Bomba anului în fotbalul mondial! Zinedine Zidane, revenire spectaculoasă pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut marele anunţ: „Acord verbal”

Primasport.ro, 21 februarie 2026 11:50

Bomba anului în fotbalul mondial! Zinedine Zidane, revenire spectaculoasă pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut marele anunţ: „Acord verbal”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
12:30
FRF a făcut anunţul oficial! Antrenorul care va sta pe banca naţionalei la barajul din Turcia Primasport.ro
FRF a făcut anunţul oficial! Antrenorul care va sta pe banca naţionalei la barajul din Turcia
Acum 30 minute
12:10
Derby-ul Rapid - Dinamo, în pericol să nu se dispute din cauza ninsorii! Anunţ de ultimă oră din partea LPF: „Instalaţia de încălzire nu poate să topească zăpada” Primasport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo, în pericol să nu se dispute din cauza ninsorii! Anunţ de ultimă oră din partea LPF: „Instalaţia de încălzire nu poate să topească zăpada”
Acum o oră
11:50
Bomba anului în fotbalul mondial! Zinedine Zidane, revenire spectaculoasă pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut marele anunţ: „Acord verbal” Primasport.ro
Bomba anului în fotbalul mondial! Zinedine Zidane, revenire spectaculoasă pe banca tehnică! Fabrizio Romano a făcut marele anunţ: „Acord verbal”
Acum 2 ore
11:20
Programul sportivilor români în penultima zi de competiţie Primasport.ro
Programul sportivilor români în penultima zi de competiţie
11:20
Ilie Dumitrescu a pus la punct starul revelaţiei din SuperLiga: „Băiatul la antrenament ce face?” Primasport.ro
Ilie Dumitrescu a pus la punct starul revelaţiei din SuperLiga: „Băiatul la antrenament ce face?”
11:00
Dennis Man, la un pas să scrie istorie în tricoul lui PSV! Doar 3 jucători au mai realizat această performanţă Primasport.ro
Dennis Man, la un pas să scrie istorie în tricoul lui PSV! Doar 3 jucători au mai realizat această performanţă
Acum 4 ore
10:30
Şoc în fotbalul mondial! Neymar se retrage din activitate Primasport.ro
Şoc în fotbalul mondial! Neymar se retrage din activitate
10:00
Răsturnare de situaţie! Constantin Budescu şi-a dat acordul pentru revenirea în SuperLiga Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Constantin Budescu şi-a dat acordul pentru revenirea în SuperLiga
09:40
Vedeta rivalei din SuperLiga, la Dinamo: „Pe partea dreaptă ar fi o variantă. Va creşte şi ştie fotbal” | EXCLUSIV Primasport.ro
Vedeta rivalei din SuperLiga, la Dinamo: „Pe partea dreaptă ar fi o variantă. Va creşte şi ştie fotbal” | EXCLUSIV
09:10
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pancu caută a noua victorie la rând Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, ASTĂZI, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pancu caută a noua victorie la rând
09:10
VIDEO | Rapid – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în fruntea clasamentului
09:10
Situaţie disperată la un club din România: "Jucătorii n-aveau bani de mic dejun! În şase luni am luat un salariu" | EXCLUSIV Primasport.ro
Situaţie disperată la un club din România: "Jucătorii n-aveau bani de mic dejun! În şase luni am luat un salariu" | EXCLUSIV
Acum 12 ore
23:50
Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, revine la Indian Wells cu wild card Primasport.ro
Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, revine la Indian Wells cu wild card
23:50
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace Primasport.ro
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace
Acum 24 ore
23:10
Surpriză! Jucătorul sosit în această iarnă în SuperLiga, propus la echipa naţională: „Cred că va fi luat” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Surpriză! Jucătorul sosit în această iarnă în SuperLiga, propus la echipa naţională: „Cred că va fi luat” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Valentin Mihăilă e pe val! Un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei Primasport.ro
Valentin Mihăilă e pe val! Un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei
22:50
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile” Primasport.ro
Alex Chipciu nu se considră încă calificat în play-off. ”E un campionat frumos, mai puţin condiţiile”
22:50
VIDEO | ”Trebuie să strângem rândurile”. Leo Grozavu a explicat criza de formă a echipei sale Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să strângem rândurile”. Leo Grozavu a explicat criza de formă a echipei sale
22:40
Valeriu Iftime, discurs tragi-comic după ce a pierdut cu ”U” Cluj. ”În prostia mea credeam la titlu” Primasport.ro
Valeriu Iftime, discurs tragi-comic după ce a pierdut cu ”U” Cluj. ”În prostia mea credeam la titlu”
22:40
Basarab Panduru, discurs vehement după FC Botoşani - „U” Cluj: „Unii aleargă, unii stau şi se uită! E de neconceput” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru, discurs vehement după FC Botoşani - „U” Cluj: „Unii aleargă, unii stau şi se uită! E de neconceput” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj 1-3. ”Şepcile roşii” rezolvă calificarea în play-off Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj 1-3. ”Şepcile roşii” rezolvă calificarea în play-off
21:30
Argint pentru România la europenele de scrimă pentru cadeţi Primasport.ro
Argint pentru România la europenele de scrimă pentru cadeţi
21:20
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii au două goluri avans Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ardelenii au două goluri avans
20:50
Daniel Pancu, o nouă tiradă după sancţiunea primită de Cordea: „Decizie injustă. Mai trebuiau suspendaţi vreo 5 jucători!” Primasport.ro
Daniel Pancu, o nouă tiradă după sancţiunea primită de Cordea: „Decizie injustă. Mai trebuiau suspendaţi vreo 5 jucători!”
20:30
VIDEO | ”Şansele sunt foarte mici”. Laszlo Balint nu prea mai crede în play-off Primasport.ro
VIDEO | ”Şansele sunt foarte mici”. Laszlo Balint nu prea mai crede în play-off
20:30
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Început de meci cu multe goluri Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Început de meci cu multe goluri
20:20
Werder Bremen a anulat deplasarea în SUA din cauza îngrijorărilor legate de acţiunile ICE în Minnesota Primasport.ro
Werder Bremen a anulat deplasarea în SUA din cauza îngrijorărilor legate de acţiunile ICE în Minnesota
20:20
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Lukic face ”dubla” în startul de meci Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Lukic face ”dubla” în startul de meci
20:10
FIFA şi UEFA, acuzate de ”complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională Primasport.ro
FIFA şi UEFA, acuzate de ”complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională
20:10
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – ”U” Cluj, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Deschidere rapidă de scor
20:00
VIDEO | Alin Roman s-a dezlănţuit şi a lansat o serie de acuzaţii care aruncă în aer SuperLiga: „Domnul Becali ne-a făcut echipă slabă. Se trage pentru echipele mari!” Primasport.ro
VIDEO | Alin Roman s-a dezlănţuit şi a lansat o serie de acuzaţii care aruncă în aer SuperLiga: „Domnul Becali ne-a făcut echipă slabă. Se trage pentru echipele mari!”
19:50
O nouă etapă, o nouă controversă de arbitraj în SuperLiga! Verdict categoric cu privire la faza care putea decide soarta meciului Oţelul - UTA: „Îi pune în pericol sănătatea” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
O nouă etapă, o nouă controversă de arbitraj în SuperLiga! Verdict categoric cu privire la faza care putea decide soarta meciului Oţelul - UTA: „Îi pune în pericol sănătatea” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Anchetă deschisă după moartea unui paznic la şantierul olimpic din Cortina Primasport.ro
Anchetă deschisă după moartea unui paznic la şantierul olimpic din Cortina
19:30
VIDEO | ”Nu ştiu când mai e henţ, când mai e fault”. Adrian Mihalcea a analizat controversa de la meciul cu Oţelul Primasport.ro
VIDEO | ”Nu ştiu când mai e henţ, când mai e fault”. Adrian Mihalcea a analizat controversa de la meciul cu Oţelul
19:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – UTA Arad 2-2. Remiză perfectă pentru rivale Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – UTA Arad 2-2. Remiză perfectă pentru rivale
18:50
Dinamo spera să dea lovitura cu el, dar fotbalistul l-a dezamăgit pe Kopic: „Nu am fost mulţumit, aştept mai mult din partea lui” Primasport.ro
Dinamo spera să dea lovitura cu el, dar fotbalistul l-a dezamăgit pe Kopic: „Nu am fost mulţumit, aştept mai mult din partea lui”
18:40
Lovitură de 1,35 de milioane de euro pentru FCSB! Gigi Becali şi-a umplut buzunarele Primasport.ro
Lovitură de 1,35 de milioane de euro pentru FCSB! Gigi Becali şi-a umplut buzunarele
18:30
Cum va arăta formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus Primasport.ro
Cum va arăta formula de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus
18:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor! Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Remontada gazdelor!
17:50
Junior Morais revine în Superliga! ”Îmi doresc să ajut cât pot de mult” Primasport.ro
Junior Morais revine în Superliga! ”Îmi doresc să ajut cât pot de mult”
17:50
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii reduc din diferenţă Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gălăţenii reduc din diferenţă
17:40
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii Primasport.ro
Norvegia a stabilit un nou record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, cu 17 medalii
17:40
E gata! A fost anunţată decizia finală luată de Mircea Lucescu cu privire la barajul din Turcia Primasport.ro
E gata! A fost anunţată decizia finală luată de Mircea Lucescu cu privire la barajul din Turcia
17:30
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început furtunos de meci la Galaţi Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început furtunos de meci la Galaţi
17:20
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Galaţi Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Galaţi
17:10
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
Ştefan Baiaram, la AS Roma! Giovanni Becali a făcut anunţul despre transferul vedetei de la Craiova: „9.000.000 de euro” Primasport.ro
Ştefan Baiaram, la AS Roma! Giovanni Becali a făcut anunţul despre transferul vedetei de la Craiova: „9.000.000 de euro”
16:40
Două absenţe de marcă la Universitatea Craiova pentru meciul cu Unirea Slobozia Primasport.ro
Două absenţe de marcă la Universitatea Craiova pentru meciul cu Unirea Slobozia
16:30
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – UTA Arad, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:20
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor Primasport.ro
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.