România e campioană la importurile de gaze naturale. Producția a scăzut cu 0,9% în 2025, în timp ce importurile au crescut cu 75%
Gândul, 21 februarie 2026 20:10
Producția de gaze naturale a României a scăzut cu 0,9% în 2025, echivalentul a 67.600 tep sub nivelul anului precedent, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). În paralel, țara noastră a devenit lider la importurile de gaze naturale, care au crescut cu 75% față de 2024. Deși România importă mai mult decât exportă, prognozele […]
• • •
Trump ripostează și mai dur: Tarifele globale sunt crescute la 15% după decizia Curții Supreme # Gândul
Donald Trump vrea să demonstreze că nu cedează și ripostează dur: a anunțat că va crește noua taxă vamală globală de la 10% la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a anulat planul său economic. Pe 2 aprilie 2025, de „Ziua Eliberării”, președintele declarase război comercial pentru a forța refacerea […]
Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la aceasta țintă ca la o oportunitate” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, sâmbătă, la TVR Info, că instituția pe care o conduce va respecta obiectivul Executivului de a reduce cheltuielile cu 10%. Buzoianu a anunțat că ținta va fi atinsă prin reorganizări, audit și criterii de performanță, nu doar prin concedieri. Întrebată despre procesul de restructurare din administrația centrală, Diana Buzoianu […]
CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”: „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”, comparând activitățile din politica externă a celor doi. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”, este concluzia celebrului gazetar. „Nicu Fantastïcu și Mica Maia Republica Moldova este mai vizibilă acum decât România. Anvergura […]
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ # Gândul
Mai multe baloane de tenis, din București, s-au prăbușit din cauza zăpezilor din ultimele zile. În imaginile intrate în posesia Gândul se vede cum structurile au cedat. Baloanele presostatice arată ca și cum ar fi făcut implozie. Acumulări mari de zăpadă au creat niste burți uriașe de zăpadă care ar fi putut strivi pe oricine […]
Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro # Gândul
Un pensionar australian credea că își va trăi fericit zilele pe casa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea… pentru mai puțin de 2 euro. Mutarea casei plutitoare pe o altă întindere de apă ar fi […]
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa # Gândul
Doina Andronache, o pensionară în vârstă de 83 de ani, a cucerit publicul și juriul cu povestea și energia sa, la „Românii au Talent”, show transmis de Pro TV. Apariția femeii a fost una memorabilă, iar juratul Mihai Bobonete a fost atât de impresionat încât i-a oferit Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală. Decizia a venit […]
Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, 22 februarie, emisiunea MARTORII îl are ca invitat pe Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși (bare knuckle). Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, Năstac vorbește despre culisele celui mai sângeros sport oficial, dar intră și în lumea nevăzută a bătăilor ilegale organizate pe bani. MARTORII aduce în […]
Ciprian Ciucu acuză politizare STB: „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit din nou, sâmbătă, într-o emisiune televizată, despre societatea STB, despre care a spus că este cel mai mare angajator public din ţară, arătând că în companie, de-a lungul timpului, s-au adunat „foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”. „Ne costă de două ori în acest moment, […]
Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew din linia succesiunii regale # Gândul
În timp ce poliția britanică continuă investigațiile privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, Palatul Buckingham a anunțat că nu se va opune excluderii prințului Andrew Mountbatten-Windsor din linia succesiunii regale. În prezent, prințul decăzut este al optulea urmaș la tron al regelui Charles al III-lea al Regatului Unit. Primul descendent este prințul William […]
La ce boli ai putea fi predispus în funcție de luna nașterii. Mare atenție, cei născuți în ianuarie și februarie # Gândul
Iată la ce boli ai putea fi predispus, în funcție de luna nașterii. Se pare că, cei născuți în ianuarie și februarie pot avea riscuri majore, scrie CSID, care citează ScienceAlert. Astfel, experții atrag însă atenția că acest risc asociat lunii de naștere este relativ minor în comparație cu alți factori de sănătate, iar concluziile […]
Ce se va întâmpla cu cele 130 de miliarde de dolari colectate din tarifele lui Trump, după ce Curtea Supremă le-a anulat # Gândul
Donald Trump a impus noi tarife globale cu 10% crescute după ce Curtea Supremă a SUA a anulat toate tarifele impuse de la „Ziua Eliberării” din 2 aprilie 2025. Președintele american a considerat decizia Curții Supreme „dezamăgitoare” și a acuzat membrii Curții că sunt „influențați de interese străine”. 130 de miliarde de dolari. Ar putea […]
Insula de basm a Greciei: la fel de frumoasă ca Creta sau Corfu, dar puțini români știu de ea # Gândul
Chiar și în plină vară, insula este vizibil mai liniștită și mai ușor de explorat în comparație cu mulți dintre vecinii săi, scrie Daily Express. Când oamenii își planifică o vacanță în Grecia, majoritatea caută două lucruri: peisaje frumoase și un loc care să nu fie supraaglomerat. Insule populare precum Creta, Corfu și Santorini atrag […]
Studenții iranieni continuă protestele împotriva regimului autoritar pe fondul tensiunilor militare dintre Teheran și Washington # Gândul
În timp ce regimul autoritar de la Teheran se străduiește să evite un război cu SUA prin negocierea unui acord, studenții iranieni au ieșit din nou în stradă. Adunați în afara Universității Sharif, aceștia au scandat sloganuri antiguvernamentale în fața forțelor de ordine mobilizate. Protestele au erupot din 21 februarie 2026. Radio Europa Liberă raportează că […]
Tarifele lui Trump au fost anulate de Curtea Supremă. Ce se va întâmpla cu cei 130 de miliarde $ colectați din aprilie 2025 # Gândul
Donald Trump a impus noi tarife globale cu 10% crescute după ce Curtea Supremă a SUA a anulat toate tarifele impuse de la „Ziua Eliberării” din 2 aprilie 2025. Președintele american a catalogat decizia Curții Supreme” „dezamăgitoare” și a acuzat membrii Curții că sunt „influențați de interese străine”. Potrivit rapoartelor, guvernul SUA a colectat 130 […]
Călin Popescu Tăriceanu ironizează discursul lui Nicușor Dan în fața lui Donald Trump: „Intervenție aproape școlărească” # Gândul
Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a apreciat faptul că Nicușor Dan a decis să participe la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, însă atrage atenția asupra faptului că discursul șefului statului ar fi trebuit să fie cu totul altul. De asemenea, fostul premier susține că intervenția președintelui a fost „aproape una școlărească”. „A […]
Proprietarii sunt îndemnați să verifice centrala termică dacă prezintă aceste 7 semne „costisitoare” pentru facturi. La ce să fii atent # Gândul
Oamenii sunt îndemnați să verifice șapte semne de avertizare privind centralele termice pentru a menține eficiența și a evita facturi mai mari la încălzire în această iarnă. Gospodăriile sunt încurajate să efectueze inspecții ale centralelor termice pentru a se asigura că locuințele lor pot fi încălzite cât mai eficient posibil, scrie Daily Express. 1. Creștere […]
Cea mai ieftină casă din România costă doar 5.300 de euro și se află aproape de București, într-o localitate din județul Giurgiu. Proprietarul său a scos-o la vânzare pe un site de comerț online, iar anunțul oferă toate detaliile. „Se vinde, prin licitație publică, casă și teren aferent în comuna Găujani, cu teren. Teren în […]
Întâlnire în premieră între ministrul de Interne și directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA. Despre ce au discutat cei doi oficiali # Gândul
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite. În cadrul întâlnirii cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională. „În data de 17 februarie (n.r. – marți), la sediul Oficiului Directorului Național pentru Informații (Office of the Director […]
Numerologul Mihai Voropchievici precizează că runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, care va produce un salt major în viețile tuturor zodiilor. Astfel, vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce, fiind o șansă unică pentru fiecare nativ să-și rezolve probleme. Cei care sunt singuri îți pot găsi sufletul pereche. Cei care […]
Dr. Albert Bourla a devenit director executiv al companiei Pfizer cu doar câteva luni înainte ca pandemia de coronavirus să paralizeze întreaga lume. Sub conducerea sa, compania Pfizer a fabricat 3 miliarde de doze de vaccin ARN împotriva COVID-19, ceea ce i-a adus profituri masive. Acum, Albert Bourla vrea să facă mai mult: să eradice […]
Fico amenință că va opri furnizarea de electricitate Ucrainei din cauza scandalului conductei Drujba # Gândul
Robert Fico a amenințat sâmbătă că va sista aprovizionarea cu energie electrică a Ucrainei dacă în maxim două zile, Kievul nu va relua transportul de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba. Recent, Ungaria și Slovacia au sistat aprovizionarea cu motorină a Ucrainei și au fost nevoite să recurgă la rezervele strategice naționale de petrol […]
ISU Călărași a scos artileria grea împotriva zăpezii. Un utilaj nemaivăzut pe șosele a trecut la treabă # Gândul
ISU Călărași a scos la treabă un utilaj rar întâlnit pe șosele din România. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, vehiculul special de tip SHERP este surprins în timp ce urcă prin stratul uriaș de zăpadă de pe marginea carosabilului. România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din […]
Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare” # Gândul
În data de 16 februarie 2026 s-au împlinit 2 ani de la moartea moartea disidentului rus Alexei Navalnîi într-o colonie penală din Arctica rusă. Acesta ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare, pe care o considera motivată politic. The Insider a descoperit documente care confirmă că Navalnîi a prezentat simptome de otrăvire în ultimele ore de viață: […]
Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat sâmbătă, de unde provine deficitul de cont curent al României, de aproape 8% din PIB. Senatorul AUR a declarat că România scoate din țară mai mulți bani decât reușește să aducă. Petrişor Peiu a afirmat că deficitul de cont curent al României s-a ridicat, în 2025 la peste […]
Plățile cu bani cash ar putea fi limitate. Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului # Gândul
Uniunea Europeană (UE) pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash, scrie Mediafax. Decizia face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027. Această măsură vine într-un context […]
Petrișor Peiu (AUR) trage un semnal de alarmă privind deficitul de cont curent pe care îl înregistrează România # Gândul
Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor, iar toată lumea îi Invidia. Însă, surse apropiate celor doi au mărturisit pentru CANCAN.RO faptul că aceștia nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar informațiile obținute de Cancan vin să confirme despărțirea. Deși presa scria […]
Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus, într-o intervenție pentru Digi24, că este necesară o reevaluare a gratuităților pentru locurile de parcare. Edilul susține că sunt necesare măsuri de echilibrare, chiar dacă vor exita nemulțumiri din partea populației. Ciprian Ciucu a vorbit despre situația parcărilor gratuite din București. Primarul Capitalei spune că anumite gratuități […]
Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului – locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează! # Gândul
Când vine vorba de lucruri de valoare, fie că vorbim de bijuterii, monede, ceasuri sau gadget-uri rare, Liquid Money a devenit repede un nume cunoscut în rândul pasionaților de investiții, colecționari și curioși din toată țara. Cu două locații deschise deja – una în București și una în Sibiu – și cu un nou magazin […]
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate” # Gândul
Primarul General al Capitalei Ciprian Ciucu a afirmat sâmbătă, într-o emisiune televizată, că cele 4.050 de locuințe închiriate la prețuri modice au fost date cu ani în urmă, după standarde sociale diferite, sau unele din ele chiar și „pe pile”. „Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de […]
Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase” # Gândul
Primarul general Ciprian Ciucu a transmis, într-o intervenție pentru Digi24, că Primăria Capitalei este „un monstru administrativ”. După două luni de la preluarea mandatului, Ciucu crede că Bucureștiul are nevoie de o reformă administrativă. Ciprian Ciucu a vorbit despre ce lucrurile care l-au surprins în cele două luni de când a preluat funcția de primar […]
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil # Gândul
Iată cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Părinții, tutorele legal sau persoanele care găzduiesc copilul în regim de plasament temporar sau de urgență trebuie să întocmească un dosar care va fi depus așa cum arată legislația în vigoare. Vezi mai jos, în articol, actele necesare pentru a beneficia de cei 710 lei per […]
Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului # Gândul
Poliţia din Tirana a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în confruntările de vineri cu protestatarii din opoziţie care cereau demisia guvernului albanez în urma acuzaţiilor de corupţie aduse vicepremierului, relatează Al Jazeera. Protestatarii au aruncat bombe incendiare şi articole pirotehnice către biroul prim-ministrului Edi Rama, iar poliţia a ripostat cu gaze lacrimogene şi […]
Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei # Gândul
Sabrina Voinea a fost operată de apendicită acută vineri noapte, a anunţat Camelia Voinea, mama şi antrenoarea sportivei. Sportiva, în vârstă de 18 ani, este în afara oricărui pericol, a transmis mama acesteia într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook. Sabrina Voinea a ajuns la Spitalul de Urgență Ilfov cu dureri mari în zona burții, […]
Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg # Gândul
Un bărbat din Marea Britanie și partenera sa de viață au luat decizia de a-și schimba cu totul stilul de viață și de a slăbi. Dawid Lombard obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Pe lângă aceste produse se adăuga și mâncarea fast-food. Iată cum arată, acum, după […]
Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului # Gândul
Principalele problemele cu care se confruntă operatorii Portului Constanța sunt reprezentate de lisapa investițiilor publice în infrastructura portuară, dar și lipsa finanțării proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, jucătorii din domeniu au vorbit și despre lipsa predictibilității legislative, în special în domeniul taxelor portuare. Organizația Patronală CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION (CPBA) […]
Kelemen Hunor, „săgeți” către Bolojan: „Suntem la limită, când deschizi foarte multe fronturi te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău” # Gândul
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avertizat că societatea românească se află într-un punct critic. Lucrurile nu merg bine nici din punct de vedere social, nici economic. Nivelul de suportabilitate al populației este „la limită”, spune Hunor, în contextul măsurilor de austeritate luate de guvernul condus de Ilie Bolojan. În emisiunea „Insider politic” de la Prima […]
Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu # Gândul
Afllă culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu. A fost bătaie între influencerul Adonis Live și fratele tânărului, care care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu, adică Maru. De fapt, Adonis Live […]
Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial # Gândul
Mircea Lucescu a decis că va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. Informația a venit sâmbătă, 21 februarie 2026, din partea Federației Române de Fotbal (FRF). Selecționerul român a făcut și primele declarații, în acest sens. Sâmbătă, 21 februarie 2026, reprezentanții FRF au anunțat că Mircea Lucescu va conduce […]
Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot # Gândul
De obicei, telefoanele mobile trebuie să fie trecute pe funcția „mod avion”, atunci când călătorești la bordul avionului. Un pilot explică, însă, ce se întâmplă în momentul în care dispozitivele nu au activată această funcție. Vezi mai jos. La momentul actual, avionul este considerat unul dintre cele mai sigure forme de transport, în mare parte […]
Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată # Gândul
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană blocată în gheață, rezistentă la 10 antibiotice moderne, dar care ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. În adâncurile Peșterii Scărișoara din România se află unul dintre cei mai mari ghețari subterani din lume, o masă monumentală de gheață de dimensiunea […]
Mașină în flăcări la Giurgiu. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică # Gândul
Incendiu în Giurgiu. O mașină a izbucnit în flăcări. Autoturismul a ars în întregime și s-a auzit o bubuitură puternică. Mașia se afla pe șoseaua București din municipiul Giurgiu. Șoferul a simțit miros de fum și plastic încins și s-a dat jos din mașină imediat, informează pompierii ISU Giurgiu, potrivit Mediafax. La caz au intervenit […]
Iranul repoziționează sistemele de apărare aeriană S-300 în jurul Teheranului, în perspectiva unui potențial atac al SUA # Gândul
Iranul a redistribuit lansatoare de rachete sol-aer S-300 în zone de apărare aeriană din apropierea Teheranului și Isfahanului, deși radarele de control al focului asociate rămân absente. Această mutare sugerează că Teheranul reconstituie elemente ale rețelei sale de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, pe fondul tensiunilor cu SUA și al speculațiilor privind o […]
Ai luat vreodată în considerare că anumite obiceiuri pe care le urmezi zilnic ar putea fi neprielnice organismului tău? Nutriționiștii au vorbit despre ora la care ar trebui să consumi, de pildă, cafeaua. Multe persoane ar fi obișnuite să ia prima înghițitură de cafea la scurt timp după ce se trezesc, dimineața. Totuși, unii specialiști […]
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană îngropată în gheață, rezistentă la 10 antibiotice moderne. Aceasta ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. Știre în curs de actualizare!
Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație # Gândul
CNAIR a transmis Situația drumurilor la această oră. Care sunt închise și unde există restricții de circulație. Potrivit sursei citate, la această oră niciun sector de autostradă sau drum expres nu este închis circulației sau restricționat din cauza condițiilor meteorologice. În urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de […]
Nume de cod „Diametru”. Noi informații despre sabotajul „Nord Stream”. Der Spiegel: „CIA ar fi fost în contact cu sabotorii ucraineni” / „Am lucrat cu americanii” # Gândul
În 2022, un comando ucrainean a aruncat în aer conducta de gaze naturale Nord Stream. Potrivit informațiilor publicate de Der Speigel, reprezentanți ai Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi putut fi în contact cu sabotorii în timpul etapei de planificare a atacului. Primul atac rusesc asupra capitalei Ucrainei abia fusese respins când – în […]
