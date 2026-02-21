VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Biliboc

Primasport.ro, 21 februarie 2026 19:50

VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Biliboc

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
20:00
„Joacă la 50% din capacitate!” Valentin Mihăilă, lăudat în Turcia după golul decisiv: „La început ne-am întrebat dacă e jucătorul pe care l-am urmărit” Primasport.ro
„Joacă la 50% din capacitate!” Valentin Mihăilă, lăudat în Turcia după golul decisiv: „La început ne-am întrebat dacă e jucătorul pe care l-am urmărit”
Acum 30 minute
19:50
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Biliboc Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Biliboc
Acum o oră
19:40
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papp egalează Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papp egalează
19:30
Cu om eliminat, Chelsea s-a văzut egalată în prelungiri de Burnley Primasport.ro
Cu om eliminat, Chelsea s-a văzut egalată în prelungiri de Burnley
19:30
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica deschide scorul
Acum 2 ore
19:00
VIDEO | Mosonmagyarovari KC - Minaur Baia Mare 28-26. Maramureşencele părăsesc European League Primasport.ro
VIDEO | Mosonmagyarovari KC - Minaur Baia Mare 28-26. Maramureşencele părăsesc European League
18:50
Bayern a învins Eintracht Frankfurt şi a reuşit să îşi consolidezul avansul în fruntea Bundesligii Primasport.ro
Bayern a învins Eintracht Frankfurt şi a reuşit să îşi consolidezul avansul în fruntea Bundesligii
18:50
OFICIAL | A schimbat continentul! Fotbalistul român care a fost prezentat astăzi la o echipă din liga secundă a Chinei Primasport.ro
OFICIAL | A schimbat continentul! Fotbalistul român care a fost prezentat astăzi la o echipă din liga secundă a Chinei
18:50
Criticată de vicepreşedintele american JD Vance, vedeta chineză Eileen Gu îi răspunde. ”Sunt flatată că vorbeşti despre mine” Primasport.ro
Criticată de vicepreşedintele american JD Vance, vedeta chineză Eileen Gu îi răspunde. ”Sunt flatată că vorbeşti despre mine”
18:50
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şanse mari irostie de oaspeţi Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şanse mari irostie de oaspeţi
18:30
Are şanse Cristi Chivu să devină campion în Italia? Adrian Mutu a dat verdictul: „E cea mai bună” Primasport.ro
Are şanse Cristi Chivu să devină campion în Italia? Adrian Mutu a dat verdictul: „E cea mai bună”
18:20
VIDEO | Juventus - Como 0-2. Torinezii pierd primul meci acasă după aproape un an Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Como 0-2. Torinezii pierd primul meci acasă după aproape un an
Acum 4 ore
18:00
Jake Paul, youtuberul devenit boxer, a fost operat din nou la maxilar. Jutta Leerdam a mers la Miami pentru a fi alături de iubitul ei Primasport.ro
Jake Paul, youtuberul devenit boxer, a fost operat din nou la maxilar. Jutta Leerdam a mers la Miami pentru a fi alături de iubitul ei
17:50
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:40
Revoltă totală la Sfântu Gheorghe după 2-1 cu CS Dinamo: „Mai vorbim de fotbal in 2026???? O ruşine de meci!!!” Primasport.ro
Revoltă totală la Sfântu Gheorghe după 2-1 cu CS Dinamo: „Mai vorbim de fotbal in 2026???? O ruşine de meci!!!”
17:20
Revenire de senzaţie la Rapid! A fost inclus în lotul pentru derby-ul cu Dinamo Primasport.ro
Revenire de senzaţie la Rapid! A fost inclus în lotul pentru derby-ul cu Dinamo
17:10
Echipajul României de bob patru persoane e pe locul 16 după primele două manşe olimpice Primasport.ro
Echipajul României de bob patru persoane e pe locul 16 după primele două manşe olimpice
17:10
VIDEO | Rapid Bucureşti a câştigat primul trofeu la baschet feminin după 31 de ani Primasport.ro
VIDEO | Rapid Bucureşti a câştigat primul trofeu la baschet feminin după 31 de ani
16:50
Ionel Dănciulescu merge pe mâna lui Zeljko Kopic în derby-ul Rapid-Dinamo! Cine sunt jucătorii pe care fostul atacant al „câinilor” mizează Primasport.ro
Ionel Dănciulescu merge pe mâna lui Zeljko Kopic în derby-ul Rapid-Dinamo! Cine sunt jucătorii pe care fostul atacant al „câinilor” mizează
Acum 6 ore
15:40
Copy-paste! Postarea lui Dinamo din ziua derby-ului cu Rapid, identică cu cea a unei echipe din străinătate Primasport.ro
Copy-paste! Postarea lui Dinamo din ziua derby-ului cu Rapid, identică cu cea a unei echipe din străinătate
15:20
Handbal feminin: Lotul României pentru dubla cu Slovacia, din EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 Primasport.ro
Handbal feminin: Lotul României pentru dubla cu Slovacia, din EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
15:10
Ninsoarea a pus mari probleme în Liga 2! Sepsi, victorie la limită cu CS Dinamo Primasport.ro
Ninsoarea a pus mari probleme în Liga 2! Sepsi, victorie la limită cu CS Dinamo
14:40
ŞOC în Giuleşti, chiar în ziua derby-ului cu Dinamo! Pleacă de la Rapid şi semnează în Ligue 1 Primasport.ro
ŞOC în Giuleşti, chiar în ziua derby-ului cu Dinamo! Pleacă de la Rapid şi semnează în Ligue 1
Acum 8 ore
14:10
Rapid a venit cu replica, după clipul controversat postat de rivala Dinamo: „Cât timp unii se joacă în aplicaţii..." Primasport.ro
Rapid a venit cu replica, după clipul controversat postat de rivala Dinamo: „Cât timp unii se joacă în aplicaţii..."
14:00
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a ieşit la atac: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu” Primasport.ro
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a ieşit la atac: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”
13:30
Turcii au reacţionat imediat, după ce FRF a anunţat că Mircea Lucescu va fi selecţionerul României la Istanbul: „Meci crucial” Primasport.ro
Turcii au reacţionat imediat, după ce FRF a anunţat că Mircea Lucescu va fi selecţionerul României la Istanbul: „Meci crucial”
13:00
Surpriză mare! Echipa alături de care Florin Niţă a plecat în cantonament în Antalya Primasport.ro
Surpriză mare! Echipa alături de care Florin Niţă a plecat în cantonament în Antalya
12:50
Gianluca Prestianni a recunoscut cum l-a numit pe Vinicius! Argentinianul riscă o suspendare severă din partea UEFA Primasport.ro
Gianluca Prestianni a recunoscut cum l-a numit pe Vinicius! Argentinianul riscă o suspendare severă din partea UEFA
12:40
BREAKING NEWS | FRF a făcut anunţul oficial! Antrenorul care va sta pe banca naţionalei la barajul din Turcia Primasport.ro
BREAKING NEWS | FRF a făcut anunţul oficial! Antrenorul care va sta pe banca naţionalei la barajul din Turcia
12:30
FRF a făcut anunţul oficial! Antrenorul care va sta pe banca naţionalei la barajul din Turcia Primasport.ro
FRF a făcut anunţul oficial! Antrenorul care va sta pe banca naţionalei la barajul din Turcia
Acum 12 ore
12:10
Derby-ul Rapid - Dinamo, în pericol să nu se dispute din cauza ninsorii! Anunţ de ultimă oră din partea LPF: „Instalaţia de încălzire nu poate să topească zăpada” Primasport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo, în pericol să nu se dispute din cauza ninsorii! Anunţ de ultimă oră din partea LPF: „Instalaţia de încălzire nu poate să topească zăpada”
11:50
Bomba anului în fotbalul mondial! Zinedine Zidane, revenire spectaculoasă pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut marele anunţ: „Acord verbal” Primasport.ro
Bomba anului în fotbalul mondial! Zinedine Zidane, revenire spectaculoasă pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut marele anunţ: „Acord verbal”
11:20
Programul sportivilor români în penultima zi de competiţie Primasport.ro
Programul sportivilor români în penultima zi de competiţie
11:20
Ilie Dumitrescu a pus la punct starul revelaţiei din SuperLiga: „Băiatul la antrenament ce face?” Primasport.ro
Ilie Dumitrescu a pus la punct starul revelaţiei din SuperLiga: „Băiatul la antrenament ce face?”
11:00
Dennis Man, la un pas să scrie istorie în tricoul lui PSV! Doar 3 jucători au mai realizat această performanţă Primasport.ro
Dennis Man, la un pas să scrie istorie în tricoul lui PSV! Doar 3 jucători au mai realizat această performanţă
10:30
Şoc în fotbalul mondial! Neymar se retrage din activitate Primasport.ro
Şoc în fotbalul mondial! Neymar se retrage din activitate
10:00
Răsturnare de situaţie! Constantin Budescu şi-a dat acordul pentru revenirea în SuperLiga Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Constantin Budescu şi-a dat acordul pentru revenirea în SuperLiga
09:40
Vedeta rivalei din SuperLiga, la Dinamo: „Pe partea dreaptă ar fi o variantă. Va creşte şi ştie fotbal” | EXCLUSIV Primasport.ro
Vedeta rivalei din SuperLiga, la Dinamo: „Pe partea dreaptă ar fi o variantă. Va creşte şi ştie fotbal” | EXCLUSIV
09:10
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pancu caută a noua victorie la rând Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pancu caută a noua victorie la rând
09:10
VIDEO | Rapid – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului
09:10
Situaţie disperată la un club din România: "Jucătorii n-aveau bani de mic dejun! În şase luni am luat un salariu" | EXCLUSIV Primasport.ro
Situaţie disperată la un club din România: "Jucătorii n-aveau bani de mic dejun! În şase luni am luat un salariu" | EXCLUSIV
Acum 24 ore
23:50
Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, revine la Indian Wells cu wild card Primasport.ro
Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, revine la Indian Wells cu wild card
23:50
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace Primasport.ro
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace
23:10
Surpriză! Jucătorul sosit în această iarnă în SuperLiga, propus la echipa naţională: „Cred că va fi luat” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Surpriză! Jucătorul sosit în această iarnă în SuperLiga, propus la echipa naţională: „Cred că va fi luat” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Valentin Mihăilă e pe val! Un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei Primasport.ro
Valentin Mihăilă e pe val! Un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei
22:50
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile” Primasport.ro
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile”
22:50
VIDEO | ”Trebuie să strângem rândurile”. Leo Grozavu a explicat criza de formă a echipei sale Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să strângem rândurile”. Leo Grozavu a explicat criza de formă a echipei sale
22:40
Valeriu Iftime, discurs tragi-comic după ce a pierdut cu ”U” Cluj. ”În prostia mea credeam la titlu” Primasport.ro
Valeriu Iftime, discurs tragi-comic după ce a pierdut cu ”U” Cluj. ”În prostia mea credeam la titlu”
22:40
Basarab Panduru, discurs vehement după FC Botoşani - „U” Cluj: „Unii aleargă, unii stau şi se uită! E de neconceput” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru, discurs vehement după FC Botoşani - „U” Cluj: „Unii aleargă, unii stau şi se uită! E de neconceput” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj 1-3. ”Şepcile roşii” rezolvă calificarea în play-off Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj 1-3. ”Şepcile roşii” rezolvă calificarea în play-off
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.