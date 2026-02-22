Trenulețul din Satul de Vacanță-cronica unei dispariții anunțate. Un simbol al verilor românești, ajuns fier vechi
Cancan.ro, 22 februarie 2026 01:10
Există orașe care își poartă trecutul cu grijă, ca pe o medalie. Și există orașe care îl lasă pe marginea drumului, până când vine cineva și îl taie la kilogram. La Constanța, într-un colț de […]
Acum 2 ore
01:10
01:00
Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului # Cancan.ro
Fenomenul datingului în rândul Generației Z vine la pachet cu propriul său dicționar și cu reguli fundamental diferite față de cele ale generațiilor anterioare. Termeni precum ghosting sau situationships nu sunt doar cuvinte la modă, […]
00:30
Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică, după ce a fost jignită pe TikTok: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu” # Cancan.ro
Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică nu se domolește deloc. Dacă până acum Iuliana nu a reacționat în mod direct către Andreea, acum a răbufnit pe Instagram. Vezi mai jos ce a declarat cântăreața […]
Acum 4 ore
00:20
Horoscop 22 februarie 2026. Află zodia care se simte epuizată emoțional și fizic, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Berbecii se simt obosiți după o săptămână tensionată, iar […]
21 februarie 2026
23:40
Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș. Ce a putut face lângă un cimitir # Cancan.ro
Un bărbat din Târgu Mureș a încasat o amendă considerabilă! Acesta a fost sancționat de către Poliția Locală cu o amendă de 45.000 de lei. Care este greșeala ce l-a constat scump. Ce a putut […]
23:40
Vedeta din România care își caută un iubit la 80 de ani: „Să aibă și el banii lui, nu să vină să-l țin eu. Eu nu țin pe nimeni!” # Cancan.ro
Vedeta plictisită de singurătate vrea să își caute iubit. Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, are reguli clare pentru viitorul partener. Ea a trecut prin situații neașteptate acum mulți […]
23:20
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat! # Cancan.ro
Pensiunea pe care o deține Andreea Esca a ajuns să practice tarife mai ridicate. Vila cu priveliște la Munții Făgăraș este ocupată de turiști până în luna martie. Vezi mai jos cât costă un sejur […]
23:00
În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral? # Cancan.ro
Pe TikTok, tot mai multe tinere – femei și persoane non-binare – aleg să se radă în cap, iar decizia nu vine dintr-un impuls de criză, ci ca un gest conștient de eliberare. Într-o lume […]
22:40
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: “A fost un risc” # Cancan.ro
O tânără influenceriță născută în România, dar mutată peste ocean, trăiește visul oricărei femei. Simona trăiește ca „HOUSEWIFE”, adică casnică, iar soțul „putred” de bogat îi plătește salariu pentru a-l susține și a călători cu […]
22:30
Milioane de români își așteaptă pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale. În luna martie, aceștia își vor primi banii în primele două săptămâni. Vezi mai jos datele exacte în care se vor vira banii. Pensionarii, părinții […]
Acum 6 ore
22:20
Potrivit Page Six, Rihanna a fost protagonista unui incident vestimentar stânjenitor în timp ce participa la show-ul de modă AWGE al iubitului ei, A$AP Rocky. Vedeta de 37 de ani a atras toate privirile vineri […]
22:10
Ilie Năstase a rezistat cât a rezistat, apoi s-a “evaporat”. Evadare ca-n filme de lângă soție! # Cancan.ro
Ilie Năstase, evadare spectaculoasă din magazinul de dame! Ioana la probe, el la bere! CANCAN.RO a fost pe urmele celebrului cuplu în timp ce aceștia se răsfățau în mall-ul Băneasa. Vă oferim detalii, în exclusivitate, […]
22:10
Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: „Suntem condamnați” # Cancan.ro
E scandal la Eurovision, după ce Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finală. Ei bine, reacțiile nu vin doar […]
21:50
Vedeta din România care a fost mușcată de maimuțe în vacanță: „Nu am fost la doctor. Mi-a zis ChatGPT să stau liniștită” # Cancan.ro
O vedetă din România care a fost în vacanță în Zanzibar a trecut printr-o situație neașteptată. Actrița a fost mușcată de maimuțe, iar ce a făcut a surprins pe toată lumea. Aceasta nu s-a dus […]
21:10
Elena Udrea și-a mai îndeplinit încă un vis alături de fiica ei. Ce au făcut împreună pentru prima dată # Cancan.ro
Elena Udrea se bucur din plin de viața în libertate. Aceasta nu ratează niciun moment și nici zăpada consistentă din Capitală nu o oprește. Recent, Elena Udrea le-a arătat fanilor din mediul online că a […]
21:00
ANM a anunțat cum o să fie vremea după episodul de ninsori. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare # Cancan.ro
Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru următoarea perioadă. După vremea rea și ninsorile care au avut loc în jumătate de țară, vremea se va îmbunătăți, însă nu toate județele vor resimți temperaturile mai ridicate. Țara […]
20:50
Daniela Costețchi o confruntă pe Iuliana Beregoi și scoate „arma secretă”. Scandalul influencerițelor escaladează periculos: “Poliția ți-a interzis să mă suni” # Cancan.ro
Scandalul divelor din Republica Moldova nu se mai termină. După ce a început cu cele două vechi rivale, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, a intervenit și Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor, iar apoi influencerița Daniela […]
20:30
Mario Fresh, acuzat că ar fi călcat strâmb în timpul relației cu Alexia Eram. Dezvăluiri despre presupusa escapadă cu Iuliana Beregoi: “Te faci de rușine” # Cancan.ro
Este scandalul momentului pe TikTok, după ce o tânără și-a povestit experiența eșuată la Mosh, restaurantul vedetelor din Capitală. Aisa Bacs a făcut o postare în care vorbea cu lux de amănunte despre cât de […]
Acum 8 ore
20:20
Fanii au pus „tunurile” pe Mihai Bobonete, după ce i-a dat Golden Buzz pensionarei Doina Andronachi! „Rușine! Ar trebui să dispară din juriu” # Cancan.ro
Au ieșit scântei după ultima ediție a emisiunii Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost impresionat de una dintre concurente și i-a oferit un Golden Buzz. Însă, decizia acestuia a stârnit revolta fanilor care strigă […]
19:50
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar # Cancan.ro
Tabloul electric are un buton despre care puțini români știu și care are un rol esențial. Dar te-ai gândit vreodată la ce ajută el? Vezi mai jos de ce este bine să îl apeși măcar […]
19:40
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: „Sunt singur” # Cancan.ro
Doamnele și domnișoarele se vor bucura la anunțul acestei vești! Pilotul de Formula 1 britanic Lando Norris este acum liber. Sportivul și iubita sa Margarida Corceiro și-au spus adio. Despărțirea a avut loc în mare […]
19:20
Specialiștii financiari din Marea Britanie spun care este suma recomandată pe care să o ții în cont. Ei explică de ce ar trebui să păstrăm la bancă bani puțini. Suma pe care o ținem în […]
19:00
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit # Cancan.ro
O geantă de mână a fost concepută de lanțul de magazine LIDL. Ea a fost inspirată din designul celebrului cărucior de cumpărături. Lanțul nemțesc de supermarketuri a făcut lansarea împreună cu un cunoscut designer. LIDL […]
18:50
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă # Cancan.ro
Se agită, din nou, apele în scandalul momentului! După toate dezvăluirile făcute, Daniela Costețchi primește noi amenințări. Recent, influencerița le-a arătat fanilor din mediul online prin ce trece, însă de această dată pare că nu […]
18:40
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile # Cancan.ro
Cea mai recentă invitată în podcastul Zvon By CANCAN, Mădălina Bellariu, a vorbit despre asemănarea dintre ea și Mădălina Ghenea. Actrița s-a regăsit de mai multe ori în situația în care să fie comparată cu […]
Acum 12 ore
18:00
Acuzații la adresa emisiunii Românii au Talent, după Golden Buzz-ul oferit pensionarei de 83 de ani: „Ați devenit și mai penibili” # Cancan.ro
Fanii emisiunii Românii au Talent critică dur emisiunea. Jurații au decis să dea un Golden Buzz unei pensionare, dar spectatorii postului PRO TV spun că nu a fost acordat datorită talentului concurentei. Ultima ediție a […]
18:00
Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Startul îl dăm cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi aflăm cine a fost prima persoană care a livrat mâncare. Deznodământul este […]
17:50
Elena Merișoreanu s-a accidentat și a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit? „La mine stă treaba foarte rău” # Cancan.ro
Elena Merișoreanu face ce face și dă de necaz. Recent, artista de muzică populară a suferit un nou accident și a ajuns pe mâinile medicilor. Totul s-a întâmplat chiar înaintea unui eveniment important din viața […]
17:20
Marilu Dobrescu, primele declarații despre marele pas: „Nu mă căsătoresc doar din iubire. Nu mi-e rușine să zic asta” # Cancan.ro
Lucrurile par că merg cât se poate de bine pentru Marilu Dobrescu și iubitul său australian. Cei doi formează un cuplul de ceva timp și se pare că au planuri serioase. Recent, influencerița a vorbit […]
17:10
Neculai Stanciu, verdict fără milă! Oana Roman și Andreea Bălan, desființate la capitolul stil: „Nu ai voie să exiști în spațiu public dacă tu nu ești pusă la punct” # Cancan.ro
Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Neculai Stanciu a desemnat cele mai prost îmbrăcate vedete din România. Celebrul designer a vorbit fără filtre despre greșelile pe care majoritatea le fac și nu a avut milă. Am […]
17:00
Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori # Cancan.ro
Un oraș din România plătește salarii uriașe, iar ajutoarele sociale sunt și ele pe lista bugetului din oraș. Vezi mai jos pe ce a cheltuit primăria o sumă enormă. Chiar dacă reforma administrației locale este […]
16:30
Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în 23 de secunde! # Cancan.ro
Este weekend și este timpul să facem un scurt exercițiu pentru minte. Astăzi ne testăm abilitățile prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent cele două imagini și […]
16:10
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează! # Cancan.ro
Când vine vorba de lucruri de valoare, fie că vorbim de bijuterii, monede, ceasuri sau gadget-uri rare, Liquid Money a devenit repede un nume cunoscut în rândul pasionaților de investiții, colecționari și curioși din toată […]
16:00
În județul Teleorman există un oraș care va rămâne fără populație. Oamenii mor pe capete. Se nasc doar 4,5 copii la mia de locuitori, în timp ce peste 16.000 de persoane mor anual. Doar în […]
15:50
Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea # Cancan.ro
Atunci când vrei să faci modificări în locuință, este important să știi că nu toate lucrările necesită autorizație de construire. Legislația din România permite anumite intervenții minore, atât timp cât acestea nu afectează structura clădirii, […]
15:20
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!” # Cancan.ro
Până nu demult, întreaga lume îi invidia. Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor. Și nu doar din România. Discreția le-a învăluit dintotdeauna relația. […]
14:50
Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: „Nu te grăbi să faci pe profesorul” # Cancan.ro
Ceea ce trebuia să fie o vacanță de distracție, cu sportui de iarnă, s-a încheiat cum nu se putea mai rău pentru Andrei Stoica, fostul concurent de la Power Couple. S-a dat mare profesionist în […]
14:50
Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV # Cancan.ro
După plecarea de la PRO TV, Cătălin Măruță se bucură acum de mai mult timp alături de familie, iar schimbarea pare să fi adus un nou echilibru în viața sa. După ani întregi dedicați televiziunii, […]
14:10
Glumele îți vor însenina ziua, chiar dacă vremea de afară nu este una plăcută. Umorul reușește mereu să surprindă realitatea într-un mod amuzant. Iată un banc care te va face să zâmbești și să privești […]
14:10
Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care stau la bloc și fac această greșeală aparent banală # Cancan.ro
În România, hrănirea animalelor fără stăpân sau a porumbeilor de pe domeniul public este interzisă, chiar dacă nu există o lege națională, însă multe orașe au adoptat reglementări locale care sancționează aceste practivi. Fie că […]
14:00
Ana Morodan iubește din nou? Influencerița s-a afișat cu un tânăr care a scos-o la o cină romantică pe malul mării, în frig # Cancan.ro
Deși nu este încă clar dacă Ana Morodan se află oficial într-o relație, influencerița a atras atenția fanilor cu o serie de imagini alături de un bărbat misterios, surprinse în momente pline de tandrețe. Printre […]
14:00
I-a trimis 159.000 de mesaje după prima întâlnire! Cum s-a terminat „povestea de dragoste” care a băgat autoritățile în alertă # Cancan.ro
O femeie de 31 de ani din statul american Arizona a fost arestată după ce a trimis peste 159.000 de mesaje – unele cu amenințări violente – unui bărbat pe care îl întâlnise o singură […]
13:30
Este oficial! După ce a fost internat la o clinică din Belgia, Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a tricolorilor la meciul din Turcia, de pe 26 martie, unde echipa Națională a României […]
Acum 24 ore
13:00
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine” # Cancan.ro
Iuliana Beregoi a reacționat ferm la zvonurile recente care circulă online și care implică un incident legat de familia Danielei Costețchi. Artista dezminte cu tărie afirmațiile conform cărora obiecte funerare ar fi fost aduse în […]
12:50
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia” # Cancan.ro
Un bărbat de 41 de ani din Botoșani a fost ucis cu sânge rece de un tânăr de 24 de ani. Se pare că între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. Întreaga comunitate […]
12:50
12:20
Pe baza previziunilor astrologice pentru 2026, o perioadă puternică de șapte săptămâni, în care „visele devin realitate”, se deschide pentru anumite semne zodiacale. Impulsionate de o aliniere rară a lui Jupiter, Venus și Saturn, aceste […]
12:10
Te-ai întrebat vreodată când trebuie să folosești aceeași și când trebuie să folosești aceiași? Cele două forme nu se folosesc interschimbabil, însă există mulți români care nu știu în ce situație trebuie utilizată fiecare dintre […]
11:50
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat # Cancan.ro
Doina Andronache, în vârstă de 83 de ani, a reușit să cucerească publicul și juriul cu povestea și energia sa la Românii au Talent. Apariția sa a fost una memorabilă, iar juratul Mihai Bobonete a […]
11:20
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar # Cancan.ro
În dimineața zilei de sâmbătă, 21 februarie 2026, autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. Microbuzul a derapat din cauza condițiilor meteo – […]
