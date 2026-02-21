Jessica Pegula a câştigat turneul WTA 1000 din Dubai
Jessica Pegula a câştigat turneul WTA 1000 din Dubai
VIDEO | Costel Gâlcă a gestionat magistral derby-ul. ”I-am surprins”
Dennis Man a jucat 86 de minute în succesul lui PSV cu Heerenveen
Contre în direct după golul lui Dinamo anulat de Rareş Vidican: „Este o simulare oribilă a lui Paraschiv”/„Eu zic că e fault. Nu joacă mingea” | VIDEO EXCLUSIV
Jessica Pegula a câştigat turneul WTA 1000 din Dubai
VIDEO | Zeljko Kopic ratează şansa să fie lider în Superliga. ”Nu este prima dată când ni se întâmplă asta împotriva Rapidului”
”A zis că a fost fault, că m-am băgat prea tare în el”. Andrei Mărginean a explicat marea controversă din duelul cu Rapid
VIDEO | Corona Braşov - Zaglebie Lubin 33-30. Româncele încheie cu victorie parcursul în European League
Daniel Pancu, declaraţie hotărâtă după victoria cu Petrolul: „Suntem echipă de play-off”! Antrenorul a numit jucătorul care va umple buzunarele lui Ioan Varga: „Mult mai scump ca Louis Munteanu”
CIO anunţă că prezenţa preşedintelui FIFA la reuniunea Consiliului pentru Pace nu încalcă neutralitatea politică
VIDEO | Rapid – Dinamo 2-1. Giuleştenii ies din seria nefastă cu o victorie în derby
VIDEO | Carlos Alcaraz s-a impus în finala de la Doha. Nu a avut probleme cu Arthur Fils
Istvan Kovacs şi George Cătălin Roman arbitrează meciurile de duminică din Superliga
HC Buzău se impune clar cu RK Konjuh Zivinice şi se califică în sferturile European Cup
VIDEO | Semnul care a declanşat nebunia la Cluj! Marco Dulca s-a luat la harţă cu galeria adversă în momentul schimbării
VIDEO | Osasuna - Real Madrid 2-1. ”Galacticii” pot pierde prima poziţie din campionat
VIDEO | Lecce - Inter 0-2. Cristi Chivu merge perfect în Serie A
Lorenzo Biliboc vrea să facă pasul către naţionala mare a României. ”Da, normal”
VIDEO | Rapid – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv dublează avantajul giuleştenilor
Eugen Neagoe e mulţumit de meciul cu CFR. ”Cred că nu am arătat rău deloc”
VIDEO | CSM Bucureşti - Ikast 33-24. ”Tigroaicele” fac recital şi merg în sferturile Ligii Campionilor
Petrila şi Moruţan, cei mai periculoşi jucători ai Rapidului! Avertismentul fostului mare jucător de la Dinamo după ce a văzut formula de start a giuleştenilor | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | Rapid – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Golul lui Soro e anulat la VAR
VIDEO | Rapid – Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul Ploieşti 2-1. Ardelenii au o serie fabuloasă de 9 meciuri la rând câştigate
VIDEO | Betis Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. O nouă pasă de gol oferită de Andrei Raţiu
„Joacă la 50% din capacitate!” Valentin Mihăilă, lăudat în Turcia după golul decisiv: „La început ne-am întrebat dacă e jucătorul pe care l-am urmărit”
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Biliboc
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papp egalează
Cu om eliminat, Chelsea s-a văzut egalată în prelungiri de Burnley
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica deschide scorul
VIDEO | Mosonmagyarovari KC - Minaur Baia Mare 28-26. Maramureşencele părăsesc European League
Bayern a învins Eintracht Frankfurt şi a reuşit să îşi consolidezul avansul în fruntea Bundesligii
OFICIAL | A schimbat continentul! Fotbalistul român care a fost prezentat astăzi la o echipă din liga secundă a Chinei
Criticată de vicepreşedintele american JD Vance, vedeta chineză Eileen Gu îi răspunde. ”Sunt flatată că vorbeşti despre mine”
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şanse mari irostie de oaspeţi
Are şanse Cristi Chivu să devină campion în Italia? Adrian Mutu a dat verdictul: „E cea mai bună”
VIDEO | Juventus - Como 0-2. Torinezii pierd primul meci acasă după aproape un an
Jake Paul, youtuberul devenit boxer, a fost operat din nou la maxilar. Jutta Leerdam a mers la Miami pentru a fi alături de iubitul ei
VIDEO | CFR Cluj – Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Revoltă totală la Sfântu Gheorghe după 2-1 cu CS Dinamo: „Mai vorbim de fotbal in 2026???? O ruşine de meci!!!”
Revenire de senzaţie la Rapid! A fost inclus în lotul pentru derby-ul cu Dinamo
Echipajul României de bob patru persoane e pe locul 16 după primele două manşe olimpice
VIDEO | Rapid Bucureşti a câştigat primul trofeu la baschet feminin după 31 de ani
Ionel Dănciulescu merge pe mâna lui Zeljko Kopic în derby-ul Rapid-Dinamo! Cine sunt jucătorii pe care fostul atacant al „câinilor” mizează
Copy-paste! Postarea lui Dinamo din ziua derby-ului cu Rapid, identică cu cea a unei echipe din străinătate
Handbal feminin: Lotul României pentru dubla cu Slovacia, din EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
Ninsoarea a pus mari probleme în Liga 2! Sepsi, victorie la limită cu CS Dinamo
ŞOC în Giuleşti, chiar în ziua derby-ului cu Dinamo! Pleacă de la Rapid şi semnează în Ligue 1
Rapid a venit cu replica, după clipul controversat postat de rivala Dinamo: „Cât timp unii se joacă în aplicaţii..."
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a ieşit la atac: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură direcţie ca la Sibiu”
