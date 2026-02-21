Informare ANAF pentru firme, PFA și alți contribuabili: Noile obligații 2026 privind mijloacele moderne de plată și deschiderea unui cont de plăți
HotNews.ro, 21 februarie 2026 17:20
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și familiale, precum și altor categorii de contribuabili, care sunt noile obligații privind mijloacele moderne de plată și conturile de plăți, începând…
Acum 5 minute
17:40
Palatul Buckingham nu se va opune excluderii lui Andrew din linia de succesiune la tron / Perchezițiile continuă la Windsor # HotNews.ro
Palatul Buckingham nu se va opune eventualelor planuri de eliminare a lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron, potrivit informațiilor publicate de The Guardian. Între timp, poliția a confirmat că perchezițiile la fosta…
Acum 30 minute
17:20
17:20
Noii detalii despre cetățenii moldoveni recrutaţi de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina. Care erau principalele „ținte” # HotNews.ro
Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Poliţia ucraineană şi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au prezentat noi detalii privind reţinerea unor suspecți pe teritoriul Republicii Moldova într-un dosar care investighează planuri de asasinare a…
17:10
„Brutar fără frontiere”. Povestea voluntarului francez care le-a dat ucrainenilor zeci de mii de pâini de când a început războiul: „Un sacrificiu făcut pentru Ucraina” # HotNews.ro
Loic Nervi le-a distribuit ucrainenilor zeci de mii de pâini de la începutul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în special persoanelor vârstnice care nu beneficiază de sprijinul familiei sau al statului, a scris…
17:10
FOTO Teste anvelope de iarnă – europene vs chinezești. Specialiștii germani explică: Nu originea e de vină, ci bugetul lor # HotNews.ro
Anvelopele chinezești, indiferent de numele lor, au fost asociate de decenii cu o calitate mai slabă, dar alese pentru prețul scăzut. Testele profesioniste realizate an de an, cu scoruri uneori „dezastruoase” pentru multe din mărcile…
Acum o oră
17:00
VIDEO Puiul de maimuță abandonat de mama sa și devenit viral și-a găsit alinare. Noi imagini cu „Punch” # HotNews.ro
Puiul de maimuță abandonat, care a emoționat milioane de oameni pe internet după ce a fost filmat în compania unei jucări de pluș în formă de urangutan, pare că și-a găsit în cele din urmă…
Acum 2 ore
16:30
Cine locuiește în apartamentele de la stat unde chiria e 147 de lei pentru două camere? Ciucu: „Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic” / Cum arată o garsonieră unde chiria e 46 de lei lunar – FOTO # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, estimează că prețurile propuse de el pentru închirierea locuințelor din patrimoniul municipalității și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) ar aduce venituri suplimentare de aproximativ 500 de milioane de…
16:10
Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile # HotNews.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către…
16:10
VIDEO Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Bob: Imagini teribile cu un echipaj care s-a răsturnat pe pistă # HotNews.ro
A doua manşă de sâmbătă în competiţia de bob 4 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost marcată de un incident implicând un echipaj al Austriei. Bobul condus de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat…
15:50
China dezvoltă o nouă generație de arme nucleare, avertizează serviciile americane. Detaliile dezvăluite de SUA după un test chinez secret # HotNews.ro
China a făcut cel puțin un test nuclear exploziv în secret în ultimii ani, ca parte dintr-un efort mai amplu de transformare a arsenalului nuclear pentru a-l face cel mai avansat din punct de vedere…
Acum 4 ore
15:40
Emmanuel Macron, despre decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele lui Trump: „În democrații, este important ca puterea să fie contrabalansată” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump arată cât de important este ca, într-o democrație, să existe mecanisme de control…
15:30
Medic luat la bătaie în timp ce resuscita o pacientă / Raed Arafat: Avem obligația să luăm poziție și să acționăm # HotNews.ro
Un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardio-respirator chiar în timp ce făcea manevrele de resuscitare, în spitalul din Borșa. Este al doilea astfel de incident petrecut în această săptămână.…
15:10
Cine este bărbatul care l-a învins pe cel mai puternic om din lume. Un mic importator de vinuri este artizanul procesului care a răsturnat taxele vamale impuse de Trump # HotNews.ro
În spatele deciziei istorice luate vineri de Curtea Supremă din SUA, potrivit căreia multe dintre taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump sunt ilegale, se află un mic importator de vinuri din New York,…
15:00
București, în cumplita și umilitoarea iarnă din timpul ocupației germane. După război, când bucureștenilor le-au fost confiscate și plăpumile sub amenințarea armei # HotNews.ro
Imaginează-ți o zi din februarie, 1917: frig, foamete și lipsuri crunte, cenzura strictă a presei și a corespondenței, clădiri publice și case particulare rechiziționate de ocupanți. Bucureștenii vorbeau în șoaptă despre război, cu speranța că…
15:00
Cum arată Arena Națională înainte de Rapid – Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă # HotNews.ro
Arena Națională arată departe de condițiile ideale cu doar câteva ore înainte de Rapid – Dinamo, meci programat în această seară, de la ora 20:30. Ninsoarea care a început ieri seară a îngreunat și mai…
14:50
Gimnasta Sabrina Voinea a fost operată de urgență în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost diagnosticată cu apendicită acută. Anunțul a fost făcut de mama și antrenoarea sportivei, Camelia Voinea, potrivit News.ro. Sportiva în…
14:40
INTERVIU Avertisment din SUA despre obiectivul lui Trump, „care nu e spus cu voce tare” # HotNews.ro
Scopul mișcării din jurul președintelui SUA „este să avem o țară condusă de corporații, condusă de cei bogați, care nu se preocupă neapărat de populație decât în măsura în care este necesar pentru a o…
14:30
Poluarea aerului, asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Studiu pe 27 de milioane de persoane # HotNews.ro
Poluarea aerului rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar un nou studiu sugerează că impactul se extinde şi asupra sănătăţii creierului. Persoanele expuse la niveluri mai ridicate de poluare au un risc mai mare…
14:10
Putin a semnat legea care izolează digital Rusia: FSB, control absolut asupra telefoanelor și internetului # HotNews.ro
Noua lege promulgată sâmbătă de liderul rus Vladimir Putin obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile la simpla cerere a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fără a mai fi necesară aprobarea guvernului…
13:50
Kelemen Hunor, avertisment în privința serviciilor de informații: „Societatea civilă se mai agită” / Despre două nume vehiculate: „Nu s-a putut, președintele nu avea susţinere” # HotNews.ro
Liderul UDMR avertizează că în acest moment nu există control parlamentar asupra serviciilor de informații, aşa cum se întâmplă în statele cu democraţii consolidate, și consideră că preşedintele trebuie să înceapă „o amplă reformă” a…
Acum 6 ore
13:30
„Cel mai periculos moment din istoria modernă”: Un oficial de top din SUA avertizează asupra „tsunami-ului” AI # HotNews.ro
„Congresul și publicul american nu au nicio idee despre amploarea și viteza viitoarei revoluții AI”, a avertizat un oficial de rang înalt din SUA, care a solicitat măsuri pentru a „încetini acest proces” în timp…
13:20
Tensiuni în Franța înaintea marșului pentru studentul naționalist ucis în bătaie. Macron îndeamnă la calm # HotNews.ro
Marșul este programat să aibă loc sâmbătă, în condiții de securitate sporită, în memoria unui militant de extrema dreaptă ucis în bătaie de către membri ai extremei stângi la Lyon (centru-vest), potrivit AFP. Quentin Deranque,…
13:00
Ce urmează după noul val de ninsori din România. Anunțul meteorologilor: „Săptămâna viitoare împarte țara în două” # HotNews.ro
Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca…
12:30
Autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad, a informat sâmbătă ITPF Giurgiu,…
12:20
Cum a fost salvat șeful spionilor nemți de agenții polonezi, după o acțiune de o incompetență „über alles” # HotNews.ro
Bruno Kahl, șeful serviciului de informații externe german BND, serviciul secret al celei mai puternice țări din Europa, Germania, a fost ultimul care a aflat sau a luat în calcul avertismentele. Zilele trecute, posibilitatea existenței…
12:10
Val de incertitudini pentru companiile europene după ce Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale: „Nu este un glonţ de argint, este doar o nouă complicaţie” # HotNews.ro
Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump aduce un val de incertitudini pentru companiile europene – de la producători de vin şi…
12:00
„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Serbia le cere cetățenilor săi să părăsească „cât mai repede” Iranul, avertizând asupra riscului iminent de atacuri americane. Belgradul se alătură astfel altor state care au emis alerte similare pe fondul tensiunilor din regiune, notează…
11:50
Una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice din Rusia a fost lovită într-un atac ucrainean # HotNews.ro
Uzina a fost lovită în urma unui atac ucrainean cu rachete cu rază lungă de acțiune, potrivit canalelor rusești de Telegram, relatează The Kyiv Independent și The Moscow Times. Fabrica din Votkinsk este un important…
Acum 8 ore
11:10
Legea „Fără reclamă la jocuri de noroc în online”: În Spania, numărul jucătorilor noi s-a redus mult, dar nu s-a redus numărul celor care jucau deja / Cum e în alte țări europene # HotNews.ro
Site-ul de investigații Snoop a analizat cum este reglementată industria jocurilor de noroc în alte state europene și cât de restrictive sunt legile comparativ cu cele votate recent în România. Senatul a votat luni două…
11:10
Un accident rutier a activat Planul Roșu de Intervenție sâmbătă dimineață pe DN 5, în județul Giurgiu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat în afara carosabilului, în zona localității Daia, potrivit IPJ Giurgiu. Autoritățile au…
10:50
VIDEO A fost montată ultima parte a turnului central al celei mai înalte biserici din lume # HotNews.ro
Ultima parte a turnului central al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona a fost instalată, aducând biserica la înălţimea sa maximă finală, la 144 de ani de la începerea lucrărilor, scrie The Guardian. După câteva zile…
10:30
Noi vești de la meteorologi. Ce ne așteaptă în următoarele ore în București și județele vizate de cod galben # HotNews.ro
În București, vântul suflă cu putere și continuă să ningă sâmbătă dimineața. S-a depus un nou strat de zăpadă peste cel vechi, ajungând până la 25 de centimetri în nordul Capitalei. Sudul și sud-estul României…
10:30
Mark Zuckerberg afirmă că l-a contactat pe CEO-ul Apple, Tim Cook, pentru a discuta despre „bunăstarea adolescenților și a copiilor” # HotNews.ro
Într-o mărturie depusă la Curtea Superioară din Los Angeles, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a prezentat un schimb de e-mailuri din 2018, care a inclus mesaje către Tim Cook, ca dovadă a demersurilor sale privind siguranța tinerilor pe…
10:20
Mai multe echipaje de pompieri intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator de la Spitalul Fundeni din București. Autoritățile au anunțat că nu sunt pacienți afectați. Conform Departamenului pentru Situații…
Acum 12 ore
09:30
Indemnizația pentru doctorat, tăiată la jumătate. Reacție dură din mediul academic împotriva Guvernului, dar și a tăcerii profesorale # HotNews.ro
Când un titlu academic devine monedă de schimb și comunitatea profesională tace, atunci e doar o chestiune de timp până când valoarea lui se prăbușește, explică într-un articol de opinie Dorin Dobrincu, cercetător la Institutul…
09:30
„Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump # HotNews.ro
Ministrul de externe al Iranului a declarat vineri că se așteaptă ca un proiect de contrapropunere să fie gata în câteva zile, după discuțiile privind programul nuclear cu Statele Unite din această săptămână, în timp…
09:00
INTERVIU. „Cum să le dai să citească „Ciocoii vechi și noi” în clasa a X-a?” De ce crede un artist cunoscut din România că tinerii nu mai sunt atrași de lectură # HotNews.ro
„Singura soluție pe care o văd ar fi să renunțăm la a le mai preda tinerilor literatură complet nepotrivită vârstei lor”, crede Dan Byron, solistul trupei rock byron, într-un interviu pentru publicul HotNews. Artistul a…
08:30
Trump sfidează Curtea Supremă: A semnat un nou tarif global de 10% la doar câteva ore după ce judecătorii i-au blocat taxele vamale # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. Ulterior, el a oficializat impunerea unei taxe de 10% pentru toate importurile la nivel global,…
08:10
Front comun în Parlamentul European împotriva Consiliului pentru Pace inițiat de Trump. „O îndemnăm pe Ursula von der Leyen să se distanțeze clar” # HotNews.ro
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanțeze de Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump și la a cărui reuniune constitutivă a participat…
07:40
„Ecorșeu”, realizată în perioada 1901 – 1902 de Constantin Brâncuși (19 februarie 1876, Hobița – 16 martie 1957, Paris) sub îndrumarea doctorului Dimitrie Gerota și a altor doi profesori universitari, este o operă de tinerețe…
07:40
VIDEO Viscol puternic pe aeroporturile din București. Care e situația zborurilor pe Otopeni și Băneasa # HotNews.ro
Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis sâmbătă dimineață autoritățile. Nu…
07:30
După mai bine de un deceniu de la inaugurare, cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, una dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei, și-a închis porțile. Citiți mai mult pe Profit.ro.
07:20
Daniel Radcliffe afirmă că Hollywood a vrut să facă un film atât de prost după o carte îndrăgită încât l-a refuzat chiar și când era tânăr # HotNews.ro
Actorul britanic Daniel Radcliffe a dezvăluit că una dintre cele mai proaste propuneri pe care le-a primit vreodată în carieră a fost pentru un nou film „Vrăjitorul din Oz”, care să îi aibă protagoniști pe…
07:10
Weekend trending în București, 21-22 februarie: Mexic în Obor, Box în Expirat, sandvișuri ca-n Tokyo lângă Herăstrău, stand-up, Smiley și primul true crime thriller românesc # HotNews.ro
Zilele de 21 și 22 februarie vin cu o agendă care acoperă aproape toate gusturile, de la muzică de cameră și chanson francez la thrash metal, stand-up și box amator. Prognoza arată că o să…
07:10
Ninsori și viscol în București și 16 județe. Drumuri închise, circulație restricționată în anumite zone și zboruri întârziate # HotNews.ro
A nins în timpul nopții în Capitală și 16 județe, însă alerta nu a fost ridicată la cod portocaliu, un scenariu pe care îl lua în calcul vineri seară șefa ANM, Elena Mateescu. Circulația pe…
Acum 24 ore
00:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # HotNews.ro
Guvernul ar urma să ia în calcul adoptarea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie lipsit de dreptul de a moșteni tronul, după finalizarea oricărei anchete a poliției, potrivit informațiilor apărute în spațiul public,…
20 februarie 2026
23:50
FOTO/VIDEO Violențe la un protest al opoziției albaneze. Demonstranții au aruncat cu materiale pirotehnice spre biroul premierului # HotNews.ro
Mii de susținători ai Partidului Democrat din Albania au protestat împotriva guvernului condus de Edi Rama, vineri, la Tirana, într-o manifestație care s-a soldat cu ciocniri între demonstranți și forțele de ordine. O parte dintre…
23:30
O fetiţă de 12 ani este căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6 al Capitalei şi nu a revenit. „La data de 20.02.2026 Nicolae Elena Maria în vârstă de…
23:10
MAI, recomandări pentru populație în contextul alertelor meteo. Este analizată „închiderea preventivă a unor sectoare de drum” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) i-a îndemnat pe cetățenii din zonele vizate de atenționări meteorologice „să evite orice deplasare care nu este absolut necesară”, în cadrul unor recomandări transmise vineri seară. Instituția a avertizat că „viscolul…
22:50
Furtună de reacții după decizia Curții Supreme din SUA privind tarifele lui Trump / SUA ar putea fi obligate să returneze o sumă uriașă. Cum răspunde Trump # HotNews.ro
Hotărârea Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump prin intermediul unei legi din 1977, ocolind autoritatea Congresului, a fost salutată de mediul de afaceri, de opoziția…
