Fostul premier britanic Boris Johnson: Ar trebui să trimitem trupe în Ucraina acum
SportMedia, 22 februarie 2026 01:30
Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, consideră că Marea Britanie și aliații săi ar trebui să trimită imediat trupe în Ucraina pentru a „apăsa întrerupătorul" în mintea președintelui rus Vladimir Putin. Boris Johnson a spus într-un interviu acordat BBC că trupele occidentale ar trebui desfășurate în regiuni pașnice și în roluri non-combatante. Johnson, care …
Acum o oră
01:30
Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste ca răspuns la decizia de joi a blocului de a adăuga Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste. În calitate de membră a Uniunii Europene, România …
01:30
Dacă simți că te lupți zilnic cu somnul la birou, mai ales după prânz, nu ești singur. Senzația aceea de moleșeală care apare între 13:00 și 16:00 nu ține doar de cafeaua slabă pe care poate ai băut-o de dimineață sau de faptul că ai muncit intens câteva ore bune. Are o explicație pur biologică. …
01:30
Salmonella și Campylobacter scapă de sub control: rezistența la antibiotice crește, unele tratamente deja nu mai funcționează # SportMedia
Rezistența la antibiotice în cazul unor bacterii frecvent implicate în toxiinfecții alimentare devine o problemă tot mai serioasă în Europa. Un nou raport al autorităților europene arată că, în tot mai multe cazuri, tratamentele uzuale nu mai funcționează, ceea ce limitează opțiunile pentru pacienți și complică gestionarea infecțiilor. Datele au fost publicate miercuri de Centrul …
01:30
Iubirea începe, aproape invariabil, cu o promisiune. Uneori spusă, alteori doar simțită. Promisiunea că „de data asta va fi altfel", că „ne-am găsit", că „în sfârșit cineva ne vede". Ne cunoaștem, ne descoperim, ne apropiem, emoțiile sunt intense, fricile sunt acolo, dar estompate de entuziasm. Totul pare posibil, totul pare reparabil. Și, totuși, la un …
01:30
Viitorul ne-a găsit nepregătiți. Doar un român din 4 se descurcă bine pe internet. Ce riscă ceilalți și cine i-a lăsat în urmă # SportMedia
Este normal să ne fie frică de schimbarea pe care o va aduce în viețile noastre inteligența artificială, într-o țară în care, statistic, abia un român din patru are competențe digitale de bază. Lucrurile stau și mai rău la țară. Iar în rândul vârstnicilor, situația este dramatică: abia unul din 16 poate folosi, în siguranță, …
01:30
Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, consideră că Marea Britanie și aliații săi ar trebui să trimită imediat trupe în Ucraina pentru a „apăsa întrerupătorul" în mintea președintelui rus Vladimir Putin. Boris Johnson a spus într-un interviu acordat BBC că trupele occidentale ar trebui desfășurate în regiuni pașnice și în roluri non-combatante. Johnson, care …
Acum 4 ore
23:30
Dominic Fritz este nemulțumit de viteza și profunzimea reformelor și critică Guvernul pentru haos și „comunicare execrabilă” pe taxele locale # SportMedia
Preşedintele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de profunzimea, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. Și arată și cine este „frânarul" în coaliție, acuzând PSD că face „un joc foarte interesant". Fritz a spus că este îngrijorat de declaraţiile celor care susţin că este normal ca o ţară …
23:30
Fritz cere PSD să arate sursele de finanțare pentru ajutoarele sociale: USR nu va accepta să plătească următoarea generație pentru cadourile lor # SportMedia
Dominic Fritz a afirmat că PSD, care propune acordarea de ajutoare persoanelor cu venituri mici, nu a prezentat şi sursa din care ar urma asigurate fondurile pentru ajutoarele pe care le-a propus. El a spus că nu a discutat cu oficialii PSD despre aceste ajutoare şi despre sursa din care ar putea să fie finanţate, …
23:30
Când vrea Rogobete să înceapă spargerea monopolului CNAS și ce înseamnă acest proces pentru asigurați # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că vrea să înceapă anul acesta reforma „fără precedent" prin care să spargă monopolul CNAS. Potrivit ministrului, schimbarea nu ar presupune costuri suplimentare pentru asigurați și nu ar afecta persoanele vulnerabile. „Pentru asigurat ar însemna case de asigurări de sănătate care concurează. Care oferă mai multe servicii. Care …
Acum 6 ore
21:30
CFR Cluj a câștigat cu emoții, scor 2-1, meciul cu Petrolul Ploiești și a făcut încă un pas pentru calificarea în play-off. Korenica a deschis scorul în minutul 62 cu un șut plasat, dar Paul Papp a adus egalarea în minutul 71. Totuși, ardelenii au reușit golul victoriei în minutul 81, cu un șut în …
21:30
CSM București se califică direct în sferturile de finală din Liga Campionilor la handbal feminin # SportMedia
CSM București, campioana României, s-a impus sâmbătă pe teren propriu în fața formației Ikast, scor 33-24 (15-7), și a terminat pe locul al doilea în grupa B din Liga Campionilor. În urma acestui rezultat, echipa se califică direct în sferturile de finală, alături de liderul Brest Bretagne Handball. Partidele din ultima etapă s-au disputat simultan, …
21:30
Haltere, flotări și saună la bustul gol: „Băieții duri” din trupa lui Trump își umflă mușchii și dau tonul masculinității la Casa Albă # SportMedia
Înalții oficiali din cabinetul președintelui american Donald Trump își arată forța demonstrează pe rețelele de socializare că sunt într-o formă fizică ireproșabilă. Mesajul pe care ei îl transmit este, de fapt, noul concept de masculinitate promovat de Casa Albă. După ce a criticat public în repetate rânduri soldații, generalii și amiralii „grași", numind obezitatea o …
Acum 8 ore
19:30
Apartament cu chirie de 147 de lei și garsonieră cu 46 de lei în București. Ciucu: Cine a avut pile a primit cu prioritate # SportMedia
Cele 4.050 de locuințe închiriate la prețuri modice au fost date cu ani în urmă, după standarde sociale diferite, sau unele din ele chiar și „pe pile", a declarat Ciprian Ciucu, Primarul general al Capitalei. Edilul estimează că prețurile pe care le-a propus pentru închirierea locuințelor gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) ar aduce venituri …
19:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar. „În calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxele …
19:30
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului Rapid – Dinamo, din etapa a 28-a din Superliga, de la ora 20:30. RAPID – DINAMO 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului Echipele de start: Rapid (4-3-3): Aioani – Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruțan – Dobre, Paraschiv, PetrilaRezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, …
19:30
Un român extrădat în SUA a pledat vinovat după ce a furat parolele pompierilor din Oregon # SportMedia
Un român în vârstă de 45 de ani a pledat vinovat pentru vânzarea unor parole furate care ofereau acces la rețeaua informatică a sistemului de gestionare a situațiilor de urgență din Oregon. Cătălin Dragomir, în vârstă de 45 de ani, din Constanța, a recunoscut în instanță că în 2021 a spart sistemul informatic al Departamentului …
Acum 12 ore
17:30
Universitatea Craiova a stabilit prețul pentru care este gata să se despartă de Ștefan Baiaram. Oltenii solicită în schimbul jucătorului între 7 și 9 milioane de euro plus procente dintr-un eventual transfer viitor. "Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și la Benfica, și la Porto. Jose Mourinho mi-a zis că nu …
17:30
Wall Street Journal: Zelenski le-a spus consilierilor că negocierile au eșuat și le-a cerut un plan pentru încă 3 ani de război # SportMedia
Zelenski a insistat vineri că Ucraina „cu siguranță" nu pierde războiul împotriva Rusiei, în timp ce un corespondent al cotidianului The Wall Street Journal a povestit într-un podcast că liderul ucrainean le-a spus în privat celor mai apropiați consilieri săi să facă pregătirile necesare pentru încă trei ani de conflict. Luate laolaltă, afirmațiile lui Zelenski …
17:30
Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache și Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manșe, desfășurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Tricolorii au terminat prima manșă cu al 16-lea timp (55 sec 05/100), iar au avut o manșă secundă mai bună …
15:30
Gimnasta Sabrina Voinea a fost operată de urgență pentru apendicită acută, dar starea sa este bună acum. Informația a fost făcută publică de Camelia Voinea, mama și antrenoarea sportivei, prin intermediul rețelelor sociale. „Sabrina azi noapte a fost operată de apendicită acută, acum este bine. Suntem lângă tine iubita noastră. Multumesc mult colectivului medical Floreasca, …
15:30
Timp de aproape un minut întreg, delegații la congresul Uniunii Creștin-Democrate din Stuttgart au aplaudat invitata de onoare așezată în primul rând, în timp ce bărbatul de la tribună a început să devină vizibil stânjenit. „Alături de ea…", a încercat el, dorind să-l prezinte pe următorul demnitar. Abia după ce a întrerupt aplauzele pentru a …
15:30
Medic: Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România. Risc de reapariție a poliomielitei # SportMedia
România înregistrează rate alarmant de scăzute de vaccinare, în condițiile în care o țară aflată în plin război, Ucraina, a ajuns la o acoperire vaccinală mai mare ca noi. Medicul epidemiolog Mihai Negrea, specialist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș, avertizează că situația este „neplăcută" și periculoasă, în special pentru persoanele vulnerabile care …
15:30
Cele mai bune patru echipe de Formula 1 – McLaren, Red Bull, Mercedes și Ferrari – au dominat cele două sesiuni de teste din pre-sezonul 2026 din Bahrain, cu două săptămâni înainte de primul Mare Premiu de la Melbourne, unde se va aplica un regulament tehnic complet nou, informează AFP. În ultima zi de vineri, …
15:30
Descoperă Europa în grup cu Zbor24.ro – Check-in gratuit și cele mai bune oferte la bilete de avion! # SportMedia
Când planifici o călătorie de grup pentru un festival, un eveniment sportiv sau o vacanță epică cu prietenii, găsirea biletelor de avion convenabile și organizarea logisticii poate fi o provocare majoră. Aici Zbor24.ro te ajută să transformi fiecare plan în realitate, cu check-in gratuit pentru toți membrii grupului, experți de travel care aleg cel mai …
15:30
Cât costă, de fapt, să închiriezi un apartament în 2026? Taxe, garanții și comisioane ascunse # SportMedia
Piața de chirii din România rămâne activă în 2026, însă costul real al unei mutări este adesea mai mare decât suma afișată în anunț. Pentru cei care caută chirie în București sau în alte orașe mari, diferența dintre prețul lunar și costul total inițial poate ajunge la câteva mii de euro. Dincolo de valoarea chiriei, …
15:30
În fiecare dimineață, ritualul de înfrumusețare este mai mult decât o simplă rutină – este un moment de răsfăț, încredere și energie pentru întreaga zi. Pentru multe femei, machiajul înseamnă creativitate, expresie personală și câteva clipe doar pentru ele. De aceea, o masa make-up modernă nu este doar o piesă de mobilier, ci un spațiu …
15:30
Tenorul Ștefan von Korch a primit premiul pentru Antreprenoriat Cultural derulat în stagiunea Musical Extravaganza # SportMedia
Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical
13:30
România are încă un jucător în prima ligă din Italia. Atacantul Ioan Vermeșan, în vârstă de 19 ani, a debutat pentru Verona într-un meci de Serie A. El a prins opt minute pe teren în partida pe care Verona a pierdut-o cu 0-3 contra celor de la Sassuolo. Tânărul atacant român a fost promovat la … The post Românul care rupe plasele în Italia a debutat în Serie A appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Viktor Orban, presat de Comisia Europeană să respecte acordul pentru Ucraina. Kievul are o soluție de avarie # SportMedia
Comisia Europeană a transmis că se așteaptă ca Ungaria și celelalte state membre UE să respecte acordul politic convenit de liderii europeni pe 19 decembrie 2025 și să aprobe împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei în perioada 2026–2027, a declarat purtătorul de cuvânt Balázs Ujvári. Potrivit acestuia, în cadrul reuniunii Consiliului … The post Viktor Orban, presat de Comisia Europeană să respecte acordul pentru Ucraina. Kievul are o soluție de avarie appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Climatolog: Primăvara este încă departe. E perfect normal să avem temperaturi negative și la începutul lunii martie # SportMedia
Episodul de iarnă care a adus ninsori și viscol în mai multe zone din România nu s-a încheiat, iar primăvara mai are de așteptat, avertizează profesorul de climatologie Lucian Sfîcă, de la Universitatea din Iași. Potrivit acestuia, în special sud-estul țării continuă să fie afectat de vreme severă. „Primăvara este încă departe, mai ales din … The post Climatolog: Primăvara este încă departe. E perfect normal să avem temperaturi negative și la începutul lunii martie appeared first on spotmedia.ro.
13:30
FRF a anunțat decizia finală luată de Mircea Lucescu, după problemele medicale pe care le-a avut în ultima perioadă. Printr-un comunicat de presă, FRF a transmis că Mircea Lucescu va sta pe bancă la meciul cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială, de pe 26 martie. Iată comunicatul FRF: „FRF anunță că selecționerul Mircea Lucescu … The post România are selecționer pentru meciul cu Turcia: Mircea Lucescu a luat decizia finală appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Kelemen Hunor: Bolojan are o rezistență uriașă. PSD și USR se suportă mult mai bine decât vă închipuiți. Guvernul a deschis prea multe fronturi de luptă # SportMedia
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, îl descrie pe premierul Ilie Bolojan drept un politician „extrem de rezistent la toate atacurile”, dar și „încăpățânat”, trăsătură pe care o cunoștea încă dinainte ca acesta să ajungă la București. Kelemen spune că Bolojan are „o rezistență uriașă” în fața presiunilor politice din ultima perioadă și sugerează că această tenacitate … The post Kelemen Hunor: Bolojan are o rezistență uriașă. PSD și USR se suportă mult mai bine decât vă închipuiți. Guvernul a deschis prea multe fronturi de luptă appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Un tribunal din Istanbul a dispus plasarea în arest preventiv a jurnalistului de investigații Alican Uludağ. Corespondentul DW se face vinovat de o postare critică la adresa guvernului turc. Avocații DW au contestat mandatul de arestare pronunțat de judecător la cererea procurorilor, dar instanța a invocat pericolul ca Uludağ să fugă din țară și a … The post Corespondent DW arestat în Turcia appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:30
ChatGPT a identificat semne de violență la fata care a ucis 8 oameni în Canada, dar nu a alertat autoritățile # SportMedia
Compania americană OpenAI a recunoscut că adolescenta de 18 ani care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din British Columbia, Canada, discutase anterior cu ChatGPT și arăta semne de predispoziție către acte violente. Compania, cu sediul în San Francisco, a declarat că în iunie 2025 identificase contul lui Jesse Van Rootselaar prin … The post ChatGPT a identificat semne de violență la fata care a ucis 8 oameni în Canada, dar nu a alertat autoritățile appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Naționala României poate beneficia de o revenire spectaculoasă în atac. Denis Alibec ar putea fi convocat pentru meciul cu Turcia, conform DigiSport.ro. Staff-ul echipei naționale se gândește la această variantă deoarece Denis Drăguș este suspendat, iar Louis Munteanu nu a început campionatul în SUA. Astfel, singura variantă pentru atac ar rămâne Daniel Bîrligea. Denis Alibec … The post Surpriză la naționala României: Atacantul care e gata să revină appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Toți constructorii care lucrează pe Autostrada Transilvania (A3) și-au reluat activitatea, iar lucrările se desfășoară susținut pe cele patru șantiere active, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. „Toți constructorii au reluat activitatea pe Autostrada Transilvania! Se lucrează susținut pe cele 4 șantiere dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, respectiv dintre Suplacu … The post Autostrada Transilvania: Aproape 100 km vor fi deschiși în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Avertizare de vreme severă în sud-estul țării, până duminică dimineață. Cum s-au mobilizat autoritățile de această dată # SportMedia
Ninge viscolit în Capitală pentru a doua oară în această săptămână. Vântul a suflat și cu 55 de kilometri pe oră toată noaptea. Până acum, s-a așternut mult mai puțină zăpadă față de episodul de miercuri dimineață. Totuși, cei care au fost nevoiți să iasă pe stradă au avut nevoie de mult curaj. Puțin după … The post Avertizare de vreme severă în sud-estul țării, până duminică dimineață. Cum s-au mobilizat autoritățile de această dată appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un generator electric de rezervă amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din București, la aproximativ 25 de metri de clădire, provocând o pană de curent temporară într-un corp al institutului. Pacienții nu au fost afectați, generatorul fiind doar de rezervă. „Echipaje operative ale ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea incendiului la … The post Până de curent la Spitalul Fundeni după ce un generator a luat foc appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Presă ucraineană: România dezvoltă racheta de croazieră Sahara, cu Nemesis AI și 10 kg încărcătură explozivă # SportMedia
România a făcut un pas semnificativ în domeniul dezvoltării propriilor rachete de croazieră, prin proiectul Sahara, dezvoltat de compania OVES Enterprise, cunoscută anterior pentru tehnologii digitale, dar care s-a extins recent în industria armamentului, scrie o sursă de presă ucraineană. Potrivit Defence Express, racheta Sahara, lansată în 2025, a ajuns într-un stadiu avansat de dezvoltare, … The post Presă ucraineană: România dezvoltă racheta de croazieră Sahara, cu Nemesis AI și 10 kg încărcătură explozivă appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Selecționatele Canadei și Statelor Unite vor juca finala turneului masculin de hochei pe gheață din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după victoriile obținute, vineri, în semifinale, transmit agențiile internaționale de presă. Revenirea jucătorilor din NHL în turneul olimpic înfăptuiește această ”finală de vis”. În prima semifinală, Canada a învins deținătoarea titlului olimpic, … The post Jocurile Olimpice 2026: S-a stabilit finala masculină de la hochei appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Sorana Cîrstea și-a stabilit programul după ce a fost eliminată de la Dubai. Sportiva noastră a hotărât să concureze doar la turneele de top din circuit și și-a luat o pauză până în prima săptămână din martie. Atunci, Sorana va juca în turneul de la Indian Wells, de unde are amintiri plăcute în trecut. Apoi, … The post Sorana Cîrstea și-a stabilit programul: Ce urmează pentru sportiva noastră appeared first on spotmedia.ro.
09:30
FCSB are o nouă problemă cu Syiabonga Ngezana. Medicii i-au transmis fundașului sud-african că trebuie să se opereze, dar acesta a refuzat. În schimb, Ngezana a făcut o injecție și speră să scape de problemele pe care le are la menisc. Totuși, cei de la FCSB nu sunt convinși că acest lucru va fi posibil … The post FCSB are probleme cu Ngezana: Decizia luată de fundașul sud-african appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Noul episod de iarnă nu se compară cu cel de acum câteva zile. A nins vineri noapte în sud-estul ţării şi s-a depus un strat de zăpadă de câţiva centimetri, însă se vede diferenţa între codul roşu de miercuri şi codul galben de azi. Autostrăzile nu s-au mai blocat şi nici zborurile nu au mai … The post România, în viscol – situația pe drumuri, aeroporturi și intervențiile pompierilor appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Radu Drăgușin a primit o veste excelentă după schimbarea antrenorului de la Tottenham. Presa din Marea Britanie a anunțat că noul antrenor Igor Tudor vrea să-i dea șanse în continuare lui Drăgușin. Astfel, britanicii susțin că Radu Drăgușin va fi titular în derby-ul cu Arsenal, programat duminică. Radu Drăgușin a prins trei meciuri de campionat … The post Radu Drăgușin primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Un pariu periculos pentru americani: Atacarea Iranului poate avea un efect pe care Trump nu și-l dorește # SportMedia
Președintele Donald Trump a declarat că ia în calcul lovituri militare limitate pentru a presa Iranul să semneze un nou acord nuclear, însă bombardarea țării ar putea avea efectul invers, riscând declanșarea unui nou conflict destabilizator în Orientul Mijlociu. Pentagonul a orchestrat o desfășurare masivă de forțe în regiune, care include două portavioane, avioane de … The post Un pariu periculos pentru americani: Atacarea Iranului poate avea un efect pe care Trump nu și-l dorește appeared first on spotmedia.ro.
09:30
FCSB beneficiază de întăriri într-un moment în care se agață de ultima șansă pentru a intra în play-off. Campioana îl are din nou la dispoziție pe fundașul central Mihai Popescu, iar acesta va fi în lot la meciul cu UTA Arad, de etapa următoare. „Mihai Popescu se antrenează cu echipa, face și suplimentar, iar săptămâna … The post Revenire la FCSB: E din nou apt de joc după 4 luni de pauză appeared first on spotmedia.ro.
09:30
Ziua 1459 – 300 kmp eliberați. Lovitură la fabrica de rachete. Putin întărește cenzura cu FSB # SportMedia
În ziua 1459 de război aflăm de la preşedintele Volodimir Zelenski că forțele ucrainene au eliberat aproximativ 300 kmp de teritoriu ocupat de Rusia în cadrul unei noi contraofensive în sud. Raportul vine pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA pentru ca Ucraina să retragă trupele din anumite zone controlate, ca parte a unui posibil … The post Ziua 1459 – 300 kmp eliberați. Lovitură la fabrica de rachete. Putin întărește cenzura cu FSB appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 21 si 22 februarie 2026. The post Horoscop de weekend: 21 – 22 februarie appeared first on spotmedia.ro.
07:10
Curtea Supremă a anulat tarifele impuse de președintele Donald Trump, într-o decizie importantă care ar putea schimba direcția agendei economice și de politică externă a administrației americane. Hotărârea, adoptată cu 6 voturi la 3 și susținută atât de judecători conservatori, cât și de liberali, are potențialul de a reseta relația dintre Casa Albă – care … The post CNN: Punctele esențiale ale deciziei care anulează tarifele lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
02:30
Devine prea cald pentru băutura preferată a planetei. Ce se întâmplă în țările cultivatoare de cafea # SportMedia
Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor în principalele regiuni cultivatoare de cafea, punând în pericol producția globală și principala sursă de venit pentru milioane de fermieri. O analiză recentă arată că valurile de căldură tot mai frecvente afectează dezvoltarea plantelor de cafea, reducând recoltele și crescând vulnerabilitatea acestora la boli. În Etiopia, locul de origine al … The post Devine prea cald pentru băutura preferată a planetei. Ce se întâmplă în țările cultivatoare de cafea appeared first on spotmedia.ro.
