Întâlnire în premieră între Predoiu și directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Gândul, 21 februarie 2026 16:50
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite, transmite Ministerul Afacerilor Interne. În cadrul întâlnirii cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională. „În data de 17 februarie (n.r. – marți), la sediul Oficiului Directorului Național pentru Informații […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
16:50
Numerologul Mihai Voropchievici precizează că runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, care va produce un salt major în viețile tuturor zodiilor. Astfel, vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce, fiind o șansă unică pentru fiecare nativ să-și rezolve probleme. Cei care sunt singuri îți pot găsi sufletul pereche. Cei care […]
16:50
Întâlnire în premieră între Predoiu și directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA. Despre ce au discutat cei doi oficiali # Gândul
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite, transmite Ministerul Afacerilor Interne. În cadrul întâlnirii cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională. „În data de 17 februarie (n.r. – marți), la sediul Oficiului Directorului Național pentru Informații […]
16:50
Dr. Albert Bourla a devenit director executiv al companiei Pfizer cu doar câteva luni înainte ca pandemia de coronavirus să paralizeze întreaga lume. Sub conducerea sa, compania Pfizer a fabricat 3 miliarde de doze de vaccin ARN împotriva COVID-19, ceea ce i-a adus profituri masive. Acum, Albert Bourla vrea să facă mai mult: să eradice […]
16:40
Fico amenință că va opri furnizarea de electricitate Ucrainei din cauza scandalului conductei Drujba # Gândul
Robert Fico a amenințat sâmbătă că va sista aprovizionarea cu energie electrică a Ucrainei dacă în maxim două zile, Kievul nu va relua transportul de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba. Recent, Ungaria și Slovacia au sistat aprovizionarea cu motorină a Ucrainei și au fost nevoite să recurgă la rezervele strategice naționale de petrol […]
16:40
ISU Călărași a scos artileria grea împotriva zăpezii. Un utilaj nemaivăzut pe șosele a trecut la treabă # Gândul
ISU Călărași a scos la treabă un utilaj rar întâlnit pe șosele din România. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, vehiculul special de tip SHERP este surprins în timp ce urcă prin stratul uriaș de zăpadă de pe marginea carosabilului. România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din […]
Acum o oră
16:20
Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare” # Gândul
În data de 16 februarie 2026 s-au împlinit 2 ani de la moartea moartea disidentului rus Alexei Navalnîi într-o colonie penală din Arctica rusă. Acesta ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare, pe care o considera motivată politic. The Insider a descoperit documente care confirmă că Navalnîi a prezentat simptome de otrăvire în ultimele ore de viață: […]
16:10
Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat sâmbătă, de unde provine deficitul de cont curent al României, de aproape 8% din PIB. Senatorul AUR a declarat că România scoate din țară mai mulți bani decât reușește să aducă. Petrişor Peiu a afirmat că deficitul de cont curent al României s-a ridicat, în 2025 la peste […]
Acum 2 ore
16:00
Plățile cu bani cash ar putea fi limitate. Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului # Gândul
Uniunea Europeană (UE) pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash, scrie Mediafax. Decizia face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027. Această măsură vine într-un context […]
16:00
Petrișor Peiu (AUR) trage un semnal de alarmă privind deficitul de cont curent pe care îl înregistrează România # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat sâmbătă, de unde provine deficitul de cont curent al României, de aproape 8% din PIB. Senatorul AUR a declarat că România scoate din țară mai mulți bani decât reușește să aducă. Petrişor Peiu a afirmat că deficitul de cont curent al României s-a ridicat, în 2025 la peste […]
15:50
Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor, iar toată lumea îi Invidia. Însă, surse apropiate celor doi au mărturisit pentru CANCAN.RO faptul că aceștia nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar informațiile obținute de Cancan vin să confirme despărțirea. Deși presa scria […]
15:50
Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus, într-o intervenție pentru Digi24, că este necesară o reevaluare a gratuităților pentru locurile de parcare. Edilul susține că sunt necesare măsuri de echilibrare, chiar dacă vor exita nemulțumiri din partea populației. Ciprian Ciucu a vorbit despre situația parcărilor gratuite din București. Primarul Capitalei spune că anumite gratuități […]
15:20
Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează! # Gândul
Când vine vorba de lucruri de valoare, fie că vorbim de bijuterii, monede, ceasuri sau gadget-uri rare, Liquid Money a devenit repede un nume cunoscut în rândul pasionaților de investiții, colecționari și curioși din toată țara. Cu două locații deschise deja – una în București și una în Sibiu – și cu un nou magazin […]
15:20
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate” # Gândul
Primarul General al Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat sâmbătă, într-o emisiune televizată, că cele 4.050 de locuințe închiriate la prețuri modice au fost date cu ani în urmă, după standarde sociale diferite, sau unele din ele chiar și „pe pile”. „Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de […]
15:10
Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase” # Gândul
Primarul general Ciprian Ciucu a transmis, într-o intervenție pentru Digi24, că Primăria Capitalei este „un monstru administrativ”. După două luni de la preluarea mandatului, Ciucu crede că Bucureștiul are nevoie de o reformă administrativă. Ciprian Ciucu a vorbit despre ce lucrurile care l-au surprins în cele două luni de când a preluat funcția de primar […]
15:10
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil # Gândul
Iată cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Părinții, tutorele legal sau persoanele care găzduiesc copilul în regim de plasament temporar sau de urgență trebuie să întocmească un dosar care va fi depus așa cum arată legislația în vigoare. Vezi mai jos, în articol, actele necesare pentru a beneficia de cei 710 lei per […]
Acum 4 ore
14:40
Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului # Gândul
Poliţia din Tirana a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în confruntările de vineri cu protestatarii din opoziţie care cereau demisia guvernului albanez în urma acuzaţiilor de corupţie aduse vicepremierului, relatează Al Jazeera. Protestatarii au aruncat bombe incendiare şi articole pirotehnice către biroul prim-ministrului Edi Rama, iar poliţia a ripostat cu gaze lacrimogene şi […]
14:40
Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei # Gândul
Sabrina Voinea a fost operată de apendicită acută vineri noapte, a anunţat Camelia Voinea, mama şi antrenoarea sportivei. Sportiva, în vârstă de 18 ani, este în afara oricărui pericol, a transmis mama acesteia într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook. Sabrina Voinea a ajuns la Spitalul de Urgență Ilfov cu dureri mari în zona burții, […]
14:30
Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg # Gândul
Un bărbat din Marea Britanie și partenera sa de viață au luat decizia de a-și schimba cu totul stilul de viață și de a slăbi. Dawid Lombard obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Pe lângă aceste produse se adăuga și mâncarea fast-food. Iată cum arată, acum, după […]
14:20
Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului # Gândul
Principalele problemele cu care se confruntă operatorii Portului Constanța sunt reprezentate de lisapa investițiilor publice în infrastructura portuară, dar și lipsa finanțării proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, jucătorii din domeniu au vorbit și despre lipsa predictibilității legislative, în special în domeniul taxelor portuare. Organizația Patronală CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION (CPBA) […]
14:10
Kelemen Hunor, „săgeți” către Bolojan: „Suntem la limită, când deschizi foarte multe fronturi te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău” # Gândul
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avertizat că societatea românească se află într-un punct critic. Lucrurile nu merg bine nici din punct de vedere social, nici economic. Nivelul de suportabilitate al populației este „la limită”, spune Hunor, în contextul măsurilor de austeritate luate de guvernul condus de Ilie Bolojan. În emisiunea „Insider politic” de la Prima […]
13:40
Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu # Gândul
Afllă culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu. A fost bătaie între influencerul Adonis Live și fratele tânărului, care care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu, adică Maru. De fapt, Adonis Live […]
13:30
Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial # Gândul
Mircea Lucescu a decis că va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. Informația a venit sâmbătă, 21 februarie 2026, din partea Federației Române de Fotbal (FRF). Selecționerul român a făcut și primele declarații, în acest sens. Sâmbătă, 21 februarie 2026, reprezentanții FRF au anunțat că Mircea Lucescu va conduce […]
13:30
Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot # Gândul
De obicei, telefoanele mobile trebuie să fie trecute pe funcția „mod avion”, atunci când călătorești la bordul avionului. Un pilot explică, însă, ce se întâmplă în momentul în care dispozitivele nu au activată această funcție. Vezi mai jos. La momentul actual, avionul este considerat unul dintre cele mai sigure forme de transport, în mare parte […]
13:20
Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată # Gândul
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană blocată în gheață, rezistentă la 10 antibiotice moderne, dar care ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. În adâncurile Peșterii Scărișoara din România se află unul dintre cei mai mari ghețari subterani din lume, o masă monumentală de gheață de dimensiunea […]
13:10
Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică # Gândul
Incendiu în Giurgiu. O mașină a izbucnit în flăcări. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. Mașia se afla pe șoseaua București din municipiul Giurgiu. Șoferul a simțit miros de fum și plastic încins și s-a dat jos din mașină imediat, informează pompierii ISU Giurgiu, potrivit Mediafax. La caz au intervenit […]
13:10
Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial # Gândul
Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. Informația a venit sâmbătă, 21 februarie 2026, din partea Federației Române de Fotbal (FRF). Selecționerul român a făcut și primele declarații, în acest sens. Sâmbătă, 21 februarie 2026, reprezentanții FRF au anunțat că Mircea Lucescu va conduce România la meciurile […]
13:10
Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA # Gândul
Iranul a redistribuit lansatoare de rachete sol-aer S-300 în zone de apărare aeriană din apropierea Teheranului și Isfahanului, deși radarele de control al focului asociate rămân absente. Această mutare sugerează că Teheranul reconstituie elemente ale rețelei sale de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, pe fondul tensiunilor cu SUA și al speculațiilor privind o […]
Acum 6 ore
12:50
Ai luat vreodată în considerare că anumite obiceiuri pe care le urmezi zilnic ar putea fi neprielnice organismului tău? Nutriționiștii au vorbit despre ora la care ar trebui să consumi, de pildă, cafeaua. Multe persoane ar fi obișnuite să ia prima înghițitură de cafea la scurt timp după ce se trezesc, dimineața. Totuși, unii specialiști […]
12:40
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană îngropată în gheață, rezistentă la 10 antibiotice moderne. Aceasta ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. Știre în curs de actualizare!
12:40
Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație # Gândul
CNAIR a transmis Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație. Potrivit sursei citate, la această oră niciun sector de autostradă sau drum expres nu este închis circulației sau restricționat din cauza condițiilor meteorologice. În urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de […]
12:20
Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii” # Gândul
În 2022, un comando ucrainean a aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream. Potrivit informațiilor publicate de Der Speigel, reprezentanți ai Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi putut fi în contact cu sabotorii în timpul etapei de planificare a atacului. Primul atac rusesc asupra capitalei Ucrainei abia fusese respins când – în […]
12:10
Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026 obsesia liderilor români pentru validarea externă, în special de la SUA și Casa Albă, ca simbol al legitimității politice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Marius Tucă notează că, din 1990, de la Iliescu încoace, liderii români (inclusiv Constantinescu, Iohannis) au căutat […]
12:00
Peste 100 de persoane blocate în mașini pe drumuri, din cauza zăpezii. Autoritățile intervin de urgență # Gândul
Confrom informării publicate, sâmbătă, de IGSU, pompierii, dar și polițiștii intervin în ajutorul cetățenilor afectați de vremea rea, în contextul codului galben de polei, viscol și ninsori. Astfel, sâmbătă dimineața, peste 100 de persoane au rămas în mașini blocate pe drumuri în toată țara, scrie Mediafax. Pompierii intervin în 8 județe, Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, […]
11:50
Cine i-a făcut, de fapt, „lipeala” lui Nicușor Dan cu Marco Rubio, pe holurile Consiliului pentru Pace. Imaginile vorbesc de la sine # Gândul
Paolo Zampolli – Trimis Special al SUA pentru parteneriate globale, numit în funcție de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii – pare a fi fost „artizanul” care s-a transformat într-o adevărată „punte de legătură” între Nicușor Dan și secretarul de stat american Marko Rubio. Mesajul postat de Paolo Zampolli pe pagina sa de Facebook […]
11:50
Țara din Europa care crește salariul minim. Și românii care muncesc aici vor primi mai mulți bani # Gândul
Într-o țară din Europa va crește salariul minim, în 2026. În acest sens, angajații din mai multe ramuri, inclusiv unii dintre românii care muncesc aici, vor primi mai mulți bani. Iată mai jos, în articol, detaliile. La începutul anului, în Germania, salariul minim la nivel național a fost majorat de la 12,82 euro la 13,90 […]
11:40
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan dacă nu era crispat, trebuia să înceapă discursul cu precizarea că nu este premierul României” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026, analistul Ion Cristoiu a comentat cu ironie și scepticism prezența președintelui Nicușor Dan, la evenimentul organizat de Donald Trump în SUA, numit Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Mrarius Tucă Show. Ion Cristoiu reproduce o secvență comică din discursul lui Nicușor Dan, în care acesta […]
11:20
Care este cea mai lungă călătorie cu trenul din lume. Pasagerii stau pe scaune aproape 7 zile și traversează 8 fusuri orare # Gândul
Cea mai lungă călătorie directă cu trenul din lume se întinde pe o distanță de 9.265 km și durează aproape o săptămână, pasagerii traversând opt fusuri orare, scrie Daily Express. Cea mai lungă călătorie feroviară directă din lume se întinde pe o distanță incredibilă de 5.771 de mile și durează aproape o săptămână. Călătorii la […]
11:10
Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 18 februarie 2026, Dan Dungaciu analizează discursul lui Marco Rubio de la Conferința de Securitate de la München (februarie 2026), comparându-l cu cel al lui JD Vance din anul precedent (2025), subliniind viziunea strategică coerentă a administrației Trump față de Europa. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan […]
11:10
Mihaela Bilic laudă laptele și îl consideră „baza pentru alimentele funcționale”. Cum trebuie consumat # Gândul
Medicul nutritionist Mihaela Bilic a lăudat laptele într-o nouă postare pe Facebook și spune că „baza pentru alimentele funcționale a fost, în cele mai multe cazuri, laptele”. Tot Mihaela Bilic explică ce sunt, de fapt, alimentele funcționale. „Conceptul a apărut în Japonia în anii 80 și are ca definiție totalitatea produselor care, pe lângă rolul […]
Acum 8 ore
11:00
Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat „cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes”. „La prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington a participat și Secretarul General al Partidului Comunist Vietnamez. Am înțeles și în […]
10:50
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate # Gândul
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord prin care acceptă să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv privind complicitatea a doi dintre consilierii de bază ai miliardarului de implicare indirectă în traficul sexual cu minore. Acordul a fost anunțat de firma de avocatură Boies […]
10:40
Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre cum alegerile anticipate s-ar putea întâmpla doar sub presiunea străzii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „Eu sunt pentru a fi stat membru al Uniunii Europene. Am fost europarlamentar, sunt pro-european, […]
10:40
Un microbuz s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Imagini de la fața locului # Gândul
Un microbuz s-a răsturnat, sâmbătă dimineață, pe un drum din județul Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, transmit reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). „Giurgiu – localitatea Daia – accident rutier în care un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile. Având în vedere numărul mare al persoanelor implicate, pentru gestionarea eficientă […]
10:30
În aceste momente, echipaje operative ale ISU București- Ilfov (ISU-BIF) intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire, anunță pompierii. Pacienții nu sunt afectați, precizează ISU – BIF. UPDATE | Mesajul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, […]
10:30
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din țară sunt blocate, iar iarna a revenit în forță, în luna februarie. Totuși, meteorologii au transmis pentru Gândul că acest episod sever de ninsori se va încheia și vom reveni la temperaturi normale pentru […]
10:20
Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie # Gândul
Președintele Donald Trump anunță că a semnat un document prin care instituie tarife vamale de 10% pentru toate țările, începând din 24 februarie. Măsura a fost adoptată după ce Curtea Supremă a blocat o parte din taxele anunțate anterior. Donald Trump a anunțat că a semnat documentul prin care Statele Unite introduc tarife vamale globale […]
10:10
Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol # Gândul
Prețurile țițeiului au fluctuat în ultimele zile, odată cu apariția unor informații despre potențiale atacuri militare împotriva Iranului, după ce o a doua rundă de discuții indirecte între reprezentanții SUA și Iran s-a încheiat pe 17 februarie fără a rezolva disputele subiacente. Deși prețurile internaționale de referință ale țițeiului Brent au scăzut la 67 de […]
10:10
Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat prevederile din Carta Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump, argumentând faptul că acestea corespund cu Carta ONU și dreptul internațional, lucru contestat de anumiți lideri europeni. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a analizat prevederile Consiliului pentru Pace […]
10:10
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua # Gândul
Ilie Năstase (79 de ani) a reacționat, după ce a aflat că Ministrul Apărării, Radu Miruță, a trimis Corpul de Control la CSA Steaua. Fostul mare tenismen nu s-a poziționat contra acestei decizii, însă a recomandat ca autoritățile să efectueze astfel de acțiuni de control și în cazul Primăriilor și Consiliilor Județene. Fostul jucător de […]
10:00
Cât a ajuns să coste o garsonieră situată într-un bloc nou, în Cluj-Napoca. Suprafața utilă este de 32 mp și se află la etajul 5 # Gândul
Iată cât a ajuns să coste o garsonieră situată într-un bloc nou, în Cluj-Napoca. Suprafața utilă este de 32 mp și se află la etajul 5, potrivit unui anunț de pe Storia.ro. Conform anunțului, o garsonieră situată în cartierul Între Lacuri, din Cluj-Napoca, costă 130 000 €, adică 4 063 €/m². În anunț este postată […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.