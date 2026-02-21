Cum a fost salvat șeful spionilor nemți de agenții polonezi, după o acțiune de o incompetență „über alles”
HotNews.ro, 21 februarie 2026 12:20
Bruno Kahl, șeful serviciului de informații externe german BND, serviciul secret al celei mai puternice țări din Europa, Germania, a fost ultimul care a aflat sau a luat în calcul avertismentele. Zilele trecute, posibilitatea existenței…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
13:00
Ce urmează după noul val de ninsori din România. Anunțul meteorologilor: „Săptămâna viitoare împarte țara în două” # HotNews.ro
Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca…
Acum o oră
12:30
Autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad, a informat sâmbătă ITPF Giurgiu,…
12:20
Cum a fost salvat șeful spionilor nemți de agenții polonezi, după o acțiune de o incompetență „über alles” # HotNews.ro
Bruno Kahl, șeful serviciului de informații externe german BND, serviciul secret al celei mai puternice țări din Europa, Germania, a fost ultimul care a aflat sau a luat în calcul avertismentele. Zilele trecute, posibilitatea existenței…
12:10
Val de incertitudini pentru companiile europene după ce Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale: „Nu este un glonţ de argint, este doar o nouă complicaţie” # HotNews.ro
Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump aduce un val de incertitudini pentru companiile europene – de la producători de vin şi…
Acum 2 ore
12:00
„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Serbia le cere cetățenilor săi să părăsească „cât mai repede” Iranul, avertizând asupra riscului iminent de atacuri americane. Belgradul se alătură astfel altor state care au emis alerte similare pe fondul tensiunilor din regiune, notează…
11:50
Una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice din Rusia a fost lovită într-un atac ucrainean # HotNews.ro
Uzina a fost lovită în urma unui atac ucrainean cu rachete cu rază lungă de acțiune, potrivit canalelor rusești de Telegram, relatează The Kyiv Independent și The Moscow Times. Fabrica din Votkinsk este un important…
11:10
Legea „Fără reclamă la jocuri de noroc în online”: În Spania, numărul jucătorilor noi s-a redus mult, dar nu s-a redus numărul celor care jucau deja / Cum e în alte țări europene # HotNews.ro
Site-ul de investigații Snoop a analizat cum este reglementată industria jocurilor de noroc în alte state europene și cât de restrictive sunt legile comparativ cu cele votate recent în România. Senatul a votat luni două…
11:10
Un accident rutier a activat Planul Roșu de Intervenție sâmbătă dimineață pe DN 5, în județul Giurgiu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat în afara carosabilului, în zona localității Daia, potrivit IPJ Giurgiu. Autoritățile au…
Acum 4 ore
10:50
VIDEO A fost montată ultima parte a turnului central al celei mai înalte biserici din lume # HotNews.ro
Ultima parte a turnului central al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona a fost instalată, aducând biserica la înălţimea sa maximă finală, la 144 de ani de la începerea lucrărilor, scrie The Guardian. După câteva zile…
10:30
Noi vești de la meteorologi. Ce ne așteaptă în următoarele ore în București și județele vizate de cod galben # HotNews.ro
În București, vântul suflă cu putere și continuă să ningă sâmbătă dimineața. S-a depus un nou strat de zăpadă peste cel vechi, ajungând până la 25 de centimetri în nordul Capitalei. Sudul și sud-estul României…
10:30
Mark Zuckerberg afirmă că l-a contactat pe CEO-ul Apple, Tim Cook, pentru a discuta despre „bunăstarea adolescenților și a copiilor” # HotNews.ro
Într-o mărturie depusă la Curtea Superioară din Los Angeles, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a prezentat un schimb de e-mailuri din 2018, care a inclus mesaje către Tim Cook, ca dovadă a demersurilor sale privind siguranța tinerilor pe…
10:20
Mai multe echipaje de pompieri intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator de la Spitalul Fundeni din București. Autoritățile au anunțat că nu sunt pacienți afectați. Conform Departamenului pentru Situații…
09:30
Indemnizația pentru doctorat, tăiată la jumătate. Reacție dură din mediul academic împotriva Guvernului, dar și a tăcerii profesorale # HotNews.ro
Când un titlu academic devine monedă de schimb și comunitatea profesională tace, atunci e doar o chestiune de timp până când valoarea lui se prăbușește, explică într-un articol de opinie Dorin Dobrincu, cercetător la Institutul…
09:30
„Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump # HotNews.ro
Ministrul de externe al Iranului a declarat vineri că se așteaptă ca un proiect de contrapropunere să fie gata în câteva zile, după discuțiile privind programul nuclear cu Statele Unite din această săptămână, în timp…
Acum 6 ore
09:00
INTERVIU. „Cum să le dai să citească „Ciocoii vechi și noi” în clasa a X-a?” De ce crede un artist cunoscut din România că tinerii nu mai sunt atrași de lectură # HotNews.ro
„Singura soluție pe care o văd ar fi să renunțăm la a le mai preda tinerilor literatură complet nepotrivită vârstei lor”, crede Dan Byron, solistul trupei rock byron, într-un interviu pentru publicul HotNews. Artistul a…
08:30
Trump sfidează Curtea Supremă: A semnat un nou tarif global de 10% la doar câteva ore după ce judecătorii i-au blocat taxele vamale # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. Ulterior, el a oficializat impunerea unei taxe de 10% pentru toate importurile la nivel global,…
08:10
Front comun în Parlamentul European împotriva Consiliului pentru Pace inițiat de Trump. „O îndemnăm pe Ursula von der Leyen să se distanțeze clar” # HotNews.ro
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanțeze de Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump și la a cărui reuniune constitutivă a participat…
07:40
„Ecorșeu”, realizată în perioada 1901 – 1902 de Constantin Brâncuși (19 februarie 1876, Hobița – 16 martie 1957, Paris) sub îndrumarea doctorului Dimitrie Gerota și a altor doi profesori universitari, este o operă de tinerețe…
07:40
VIDEO Viscol puternic pe aeroporturile din București. Care e situația zborurilor pe Otopeni și Băneasa # HotNews.ro
Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis sâmbătă dimineață autoritățile. Nu…
07:30
După mai bine de un deceniu de la inaugurare, cafeneaua Starbucks de la Hanu’ lui Manuc, una dintre cele mai vizitate adrese din Centrul Vechi al Capitalei, și-a închis porțile. Citiți mai mult pe Profit.ro.
07:20
Daniel Radcliffe afirmă că Hollywood a vrut să facă un film atât de prost după o carte îndrăgită încât l-a refuzat chiar și când era tânăr # HotNews.ro
Actorul britanic Daniel Radcliffe a dezvăluit că una dintre cele mai proaste propuneri pe care le-a primit vreodată în carieră a fost pentru un nou film „Vrăjitorul din Oz”, care să îi aibă protagoniști pe…
07:10
Weekend trending în București, 21-22 februarie: Mexic în Obor, Box în Expirat, sandvișuri ca-n Tokyo lângă Herăstrău, stand-up, Smiley și primul true crime thriller românesc # HotNews.ro
Zilele de 21 și 22 februarie vin cu o agendă care acoperă aproape toate gusturile, de la muzică de cameră și chanson francez la thrash metal, stand-up și box amator. Prognoza arată că o să…
07:10
Ninsori și viscol în București și 16 județe. Drumuri închise, circulație restricționată în anumite zone și zboruri întârziate # HotNews.ro
A nins în timpul nopții în Capitală și 16 județe, însă alerta nu a fost ridicată la cod portocaliu, un scenariu pe care îl lua în calcul vineri seară șefa ANM, Elena Mateescu. Circulația pe…
Acum 12 ore
00:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # HotNews.ro
Guvernul ar urma să ia în calcul adoptarea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie lipsit de dreptul de a moșteni tronul, după finalizarea oricărei anchete a poliției, potrivit informațiilor apărute în spațiul public,…
Acum 24 ore
23:50
FOTO/VIDEO Violențe la un protest al opoziției albaneze. Demonstranții au aruncat cu materiale pirotehnice spre biroul premierului # HotNews.ro
Mii de susținători ai Partidului Democrat din Albania au protestat împotriva guvernului condus de Edi Rama, vineri, la Tirana, într-o manifestație care s-a soldat cu ciocniri între demonstranți și forțele de ordine. O parte dintre…
23:30
O fetiţă de 12 ani este căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6 al Capitalei şi nu a revenit. „La data de 20.02.2026 Nicolae Elena Maria în vârstă de…
23:10
MAI, recomandări pentru populație în contextul alertelor meteo. Este analizată „închiderea preventivă a unor sectoare de drum” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) i-a îndemnat pe cetățenii din zonele vizate de atenționări meteorologice „să evite orice deplasare care nu este absolut necesară”, în cadrul unor recomandări transmise vineri seară. Instituția a avertizat că „viscolul…
22:50
Furtună de reacții după decizia Curții Supreme din SUA privind tarifele lui Trump / SUA ar putea fi obligate să returneze o sumă uriașă. Cum răspunde Trump # HotNews.ro
Hotărârea Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump prin intermediul unei legi din 1977, ocolind autoritatea Congresului, a fost salutată de mediul de afaceri, de opoziția…
22:30
Codul galben de vreme severă „este posibil să devină mâine dimineață” portocaliu, a anunțat șefa ANM. Ce spune despre mesajele RO-Alert # HotNews.ro
Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16…
21:20
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol: „Nu vom ceda acestui șantaj” # HotNews.ro
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat vineri ministrul de Externe,…
20:30
Ce a făcut Trump în momentul în care a aflat de decizia Curții Supreme de a-i anula toate tarifele vamale # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a părăsit sala în care se întâlnea cu un grup bipartizan de guvernatori după ce a aflat decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale impuse de liderul…
20:30
LIVE VIDEO Primele declarații ale lui Donald Trump după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale impuse mai multor țări: „Decizia este profund dezamăgitoare” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a mulțumit celor trei judecători de la Curtea Supremă a SUA care au votat în favoarea taxelor sale vamale „puterea și înțelepciunea lor, și iubirea față de țara noastră”, dar i-a…
20:10
Amenzi de sute de mii de lei pentru locuri nedeszăpezite din Capitală. „Prima bandă de circulație este și acum blocată” / Apelul lui Ciucu # HotNews.ro
Poliția Locală a Muncipiului București le-a dat operatorilor de salubritate 41 de amenzi în valoare totală de 205.000 de lei, vineri, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite, conform anunțului făcut de…
19:40
Data vizată de NASA pentru cea mai îndepărtată călătorie umană în spațiu, după succesul de la testele din această săptămână # HotNews.ro
Oficialii NASA au anunțat vineri că instituția vizează 6 martie ca dată pentru lansarea a patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, în cadrul misiunii Artemis II, după ce au depășit probleme legate de alimentarea…
19:20
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # HotNews.ro
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din…
19:10
Interviul dat de actorul Eric Dane pentru a fi publicat după moartea sa a intrat pe Netflix. Ultimele cuvinte pentru copiii săi # HotNews.ro
Ultimul interviu acordat de actorul Eric Dane înainte de moartea sa este acum disponibil pe Netflix ca parte a „Famous Last Words”, o serie de interviuri luate de platforma de streaming unor celebrități pentru a…
19:10
Misiunea Artemis II. Își asumă NASA un risc prea mare? Un cunoscut fizician explică ce este și cum funcționează scutul termic care trebuie să reziste la 2.700 de grade # HotNews.ro
NASA va trimite patru astronauți în jurul Lunii, în misiunea Artemis II. Testul crucial va fi reintrarea în atmosferă, când scutul termic al capsulei Orion va trebui să reziste la temperaturi de peste 2.700 grade…
19:10
Primul lungmetraj semnat de Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A River’s Gaze, debutează în 7 festivaluri internaționale # HotNews.ro
Malul Vânăt / A River’s Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural, semnat de regizoarea Andreea Cristina Borțun și primul proiect românesc susținut de actorul american de origine română Sebastian Stan –…
19:00
O deputată PNL acuză PSD și USR că blochează o soluție la Curtea de Argeș „în timp ce aproape 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă” # HotNews.ro
Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat vineri că noile buletine de analiză ale Direcției de Sănătate Publică Argeș confirmă prezența bacteriei Clostridium perfringens atât la stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de apă…
19:00
Oțelul și UTA s-au încurcat reciproc. FCSB, ajutată de remiza spectaculoasă de la Galați # HotNews.ro
Oțelul și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat vineri, la Galați, în etapa a 28-a din SuperLiga. Oțelul Galați – UTA Arad 2-2, în etapa 28 din SuperLiga UTA a deschis…
18:50
„Am fost până la ANAF. Avem un draft”- parlamentarii de la Putere lucrează la o amnistie fiscală pentru patroni de firme mici puși de Fisc să plătească TVA din urmă # HotNews.ro
Un parlamentar de la Putere a dezvăluit, vineri, pentru StartupCafe.ro că la un palier al coaliției de guvernare se lucrează la o propunere de lege prin care să beneficieze de amnistie fiscală acei patroni de…
18:30
Șeful ANRE se așteaptă la un preț la gaze sub plafonul actual. „Dependența de importuri, foarte scăzută, ar urma să fie zero în viitorul apropiat” # HotNews.ro
Șeful Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) estimează că măsurile pregătite de Guvern vor duce prețul gazelor naturale sub plafonul actual, de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și 0,37 lei/kWh pentru cei noncasnici,…
18:20
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului / Teheranul reacționează și face un anunț # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri în fața jurnaliștilor că ia în calcul o lovitură militară limitată pentru a pune presiune pe Iran să accepte un acord, potrivit New York Times. „Cred că pot spune…
18:00
Cum va evolua vremea după episodul de viscol din weekend. Anunțul șefei ANM despre sfârșitul episodului de iarnă # HotNews.ro
Primăvara meteorologică va veni înainte de 1 martie, după episodul de vreme severă din weekend, a declarat vineri șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24. Potrivit acesteia, temperaturile vor crește…
18:00
Conflict între două procuroare care candidează la șefia DIICOT. Actuala șefă a instituției a fost reclamată la Inspecția Judiciară / Legătura cu fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu # HotNews.ro
Actuala șefă a biroului teritorial DIICOT Piteși, Antonia Diaconu, care candidează la șefia DIICOT central, o acuză într-o plângere la CSM pe actuala șefă a instituției, Alina Albu, că a supus-o unei „presiuni inacceptabile”, în…
17:50
VIDEO. Un bărbat și-a dresat câinele să arunce sacii de gunoi pe marginea drumului. Comportamentul e „la fel de viclean pe cât de greșit” # HotNews.ro
Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a antrenat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru a combate aruncarea ilegală a deșeurilor, a declarat poliția…
17:40
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari # HotNews.ro
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în…
17:30
Un nou drum expres în România. Undă verde pentru un contract de 1 miliard de euro în Moldova / Ce termen de finalizare are – VIDEO # HotNews.ro
Toate contestațiile în urma atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț au fost respinse. Compania de Investiții Rutiere este, astfel, obligată să semneze contractul de aproape 1 miliard de euro…
17:30
ULTIMA ORĂ Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii # HotNews.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale…
17:30
FOTO Veți rezerva mai liniștiți – Airbnb aduce o schimbare majoră la nivel global, demult așteptată de clienți # HotNews.ro
Platforma online de închirieri turistice Airbnb a lansat la nivel global noua opțiune, demult așteptată de clienți, respectiv cea denumită Reserve Now, Pay Later. Opțiunea a fost introdusă în vară, la acel moment doar în…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.