Cum afectează decizia Curţii Supreme compania Apple şi factura sa de tarife de 3,3 miliarde de dolari
News.ro, 22 februarie 2026 06:40
Apple a plătit tarife vamale de aproximativ 1 miliard de dolari pe trimestru de la introducerea acestora anul trecut, însă suma ar putea începe să scadă după decizia Curţii Supreme a SUA, care a anulat vineri o parte importantă a agendei tarifare promovate de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
• • •
Acum 30 minute
06:40
Apple a plătit tarife vamale de aproximativ 1 miliard de dolari pe trimestru de la introducerea acestora anul trecut, însă suma ar putea începe să scadă după decizia Curţii Supreme a SUA, care a anulat vineri o parte importantă a agendei tarifare promovate de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
Acum o oră
06:20
Venezuela a primit peste 1.550 de cereri în temeiul noii legi privind amnistia, a declarat, sâmbătă, preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, la televiziunea de stat, informează Reuters.
06:10
Jocurile Olimpice de iarnă ajung la final. „Frumuseţea în acţiune” - Ceremonia de închidere are loc la Verona # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii.Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.
06:10
Trei ingineri din Silicon Valley, acuzaţi că au furat secrete comerciale de la Google şi le-au trimis în Iran # News.ro
Un juriu federal a inculpat trei ingineri din Silicon Valley sub acuzaţia de furt de secrete comerciale de la Google şi alte companii tehnologice, după ce au transferat date sensibile către Iran, au anunţat joi procurorii americani, citaţi de Reuters.
Acum 2 ore
05:50
JPMorgan recunoaşte că a închis conturile lui Trump după atacul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021 # News.ro
JPMorgan Chase i-a informat pe preşedintele Donald Trump şi pe conducătorii companiei sale din domeniul ospitalităţii, în februarie 2021, că le va închide conturile la bancă, potrivit unor documente noi publicate vineri, ca parte a unui proces de 5 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva băncii şi a directorului executiv Jamie Dimon, relatează Reuters.
05:40
Mai multe explozii au fost raportate în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, autorităţile avertizând că rachete balistice se îndreaptă spre oraş.
05:20
Pakistanul a anunţat, duminică dimineaţă, că a lovit şapte ţinte la graniţa cu Afganistanul, ca răspuns la atentatele sinucigaşe comise pe teritoriul său de grupuri armate susţinute, potrivit acestuia, de Kabul, dintre care unul a vizat o moschee din Islamabad, relatează AFP.
05:00
Giganţii tehnologici angajează sute de miliarde pentru AI-ul indian, pe măsură ce India îşi accelerează ambiţia de superputere tehnologică # News.ro
Marile companii de tehnologie au promis investiţii de ordinul sutelor de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenţei artificiale în India, pe fondul unui summit major care a reunit lideri mondiali şi directori din industria AI, relatează CNBC.
Acum 6 ore
01:00
Misiunea astronauţilor NASA în jurul Lunii, amânată din cauza unor întreruperi ale fluxului de heliu necesar operaţiunilor de lansare # News.ro
NASA a anunţat că data de 6 martie, stabilită pentru lansarea mult aşteptatei sale misiuni în jurul Lunii, „nu mai este luată în considerare”, după ce a identificat mai multe probleme de ultim moment în timpul verificărilor de rutină, care ar fi împiedicat decolarea, informează BBC.
Acum 8 ore
00:10
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Newcastle United, în etapa a 27-a din Premier League.
00:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-2, de formaţia catalană Espanyol Barcelona, în etapa a 25-a din La Liga.
21 februarie 2026
23:50
Meciul Rapid-Dinamo: Costel Gâlcă – Era important pentru noi să câştigăm! Am putut să-i surprindem şi am avut realizări # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, s-a declarat bucuros de realizările jucătorilor nou transferaţi în Giuleşti şi a precizat, sâmbătă seară, că este interesat de rezultat şi de eficienţă.
23:50
Echipa feminină U14 a României a obţinut o performanţă de referinţă pentru tenisul românesc, câştigând titlul la Campionatul European Indoor – Winter Cup, în urma victoriei cu 2-1 în finala disputată împotriva Ucrainei.
23:50
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, s-a declarat sâmbătă seară dezamăgit de rezultatul meciului cu Rapid, scor 1-2. Croatul simte că Dinamo putea mai mult.
23:50
Opţiunile lui Trump în privinţa Iranului: de la o îmbogăţire „simbolică” a uraniului până la eliminarea lui Khamenei - Axios # News.ro
Administraţia Trump este pregătită să ia în considerare o propunere care ar permite Iranului o îmbogăţire „simbolică” a uraniului, dacă aceasta nu ar lăsa nicio posibilă cale către obţinerea unei bombe, a declarat pentru Axios un oficial american de rang înalt. În acelaşi timp, însă, lui Trump i-au fost prezentate opţiuni militare care presupun vizarea directă a liderului suprem.
23:40
Emiratele Arabe Unite au dejucat atacuri cibernetice care vizau infrastructura digitală şi sectoarele vitale # News.ro
Emiratele Arabe Unite au dejucat atacuri cibernetice organizate care vizau infrastructura digitală şi sectoarele vitale ale ţării, a anunţat sâmbătă agenţia de ştiri oficială, potrivit Reuters.
23:30
Peste 100 de cercetători cer restricţii pentru datele biologice sensibile, de teamă că AI ar putea fi folosită pentru a crea virusuri periculoase # News.ro
Accesul deschis la date ştiinţifice (open data) a accelerat cercetarea biomedicală în ultimele decenii. Totuşi, odată cu dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale (AI), un grup de cercetători avertizează că anumite seturi de date biologice ar putea fi utilizate abuziv şi cer reguli mai clare pentru protejarea informaţiilor sensibile.
23:20
Atenţionare de călătorie emisă de MAE - Condiţii grele de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 22-23 februarie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a enis o atenţionare de călătorie vizând condiţii grele de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 22-23 februarie, din cauza ninsorii abundente şi a numărului mare de maşini de mare tonaj.
23:00
Legenda americană a muzicii salsa Willie Colon, trombonist, vocalist şi compozitor deschizător de drumuri, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat, potrivit Reuters.
23:00
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Heerenveen, în etapa a 24-a din Eredivisie.
Acum 12 ore
22:40
Prezenţa preşedintelui FIFA la reuniunea Consiliului pentru Pace nu încalcă neutralitatea politică, declară CIO # News.ro
Prezenţa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace din această săptămână, alături de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi de alţi şefi de stat, nu încalcă niciuna dintre regulile Cartei Olimpice privind neutralitatea politică, a anunţat sâmbetă Comitetul Internaţional Olimpic, potrivit Reuters.
22:40
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Superligă.
22:40
Echipa Corona Braşov a încheiat sâmbătă, pe teren propriu, participarea în grupa D a European League, cu o victorie în faţa ultimei clasate, Zaglebie Lubin, scor 33-30 (18-14). Corona ratase anterior calificarea în sferturile competiţiei.
22:20
Un accident rutier în care au fost implicate un autobuz şi un autoturism s-a produs sâmbătă după amiază, în Ploieşti. O femeie, pasageră în autobuz, a fost rănită, fiind dusă la spital.
22:10
Jucătoarea americană Jessica Pegula s-a impus sâmbătă în finala turneului WTA 100 Dubai Duty Free Tennis Championships, învingând-o pe ucraineana Elina Svitolina.
22:10
Liderul mondial ATP, Carlos Alcaraz a cucerit sâmbătă laurii turneului ATP 500 Qatar Open, la Doha, după o finală cu francezul Arthur Fils.
22:00
Sindicatul naţional al poliţiştilor şi al personalului contractual, scrisoare deschisă către Guvern: Apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională, în pericol! # News.ro
Conducerea Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, cea mai mare organizaţie sindicală din familia ocupaţională Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, a transmis sâmbătă o scrisoare adresată premierului României şi miniştrilor Afacerilor Interne şi Apărării Naţionale, în care atrage atenţia că apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională sunt în pericol. Sindicatul acuză că legea pensiilor militare de stat a făcut deja obiectul modificărilor, chiar ,,pe minus”, prin jalonul din PNRR iar Parlamentul a mimat actualizarea pensiilor militare de stat, proiectul normativ L 559/2024 fiind respins, în final, de CCR, ca neconstituţional. Sindicatul ameninţă cu declanşarea de ample manifestări de protest
22:00
Dominic Fritz reclamă „haos comunicaţional şi administrativ” şi o „comunicare execrabilă” a Guvernului pe tema taxelor locale / Ce spune despre eventuale reduceri ale impozitelor locale # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că, în ceea ce priveşte majorarea taxelor locale, comunicarea autorităţilor centrale a fost „execrabilă”. El spune că este de acord cu reducerea unor taxe, cum ar fi cele plătite de persoanele cu dizabilităţi, însă anunţă că, chiar dacă se va reveni asupra cuantumului impozitelor locale, acestea nu vor scădea semnificativ şi nu vor face ca cetăţenii să aibă „o mare iubire pentru acest guvern”.
22:00
Dominic Fritz, încrezător că Nicuşor Dan va promulga legea bugetului: Preşedintele nu este un şantajist. Nu cred că e stilul lui să se joace cu scenarii talibaniste # News.ro
Dominic Fritz, liderul USR, se arată încrezător că Nicuşor Dan va promulga legea bugetului de stat, el spunând că „preşedintele nu este un şantajist” şi că nu este „stilul lui să se joace cu scenarii talibaniste”. Fritz a refuzat să comenteze ipoteza în care PSD să nu vrea s voteze în Parlament legea bugetului, oficialul USR argumentând că nu îşi „pierde somnul pe ameninţările PSD-ului”.
22:00
Arbitrii Istvan Kovacs şi George Cătălin Roman vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 28-a a Superligii.
21:40
Berlinale 2026 - „Yellow Letters” de İlker Çatak a câştigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film/ Două filme româneşti premiate/ Palmaresul ediţiei/ VIDEO # News.ro
21:40
Rogobete: Cine răspunde pentru copiii morţi de rujeolă, nevaccinaţi? Pe reţelele de socializare circulă tot felul de videoclipuri, cu tot felul de pseudo-politicieni care îşi dau cu părerea despre vaccinare şi nu sunt traşi la răspundere # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se întreabă cine răspunde pentru copiii morţi de rujeolă, nevaccinaţi, el arătând că pe reţelele de socializare circulă tot felul de videoclipuri, cu tot felul de pseudo-politicieni care îşi dau cu părerea despre vaccinare şi nu sunt traşi la răspundere. Potrivit ministrului, dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare completă, astfel încât oamenii să înţeleagă că aceste vaccinuri se folosesc de 30-40 de ani, că au salvat milioane şi milioane de oameni şi că au beneficii.
21:40
Echipa spaniolă Osasuna a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Real Madrid, în etapa a 25-a din La Liga.
21:30
Dominic Fritz: Aş propune un moratoriu asumat, un pact între partidele politice că nu vom creşte taxele nici anul acesta, nici anul viitor # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că USR se va împotrivit oricărei noi creşteri de taxe, el avansând ideea unui pact asumat de partidele politice potrivit căruia nici în acest an şi nici în 2027 nu vor avea loc majorări de taxe.
21:30
Melania Trump a donat Muzeului Naţional de Istorie Americană rochia purtată la balul prilejuit de învestirea soţului său, Donald Trump - VIDEO # News.ro
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a donat rochia albă cu detalii negre purtată la balul prilejuit de învestirea soţului său, Donald Trump, în 2025, Muzeului Naţional de Istorie Americană al Institutului Smithsonian.
21:30
Ministrul Sănătăţii, după ce un alt medic a fost agresat în spital: Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele care asigură paza, pentru a stabili reguli clare şi proceduri # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie, în urma unui nou caz de medic agresat în spital, în judeţul Maramureş, după ce în cursul săptămânii un alt caz a avut loc la Târgu Jiu.
21:30
Berlinale 2026 - „Yellow Letters” de İlker Çatak a câştigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film/ Două filme româneşti premiate/ Palmaresul ediţiei # News.ro
Drama „Yellow Letters” a regizorul germano-turc Ilker Çatak a câştigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul de Film de la Berlin. Cineastul germano-turc a acceptat marele premiu din partea preşedintelui juriului, Wim Wenders. "Atlasul Universului", de Paul Negoescu, a primit sâmbătă Menţiunea Specială a Juriului internaţional al Berlinale Generation Kplus, secţiunea competitivă dedicată filmelor pentru copii, iar “De capul nostru/ On Our Own”, de Tudor Cristian Jurgiu, a fost recompensat cu C.I.C.A.E. Art Cinema Award.
21:30
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lecce, în etapa a 26-a din Serie A.
21:20
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - IGSU: Circulaţia, oprită pe două tronsoane de drumuri naţionale şi 20 tronsoane pe drumuri judeţene din 6 judeţe, din cauza zăpezii depuse pe carosabil / Un autovehicul cu 4 persoane, blocat în judeţul Călăraşi # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă, sâmbătă, că la ora 19.30 nu sunt semnalate persoane blocate sau urgenţe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza condiţiilor meteo. Circulaţia este oprită pe două tronsoane din 2 drumuri naţionale şi 20 tronsoane pe 20 drumuri judeţene din 6 judeţe, din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi a viscolului puternic. De asemenea, un autovehicul cu 4 persoane este blocat din cauza zăpezii, în judeţul Călăraşi.
21:20
Fritz: Unde USR nu va fi de acord este, să spunem, trecem în caiet şi să plătească următoarea generaţie pentru cadourile PSD-ului anul acesta. Asta nu este posibil # News.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, afirmă că PSD, care propune acordarea de ajutoare persoanelor cu venituri mici, nu a prezentat şi sursa din care ar urma asigurate fondurile pentru ajutoarele pe care le-a propus. Fritz subliniază că „linia roşie” pentru USR o reprezintă este ideea de amlăsa generaţiilor următoare să plătească „cheful de azi”.
21:10
SUA: Un agent DHS a ucis un cetăţean american în martie 2025, arată documente / Pare să fie primul caz cunoscut de cetăţean american ucis în timpul campaniei administraţiei Trump de represiune a imigraţiei # News.ro
Un agent federal de imigrări a împuşcat mortal un cetăţean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administraţia Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota, care a dus la moartea prin împuşcare a lui Renee Good şi Alex Pretti, potrivit documentelor publicate săptămâna aceasta, relatează Reuters.
21:10
Dominic Fritz: Eu nu sunt mulţumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor pe care le facem # News.ro
Preşeditele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de „profunzimea”, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. El susţine că este „îngrijorat” de declaraţiile celor care susţin că este normal ca o ţară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente.
20:50
Ministrul Sănătăţii, despre fenomenul medicilor care în timpul programului la stat profesează la privat: Încerc să pun o oarecare presiune pe sistem, e evident că nu funcţionează doar cu vorba bună. Voi declanşa un control naţional destul de extins # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre fenomenul medicilor care în timpul programului la stat profesează la privat că încearcă să pună o oarecare presiune pe sistem, dar e evident că nu funcţionează doar cu vorba bună astfel că va declanşa un control naţional destul de extins.
20:40
Dosarul pregătirii asasinatelor în Ucraina: Cinci persoane, reţinute în R. Moldova. Patru au fost plasate în arest preventiv # News.ro
Cinci persoane au fost reţinute în R. Moldova, în dosarul pregătirii unor asasinate în Ucraina. Pe 20 februarie, trei dintre cele patru persoane reţinute în Republica Moldova iniţial au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. În seara aceleiaşi zile, celei de-a patra persoane i-a fost aplicată o măsură neprivativă de libertate, obligaţia de a nu părăsi Republica Moldova pentru 60 de zile. Sâmbătă, abcheatorii au anunţat plasarea îm arest preventiv a celei de a cincia persoane reţinute iniţial.
20:40
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu Ikast şi se califică direct în sferturile Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Ikast, scor 33-24 (15-7), şi încheie pe locul 2 în grupa B din Liga Campionilor, astfel că se califică direct în sferturile de finală, alături de liderul Brest Bretagne Handball. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al campioanei României.
20:30
Diana Buzoianu: Ne uităm foarte atent în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare la nivelul Apelor Române, unde conducerea a decis să scoată toate criteriile de performanţă din fişa de post a directorilor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că se uită foarte atent în această perioadă pentru a seta nişte criterii de performanţă mult mai clare la nivelul Apelor Române, de exemplu, unde conducerea a decis să scoată toate criteriile de performanţă din fişa de post a directorilor. Ea a mai arătat că e nevoie de o reformă reală în instituţii, iar partea aceasta de reducere de cheltuieli de personal poate să fie o şansă reală pentru aceste instituţii, în sfârşit, să fie analizată performanţa funcţionarilor publici şi acolo unde este nevoie să fie făcute şi tăieri.
20:20
Handbal masculin: HC Buzău, victorie cu RK Konjuh Zivinice şi se califică în sferturile European Cup # News.ro
Echipa HC Buzău a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice, scor 37-23 (18-8), în manşa retur din optimile European Cup şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
20:10
Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Superligă, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.
20:00
Studenţii au organizat proteste la mai multe universităţi iraniene la începutul unui nou semestru, sâmbătă, unii dintre ei intrând în conflict cu grupuri pro-guvernamentale, potrivit agenţiilor de ştiri locale şi postărilor de pe reţelele de socializare.
19:40
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Betis Sevilla. Assistul de la golul oaspeţilor a fost al lui Andrei Raţiu.
