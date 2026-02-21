Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul.ro, 21 februarie 2026 20:00
Wesley Dingus, primarul comunității Butler (statul Ohio-SUA), a fost arestat în după ce o cameră ascunsă l-ar fi surprins mirosind lenjeria intimă a unei adolescente care locuia temporar în casa lui.
Acum 15 minute
20:00
Acum 30 minute
19:45
Lovitură dură pentru CSA Steaua! Finanțarea clubului, redusă cu 12 milioane de euro. Ministrul Apărării, acuzat că bagă formația în colaps financiar # Adevarul.ro
CSA Steaua București și-a stabilit ca obiective principale susținerea tinerilor sportivi pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027.
19:45
Prioritatea României trebuie să fie integrarea Republicii Moldova în UE, nu un referendum pentru unire, spune Kelemen Hunor # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România ar trebui să îşi concentreze eforturile pe sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, avertizând că organizarea unui referendum pentru unire ar putea echivala cu o politică revizionistă.
Acum o oră
19:30
Zonele în care vor fi temperaturi de primăvară săptămâna viitoare. Meteorolog: „Valori de până la 10, poate chiar 14-15 grade” # Adevarul.ro
După un weekend cu vreme severă, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit specialiștilor, vremea se încălzește și nu ne mai așteptăm la evenimente severe.
19:15
Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat cu cancerul colorectal # Adevarul.ro
Cercetătorii acordă o atenție tot mai mare microbiomului intestinal – comunitatea de bacterii, virusuri și alte microorganisme din tubul digestiv.
Acum 2 ore
19:00
Anularea unei mari părți din tarifele americane aduce ușurare, dar și incertitudini pentru companiile europene # Adevarul.ro
Curtea supremă a SUA a decis vineri că președintele Donald Trump şi-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție impunând tarife asupra a numeroase produse care intră în SUA, iar piețele globale au salutat decizia, deși companiile și partenerii comerciali încă rămân preocupați.
18:45
Ce trebuie să faci pentru a curăța rapid și în siguranță parbrizul înghețat. Obiceiurile care pot face mai mult rău decât bine # Adevarul.ro
Dincolo de disconfort, un parbriz înghețat reprezintă și un risc major pentru siguranța rutieră, dacă nu este curățat corect. Specialiștii oferă câteva soluții simple și eficiente pentru șoferi.
18:30
Prietenii lui Eric Dane au lansat o campanie GoFundMe pentru a le sprijini cele două fiice ale actorului, după moartea sa prematură # Adevarul.ro
Prietenii actorului american Eric Dane s-au mobilizat pentru a sprijini familia acestuia după dispariția sa prematură, la vârsta de 53 de ani, în urma unei lupte rapide și agresive cu scleroza laterală amiotrofică (SLA).
18:30
„Atlasul Universului“, primul film românesc pentru copii premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin # Adevarul.ro
„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, a primit Mențiunea Specială a Juriului la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, devenind primul film românesc pentru copii premiat la Berlinale Generation Kplus. Povestea sensibilă despre curaj și prietenie a impresionat publicul și criticii.
18:15
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Primele declarații după încheierea relației # Adevarul.ro
Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac a ajuns la final, informația fiind confirmată chiar de fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Deși despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, cei doi au preferat discreția.
18:15
Palatul Buckingham nu se va opune unei modificări legislative privind excluderea fostului prinț Andrew din linia de succesiune # Adevarul.ro
Palatul Buckingham nu se va opune unor eventuale demersuri legislative pentru eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tronul Marii Britanii, în contextul anchetei penale aflate în desfășurare, potrivit unor surse regale citate de presa britanică.
Acum 4 ore
17:45
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică # Adevarul.ro
O afirmație publicată la finalul lunii ianuarie pe Fox News a reaprins dezbaterile despre limitele cosmologiei și rolul metafizicii în știință. Michael Guillén, fost lector de fizică la Harvard și promotor al științei, a sugerat că „Raiul” ar putea avea o adresă fizică.
17:45
Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează, susține un consilier al președintelui SUA # Adevarul.ro
Administrația Trump ia în calcul scenarii extreme în cazul în care negocierile cu Iranul privind programul nuclear vor eșua, inclusiv eliminarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a fiului său, Mojtaba, considerat un posibil succesor.
17:15
Iluzia prețurilor de pe internet: Cum afli, de fapt, cât valorează o casă. Greșelile majore care blochează tranzacțiile imobiliare # Adevarul.ro
Piața imobiliară traversează un moment de blocaj parțial, cauzat de o prăpastie tot mai adâncă între așteptările vânzătorilor și bugetele cumpărătorilor. Specialiștii în domeniu consultați de „Adevărul” explică mecanismele prin care se poate ajunge la „prețul corect”.
17:00
Cuba se confruntă cu ceea ce experții descriu ca fiind prima blocadă efectivă impusă de SUA asupra insulei de la Criza Rachetelor din Cuba.
16:45
Ucraina, țară aflată în război, are o rată de vaccinare mai mare decât România. Epidemiolog: „Ar trebui să ne dea de gândit” # Adevarul.ro
Ucraina, aflată în război, are în prezent o rată de vaccinare mai mare decât România, a declarat dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.
16:45
Momente de teroare la patinaj viteză: o sportivă a fost tăiată pe față de lama de la patina unei adversare # Adevarul.ro
O sportivă poloneză de la short track a suferit o accidentare urâtă la Jocurile Olimpice
16:45
Kelemen Hunor îl consideră pe premierul Ilie Bolojan „extrem de rezistent” în fața criticilor și presiunilor politice. Liderul UDMR spune că îi cunoștea determinarea dinainte ca Bolojan să ajungă șefia Guvernului.
16:30
Raed Arafat condamnă agresarea medicilor de la UPU și cere toleranță zero față de violență: „Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte” # Adevarul.ro
Raed Arafat a reacționat după cazurile recente de agresiune asupra unor medici din Borșa și Târgu Jiu, calificând incidentele drept „inacceptabile” și afirmând toleranță zero față de orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical.
Acum 6 ore
16:00
Ciucu spune că vechea majoritate din CGMB „nu mai funcționează”. Edilul acuză PSD de blocaje și aduce aminte de „luptele de la Unirii” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, afirmă că majoritatea politică pe care se baza în Consiliul General al Municipiului București s‑a destrămat imediat după preluarea mandatului.
15:45
Zelenski, discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Am abordat toate aspectele cheie ale activității noastre diplomatice” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul căreia au fost abordate principalele aspecte ale activității diplomatice în curs și evoluțiile de securitate din regiune.
15:30
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directoarea National Intelligence Tulsi Gabbard. Despre ce au discutat cei doi oficiali # Adevarul.ro
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu a avut, pe 17 februarie, o întâlnire bilaterală, în premieră, cu directoarea Office of the Director of National Intelligence (ODNI), Tulsi Gabbard.
14:45
Kelemen Hunor spune că scandalurile din coaliție sunt doar de ochii lumii: „PSD și USR se suportă mai bine decât vă închipuiți” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că tensiunile dintre PSD și USR, vizibile adesea în declarațiile publice, nu reflectă cu acuratețe atmosfera reală din interiorul coaliției de guvernare.
14:45
Trei angajate ale unei primării falsificau semnăturile persoanelor vulnerabile și încasau banii cuveniți acestora # Adevarul.ro
Trei angajate ale Primăriei Chiuza, județul Bistrița‑Năsăud, au fost reținute pentru 24 de ore după o serie de percheziții desfășurate vineri într-un dosar privind fraudarea ajutoarelor pentru încălzire. Femeile urmează să fie prezentate magistraților sâmbătă, cu propunere de arestare preventivă.
14:30
Serbia își îndeamnă cetățenii să părăsească „cât mai repede” Iranul, din cauza riscului de escaladare a tensiunilor # Adevarul.ro
Autoritățile din Serbia au recomandat ca toți cetățenii sârbi aflați în Iran să părăsească „cât mai curând posibil” teritoriul acestei țări, invocând riscul deteriorării situației de securitate.
14:15
Campania de lungă durată a Ucrainei de atacuri cu drone împotriva Rusiei s-a extins dincolo de infrastructura de petrol și gaze la rețelele de electricitate și instalațiile de încălzire civilă, baze militare și unități ruse responsabile de lansarea atacurilor asupra orașelor ucrainene.
14:15
CTP, comparație între Nicușor Dan și Maia Sandu. „Trump a arătat că nu știe cine e Nicușor Dan și nici n-are de gând să afle” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu compară poziția internațională și stilul de leadership al președintei Maia Sandu cu cel al președintelui Nicușor Dan, concluzionând că, în prezent, Republica Moldova este „mai vizibilă” pe plan extern decât România.
Acum 8 ore
14:00
Cât de probabilă este o întâlnire dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Când ar putea avea loc și ce spune Marius Lazurca # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială încearcă să obțină o întrevedere oficială între Nicușor Dan și omologul său american, Donald Trump. Deși șeful statului român a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA, acest lucru nu garantează automat o discuție bilaterală.
13:30
Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere: „N-am pierdut legătura și nu mi-am scos rădăcinile pentru a umbla năuc pe glob. M-am salvat ca om“ # Adevarul.ro
În urmă cu 150 de ani, într-un sat din ținutul culelor, Infinitul a primit un nume: Constantin Brâncuși. În această lume a vitezei, în care orbecăim după repere – morale, profesionale, sentimentale –, viața lui este exemplul de care avem nevoie: curajul de a fi tu însuți indiferent de vremuri.
13:30
Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă” # Adevarul.ro
Povestea Siennei, filipineza care studiază diplomația în limba română, la București, a devenit virală pe internet. Tânăra povestește cu sinceritate ceea ce a impresionat-o, ceea ce îi place, dar și ceea ce nu o încântă.
13:30
Secrete, scandaluri și patru ani de război: cum a supraviețuit Volodîmîr Zelenski și a rămas în fruntea Ucrainei # Adevarul.ro
Când tancurile rusești au trecut granița în februarie 2022, zvonurile că Volodîmîr Zelenski ar fi fugit din Ucraina s-au răspândit rapid. Cu Kievul sub bombardamente și Rusia apropiindu-se, liderii europeni se temeau de ce e mai rău.
13:30
Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un incendiu. Un apartament a fost cuprins de flăcări pe Șoseaua Nicolina # Adevarul.ro
Un apartament situat la etajul 7 al unui bloc situat pe Șoseaua Nicolina, Iași, a fost cuprins de flăcări sâmbătă după-amiază. Datorită intervenției rapide a unui polițist local, un bebeluș a fost evacuat în siguranță, fără a fi rănit.
13:15
Momentul șocant în care vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc din Bistrița. Patru mașini parcate au fost avariate # Adevarul.ro
Acoperișul unui bloc din Bistrița a fost smuls de vântul puternic și aruncat peste patru mașini parcate în fața imobilului, vineri după-amiaza. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
13:15
Incendiu la o chilie a Mănăstirii Strâmba Jiu, la parastasul unei maici. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș # Adevarul.ro
Pompierii gorjeni intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei chilii monahale de la Mănăstirea Strâmba Jiu.
12:45
Confirmat! Mircea Lucescu rămâne pe banca tehnică a României. Începe pregătirea pentru barajul cu Turcia # Adevarul.ro
Mircea Lucescu rămâne alături de naționala României în momentele importante ce urmează.
12:45
Un italian și-a dresat câinele să arunce gunoaie pe marginea drumului. Este anchetat de poliție # Adevarul.ro
Un italian, proprietarul unui câine, este acuzat că și-ar fi dresat animalul pentru a arunca saci de gunoi pe marginea unui drum, în încercarea de a evita identificarea sa de către camerele de supraveghere.
12:45
Reținuți pentru exploatarea sexuală a unor copile de 14 ani. Grupul era format din șapte bărbați cu vârste între 21 și 37 de ani # Adevarul.ro
O operațiune de amploare desfășurată de polițiștii timișoreni în localitățile Satchinez și Hodoni a dus la reținerea a șase bărbați suspectați de abuzuri sexuale asupra unor minore.
12:30
Putin promulgă legea care permite FSB să oprească serviciile de telefonie mobilă în Rusia. Activiștii independenți avertizează asupra unor posibile abuzuri # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
12:30
Mutarea surprinzătoare făcută de negociatorii iranieni în discuțiile nucleare cu SUA. Cum își joacă Iranul ultima carte # Adevarul.ro
Iranul a pus pe masă o ofertă surprinzătoare în cele mai recente negocieri nucleare cu Statele Unite: acces la resursele sale de petrol și gaze, protejate de implicarea americană încă din 1979.
12:15
Tânărul bătut de un vlogger american spune că l-a provocat intenționat: „Adonis ăla a făcut fix ce am vrut”. Vloggerul, în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Tânărul român implicat în incidentul violent din București, în care a fost agresat de un vlogger american, recunoaște public că l-a provocat în mod deliberat pe influencer și că reacția acestuia a fost exact cea pe care o aștepta.
12:15
Sabrina Voinea se află la reanimare, după ce a fost operată de urgență. Mama gimnastei, în lacrimi pe holurile spitalului # Adevarul.ro
Sabrina Voinea este una dintre cele mai talentate gimnaste ale României, recunoscută pentru evoluțiile sale remarcabile la competițiile internaționale.
12:15
Ambasadorul american Mike Huckabee susține că Israelul ar avea „drept biblic” asupra unei mari părți din Orientul Mijlociu: „Ar fi în regulă dacă l-ar lua pe tot” # Adevarul.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, a declarat într-un interviu acordat lui Tucker Carlson că, din perspectivă biblică, Israelul ar fi îndreptățit să preia controlul asupra unei mari părți din Orientul Mijlociu „sau chiar a întregii regiuni”.
Acum 12 ore
12:00
„În relația cu SUA avem un atu clar”. Ce poate face România din ce a promis Nicușor Dan la Washington # Adevarul.ro
Prezent la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, președintele Nicușor Dan susține că România poate contribui la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu. Expertul în Orientul Mijlociu Raluca Moldovan, explică, pentru „Adevărul”, ce poate în realitate face România în acest sens.
11:45
Tudor Cristian Jurgiu a debutat în lungmetraj în 2013, cu „Câinele japonez”, cel mai cunoscut film al său de până acum
11:15
Cursa dintre China și Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale a intrat într-o fază nouă și neliniștitoare. Nu mai este vorba doar despre semiconductori sau chatboți, ci despre ceva mult mai puternic: conținut video de înaltă calitate și capacitatea de a fabrica însăși realitatea.
11:00
Averea fostului prinț Andrew, fratele Regelui Charles, în 2026. Ce sume a acumulat, de unde provin și ce riscă să piardă # Adevarul.ro
Întrebările legate de situația financiară a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, au revenit în atenția publică, după ce acesta a fost arestat pe 19 februarie, fiind suspectat de abuz în exercitarea funcției publice.
11:00
Trei oameni au murit în urma unui nou atac american asupra unor presupuși traficanți de droguri, în Pacific # Adevarul.ro
Forţele americane au desfășurat vineri un nou atac în Pacific asupra unui vas cu presupuși traficanți de droguri, ucigând trei persoane, a anunțat armata SUA, în cadrul unei campanii care durează de șase luni, potrivit AFP
11:00
Șase ore de operație și 20 de șuruburi. Medicii i-au reconstruit total tibia lui Lindsey Vonn, după cumplitul accident de la JO # Adevarul.ro
Lindsey Vonn va intra în perioada de recuperare după un accident grav suferit la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
10:45
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat pe DN5. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru din județul Giurgiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
10:45
Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, în exteriorul Spitalul Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire. Echipaje operative ale ISU București-Ilfov intervin, la această oră, pentru stingerea flăcărilor.
