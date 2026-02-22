Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
Puțini știu că există un oraș european care deține un record greu de imaginat: are mai multe poduri decât cele mai cunoscute orașe construite pe apă. Este vorba despre Hamburg, din Germania, un loc unde apa și arhitectura se împletesc într-un mod spectaculos, iar cele peste 2.500 de poduri au deveni
Îl recunoști? A devenit unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România și are o familie superbă # Click.ro
Îl vezi zilnic la televizor, pe rețelele de socializare sau chiar îi urmărești podcastul pe canalul său de YouTube. Deși o țară întreagă îi recunoaște fața și nu se sfiește să dezvăluie amănunte din viața personală, puțini sunt cei care îl cunosc cu adevărat. Tu ți-ai dat seama cine este vedeta din
Din ruină în pensiune! Un român și soția sa originară din Polonia au transformat o casă veche de la sat într-o adevărată locuință de vis # Click.ro
În 2024, Martyna și Eduard au lăsat viața din străinătate și s-au mutat în România, hotărâți să readucă la viață o casă veche de la sat. S-au stabilit în Văleni, Piatra-Neamț, și au muncit aproape fără pauză timp de 14 luni, până când locuința ridicată în anii ’50 s-a transformat într-un spațiu prim
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei # Click.ro
Mulți oameni obișnuiesc să spele orezul înainte de a găti, în timp ce alții spun că acest pas nu este deloc necesar.
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Din păcate, deși nu mai este deloc un secret că trebuie să dormim suficient de mult, nenumărați oameni continuă să se confrunte cu problema insomniei.
Luna Roșie din 3 martie schimbă totul pentru 3 zodii. Urmează o primăvară cu noi începuturi, bani și șanse uriașe # Click.ro
Luna Roșie din 3 martie vine cu o energie rară și intensă, capabilă să răstoarne situații care păreau blocate de luni întregi. În astrologie, acest fenomen este asociat cu revelații puternice, încheieri karmice și începuturi spectaculoase.
Cu ce viteză îți pierzi permisul auto. Limitele clare de suspendare, în funcție de tipul de drum # Click.ro
Șoferii care depășesc limitele legale de viteză riscă amenzi usturătoare și, în situații mai grave, suspendarea permisului. De aceea, fiecare conducător auto trebuie să cunoască exact viteza maximă admisă pe drumurile pe care circulă.
Verdictul dur al lui Dan Negru despre Eurovision: „Promovează diversitatea sexuală și strategiile geopolitice.” Propunerea lui: „Un solist româno-moldovean” # Click.ro
Verdictul dur al lui Dan Negru despre Eurovision: „Promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice.” Propunerea lui: „Un solist româno-moldovean”
Experții spun câți bani trebuie ținuți în contul bancar: „Tratează-l ca pe un spațiu de tranzit” # Click.ro
Cei mai mulți oameni obișnuiesc să își păstreze salariile în cont și să adune banii pentru zile negre.
De pe scenă, direct în stradă. Povestea cutremurătoare a artistului român care, după 30 de ani de muzică, a pierdut tot și a ajuns într-un centru pentru oameni fără adăpost # Click.ro
Viața lui Dan Rusu pare desprinsă dintr-un scenariu dramatic. La 64 de ani, după aproape trei decenii în care a cântat ca lăutar, bărbatul a ajuns într-un centru pentru persoane fără adăpost, copleșit de datorii și pierderi cumplite. În prezent, se află la Centrul Social de Urgență pentru Recuperare
Un bucătar srilankez pregătește mâncare românească de cinci ani. Cele două preparate care îi ies cel mai bine # Click.ro
Rowan este un tânăr srilankez care lucrează ca bucătar în România de cinci ani și deja s-a familiarizat cu bucătăria tradițională din țara noastră. Într-un videoclip care a devenit rapid viral pe TikTok, el a vorbit despre cele două preparate care îi ies cel mai bine.
Rețetă clătite turcești, un desert de care te vei îndrăgosti de la prima înghițitură. Ce ingredient secret folosesc? # Click.ro
Clătitele sunt o rețetă populară în nenumărate țări, iar dacă doriți să savurați o variantă specială de clătite, puteți apela la cea din Turcia. Nu numai că este foarte ușor de făcut, dar nu are nevoie decât de un singur ingredient în plus!
Un oraș cunoscut din România riscă să dispară de pe hartă. Populația este în continuă scădere, oamenii mor pe capete # Click.ro
În județul Teleorman există un oraș care se confruntă cu o situație din ce în ce mai gravă. Numărul locuitorilor scade constant, iar în timp ce la mia de locuitori se nasc doar 4,5 copii, în același timp, peste 1.600 de persoane mor anual.
Horoscop 22 februarie. Ziua aduce un amestec de clarificări, decizii inspirate și momente în care fiecare zodie este provocată să își asculte mai atent intuiția.
Zeci de mii de pensionari din România au primit vești neașteptate! Pensiile lor au scăzut, unele chiar cu 500 de lei, după procesul denumit oficial „Mica Recalculare”. Mulți nu înțeleg cum este posibil ca, în loc să primească mai mulți bani, să li se reducă venitul lunar.
Sfârșit surprinzător pentru unul dintre cele mai elegante cupluri din România! Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Jr. s-au despărțit # Click.ro
Toată lumea îi considera unul dintre cele mai elegante cupluri din România, iar aparițiile lor împreună stârneau admirație și invidie. Însă, surpriză! Alexandru Ion Jr. și Sorana Cîrstea nu mai formează un cuplu, iar vestea a venit ca un șoc pentru fani și pentru cei care urmăreau cu interes poveste
CFR, record într-o zi de viscol: nicio cale ferată închisă, întârzieri minime. Drumurile au cedat sub zăpadă # Click.ro
Viscolul care a lovit sudul și estul țării a produs haos pe șosele, cu drumuri închise, restricții și accidente în lanț. În mod surprinzător, transportul feroviar a funcționat aproape normal, fără nicio linie închisă și cu întârzieri minime.
Un colț liniștit din Regatul Unit începe să devină vedetă în turismul european, după ce plaja sa a ajuns într-un clasament extrem de apreciat de turiști. Deși zona nu are notorietatea marilor destinații mediteraneene, a reușit să depășească plaje faimoase din Rhodos și Ibiza.
Revoltă la „Românii au talent” după ce o pensionară de 83 de ani a primit Golden Buzz: „Nu respectați talentele adevărate” # Click.ro
Scandal uriaș în mediul online după ultima ediție a emisiunii „Românii au talent”. Decizia de a acorda Golden Buzz unei concurente de 83 de ani a stârnit un val de critici, iar mulți telespectatori spun că momentul nu a avut legătură cu talentul, ci mai degrabă cu povestea de viață. Comentariile dur
Ce spune o tânără studentă din Filipine despre viața în România: „Înainte de a pleca, aveam lacrimi în ochi, eram nervoasă” # Click.ro
Povestea unei tinere din Filipine care studiază diplomația în limba română, la București, a devenit rapid virală în mediul online. Sienna Maria a vorbit despre viața din România și despre experiențele pe care le-a avut de când s-a mutat aici.
Drumul spectaculos din România despre care puțini știu! Peisajele care te lasă fără cuvinte duc spre o peșteră plină de mister # Click.ro
Ascunsă în inima munților, departe de aglomerația stațiunilor celebre, există o rută care pare desprinsă dintr-un documentar. Serpentinele, satele liniștite și pereții uriași de stâncă transformă călătoria într-o experiență memorabilă. Destinația? Impresionanta Peștera Cioclovina, un loc unde natura
Interesul științific pentru descifrarea cauzelor bolii Alzheimer și identificarea unor metode eficiente de prevenție și tratament a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul extinderii rapide a cazurilor la nivel global.
Zgomotele scoase de centrala termică pe care nu trebuie să le ignori. De ce apare huruitul # Click.ro
Pe măsură ce trece timpul, centrala termică poate începe să scoată diferite zgomote neobișnuite, care ne vor atrage imediat atenția. Și în perioada de iarnă, în care centrala va fi pornită mult mai des decât în lunile calde, aceste zgomote vor fi mai comune decât în mod obișnuit.
De milenii, omenirea a visat la nemurire, căutând metode de a opri timpul și de a depăși frica de moarte. Ce a fost mit, legendă sau filozofie, devine astăzi un obiectiv concret al științei moderne. Progresele medicinei, tehnologiei și biotehnologiei au lungit viața
Ce este, de fapt, „ciorba inteligenței” și ce beneficii are. Dr. Vlad Ciurea: „Mențin mintea limpede” # Click.ro
Tot mai mulți români sunt atenți la alimentație, iar specialiștii spun că ceea ce punem în farfurie influențează direct modul în care funcționează creierul. Un preparat tradițional, prezent în meniul multor familii, ar putea avea un rol important în menținerea memoriei, concentrării și clarității me
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi # Click.ro
Martie 2026 vine cu o energie spectaculoasă pentru Rac, care, în ultimele luni, a simțit că nimic nu mai funcționează.
Acest ceai delicios poate face minuni pentru longevitate. Nutriționiștii spun că este foarte bun și pentru sănătatea inimii # Click.ro
Ceaiul este a doua cea mai populară băutură de pe glob, după apa potabilă. Iar această popularitate nu se datorează numai gustului plăcut și divers pe care îl are, ci și numeroaselor beneficii pentru sănătate pe care le are.
Ce mare și frumoasă s-a făcut fiica lui Răzvan Simion. În ce ținută spectaculoasă a apărut Ianca la Balul Mascat Bridgerton # Click.ro
Apariție spectaculoasă la unul dintre cele mai exclusiviste evenimente din București! Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a întors toate capetele la Balul Mascat Bridgerton, alegând o ținută care a combinat misterul cu eleganța. Prezența sa nu a trecut deloc neobservată, iar imaginile din acea se
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi către începutul Postului Paștelui, o perioadă foarte importantă din punct de vedere spiritual pentru credincioșii din țara noastră.
Cât de sănătoși sunt, de fapt, cartofii congelați? Mihai Onilă: „Îi prefer!” Rețete pentru postul Paștelui: „Maioneza fără ou, din piure de cartofi!” # Click.ro
Sunt sănătoși sau nu cartofii congelați? Mihai Onilă: „Îi prefer!” Rețetele vedetelor pentru postul Paștelui: „Maioneza din cartofi!”
Furturile de pe rafturile din Grecia ajung la 400 milioane de euro. Șase din 10 familii trăiesc doar trei săptămâni pe salariu # Click.ro
Furturile din supermarketurile din Grecia au atins niveluri alarmante, estimările recente indicând pierderi între 320 și 400 de milioane de euro anual. Fenomenul este strâns legat de dificultățile financiare ale populației
Dani Oțil, afectat de o glumă făcută acum 8 ani. Câte afaceri are, de fapt, și care este cea mai mare frică a sa: „Uneori, mi se umflă urechile când văd” # Click.ro
Dani Oțil s-a deschis recent în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, vorbind fără rețineri despre momente care l-au marcat, atât în viața personală, cât și în afaceri. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit cum o glumă făcută de o rudă i-a afectat imaginea restaurantului, dar și cum f
Românii dețin mai mult aur decât americani și majoritatea europenilor. Planurile investitorilor români în 2026 # Click.ro
Aurul continuă să fie un magnet pentru investitorii români, care se clasează pe locul trei în Europa la deținerile de metal prețios. Conform unui sondaj recent, mai mult de jumătate dintre investitori au aur
12 august, ziua care atrage un număr record de turiști în Spania. Cele mai accesate regiuni pentru eclipsa totală de soare # Click.ro
În fiecare august, populația Spaniei se rearanjează. Localnicii părăsesc orașele din interior pentru coastă, restaurantele din orașele mici își trag obloanele, iar destinațiile turistice ating sezonul de vârf.
De câtă carne ai nevoie pentru 50 de perișoare. Secretul gospodinelor pentru o ciorbă delicioasă # Click.ro
Ciorba de perișoare este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare rețete din țara noastră. Și indiferent de ce variantă a acestei rețete ați pregăti, ea rămâne mereu una ușor de pregătit.
Microbuzul s-a răsturnat în afara şoselei, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, cu 16 persoane la bord.Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie pentru gestionarea rapidă a situaţiei.La faţa locului intervin echipe de descarcerare, ambulanţe şi autospeciale SMURD şi SAJ.
„A fost cumplit!” Petre Roman, detalii puțin știute despre începutul relației cu Silvia Chifiriuc # Click.ro
Poveștile de dragoste nu sunt întotdeauna simple, iar viața publică adaugă uneori presiune suplimentară. Petre Roman a ales să povestească sincer despre relația sa cu Silvia Chifiriuc, despre cum s-au cunoscut, despre momentele dificile și despre legătura puternică care i-a unit de-a lungul timpului
Secretul din hoteluri. Cum trebuie spălate prosoapele pentru a rămâne moi, pufoase și rezistente ani de zile # Click.ro
Prosoapele sunt folosite în fiecare zi, iar dacă nu suntem atenți, ele se vor deteriora rapid și vom fi nevoiți să cumpărăm unele noi. Însă, există unele metode care vor menține textura moale a prosoapelor pentru mai mult timp, iar acestea vor părea ca noi indiferent de cât de des le folosim.
Talerul puternic care a decis denumirea „leu” a banului românesc. Ar fi trebuit să se numească „roman” # Click.ro
Oare câți dintre noi știm că moneda națională nu trebuia să se numească „leu”. În secolul al XIX-lea, când statul modern român își construia instituțiile, denumirea oficială propusă era „roman” sau „românat”, un nume inspirat direct din identitatea națională.
Soluțiile naturale ce te scapă de furnici. Nu ai nevoie de insecticide scumpe și periculoase # Click.ro
Cu toții știm cât de frustrant este să observăm că în casa noastră și-au făcut apariția furnicile. De cele mai multe ori, ele apar pe neașteptate, iar chiar și dacă vom cumpăra rapid insecticid, ele pot să rămână o prezență constantă în casă.
Lovitură pentru turismul românesc! Ce a descoperit Dan Negru în Slovacia: „Ne stă în coastă la vacanțe” # Click.ro
Iarna se apropie de final în Europa, iar stațiunile montane încep să-și tragă sufletul după sezonul de vacanță al copiilor. În timp ce unele țări și-au consolidat infrastructura și imaginea turistică, România încă se confruntă cu provocări semnificative. Pentru a vedea cu ochii lui diferențele și pe
Aeroporturile din București, sub presiunea viscolului: 130.000 de tone de zăpadă îndepărtate de pe piste | VIDEO # Click.ro
Viscolul puternic care a lovit Bucureștiul de vineri seară a pus la încercare infrastructura aeroportuară a Capitalei, însă traficul aerian continuă să funcționeze. Ninsoarea abundentă și rafalele puternice au redus vizibilitatea
Iarna se întețește și paralizează sudul și estul României: viscol, drumuri închise și transport dat peste cap în țară # Click.ro
Iarna nu dă semne de retragere, ci dimpotrivă, se intensifică după ninsorile record din această săptămână, care au lovit Capitala și sudul țării. Viscolul și temperaturile în scădere accentuează disconfortul și complică circulația pe drumuri, căi ferate și în aeroporturi.
O zodie intră într-o nouă eră și va traversa cea mai bună perioadă a vieții sale din ultimii 2 ani. E invincibilă, nimic nu îi stă în cale, totul îi merge ca pe roate # Click.ro
Vești spectaculoase pentru nativii din zodia Leu. După doi ani marcați de provocări, răsturnări de situație și momente în care au fost nevoiți să își testeze limitele, Leii pășesc într-o etapă complet nouă a vieții lor. Astrele anunță un adevărat reviriment, o perioadă în care energia, curajul și am
Ce se întâmplă în corp când bei ceai de echinacea. Beneficii pentru imunitate, piele și sănătatea generală # Click.ro
Ceaiul de echinacea a câștigat popularitate în întreaga lume ca băutură naturală pentru susținerea sănătății. Fără cofeină și cu un aport scăzut de calorii, acest ceai conține antioxidanți și compuși activi care pot influența funcțiile organismului.
Rutina corectă de îngrijire a tenului. Cum aplici corect crema de față și cum alegi formula potrivită pentru lunile reci # Click.ro
Îngrijirea corectă a pielii nu începe cu produsul cel mai scump și nici cu aroma cea mai plăcută, ci cu o rutină bine înțeleasă și adaptată nevoilor reale ale tenului.
Care este fructul cultivat în sudul Italiei care are un potențial uriaș pentru inimă și metabolism. Trei beneficii importante pentru sănătate # Click.ro
Bergamota (Citrus bergamia), cunoscută și sub denumirea de „bergamot orange”, este un fruct citric cultivat în special în sudul Italiei, apreciat mai degrabă pentru compușii săi bioactivi decât pentru gust.
Ce suplimente nu ar trebui combinate niciodată. De ce este important să știi cum să asociezi vitaminele și mineralele # Click.ro
Suplimentele alimentare sunt din ce în ce mai utilizate pentru susținerea imunității, creșterea nivelului de energie sau completarea unor carențe nutriționale.
Cele trei zodii care îți fac viața frumoasă dacă le ai aproape. Sunt vesele, empatice și te înțeleg, orice ai face! # Click.ro
În astrologie, compatibilitatea dintre zodii nu se rezumă doar la relații romantice, ci include și prietenii, colaborări sau legături de familie care ne influențează profund starea de bine.
Lucrurile pe care e mai sănătos să nu le spui în relația cu partenerul. Ce recomandă psihologii pentru o relație echilibrată # Click.ro
Sinceritatea este considerată una dintre valorile fundamentale ale unei relații solide, însă puțini discută despre limitele ei. Deși transparența și comunicarea deschisă sunt esențiale pentru construirea încrederii, specialiștii în psihologia relațiilor atrag atenția că nu orice gând sau emoție treb
