Investiție de 1,4 milioane de euro pentru refacerea pădurilor din Parcul Național Călimani

13:40

Maria are 20 de ani și este bursieră a Asociației Glasul Vietii a Părintelui Damaschin. Povestea ei ne arată ce înseamnă să primești o șansă atunci când drumul ți se pare imposibil. La doar 14 ani, Maria a reușit să intre la un liceu bun din Iași, dar nu avea unde să stea și părinții […] Articolul Maria a reusit sa intre la facultate cu o bursa de la Parintele Damaschin apare prima dată în TeleM Regional.