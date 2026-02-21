„Faceți prăjituri, nu război”: Fursecurile „Amerikaner” vândute de un lanț de patiserii din Germania au fost redenumite „Greenlander”

16:30

Superliga României revine în forță cu o rundă care promite să răstoarne ierarhiile la vârful clasamentului. Weekend-ul este marcat de dueluri intense, culminând cu un derby al Bucureștiului. Runda cu numărul 28 debutează chiar astăzi. Oțelul Galați primește vizita arădenilor de la UTA de la ora 17:00, în timp ce seara este rezervată duelului dintre […]