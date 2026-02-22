Verdictul lui Cristi Balaj. A fost anulat corect golul dinamoviștilor cu Rapid? “Până la urmă…”

15:10

Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache şi Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manşe, desfăşurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Tricolorii au terminat prima manşă cu al 16-lea timp (55 sec 05/100), iar au avut o manşă secundă mai bună (al 13-lea timp, 55 sec 12/100), timpul lor cumulat fiind de