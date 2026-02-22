Pakistanul anunţă că a lovit şapte tabere „teroriste” la graniţa cu Afganistanul

21:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se întreabă cine răspunde pentru copiii morţi de rujeolă, nevaccinaţi, el arătând că pe reţelele de socializare circulă tot felul de videoclipuri, cu tot felul de pseudo-politicieni care îşi dau cu părerea despre vaccinare şi nu sunt traşi la răspundere. Potrivit ministrului, dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare completă, astfel încât oamenii să înţeleagă că aceste vaccinuri se folosesc de 30-40 de ani, că au salvat milioane şi milioane de oameni şi că au beneficii.