Un pensionar a cumpărat o casă pe râu cu 100.000 de euro şi a fost nevoit să o vândă pentru doar 2 euro
ObservatorNews, 21 februarie 2026 18:50
Un pensionar australian credea că își va petrece liniștit anii de pensie pe casa sa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea pentru mai puțin de 2 euro, relatează ouest-france.fr.
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
18:10
Tânăr din Cluj, arestat preventiv după ce și-a sechestrat fosta iubită și a amenințat-o cu un cuţit # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 22 de ani din Cluj a fost reţinut şi apoi arestat preventiv, el fiind acuzat de violenţă la adresa fostei sale iubite, pe care a sechestrat-o şi a ameninţat-o cu un cuţit.
17:50
Ucraina a anunţat că a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță # ObservatorNews
Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac asupra unei fabrici strategice de armament din Rusia, situată în orașul Votkinsk, Republica Udmurtia, utilizând o rachetă de croazieră Flamingo, potrivit The Kyiv Independent. Ținta, specializată în producția de rachete balistice cu rază scurtă și intercontinentală, a fost afectată, iar un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instalației, autoritățile ucrainene anunțând că rezultatele operațiunii sunt încă în curs de clarificare.
17:50
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI # ObservatorNews
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat CPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul - motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală.
Acum 4 ore
17:10
INS: Importurile de gaze ale României au crescut cu 75% în 2025, în timp ce producţia a scăzut cu 0,9% # ObservatorNews
Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în 2025, la 7,503 milioane tep (-0,9%), în timp ce importurile au crescut puternic, cu 75%, până la aproape 3,2 milioane tep, potrivit datelor Institutul Național de Statistică. Pe termen mediu, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o relansare a producției și o reducere treptată a importurilor.
17:00
Ciprian Ciucu promite reformă totală la Primăria Capitalei: "Este un monstru administrativ" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune că Primăria Generală este "un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă" şi anunţă că este hotărât să facă o reformă a instituţiei, potrivit declarațiilor făcute într-o emisiune televizată, citate de News.ro.
16:50
Cel mai amplu acord global privind AI, semnat de 88 de țări. "Nu suntem pregătiți pentru tsunamiul care vine" # ObservatorNews
Ediția 2026 a summitului global dedicat impactului inteligenței artificiale s-a încheiat cu adoptarea "Declarației de la Delhi", considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de state. Documentul, semnat în capitala Indiei după negocieri tensionate și o amânare de 24 de ore cauzată de divergențe asupra formulărilor finale, stabilește principii comune pentru dezvoltarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale, într-un moment în care liderii politici și giganții tehnologici avertizează că omenirea se apropie rapid de era "superinteligenței".
16:30
Pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internaţional. Se bate egal la egal cu rase celebre # ObservatorNews
Personalitate puternică, expresivitate aparte și eleganță desăvârșită. Nu vorbim despre un model de pe catwalk, ci despre pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internațional care se bate de la egal la egal cu rase celebre. Iar competiția se ține în fața unui juriu internațional cu experți adunați din toate colțurile Europei.
16:20
16:00
Medic de la Spitalul Orășenesc Borșa, atacat de familia unei paciente în timp ce o resuscita. Reacţia DSU # ObservatorNews
Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cadrul medical ar fi fost lovit de un aparținător al pacientei, care i-a distrus ochelarii. Cazul este anchetat penal, iar Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că astfel de fapte reprezintă un atac grav la adresa actului medical și a siguranței celor care intervin în situații critice.
15:50
Vremea de mâine 22 februarie. Ploi, lapoviță și condiții de polei în centru și nord-est. Maximele ajung la 9°C # ObservatorNews
Vremea rămâne instabilă în toată țara, cu precipitații în majoritatea regiunilor și un nou strat de zăpadă depus în unele zone. Dacă în vest vor predomina ploile, în restul teritoriului sunt așteptate ninsori slabe, iar la munte rafalele de vânt vor atinge 70 km/h. De mâine, temperaturile încep să crească ușor, însă frigul, poleiul și ceața nu dispar complet din peisaj.
15:40
Vaccinarea în România, la un minim istoric. Explicaţiile medicului Sandra Adalgiza Alexiu # ObservatorNews
Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Ultimele date arată că jumătate dintre copii nu sunt imunizaţi împotriva unor boli care pot avea complicaţii grave şi care pot duce chiar la deces în unele condiţii, cum ar fi rujeola sau tusea convulsivă. Asta în condiţiile în care aceleași date arată că 8 din 10 cazuri de rujeolă la nivel european se înregistrează la noi în țară iar cazurile de tuse convulsivă au crescut de 64 de ori într-un singur an.
Acum 6 ore
14:40
Vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiată de președintele Donald Trump a stârnit reacția prinsă în plan intern într-o parte a spectrului politic. Însă, miza reală depășește de departe calculele politice, spune profesorul Dan Voiculescu.
14:30
Fico pune presiune pe Zelenski: Dacă nu se reiau livrările de petrol, Slovacia taie electricitatea pentru Kiev # ObservatorNews
La trei zile după ce a declarat stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol, premierul slovac Robert Fico amenință că va opri livrările de urgență de electricitate către Ucraina dacă Kievul nu reia, până luni, furnizarea de petrol către ţara sa. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodimir Zelenski de "comportament ostil" și susține că decizia Ucrainei de a opri livrările de gaze și petrol provoacă pierderi majore economiei slovace.
14:10
Şase bărbaţi, reţinuţi după ce au racolat şi violat patru copile de 14 ani, în Timiş. Cum le ademeneau # ObservatorNews
Șase bărbaţi din județul Timiș au fost reţinuţi după ce au racolat și violat patru adolescente de 14 ani. Se pare că cea care a sesizat poliția a fost chiar mama uneia dintre victime.
14:10
Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite # ObservatorNews
Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.
13:50
Viscolul din Capitală, problemă şi pentru pietoni. Stratul de zăpadă va ajunge la 25 cm până diseară # ObservatorNews
Şi în Bucureşti se circulă foarte greu, atât pe şosele, cât şi pe trotuare. Orice drum în oraş devine o adevărată provocare.
13:50
Ger și rafale de 70 km/oră pe litoral. Toate porturile din Constanţa au fost închise, traficul pe A2, limitat # ObservatorNews
Județul Constanța pare că a scăpat de ninsori, dar este sub cod galben de vânt . Toate porturile au fost închise din cauza rafalelor care ating chiar și 60 km/h în larg. Andreea Filip vine cu ultimele informații despre vremea de la malul mării.
13:20
Momentul în care un bebeluș este scos în braţe de un poliţist dintr-un bloc cuprins de flăcări, în Iaşi # ObservatorNews
Un polițist local a devenit înger păzitor pentru un bebeluș, după ce un apartament din Iași a fost cuprins de flăcări. Agentul a intrat în clădirea plină de fum și a salvat copilul. Micuțul a fost preluat imediat de una dintre ambulanțele sosite la fața locului și este în afara oricărui pericol. Se pare că incendiul ar fi fost provocat de o candelă aprinsă, lăsată nesupravegheată. Din fericire, nu au existat victime, iar incendiul a fost lichidat.
Acum 8 ore
13:10
Trafic restricționat pe mai multe drumuri din țară. Unde găsesc şoferii informaţiile esenţiale # ObservatorNews
Viscol şi ninsori puternice, la această oră, în zona de sud şi sud est a României. Ninge şi bate vântul destul de tare, inclusiv în Bucureşti. Se circulă foarte greu, atât în oraşe, cât şi pe drumurile naţionale. În localitatea Daia, din judeţul Giurgiu, a fost activat şi planul roşu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat.
12:50
Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial, însă are o problemă: selecţionerul vine după o perioadă grea. El a fost internat, a făcut o serie de analize, iar doctorii i-au confirmat diagnosticul.
12:50
Haos în Gara de Nord după ninsori: trenuri cu întârzieri de ore și pasageri în frig. Cum poţi recupera banii # ObservatorNews
Ninsorile puternice au dat peste cap şi mersul trenurilor. Mai multe garnituri au deja întârzieri de zeci de minute.
12:30
Axios: Trump ar avea pe masă un plan de asasinare a ayatollahului Khamenei. Ce spun negociatorii # ObservatorNews
Donald Trump ia în calcul o posibilă înțelegere cu Iranul care ar permite o formă limitată, "simbolică", de îmbogățire a uraniului, dacă aceasta nu oferă nicio șansă dezvoltării unei arme nucleare, a declarat un oficial american de rang înalt pentru Axios. În același timp, liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate și scenarii militare radicale, inclusiv opțiuni care îl vizează direct liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei.
12:10
Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe DN 5, în Giurgiu. A fost activat planul roșu de intervenție # ObservatorNews
Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părții carosabile, pe DN 5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. O femeie a fost rănită, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție.
11:40
SONDAJ: Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? # ObservatorNews
Un nou cod galben de viscol în sud-estul României. În Capitală a nins din nou, iar vântul a creat mari probleme. Meteorologii spun că ultima răbufnire a iernii ar fi până pe 24 februarie, iar mai apoi se încălzeşte, ba chiar luna martie aduce temperaturi peste media îngresitrată. În aceste condiţii, autorităţile locale şi drumarii au lucrat la foc continuu pentru a gestiona efectele iernii.
Acum 12 ore
11:10
Horoscop 22 februarie 2026. Cele patru zodii pentru care sfârşitul de săptămână aduce provocări # ObservatorNews
Horoscop 22 februarie 2026. Ziua aduce preocupări legate de responsabilitate, echilibru și organizare pentru toate zodiile. Fie că este vorba despre bani, relații sau planuri de viitor, deciziile luate astăzi pot avea efecte pe termen lung.
10:50
10:40
Înșelăciunea "ancheta secretă". Cum sunt convinşi oamenii de falşi poliţişti să-şi golească conturile bancare # ObservatorNews
O nouă metodă de înșelătorie a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei "anchete secrete", infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede.
10:00
Pe cine dă Trump vina pentru anularea taxelor vamale: "Curtea Supremă a fost influenţată de interese străine" # ObservatorNews
Lovitură puternică pentru Administrația Trump! Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că tarifele vamale aplicate anul trecut de liderul de la Casa Albă sunt ilegale. În replică, Donald Trump a anunțat o nouă taxă globală de 10%. Președintele american a spus că tot ce se întâmplă este o rușine și, fără să vină cu dovezi, i-a acuzat pe judecătorii Curții că au cedat în fața influențelor străine.
09:40
Zboruri în condiţii de iarnă severă pe aeroporturile Capitalei. Posibile întârzieri anunţate de companii # ObservatorNews
Ninsoarea abundentă și viscolul puternic pun la încercare traficul aerian din Capitală. Pe Aeroportul "Henri Coandă" și pe Aeroportul Băneasa, avioanele decolează și aterizează în condiții de iarnă severă, fără curse anulate până în acest moment, scrie News.ro. Autoritățile avertizează însă că pot apărea întârzieri din cauza vizibilității reduse și a operațiunilor de degivrare, în timp ce echipele de intervenție lucrează non-stop pentru menținerea pistelor în siguranță.
09:30
Aeroportul unde deszăpezirea se face cu tractoare şi utilaje agricole vechi de peste 30 de ani # ObservatorNews
Deszăpezire cu tractoarele și un utilaj agricol pentru erbicidat. Se întâmplă la Aeroportul din Suceava, nu de ieri, nu de azi, ci de câțiva ani. Totul "a ieșit la iveală" după ce mai multe curse au avut întârzieri sau au fost chiar anulate din cauza pistei înghețate. Utilajul agricol folosit la deszăpezirea și dezghețarea pistei nu a mai făcut față temperaturilor scăzute și a vântului. Mai mult, din cele patru duze de împrăștiat soluție degivrantă, mai funcționa doar una.
09:00
Judeţul din România care oferă 20 de milioane comunelor care se unesc. Când ar putea fi implementat proiectul # ObservatorNews
Din Timiş vine, în premieră, un proiect pilot de reformă administrativă. Nu cu forţa, nu prin Hotărâre de Guvern, ci pe principiul "cine vrea, primeşte". Consiliul Judeţean pune pe masă un stimulent financiar de până la 20 de milioane de lei pentru comunele care aleg să fuzioneze de bunăvoie. Practic, mai mult decat bugetul pe un an. Miza? Mai puţine cheltuieli administrative, mai multe investiţii în drumuri, reţele de apă şi canalizare, gaz sau şcoli. Dacă se dovedeşte un succes, proiectul poate fi extins la nivel naţional, iar bani suplimentari poate da şi Guvernul.
09:00
Răzbunare oarbă în Mureș. O femeie de 72 ani a fost atacată cu drujba chiar de fiul său. Bărbatul s-a sinucis # ObservatorNews
Răzbunare furibundă a unui individ în vârstă de 57 de ani din judeţul Mureş. Bărbatul locuia împreună cu mama lui, o femeie în vârstă de 72 de ani, iar scandalurile dintre cei doi erau la ordinea zilei. Ieri, orbit de furie, individul a pus mâna pe drujbă şi fără să clipească şi-a atacat mama.
08:40
Capitala a fost acoperită din nou de zăpadă, după o noapte de viscol, iar veştile de la meteorologi nu sunt tocmai bune pentru orele următoare.
08:20
Ce se întâmplă cu plajele de pe litoralul românesc. Dune de jumătate de metru şi cratere imense # ObservatorNews
Vremea rea din ultima perioadă ne face, pe mulţi dintre noi, să ne dorim tot mai mult să vină vara şi să ne bucurăm de vacanţă pe malul mării. Însă, natura ne îndeamnă să mai aşteptăm şi să o lăsăm să-şi urmeze cursul firesc. Pentru că pe litoralul românesc, de exemplu, ca să ajungem la apă trebuie să dăm proba de sărituri garduri. În Mamaia, în special, s-au format cratere şi dune de nisip înalte de zeci de centimetri. Şi asta pentru că relieful s-a schimbat complet, chiar şi pe plajele care până acum nu erau afectate de eroziune.
08:10
Ancuţa, fetiţa ajunsă în moarte cerebrală după o banală operaţie de apendicită, s-a stins din viaţă # ObservatorNews
Ancuţa, fetiţa de doar şase ani care a ajuns în moarte cerebrală în Capitală, după o operaţie de apendicită la Constanța, a murit ieri. Atenţie, urmează detalii cu impact emoţional. Copila a fost transferată în Bucureşti în luna decembrie, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Părinţii sunt devastaţi, şi încă aşteaptă un răspuns din partea ministrului Sănătăţii. Vă reamintim, că împreună cu micuţa Anca, în Capitală a fost transferat şi un băieţel de doi ani şi jumătate, care a murit acum o lună.
08:00
Iarna care refuză să plece: ninsoare, viscol şi pagube în mai multe zone din ţară. Când scăpăm de frig # ObservatorNews
Nici bine nu a apucat să iasă soarele de după nori, că un nou cod galben de vreme rea pune stăpânire pe mare parte din România. În mai multe zone din țară a început să plouă, iar precipitațiile s-au transformat în câteva ore în ninsoare. Vântul a suflat cu rafale de până la 80 de kilometri pe oră, a smuls acoperişuri şi avariat maşini.
08:00
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat" # ObservatorNews
Actorul Eric Dane și-a înregistrat ultimele cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale adolescente, Billie și Georgia, înainte de moarte. Dane a pierdut lupta cu scleroza laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care macină sistemul nervos, la doar 53 de ani. "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat" - astfel începe mesajul înregistrat de actor, potrivit Page Six.
07:30
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic # ObservatorNews
Crimă terifiantă într-o comună din judeţul Botoşani! Un bărbat de 41 de ani a fost omorât în bătaie de un cunoscut, în urma unui conflict spontan. Suspectul principal este un tânăr de 24 de ani, care şi-a lăsat amicul într-o baltă de sânge după ce l-a lovit cu un bidon de metal, şi a fugit de la faţa locului. Victima era tatăl a şase copii.
07:30
Mai aduc banii fericirea? Un studiu dezvăluie factorul care contribuie cel mai mult la starea de bine # ObservatorNews
Dintotdeauna am fost învățați să credem că banii sunt cheia succesului și a împlinirii. Totuși, un studiu publicat recent arată că nivelul general al fericirii este influențat mai puțin de venituri și mai mult de sentimentul de control asupra propriei vieți. Cercetările evidențiază faptul că oamenii se simt mai fericiți atunci când au posibilitatea să ia singuri decizii și să își asume direcția în care merg. Fericirea nu depinde neapărat de rezultatul final, ci mai degrabă de procesul alegerii.
Acum 24 ore
22:00
Salvamontiștii din Poiana Brașov, record de intervenții. Câte cazuri au gestionat într-o singură zi # ObservatorNews
Salvamontiştii din Poiana Brașov au înregistrat un nou record de intervenţii în acest sezon, după o zi cu 20 de solicitări într-un interval de 24 de ore.
22:00
Survivor România, 20 februarie 2026. Tensiuni în tabăra Faimoşilor: "A fost vorba despre o viperă" # ObservatorNews
Episodul 19 din data de 20 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Atmosfera este în continuare foarte tensionată în tabăra Faimoșilor! Cristian Boureanu nu s-a putut abține și i-a dat o replică destul de dură lui Aris Eram.
21:50
Un sat spaniol oferă casă gratuită unei familii, dispusă să se mute şi să administreze barul local # ObservatorNews
Un sat din Spania, aflat la aproximativ două ore de Madrid, oferă locuință gratuită și un loc de muncă stabil familiilor dispuse să se mute aici, într-o încercare de a combate depopularea. Este vorba despre Arenillas, o localitate din provincia Soria, cu doar aproximativ 40 de locuitori înregistrați, care a lansat recent o inițiativă ce a atras deja peste o sută de cereri.
21:40
21:40
Reacţia lui Donald Trump la decizia Curţii Supreme. Liderul SUA vrea să impună încă o taxă globală de 10% # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă, despre modul în care intenţionează să menţină în vigoare taxele vamale, în ciuda hotărârii Curţii Supreme. La exact un an de la învestirea lui Donald Trump, Curtea a stabilit că taxele impuse de preşedintele american în aprilie 2025 sunt ilegale.
21:30
21:00
Noi amenzi pentru firmele de salubritate din Capitală. PMB anunță controale și în zilele următoare # ObservatorNews
Primăria Municipiului București anunță noi sancțiuni aplicate operatorilor de salubritate, după problemele apărute în urma ninsorilor. Doar astăzi, Direcția Generală de Poliție Locală a aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de 205.000 de lei, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite.
21:00
Produs retras de la vânzare din magazinele coreene din Bucureşti, din cauza unei bacterii periculoase # ObservatorNews
YORIJORI FOOD SRL anunţă retragerea de la comercializare a unor loturi dintr-un produs Topokki, aromă dulce-iute, după ce testele interne au revelat niveluri ridicate de bacterii bacillus cereus.
20:50
Comuna din România unde zeci de familii au rămas izolate. Drumul de acces, distrus de o alunecare de teren # ObservatorNews
Zeci de familii din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, au rămas izolate după ce o alunecare de teren a afectat singurul drum de acces pe o porțiune de aproximativ 70 de metri, potrivit Agerpres. Autoritățile locale spun că fenomenul, reactivat de precipitațiile din ultimele săptămâni, s-a agravat, iar intervențiile întârzie din lipsa fondurilor.
20:40
Vremea de mâine 21 februarie. Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 20 cm în sud-est # ObservatorNews
Vremea se schimbă radical în următoarele ore, cu precipitații în aproape toată țara, polei în sud-est și ninsori consistente la munte și în regiunile sudice. Temperaturile scad accentuat, iar vântul va sufla cu rafale de până la 70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea, în timp ce în unele zone se va depune un strat nou de zăpadă de până la 20 de centimetri.
