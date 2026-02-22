Gestul simbolic care a precedat despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr., după cinci ani

08:20

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.