia cu 6-2 vineri, la Milano.
• • •
Acum 15 minute
11:20
Unsprezece localităţi din judeţul Dâmbovoţa sunt afectate de pene de curent, produse ca urmare a avariilor provocate de ninsorile abundente pe reţeaua de alimentare. Este pentru a doua oară, săptămâna aceasta, când judeţul se confruntă cu această situaţie. La primul val de ninsori, peste 50.000 de consumatori au rămas fără energie electrică.
11:20
Legenda boxului, americanul Floyd Mayweather, a anunţat, vineri, că doreşte să reia luptele profesioniste.
11:20
Două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele cu greutate de peste 12,5 tone/ Camioanele sunt oprite la ieşirea din Ruse # News.ro
Autorităţile din România transmit, sâmbătă, o „atenţionare pentru transportatori”, anunţând că autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţara vecină.
Acum o oră
10:50
10:50
10:50
Anularea unei mari părţi din tarifele americane aduce un val de incertitudini pentru companiile europene # News.ro
Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump aduce un val de incertitudini pentru companiile europene, de la producători de vin şi whisky, la industria chimică şi cosmetică. Deşi hotărârea reprezintă o victorie pentru firmele care au contestat aceste tarife, analişti şi organizaţii din Europa avertizează că relaţiile comerciale devin şi mai imprevizibile, relatează Reuters.
10:40
UPDATE - Giurgiu: Microbuz cu 16 pasageri răsturnat. A fost activat planul roşu de intervenţie / O femeie a fost transportată la spital. Planul roşu a fost dezactivat / Precizările Poliţiei - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu au declanşat, sâmbătă dimineaţă, planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe drumul naţional 5. O femeie a fost transportată la spital.
Acum 2 ore
10:20
10:20
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Un corp din incinta institutului a rămas fără alimentare cu energie electrică Pacienşii nu au fost afectaţi.
10:20
Rugby: România pentru meciul cu Portugalia. 6 schimbări în primul XV faţă de partida cu Belgia # News.ro
Naţionala de rugby a României întâlneşte în cel de-al treilea meci al Campionatului European, ultimul din faza grupelor, Portugalia. Partida va avea loc duminică, ora 19:30, pe Estádio Nacional Jamor, la Oeiras, lângă Lisabona şi poate fi urmărită în direct pe TVR Sport.
10:10
Autorităţile din judeţul Giurgiu au declanşat, sâmbătă dimneaţă, planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe drumul naţional 5.
10:10
10:00
Fetiţa de 12 ani dispărută din Sectorul 6 al Capitalei a fost găsită. Ea nu a fost victima vreunei infracţiuni # News.ro
Fetiţa de 12 ani căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6, a fost găsită, anunţă sâmbătă dimineaţă Poliţia Capitalei.
09:40
Un nou atac american în Oceanul Pacific împotriva presupuşilor traficanţi de droguri s-a soldat cu trei morţi # News.ro
Statele Unite au lansat, vineri, un nou atac în Oceanul Pacifc împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni.
Acum 4 ore
09:30
Atacantul brazilian Neymar a afirmat că se gândeşte să se retragă din activitate la sfârşitul anului, informează BBC.
09:30
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - CNAIR - Două sectoare de drum naţional din judeţele Brăila şi Călăraşi, închise / Restricţii de trafic pe 6 drumuri din Călăraşi şi Ialomiţa / Pe A2, între Bucureşti şi Lehliu Gară, maşinile circulă însoţite de poliţie # News.ro
Două sectoare de drum naţional din judeţele Brăila şi Călăraşi, sunt închise , iar pe alte 6 drumuri din Călăraşi şi Ialomiţa sunt instituite restricţii de trafic, din cauza ninsorii şi viscolului, anunţă sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Pe autostrada A2, între Bucureşti şi Lehliu Gară, maşinile circulă însoţite de echipaje d ela drumuri şi de la poliţia rutieră.
09:10
09:10
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că ar fi „în regulă” dacă Israelul ar prelua tot teritoriul din Orientul Mijlociu # News.ro
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a susţinut, într-un dialog cu podcasterului Tucker Carlson, că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu, sau cel puţin asupra celei mai mari părţi a acestuia, relatează The Guardian.
09:10
Prietenii lui Eric Dane lansează o campanie GoFundMe în sprijinul celor două fiice ale actorului decedat la 53 de ani # News.ro
Prietenii lui Eric Dane s-au mobilizat în jurul familiei sale după moartea sa tragică, în urma unei „lupte grele” cu SLA (scleroză laterală amiotrofică), lansând o pagină GoFundMe în urma decesului actorului, informează tmz.com.
08:50
Justiţia venezueleană acordă libertatea unui număr de 379 de prizonieri politici, a anunţat vineri seara târziu parlamentarul autor al legii de amnistie promulgate cu o zi înainte şi promisă de guvernul interimar în urma înlăturării fostului preşedinte Nicolas Maduro de către Statele Unite, informează AFP.
08:40
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Prahova - Drumul judeţean dintre localităţile Boldeşti-Grădiştea şi Baba Ana, închis # News.ro
Drumul judeţean dintre localităţile Boldeşti-Grădiştea şi Baba Ana, din judeţul Prahova, a fost închis sâmbătă, din cauza viscolului ăi ninsorii.
08:30
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Aeroporturile Capitalei - Nu sunt curse anulate, pot fi înregistrate întârzieri / Trafic rutier dificil în judeţele Brăila, Ialomiţa şi Buzău. Sectoare de drum cu restricţii / Copaci căzuţi în Bucureşti - VIDEO # News.ro
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, anunţă sîmbătă dimineaţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), precizând că nu sunt curse anulate, însă zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare.Echipele ISU Bucureşti - Ilfov au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în 15 cazuri, pentru îndepărtarea a 13 copaci doborâşi şi a două elemente de construcţie desprinse din cauza ninsoreii şi viscolului. Trei autoturisme şi un gard au fost avariate. Jandarmii au transportat 4 persoane fără adăpost în centre de noapte. Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa, închise începând de sâmbătă, de la ora 7.00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ. Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni. Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii ţi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.
08:20
Sportivii români vor evolua în probele de bob, schi fond şi biatlon, sâmbătă, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
08:20
08:10
08:10
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Brăila - Restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional / Drumul judeţean Victoria - Bărăganu este blocat din cauza sulurilor de zăpadă - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii ţi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă.
08:00
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Ialomiţa - Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean, închise / Restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ # News.ro
Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa, închise începând de sâmbătă, de la ora 7.00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ. Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni.
07:50
07:50
În pofida atacurilor lui Trump la adresa Europei, americanii au mers în număr record în Franţa în 2025 # News.ro
În pofida deteriorării relaţiilor dintre administraţia preşedintelui Donald Trump şi guvernul francez, numărul turiştilor americani care au vizitat Franţa în 2025 a crescut spectaculos, potrivit datelor Ministerului Turismului din Franţa, citate de Reuters.
07:40
Epidemiolog, despre ratele scăzute de vaccinare: Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România. La noi mecanismul e dublu, există o ezitare în populaţie şi descurajăm medicii şi personalul medical să vaccineze # News.ro
Dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a explicat pentru News.ro că mecanismul este dublu, atunci când vine vorba despre ratele scăzute de vaccinare împotriva rujeolei dar şi a altor afecţiuni, în România. El spune că există în societate o anumită ezitare din cauza afluxului de informaţii legate de vaccinuri, oamenilor fiindu-le dificil să discearnă între ele, şi pe de altă parte activitatea de vaccinare nu este încurajată peste tot. Medicul crede că ar trebui decontate consumabilele pentru procesul de vaccinare nu numai pentru medicii de familie, ci şi pentru toţi cei care se pot ocupa de activitatea de vaccinare. Centre de vaccinare pentru toate vaccinurile disponibile în programul national de vaccinare ar putea să existe în farmacii, în toate spitalele, în secţii de pediatrie, în ambulatorii, chiar şi la UPU-SMURD, este de părere specialistul. Vaccinarea ar trebui să fie, în opinia sa, o activitate de rutină, extinsă peste tot, atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Medicul vorbeşte despre Ucraina, ţară aflată în război, unde ratele de vaccinare sunt mai mari, dar şi despre alte state care ar dori acces la vaccinuri însă nu au acest privilegiu ca în cazul ţării noastre, unde serurile sunt disponibile, unele gratuit iar altele în diferite grade de compensare.
Acum 6 ore
07:30
07:30
07:20
Noile reguli de securitate cibernetică pentru industria de apărare din SUA ridică bariere pentru micii furnizori # News.ro
Noile norme de securitate cibernetică impuse sectorului de apărare din Statele Unite determină tot mai mulţi furnizori mici să îşi regândească implicarea în contractele militare, din cauza costurilor ridicate de conformare, chiar în timp ce administraţia Trump pune presiune pe contractorii majori să crească producţia şi să îşi diversifice lanţul de aprovizionare, relatează Reuters.
07:10
06:50
06:40
06:30
Poliţia urmează să îi interogheze pe foştii agenţi de protecţie ai lui Andrew în privinţa legăturilor sale cu Epstein # News.ro
Scotland Yard a anunţat că îşi extinde ancheta vizându-l pe Andrew Mountbatten-Windsor, contactând toţi foştii săi ofiţeri de protecţie şi analizând înregistrările zborurilor de pe aeroporturile londoneze pentru a verifica dacă acestea au fost folosite în scopuri de trafic de persoane, conform The Guardian.
06:30
Acţiunile americane au urcat uşor vineri, după anularea tarifelor impuse de Trump, însă pieţele obligaţiunilor ar putea reacţiona negativ # News.ro
Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump a dat vineri un impuls moderat pieţelor de acţiuni, însă analiştii avertizează că aşa-numiţii ”bond vigilantes” ar putea reacţiona prin vânzări masive de titluri de Trezorerie, ceea ce ar împinge randamentele mai sus, relatează Reuters.
06:00
Trump anunţă că a semnat documentul prin care sunt instituite tarife de 10% pentru toate ţările începând din 24 februarie / Precizările Casei Albe # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump anunţă că a semnat documentul prin care sunt instituite tarife de 10% pentru toate ţările începând din 24 februarie. Casa Albă precizează că a semnat o proclamaţie „invocând autoritatea sa în temeiul secţiunii 122 din Legea Comerţului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”.
05:40
PIB-ul SUA a crescut doar cu 1,4% în trimestrul patru, sub aşteptări; inflaţia se menţine ridicată la 3% # News.ro
Creşterea economică a Statelor Unite a încetinit mai mult decât anticipau economiştii la finalul lui 2025, în contextul în care blocajul guvernamental prelungit a afectat consumul şi investiţiile, iar presiunile inflaţioniste au rămas ferme, potrivit datelor publicate vineri de Departamentul Comerţului, citate de CNBC.
Acum 8 ore
05:20
Bursele europene au închis vineri în creştere, după anularea tarifelor impuse de Trump de către Curtea Supremă a SUA # News.ro
Bursele europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu votul de 6-3, să anuleze o parte importantă din tarifele comerciale globale implementate în mandatul preşedintelui Donald Trump, transmite CNBC.
Acum 12 ore
00:00
Albania: Ciocniri la Tirana între poliţie şi protestatari. Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene şi tunuri de apă - VIDEO # News.ro
Poliţia din Tirana a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în confruntările de vineri cu protestatarii din opoziţie care cereau demisia guvernului albanez în urma acuzaţiilor de corupţie aduse vicepremierului, relatează Reuters.
20 februarie 2026
23:50
CNAIR anunţă, vineri seară, restricţii de trafic pe mai multe tronsoane din DN 3 şi DN 4, din cauza vremii.
23:40
Venus Williams, de şapte ori campioană de Grand Slam, a primit un wild card pentru turneul Indian Wells, a anunţat vineri organizatorii competiţiei, potrivit Reuters.
23:30
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace # News.ro
După ce liderul FIFA, Gianni Infantino, a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, şefa CIO, Kirsty Coventry, a declarat vineri că forul olimpic va „analiza” atitudinea acestuia, relatează AP.
23:20
Fetiţă de 12 ani, dispărută din Sectorul 6 al Capitalei / Se cere ajutorul populaţiei pentru găsirea ei # News.ro
O fetiţă de 12 ani este căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6 al Capitalei şi nu a revenit.
23:20
Primăria Capitalei anunţă că monitorizează situaţia intervenţiilor pentru deszăpezire / Ce efective au fost anunţate de primăriile de sector - FOTO # News.ro
Primăria Capitalei anunţă, vineri seară, că monitorizează situaţia intervenţiilor pentru deszăpezire. Primăriile de sector au anunţat că peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren de către firmele specializate.
23:10
Peter Szijjarto: Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, din cauza întreruperii tranzitului de petrol # News.ro
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Druzhba, a declarat vineri ministrul de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters.
23:00
Coordonator Asociaţia Zi de Bine, Gabriela Gocan, despre colaborarea cu Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri Sfântul Stelian din Bucureşti: Vom amenaja cinci saloane, tinerii vor sta minim 30 de zile # News.ro
Gabriela Gocan, coordonator de programe la Asociaţia Zi de Bine, a declarat că în cadrul Centrului de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri Sfântul Stelian din Bucureşti vor fi amenajate cinci saloane pentru tratarea tinerilor consumatori de droguri.
22:50
Fotbalistul echipei Rizespor, Valentin Mihăilă, a înscris un gol în meciul câştigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Kocaelispor, în etapa a 23-a a campionatului Turciei.
