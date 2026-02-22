Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani

19:40

Un video făcut cu inteligenţa articială îl arată pe Donald Trump jonglând cu Cristiano Ronaldo. El a fost postat chiar pe contul de TikTok al preşedintelui SUA, care are şi un mesaj pentru starul portughez. Trump îi trasmite lui Cristiano Ronaldo că este cel mai mare din istorie și că îl așteaptă cât mai repede