Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani
Antena Sport, 22 februarie 2026 09:40
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani. Medicul legist din comitatul Floyd, Matthew Tomlin, nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanţele morţii lui Moore, dar a spus că nu există niciun pericol pentru […] The post Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
10:00
Anastasia Soare, considerată cea mai bogată româncă din lume, face o nouă mișcare importantă în industria frumuseții. Antreprenoarea cu o avere estimată la 800 de milioane de dolari a anunțat un parteneriat cu Antonela Roccuzzo, soția legendarului fotbalist Lionel Messi. Astfel, Antonela devine noul ambasador al brandului fondat de românca stabilită în Statele Unite la […] The post Românca cu o avere de 800 de milioane de euro, afacere cu soția lui Leo Messi appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:40
Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE. Alcaraz a obţinut astfel primul său titlu în capitala Qatarului după o finală care a durat doar 50 de minute […] The post Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei appeared first on Antena Sport.
09:40
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani. Medicul legist din comitatul Floyd, Matthew Tomlin, nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanţele morţii lui Moore, dar a spus că nu există niciun pericol pentru […] The post Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:30
FCSB are şanse din ce în ce mai mici la accederea în play-off, chiar şi în scenariul în care echipa lui Charalambous şi Pintilii ar câştiga cele trei etape rămase de disputat, cu Metaloglobus, UTA şi U Cluj. Victor Angelescu a fost întrebat despre şansele rivalei de a ajunge în primele 6 la finalul sezonului […] The post “Mai are şanse FCSB la play-off?” Răspunsul dat de Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
09:20
Cristiano Ronaldo a dat o “dublă” în Arabia Saudită și a anunțat unde va juca: “Eu aparțin…” # Antena Sport
Al-Nassr a obținut o victorie categorică în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite, impunându-se cu 4-0 în fața formației Al-Hazem. Succesul îi propulsează pe „galbeni” pe primul loc în clasament, cu 55 de puncte, la o distanță de un punct față de rivalii de la Al-Hilal. Cristiano Ronaldo a fost din nou omul decisiv […] The post Cristiano Ronaldo a dat o “dublă” în Arabia Saudită și a anunțat unde va juca: “Eu aparțin…” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:00
Rapid a obţinut o victorie uriaşă în derby-ul cu Dinamo, 2-1, şi a egalat la puncte rivala, pe podiumul Ligii 1. Costel Gâlcă a câştigat astfel duelul tactic cu Zeljko Kopic. Chiar şi aşa, antrenorul Rapidului a ales încă o dată o tactică prin care a sacrificat spectacolul. I-a lăsat mingea adversarului şi a punctat […] The post Rapid a bătut-o pe Dinamo, dar nu a mai păţit aşa ceva de la revenirea în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
08:50
Postul public italian RAI a fost nevoit să-şi ceară scuze comunităţii evreieşti, sâmbătă, după ce o remarcă făcută în afara emisiei, în care se sfătuiau producătorii să „evite” echipa israeliană, a fost difuzată înainte de transmisiunea probei de bob de patru persoane de la Jocurile Olimpice de iarnă, informează Reuters. Şeful diviziei sportive a RAI […] The post Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026 appeared first on Antena Sport.
08:50
PSV Eindhoven a obținut o victorie importantă în etapa a 24-a din Eredivisie, impunându-se cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la SC Heerenveen. Într-un meci controlat în mare parte de gazde, Dennis Man a avut o prestație solidă și s-a remarcat prin implicarea constantă. Internaționalul român a fost activ încă din primele […] The post Nota primită de Dennis Man pentru evoluția cu Heerenveen appeared first on Antena Sport.
08:30
Verdictul lui Cristi Balaj. A fost anulat corect golul dinamoviștilor cu Rapid? “Până la urmă…” # Antena Sport
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de o fază controversată încă din minutul 15, când Alberto Soro a reușit să înscrie pentru „câini”. Spaniolul l-a învins pe Marian Aioani după o centrare a lui Alex Musi, iar dinamoviștii au crezut că au deschis scorul. Bucuria lor a fost însă de scurtă durată, deoarece […] The post Verdictul lui Cristi Balaj. A fost anulat corect golul dinamoviștilor cu Rapid? “Până la urmă…” appeared first on Antena Sport.
08:30
Cristi Chivu, reacţie categorică după scenele dure din Lecce – Inter 0-2: “E un capitol încheiat” # Antena Sport
Alessandro Bastoni a fost huiduit constant în timpul meciului dintre Lecce şi Inter, 0-2, după ce a provocat printr-o simulare eliminarea lui Kalulu, în Derby d`Italia, cu o săptămână în urmă. Efectele acelui episod nu au dispărut încă, fanii fotbalului italian fiind deranjaţi mai ales de bucuria fundaşului după ce a provocat o eliminare, printr-o […] The post Cristi Chivu, reacţie categorică după scenele dure din Lecce – Inter 0-2: “E un capitol încheiat” appeared first on Antena Sport.
08:20
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul # Antena Sport
FCSB avea şanse de 93% să prindă play-off-ul cu trei victorii în ultimele trei etape, numai că rezultatele înregistrate în etapa a 28-a nu ajută deloc echipa lui Gigi Becali. Mai precis, victoriile obţinute de CFR Cluj, 2-1 cu Petrolul, şi de U Cluj, 3-1 în deplasare cu Botoşani, au complicat foarte mult situaţia în […] The post Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul appeared first on Antena Sport.
08:10
Cel mai bun timp al celor două sesiuni din Bahrain (11-13, respectiv 18-20 februarie) a fost realizat vineri de către Leclerc: 1:31.992. Timpul cel mai bun realizat în 2022 în testele pre-sezon din Bahrain a fost al lui Max Verstappen: 1:31.720. Deși limitarea vitezelor prin eliminarea efectului de sol a fost una dintre țintele propuse […] The post Ce au arătat ultimele teste din Bahrain? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:50
Victor Angelescu, replică la videoul cu câinele care adulmecă o pană: “Nu au avut cea mai bună strategie” # Antena Sport
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Liga 1. Întrebat despre videoul cu câinele care adulmeca o pană, postat de Dinamo, Victor Angelescu a catalogat decizia luată de oficialii din Ştefan cel Mare drept o strategie neinspirată. “Nu vreau să comentez, nu […] The post Victor Angelescu, replică la videoul cu câinele care adulmecă o pană: “Nu au avut cea mai bună strategie” appeared first on Antena Sport.
23:20
Marian Aioani nu a fost recuperat 100% pentru Rapid – Dinamo: “Trebuia să riscăm”. Ce a spus despre bulgărele de zăpadă # Antena Sport
Marian Aioani a recunoscut la finalul meciului dintre Rapid şi Dinamo, câştigat de giuleşteni cu 2-1, că nu a fost recuperat total pentru această partidă. Accidentat în meciul de la Ovidiu, cu Farul Constanţa. În condiţiile în care şi Dejan Iliev a avut probleme la antrenamente, fiind lovit la clavicuă, Marian Aioani a simţit că […] The post Marian Aioani nu a fost recuperat 100% pentru Rapid – Dinamo: “Trebuia să riscăm”. Ce a spus despre bulgărele de zăpadă appeared first on Antena Sport.
23:20
Costel Gâlcă, după ce Rapid este matematic în play-off: “Era important pentru noi să câştigăm” # Antena Sport
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Liga 1. Graţie acestui rezultat giuleştenii sunt acum calificaţi matematic în play-off. Costel Gâlcă a ştiut că meciul cu Dinamo avea o miză importantă. “Era important pentru noi să câştigăm. E o echipă bună, am […] The post Costel Gâlcă, după ce Rapid este matematic în play-off: “Era important pentru noi să câştigăm” appeared first on Antena Sport.
23:10
Trupa din Ștefan cel Mare a bătut palma pentru transferul lui George Pușcaș, însă mutarea încă n-a fost oficializată. Atacantul a fost supus mai multor teste medicale, iar de mâine va ajunge sub comanda lui Kopic. Anunţul a fost făcut la Digi Sport de Andrei Nicolescu. Kopic a conformat că îl aşteaptă la antrenamente pe […] The post Kopic a anunţat ultimul transfer al lui Dinamo, după eşecul cu Rapid: “Va veni!” appeared first on Antena Sport.
23:00
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Liga 1. Cătălin Cîrjan ştie unde s-a pierdut meciul. Giuleştenii au reuşit să înscrie rapid, iar apoi au reuşit să se apere bine. “De fiecare dată se întâmplă la fel, dominăm, avem povesesie, dar pierdem. […] The post Promisiunea lui Cîrjan: “În play-off să-i batem de două ori” appeared first on Antena Sport.
23:00
Fanii lui Braga au oprit meciul cu Guimaraes cu torţe şi artificii! Scene incredibile în Liga Portugal # Antena Sport
The post Fanii lui Braga au oprit meciul cu Guimaraes cu torţe şi artificii! Scene incredibile în Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
22:40
Rapid – Dinamo 2-1. Victorie mare pentru Costel Gâlcă, giuleştenii sunt matematic în play-off! # Antena Sport
Rapid – Dinamo București a fost capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga, iar partida de pe Arena Națională a fost transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Giuleştenii au trecut cu 2-1 de Dinamo, iar lupta pe primele poziţii continuă. Universitatea Craiova s-a instalat de mai […] The post Rapid – Dinamo 2-1. Victorie mare pentru Costel Gâlcă, giuleştenii sunt matematic în play-off! appeared first on Antena Sport.
22:20
Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13. Atacantul român a ajuns la cinci goluri de la venirea lui la […] The post Apariţie surpriză la Rapid – Dinamo. Cu cine a venit Mihăilă la meci appeared first on Antena Sport.
22:20
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Popa i-a pus gând rău campioanei FCSB appeared first on Antena Sport.
22:20
The post Jurnal Antena Sport | Cresc împreună cu cei mici appeared first on Antena Sport.
22:10
În minutul 48 al partidei Rapid – Dinamo a avut un loc un moment regretabil. Cum zapada de pe teren a ajuns în tribune, suporterii şi-au făcut bulgări. Portarul Rapidului a fost lovit în debutul reprizei secunde de un bulgăre trimis din sectorul dinamovist. Marian Aioani s-a resimţit, iar meciul a fost întrerupt timp de […] The post Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste! appeared first on Antena Sport.
22:00
Osasuna – Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga # Antena Sport
Osasuna a dat lovitura în etapa cu numărul 25 din La Liga şi s-a impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu cu Real Madrid. Arbeloa a suferit prima înfrângere în campionat de la preluarea echipei, acesta fiind şi primul eşec în La Liga după aproape două luni şi jumătate, de la înfrângerea de […] The post Osasuna – Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Bijuterie în Benfica – AFS! A înscris din Rabona şi a dus scorul la 3-0 appeared first on Antena Sport.
21:50
Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13. Atacantul român a ajuns la cinci goluri de la venirea lui la […] The post Apariţie surpriză la Rapid – Diamo. Cu cine a venit Mihăilă la meci appeared first on Antena Sport.
21:30
Daniel Pancu anunţă un transfer pe bani grei la CFR: “O sumă mult mai mare ca Louis Munteanu” # Antena Sport
Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Liga 1, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a. Daniel Pancu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Biliboc. Antrenorul a făcut un pariu personal în cazul jucătorului şi spune că a anunţat deja conducerea că acesta […] The post Daniel Pancu anunţă un transfer pe bani grei la CFR: “O sumă mult mai mare ca Louis Munteanu” appeared first on Antena Sport.
21:10
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga, iar partida de pe Arena Națională este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în clasament de trei puncte și ambele încearcă să o prindă din urmă pe Universitatea Craiova, […] The post Rapid – Dinamo 2-0. Două goluri în 4 minute, “câinii” sunt în corzi! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:50
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor! Victorie categorică în meciul cu Ikast # Antena Sport
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Ikast, scor 33-24 (15-7), şi încheie pe locul 2 în grupa B din Liga Campionilor, astfel că se califică direct în sferturile de finală, alături de liderul Brest Bretagne Handball. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al campioanei României. Meciurile din ultima […] The post CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor! Victorie categorică în meciul cu Ikast appeared first on Antena Sport.
20:50
Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Liga 1, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a. Petrolul a fost foarte aproape de un rezultat mare, dar Biliboc a reuşit un gol fabulos şi să aducă victoria pentru ardeleni. Eugen Neagoe şi-a felicitat jucătorii, considerând că […] The post Eugen Neagoe: “Ăsta e fotbalul, am făcut două greșeli destul de mari” appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu s-a întors cu veşti mari din Belgia! Va sta pe bancă la meciul cu Turcia # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu s-a întors cu veşti mari din Belgia! Va sta pe bancă la meciul cu Turcia appeared first on Antena Sport.
20:00
Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid – Dinamo # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid – Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:40
Rapid şi Dinamo se întâlnesc pe Arena Naţională, în etapa cu numărul 28 a Ligii 1. Derby-ul dintre echipele de pe locurile 2 şi 3 se va juca în condiţii speciale. De aproape 24 de ore ninge încontinuu în Bucureşti, iar în timpul zilei, organizatorii au făcut tot posibilul pentru ca Arena Naţională să se […] The post Cum arată gazonul înainte de Rapid – Dinamo? Imagini de pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
19:40
Un video făcut cu inteligenţa articială îl arată pe Donald Trump jonglând cu Cristiano Ronaldo. El a fost postat chiar pe contul de TikTok al preşedintelui SUA, care are şi un mesaj pentru starul portughez. Trump îi trasmite lui Cristiano Ronaldo că este cel mai mare din istorie și că îl așteaptă cât mai repede […] The post Donald Trump îi cere lui Cristiano Ronaldo să vină în America: “Avem nevoie de tine” appeared first on Antena Sport.
19:20
Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele de start # Antena Sport
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga, iar partida de pe Arena Națională este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în clasament de trei puncte și ambele încearcă să o prindă din urmă pe Universitatea Craiova, […] The post Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Andrei Raţiu, o nouă pasă de gol în La Liga! Reacţia spaniolilor de la Marca: “Era clar că trebuie să fie el” # Antena Sport
Andrei Raţiu a oferit o nouă pasă de gol. În meciul dintre Betis Sevilla şi Rayo Vallecano, din etapa cu numărul 25 din La Liga, internaţionalul român a centrat perfect la golul marcat de Palazon, pe finalul primei reprize, care a restabilit egalitatea. Acesta este al doilea assist la rând pentru Andrei Raţiu, care a […] The post Andrei Raţiu, o nouă pasă de gol în La Liga! Reacţia spaniolilor de la Marca: “Era clar că trebuie să fie el” appeared first on Antena Sport.
18:40
Ionel Ganea a trecut recent printr-o imensă dramă. Fiul acestuia, de doar 2 ani, a murit în urma unui accident rutier. În momentul tragediei, la volan se afla chiar Ionel Ganea. Dispariţa fiului l-a marcat pe fostul internaţional, care luni bune nu a mai fost văzut de apropiaţi. Recent, Ganea a înființat o societate comercială […] The post Ionel Ganea, afacere în memoria fiului decedat appeared first on Antena Sport.
18:20
Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență” # Antena Sport
Bogdan Stelea a vorbit recent despre ratarea calificării la Mondialul din 2002. Fost coleg cu Gică Hagi la naţionala României, Bogdan Stelea a dat un verdict categoric legat de meciul de baraj cu Slovenia, unde tricolorii au pierdut. Fostul portar al naţionalei crede că şi lipsa de experienţă a lui Gică Hagi s-a simţit, el […] The post Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență” appeared first on Antena Sport.
18:00
James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League # Antena Sport
James Milner, veteranul de 40 de ani al celor de la Brighton, a scris istorie sâmbătă. La meciul pe care echipa sa îl dispută pe terenul lui Brentford, mijlocaşul englez a devenit jucătorul cu cele mai multe prezenţe în Premier League. Milner, care a debutat în Premier League în anul 2002, în tricoul celor de […] The post James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League appeared first on Antena Sport.
17:50
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele de start # Antena Sport
CFR Cluj primește vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Daniel Pancu va încerca să își consolideze locul de play-off, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Ardelenii vin după o serie de opt succese consecutive în campionat și speră […] The post CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
17:30
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor # Antena Sport
Cine ar fi crezut?! Povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a luat sfârşit. Cei doi s-au aflat în relaţie de aproximativ şase ani, iar vestea separării lor a venit într-un moment în care toată lumea credea că au un viitor împreună. Iată cum s-au cunoscut, dar și ce diferență de vârstă […] The post Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor appeared first on Antena Sport.
17:20
Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român # Antena Sport
Ianis Hagi a fost titular în meciul dintre Alanyaspor şi Basaksehir, câştigat de oaspeţi cu 2-1. Internaţionalul român a evoluat însă doar 45 de minute, fiind schimbat la pauză de Meschack Elia. Ianis Hagi nu a fost singurul fotbalist român care a evoluat în acest meci. Umit Akdag, coechipierul său de la Alanyaspor, a fost […] The post Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român appeared first on Antena Sport.
17:10
Dragoș Nedelcu (28 de ani) pare să-și fi revenit cel puţin pe plan amoros. Fotbalistul celor de la Steaua s-a cuplat acum cu o ispită de la Insula Iubirii, la doar câteva luni de la divorţ. Pe lângă problemele legate de cariera de fotbalist, pentru că nu mai cunoaşte succesul de la FCSB sau Farul, […] The post Un fost jucător de la FCSB, relaţie cu o ispită de la Insula Iubirii appeared first on Antena Sport.
16:50
Florin Niţă a are viitorul incert, la mai bine şase luni de când a rămas fără contract. Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1, dar încă nu a primit vreo ofertă să-l tenteze. El a fost contactat din Iran, dar nu a dat curs propunerii în contextul în care în […] The post Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani appeared first on Antena Sport.
16:50
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate” # Antena Sport
Clubul Paris Saint-Germain, condamnat la mijlocul lunii decembrie de instanţa de muncă să plătească aproape 61 de milioane de euro fotbalistului Kylian Mbappe, care reclama salarii, bonusuri şi concedii neplătite la sfârşitul contractului său din 2024, “a decis să nu facă apel” la această decizie, părând să marcheaze sfârşitul unei dispute de doi ani şi […] The post PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate” appeared first on Antena Sport.
16:40
Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Williams: “Rămâne de văzut dacă vor rezolva” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Williams: “Rămâne de văzut dacă vor rezolva” appeared first on Antena Sport.
16:20
Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar despărțirea a fost confirmată de fiului celui mai bogat român. Despărțirea dintre Ion Jr. Țiriac şi Sorana Cîrstea s-a produs în urmă cu ceva timp, fără scandal. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar au păstrat […] The post Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit appeared first on Antena Sport.
16:00
Rapid, replică pentru Dinamo în „războiul” de dinaintea derby-ului: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor” # Antena Sport
Rapid a venit cu replica pentru rivalii de la Dinamo, în războiul de pe rețelele de socializare. Cele două rivale se vor duela azi, în etapa a 28-a din Liga 1. Partida va începe de la ora 20:30, pe Arena Națională. Cu o zi înaintea derby-ului, Dinamo a postat un videoclip care a stârnit mai […] The post Rapid, replică pentru Dinamo în „războiul” de dinaintea derby-ului: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor” appeared first on Antena Sport.
15:50
Răzvan Burleanu, prima reacție după decizia luată de Mircea Lucescu: „Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial” # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a venit sâmbătă cu un anunț major în ceea ce privește situația lui Mircea Lucescu, iar selecționerul a confirmat că va rămâne pe banca echipei naționale, cel puțin pe perioada barajului. Răzvan Burleanu a reacționat imediat și a transmis că este încântat de faptul că această colaborare va continua. În același […] The post Răzvan Burleanu, prima reacție după decizia luată de Mircea Lucescu: „Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial” appeared first on Antena Sport.
15:30
Fenerbahce și-a aflat pedeapsa, după ce suporterii turci au rupt scaunele la jocul cu FCSB de pe Arena Națională # Antena Sport
FCSB și-a încheiat sezonul european pe Arena Națională, într-un meci contra celor de la Fenerbahce, încheiat cu scorul de 1-1. Gruparea din Turcia a avut parte de o susținere masivă la București, peste 3.000 de fani fiind prezenți la duelul care a avut loc în capitala României. Comportamentul acestora nu a fost unul exemplar, motiv […] The post Fenerbahce și-a aflat pedeapsa, după ce suporterii turci au rupt scaunele la jocul cu FCSB de pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.