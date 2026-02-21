România, statul care a dat campion olimpic și mondial la înot, are zeci de bazine pentru copii doar pe hârtie
StirileProtv.ro, 21 februarie 2026 19:50
Într-o țară care a dat campion olimpic și mondial la înot, avem zeci de bazine pentru copii doar pe hârtie. Deși Compania Națională de Investiții a finanțat și recepționat zeci de lucrări, în realitate puține funcționează.
