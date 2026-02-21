Bogdan Baratky, editorial tăios după clipul controversat care a aprins Rapid – Dinamo: „Ne prefacem că nu înțelegem. Declar deschisă epoca plăcuței suedeze”
Fanatik, 21 februarie 2026 12:20
Bogdan Baratky a scris în Fanatik despre videoclipul controversat al lui Dinamo, care a stârnit isterie înaintea derby-ului cu Rapid. Care este poziția categorică a editorialistului
Acum 15 minute
12:50
Video. Rapidiștii, răspuns devastator după clipul lui Dinamo, cu câinele și pana. Ce au reușit cu ajutorul Al: „Poveștile trebuie spuse până la capăt” # Fanatik
Fanii rapidiști au venit cu un răspuns devastator după videoclipul controversat postat de Dinamo înainte de derby. Replica giuleștenilor s-a ridicat la același nivel.
Acum 30 minute
Acum o oră
12:30
Federația Română de Fotbal, Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu s-au decis asupra meciului cu Turcia de la barajul din martie. Cine va sta pe bancă?
12:20
Bogdan Baratky, editorial tăios după clipul controversat care a aprins Rapid – Dinamo: „Ne prefacem că nu înțelegem. Declar deschisă epoca plăcuței suedeze” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în Fanatik despre videoclipul controversat al lui Dinamo, care a stârnit isterie înaintea derby-ului cu Rapid. Care este poziția categorică a editorialistului
12:10
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi” # Fanatik
Care a fost singurul meci vândut de Dinamo în anii de dinainte de Revoluție. O legendă a clubului alb-roșu face dezvăluiri importante. Trei jucători au fost implicați în aranjament.
Acum 2 ore
11:50
Florin Niță, decizie de ultim moment privitoare la cariera sa! Portarul român a plecat în cantonament alături de speranțele de viitor ale celor de la FC Barcelona
11:40
Își continuă CFR Cluj forma de vis?! Statistica Petrolului îl bagă în alertă pe Daniel Pancu # Fanatik
Echipa lui Daniel Pancu își poate consolida sâmbătă poziția în play-off-ul SuperLigii în fața unei echipe care amenință să-i oprească seria incredibilă de rezultate pozitive
11:20
Sabin Ilie, dialog fabulos în direct cu Sorin Cârțu: „Ai grijă cu fiul tău, e bombă, e peste tine și Adrian” / „O să-i zică vreodată Hagi ‘bravo’?”. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Ilie este băiatul lui Sabin Ilie (50 de ani) și nepotul „Cobrei” Adrian Ilie (51 de ani). Poreclit „Bombiță”, puștiul a primit laude de la Sorin Cârțu, în direct la Fanatik SuperLiga
11:10
Constantin Budescu este aproape de o revenire în SuperLiga. Ce club s-a interesat de serviciile mijlocașului ofensiv. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
11:10
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 14. Ultima rundă din faza grupelor. Gloria Bistrița e sigură de play-off. CSM București a schimbat ora meciului cu Ikast # Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Champions League handbal feminin, etapa 14. Vezi când sunt programate CSM București și Gloria Bistrița și pe cine întâlnesc.
Acum 4 ore
10:50
Prestianni a recunoscut în fața UEFA! Cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius. Riscă o suspendare imensă # Fanatik
Gianluca Prestianni a recunoscut totul! Audiat de UEFA, jucătorul celor de la Benfica a dezvăluit cum l-a numit, de fapt, pe Vinicius în scandalul din Champions League.
10:40
Dumitru Dragomir a făcut topul jucătorilor tineri din SuperLiga: “Ăştia sunt cei mai tari!” # Fanatik
Fotbalul românesc a început să ofere din nou jucători de mare perspectivă. Dumitru Dragomir i-a numit pe cei mai buni 3 tineri fotbaliști din țară în acest moment.
10:30
Cum a apărut, de fapt, celebrul „Un strigăt din vechea Troie! Ahoe!”. Amintiri de poveste din galeria Rapidului # Fanatik
„Un strigăt din vechea Troie! Ahoe!” nu e doar o scandare, ci o poveste. Cum a apărut, cine a rostit-o prima dată și ce amintiri a lăsat în galeria Rapidului.
10:20
A fost arestat chiar în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă! Fostul antrenor al campioanei olimpice este acuzat de viol și abuz asupra unui minor # Fanatik
Caz șocant în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Fostul antrenor al patinatoarei Amber Glenn a fost acuzat de viol și încarcerat
10:10
„Bestia” de la FCSB refuză să se opereze, însă îi sfidează pe medici! Imagini tari din sala de forță. Video # Fanatik
Joyskim Dawa refuză să se opereze după revenirea la FCSB. În ciuda acestui fapt, fundașul camerunez rupe în două sala de forță. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:10
Scandalul vameșilor cu certificatele false de handicap ia amploare. Ce se află în spatele anchetei # Fanatik
Ancheta vameșilor cu certificate de handicap nevalide scoate la lumină fraude, erori în sistem și impactul asupra persoanelor care au nevoie de sprijin real.
09:50
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România # Fanatik
Gabi Tamaș a povestit într-un podcast de pe YouTube situația în care a fost pus în perioada în care evolua în Marea Britanie. Înșelăciunea care l-a costat mulți bani.
09:40
Adrian Mutu şi-a ales favorita din derby-ul Rapid – Dinamo: “Are un plus de 10%!”. Şanse mici ca FCSB să prindă play-off-ul: “Ar fi o bombă!” # Fanatik
Adrian Mutu și-a ales favorita în derby-ul etapei 28, Rapid - Dinamo. Ce spune fostul internațional despre lupta incendiară la play-off-ul din SuperLiga.
09:20
Fostul fotbalist de la Manchester United și Liverpool, acuzat de tentativă de omor într-o scenă cu împușcături ca în filmele de acțiune # Fanatik
Un fost fotbalist de la Manchester United și Liverpool este acuzat de tentativă de omor asupra unui tânăr! Acesta a fost împușcat în picior și a ajuns în stare gravă la spital
09:10
Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt. Anunțul Patriarhiei Ecumenice. Despre cine este vorba # Fanatik
Hagi-Gheorghe a devenit în mod oficial sfânt. Patriarhia Ecumenică a oferit marele anunț. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre canonizarea de la Muntele Athos.
09:10
Rapid și Dinamo se întâlnesc sâmbătă, de la ora 20:30, în derby-ul etapei cu numărul 28 din SuperLiga, iar toate informațiile și noutățile le găsiți pe FANATIK.
Acum 6 ore
08:50
Sfatul dat de Mirel Rădoi care-l motivează zilnic pe David Matei: „Mi-a spus că atunci mi se va încheia cariera!” # Fanatik
David Matei a vorbit înainte de duelul dintre Unirea Slobozia și Universitatea Craiova despre lupta pentru primul loc și sfatul primit de la Mirel Rădoi, care îl motivează meci de meci.
08:40
Și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă, iar acum și-a primit verdictul! Ce pățește Jutta Leerdam, iubita lui Jake Paul, după incidentul de la Milano Cortina # Fanatik
Ce se întâmplă cu Jutta Leerdam după ce și-a desfăcut costumul și și-a arătat bustiera imediat după ce a obținut medalia de aur la patinaj viteză! Sportiva olandeză a primit verdictul
08:20
Cum a stabilit Mircea Lucescu același record pentru Rapid și Dinamo. E singurul antrenor român care a reușit această performanță # Fanatik
Mircea Lucescu a stabilit, de-a lungul carierei sale, același record atât pentru Rapid, cât și Dinamo. El este în continuare singurul antrenor român care a reușit această performanță.
08:20
Ce i-a transmis selecționerul Turciei lui Mircea Lucescu înainte de barajul pentru Cupa Mondială. Cum i-a caracterizat Vincenzo Montella pe „tricolori” # Fanatik
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu înainte de semifinala barajului pentru Cupa Mondială.
08:10
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Programul complet al etapei 27 din Premier League # Fanatik
Etapa cu numărul 27 din Premier League se vede pe Voyo, iar cel mai interesant duel al rundei urmează să se dispute la Londra, între două rivale, Tottenham și Arsenal.
07:50
Gestul suprem de respect din partea lui Cristiano Ronaldo! Ce a făcut în timpul Ramadanului pentru colegii săi de la Al-Nassr # Fanatik
Cristiano Ronaldo, gest superb prin care și-a arătat respectul pentru coechipierii săi musulmani de la Al-Nassr! Ce a făcut starul portughez
07:40
De unde făcea rost de bani pentru concursuri Julia Sauter. Patinatoarea a făcut sacrificii mari # Fanatik
Julia Sauter a avut o prestație foarte bună la concursul olimpic de patinaj artistic. Însă, sportiva a făcut sacrificii imense pentru a reprezenta România la concursuri și chiar a cerut bani pe o platformă.
07:30
Îndoliată, Sorana Cîrstea a anunțat ce va urma în cariera ei! Românca a luat o decizie importantă # Fanatik
După ce a fost eliminată de la WTA Dubai, turneu organizat în orașul în care locuiește, Sorana își va continua parcursul din ultimul an competițional la alte două mari competiții
07:20
Starul celor de la PSG, Ousmane Dembele, trece din nou prin clipe neplăcute, asta după ce a ieșit din meciul de Champions League cu AS Monaco, câștigat de echipa sa cu 3-2.
07:10
Meci special înainte de finala Cupei Mondiale. Planul gândit de șefii MLS care îl include și pe Messi # Fanatik
Șefii MLS doresc să profite de faptul că Leo Messi joacă în Statele Unite, iar țara este una dintre organizatoarele Cupei Mondiale, și au un plan bine stabilit.
Acum 8 ore
05:50
Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia # Fanatik
Fata lui Ilie Năstase și-a dezvăluit planurile din lumea business. Ce vrea să facă Alessia, care în anul 2021 a fost acceptată la Parsons School of Design.
Acum 12 ore
00:30
Valeriu Iftime l-a făcut praf după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Parcă băuse două sticle de whisky”. Cum a comentat situația de la club: „La sărac îi ia vântul țigla de pe casă” # Fanatik
Valeriu Iftime și-a pierdut declarațiile optimiste, iar echipa sa are o singură victorie în ultimele zece meciuri. Cum a comentat patronul lui FC Botoșani situația de la club și ce șanse mai are la play-off
00:10
Marius Șumudică are și un motiv de bucurie după Al Okhdood – Al Qadsiah 2-4. Ce a declarat la final # Fanatik
Marius Șumudică, prima reacție după Al Okhdood - Al Qadsiah 2-4. Ce a apreciat antrenorul român la jucătorii săi, în ciuda înfrângerii
00:10
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video # Fanatik
Horațiu Feșnic a arbitrat de la centru partida dintre Al-Okhdood și Al-Qadsiah din campionatul Arabiei Saudite. Ce i-a oferit atacantului care a înscris un hat-trick în poarta echipei lui Marius Șumudică
Acum 24 ore
23:50
Suporterii din Peluza Nord Rapid au avut un mesaj clar pentru echipă cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo, ce va avea loc sâmbătă, pe Arena Națională.
23:30
Dinamo aprinde și mai mult derby-ul cu Rapid! „Câinii”, criticați chiar și de propriii fani pentru o postare oficială interpretată drept rasistă. Video # Fanatik
Clubul Dinamo a inflamat și mai mult spiritele înaintea derby-ului cu Rapid! Ce au postat „câinii” pe pagina oficială de Facebook i-a înfuriat chiar și pe propriii fani
23:20
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România # Fanatik
Performanța Juliei Sauter de la JO Milano Cortina 2026 a reprezentat cea mai bună clasare din istoria țării noastre la o astfel de întrecere. Detalii neștiute despre sportivă: care e mâncarea preferată și ce câine are.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Rapid – Dinamo # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul Rapid - Dinamo.
22:50
Prima repriză a partidei pe care echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, a jucat-o cu Al-Qadisiyah, s-a terminat cu un gol al gazdelor, iar tehnicianul român a făcut niște gesturi sugestive.
22:50
Alex Chipciu, reacție spumoasă după FC Botoșani – U Cluj 1-3: „Am înnebunit cu calculele”. Ce a făcut Bergodi înainte de meci: „A zis să mergem să-l luăm” # Fanatik
Alex Chipciu, declarație în stilul caracteristic la finalul meciului FC Botoșani - U Cluj 1-3! Dezvăluiri despre cum conduce Bergodi echipa în această perioadă de suspendare
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 21 februarie 2026, poate aduce un câștig de 402 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și Serie A.
22:30
Ghinion uriaș pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Atacantul advers a marcat ca Daniel Bîrligea în FCSB – Midtjylland # Fanatik
Continuă ghinionul pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Echipa sa a primit un gol extrem de norocos de la Al-Qadsiah, echipă pe care a întâlnit-o în etapa cu numărul 23
22:20
Alin Roman a auzit ce a spus Gigi Becali despre UTA și a venit cu replica: „Sperăm să-i dovedim contrariul”. Acuzații dure la adresa arbitrului Flueran # Fanatik
Se ascut cuțitele înainte de UTA Arad - FCSB, meci posibil decisiv pentru play-off! Alin Roman a venit cu o replică acidă pentru Gigi Becali
21:50
Marius Șumudică, salvat de arbitrii români în Arabia Saudită! Gol anulat oaspeților în Al Okhdood – Al Qadsiah pentru un offside milimetric. Video # Fanatik
Marius Șumudică a răsuflat ușurat după o decizie la limită luată de brigada lui Horațiu Feșnic în meciul Al Okhdood - Al Qadsiah din Arabia Saudită! Ce s-a întâmplat: video cu faza
21:50
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică # Fanatik
Cristiano Ronaldo a trecut de borna 1 miliard de euro ca avere, însă nu vrea să se oprească aici. Care este țara importantă din Europa unde portughezul va investi în zona afacerilor.
21:40
Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă tehnologie VAR? Prestaţii ca a lui Radu Petrescu nu trebuie să existe în fotbal” # Fanatik
Adrian Mutu se implică și el în scandalurile de arbitraj din SueprLiga. „Briliantul” a pus tunurile pe tehnologia VAR și s-a crucit când a văzut eroarea monumentală a lui Radu Petrescu
21:30
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi” # Fanatik
Un jucător de doar 16 ani legitimat la Petrolul a murit călcat de tren. Vivi Răchită a oferit detalii în direct despre puștiul „cu potențial mare” care s-a stins tragic.
21:10
Ministerul Educației aprobă programa pentru limba română fără o dezbatere publică. Profesorii sunt revoltați: „Opinia noastră nu contează” # Fanatik
Ministerul Educației a aprobat programa pentru limba română, însă fără să mai publice forma finală, astfel că documentul va ajunge direct în Monitorul Oficial. Profesorii sunt revoltați
20:50
Gol suspect de ofsaid marcat de U Cluj la Botoșani. Meciul a fost întrerupt mai multe minute # Fanatik
Meciul dintre FC Botoșani și Universitatea Cluj a avut un start abrupt, iar oaspeții au marcat în minutul 3, reușită care a avut însă nevoie de intervenția VAR.
