Presshub: “Spune Lucrurilor pe Nume” – o româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul

20:00

În condițiile anunțării unui cod galben de precipitații, Centrul Infotrafic al Poliției Române le recomandă șoferilor ca, înainte de a porni în călătorie în aceste zile, să se informeze cu privire la starea carosabilului pe traseul pe care urmează să îl parcurgă. „În acest weekend este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, valabilă în […]