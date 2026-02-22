S-a trezit Rapid! Dinamo și-a etalat slăbiciunile
Sport.ro, 22 februarie 2026 08:10
Caramavrov analizează victoria echipei lui Gâlcă, venită pe fondul unui joc modest al adversarei. Rapid - Dinamo 2-1.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
08:20
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.
Acum 15 minute
08:10
Abia întors de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde a încurajat-o pe partenera sa, Jutta Leerdam, patinatoare olandeză dublu medaliată, Jake Paul a fost operat din nou la maxilar, la Miami, la două luni după meciul său de box împotriva lui Anthony Joshua.
08:10
Caramavrov analizează victoria echipei lui Gâlcă, venită pe fondul unui joc modest al adversarei. Rapid - Dinamo 2-1.
Acum 30 minute
08:00
Prinde-l dacă poți: „pasăre măiastră”, Alcaraz, în zbor grațios: a câștigat o avere la Doha după o minge de meci uluitoare, în finala de la Doha # Sport.ro
Carlos Alcaraz a ieșit campion al turneului ATP 500 de la Doha, după o finală în care a cedat doar trei game-uri.
Acum 12 ore
00:20
Fotbalistul de 27 de ani e în fața unui meci de totul sau nimic, în Qatar Stars League.
00:00
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga.
00:00
A intrat în direct după Rapid - Dinamo 2-1 și a spus unde s-a făcut diferența: „Aduc încredere” # Sport.ro
Victor Angelescu a fost mulțumit de ce a văzut în derby-ul cu Dinamo.
21 februarie 2026
23:50
”Câinii” rămân pe locul 2 în Superligă după 1-2 cu giuleștenii.
23:50
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reacționat după victoria din derby (2-1) cu privire la postarea controversată a dinamoviștilor.
23:40
Costel Gâlcă a vorbit despre realizările din derby-ul cu Dinamo ale jucătorilor veniți în această iarnă.
23:40
Kopic, un car de nervi după Rapid – Dinamo: „Sunt frustrat, pentru că am mai pățit asta!“ # Sport.ro
Antrenorul roș-albilor a digerat cu greu înfrângerea suferită pe Arena Națională.
23:30
Reacția lui Andrei Borza după derby-ul Rapid - Dinamo 2-1: „Când te lovește un bulgăre cu gheață este foarte dureros”.
23:20
Cătălin Cîrjan, declarație războinică după Rapid - Dinamo 2-1: „O să îi batem de două ori” # Sport.ro
Cătălin Cîrjan nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume după înfrângerea cu Rapid.
23:10
Buzăul, minunat și în Europa! Victorie uriașă și calificare istorică în sferturile de finală # Sport.ro
Sezon excelent pentru echipa de handbal masculin ACS HC Buzău 2012.
23:10
Mărginean, nemulțumit de cum a judecat arbitrul faza controversată din derby: „Dacă era mai tare pe picioare, nu cădea” # Sport.ro
Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Dinamo, în etapa a 28-a din Superligă. Golurile au fost marcate de către Borza (30') și Paraschiv (34') pentru învingători, respectiv Opruț (90+5') pentru învinși.
23:10
Marian Aioani, asaltat cu bulgări de fanii lui Dinamo: „Am simțit că m-a lovit ceva foarte puternic” # Sport.ro
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga, însă partida de pe Arena Națională a fost marcată și de un incident regretabil petrecut în repriza secundă.
23:00
Dinamo București a pierdut din nou derby-ul cu Rapid București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga, și rămâne fără succes în fața rivalei de peste zece ani.
22:50
Real Madrid a pierdut puncte prețioase pe terenul lui Osasuna.
22:50
Rapid București a câștigat derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga, pe un teren afectat serios de ninsoare.
22:30
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului Ploiești, și-a exprimat dezamăgirea la finalul partidei pierdute de echipa sa, 1-2, în deplasare cu CFR Cluj.
22:20
Incredibil! Așa arată tribunele Arenei Naționale la Rapid - Dinamo: cum a fost curățată zăpada # Sport.ro
Tribunele Arenei Naționale sunt acoperite de zăpadă după ninsoare abundentă din București.
22:20
Inter Milano continuă seria rezultatelor pozitive din Serie A, după victoria cu 2-0 pe terenul lui US Lecce, în etapa a 26-a.
22:00
Pancu a anunțat următorul tun financiar, la CFR: „Va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu” # Sport.ro
Reacția lui Daniel Pancu de la finalul partidei CFR Cluj - Petrolul Ploiești 2-1.
22:00
Echipa antrenată de tehnicianul român a mai bifat o victorie în cursa spre titlu.
22:00
Inter Milano continuă parcursul excelent din Serie A și s-a impus cu 2-0 pe terenul lui US Lecce, în etapa a 26-a.
21:50
Când Pancu a preluat formația din Gruia, clujenii erau la pământ, aproape de retrogradare. Astăzi, clasamentul e de pus în ramă pentru ei.
21:50
Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită # Sport.ro
PSV Eindhoven a obținut o nouă victorie importantă în Eredivisie, scor 3-1, pe teren propriu, cu SC Heerenveen, în etapa a 24-a.
21:30
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:30
Rapid - Dinamo se joacă acum. Derby-ul este transmis în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.
21:30
Lorenzo Biliboc a marcat un gol de trei puncte în duelul cu Petrolul.
21:20
Florin Prunea a vorbit despre scandalul dinaintea derby-ului Rapid - Dinamo.
21:20
Partida se desfășoară în aceste momente și este transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:10
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
21:00
CSM București, ce performanță în Champions League! S-a calificat direct în sferturile de finală # Sport.ro
Campioana României continuă excelentul parcurs continental.
20:20
CFR Cluj s-a impus în fața Petrolului.
20:20
Bavarezii zburdă în Bundesliga.
20:20
Printre cei mai slabi! Nota primită de Umit Akdag după ce a provocat un penalty și echipa sa a pierdut meciul # Sport.ro
Umit Akdag a gafat decisiv în partida din campionat dintre Alanyaspor și Basaksehir.
20:10
Federația Română de Tenis a transmis un mesaj special după performanța obținută în finala cu Ucraina.
20:00
Sportivul olandez Jorrit Bergsma a câştigat medalia de aur în proba masculină cu start grupat din concursul de patinaj viteză, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, transmite Reuters.
19:30
Juventus, o catastrofă: rezultat-bombă în Serie A, iar criza torinezilor atinge cote incredibile # Sport.ro
Cândva, o forță în Italia, „Bătrâna Doamnă“ a devenit acum ciuca bătăilor. În toate competițiile!
19:30
Momente dramatice la Lecce – Inter.
Acum 24 ore
19:20
Succes mult așteptat sub Podul Grant.
19:10
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!” # Sport.ro
Cristi Tănase a numit cea mai în formă echipă din Superliga.
19:00
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano # Sport.ro
Andrei Rațiu se află la a doua etapă consecutivă în campionatul Spaniei în care își trece în cont o pasă decisivă.
18:50
La 54 de ani, tehnicianul român traversează cel mai slab mandat pe care l-a avut, de când și-a început cariera pe banca tehnică, acum mai bine de 20 de ani.
18:30
Premieră în divizia secundă a fotbalului din țara noastră.
18:20
Igor Tudor este noul antrenor al lui Radu Drăgușin, după ce Thomas Frank a fost demis de oficialii lui Tottenham.
18:20
Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici” # Sport.ro
Veste surprinzătoare în lumea sportului românesc.
18:10
Rivala care i-a provocat cea mai mare suferință Alexandrei Anghel! Campioana română vrea revanșa în fața altei luptătoare # Sport.ro
Alexandra Anghel (28 de ani), campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, a acordat un amplu interviu în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:00
Lotul naționalei României pentru EHF Euro Cup! Meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena # Sport.ro
Reprezentativa tricoloră feminină este calificată la EURO 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.