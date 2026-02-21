Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite

09:50

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă Ilie Bolojan este un dur, că nu îşi permite să facă astfel de aprecieri şi că are o relaţie instituţională cu premierul, ”fără inimioare trimise pe WhatsApp”.Întrebat, miercuri seară, la Digi24, dacă îl consideră pe Ilie Bolojan un dur, liderul PSD Sorin Grindeanu a răspuns că nu […] Articolul Sorin Grindeanu: Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp apare prima dată în TeleM Regional.