Trafic îngreunat pe Podul Prieteniei duminică și luni din cauza vremii. Recomandările autorităților
StirileProtv.ro, 22 februarie 2026 08:40
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu - Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe.
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile și titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât și fanii.
Oana Andoni împlinește 48 de ani. Retrospectiva unei cariere remarcabile. „Fiecare zi de naștere e o binecuvântare” # StirileProtv.ro
Pe 22 februarie, Oana Andoni, una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare de știri din România, împlinește 48 de ani.
Alertă de raid aerian în întreagă Ucraină, după ce bombardierele ruse au decolat în zori. Kievul, din nou atacat # StirileProtv.ro
Mai multe explozii au fost raportate în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, autorităţile avertizând că rachete balistice se îndreaptă spre oraş.
Care este cel mai cerut obiect în „camera furiei”, cu prețuri care încep de la 50 de lei. „Face implozie” # StirileProtv.ro
În încercarea de a scăpa de stres sau pur și simplu în căutare de distracție, nu puțini sunt cei care vizitează așa-numitele „camere ale furiei”.
Vremea azi, 22 februarie 2026. Temperaturile sunt în creștere, cu maxime de până la 10 grade # StirileProtv.ro
Duminică se îndreaptă vremea. E adevărat că, la începutul zilei, mai vin câțiva fulgi de zăpadă în sud-est și la munte. Apoi se arată soarele printre nori, iar temperaturile încep să crească.
Persoanele cu handicap sunt revoltate după înăsprirea criteriilor de reevaluare. „Nedrept. Nu mai ai drept la nimic” # StirileProtv.ro
În ultimele săptămâni, sute de persoane încadrate în diferite grade de handicap și-au pierdut beneficiile.
O comună din județul Neam s-a adunat la șezătoare de lăsatul secului. „Așa făceam și noi acum 50-60 de ani” # StirileProtv.ro
Sâmbătă a fost lăsatul secului – adică ziua în care creștinii-ortodocși s-au pregătit pentru postul Paștelui.
Maramureșenii au sărbătorit Dragobetele în stil autentic. Festivalul „Iubește moroșenește”: „Piele de găină” # StirileProtv.ro
Sute de maramureșeni au fost nerăbdători să sărbătorească dragostea – în stil autentic. Așa că sâmbătă au dat startul petrecerii.
Cele două opţiunile cruciale care i-au mai rămas lui Trump în privinţa Iranului. „Ce va alege preşedintele nu ştie nimeni” # StirileProtv.ro
Washingtonul este pregătit să ia în considerare o propunere care ar permite Iranului o îmbogăţire „simbolică” a uraniului, dacă aceasta nu ar lăsa nicio posibilă cale către obţinerea unei bombe, a spus un oficial american de rang înalt pentru Axios.
Cum au reacționat doi turiști străini la zăpada așternută în București: „Am crezut că voi îngheța” # StirileProtv.ro
Dacă pentru bucureștenii care au treabă în oraș zăpada așterne un traseu cu obstacole, în timpul liber e prilej de bucurie.
Turiștii din Straja s-au luat la întrecere pentru cei mai inediți oameni de zăpadă. „Tatuat și pe placă” # StirileProtv.ro
Stațiunea Straja, din județul Hunedoara, s-a umplut de oameni de zăpadă. Și asta pentru că acolo a fost organizat un festival dedicat lor. Copiii au dat frâu liber imaginației și au fost ajutați de părinți să-și pună ideile în practică.
Acoperișul unei mănăstiri din Gorj, mistuit de flăcări. Cauza care a provocat incendiul # StirileProtv.ro
S-a dat alarma la o mănăstire din județul Gorj, după ce un incendiu puternic a pus stăpânire pe acoperiș.
Cum afectează decizia Curţii Supreme compania Apple. A plătit deja 2,8 miliarde de euro # StirileProtv.ro
Apple a plătit tarife vamale de aproximativ 850 de milioane de euro pe trimestru de la introducerea acestora anul trecut.
Efectele Codului galben de viscol și ninsori. Bilanțul distrugerilor provocate de vremea extremă în 12 județe și București # StirileProtv.ro
Fenomenele meteorologice periculoase prognozate au provocat efecte la nivelul a 31 de localități din 12 județe și municipiul București, zeci de tronsoane de drumuri naționale și județene fiind închise traficului rutier din cauza zăpezii și a viscolului.
Peste 1.550 de cereri de amnistie, depuse în Venezuela: ONG-urile: nu oferă suficientă „ușurare” pentru prizonierii politici # StirileProtv.ro
Venezuela a primit peste 1.550 de cereri în baza noii legi privind amnistia, a anunțat sâmbătă președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, la televiziunea de stat.
Lider din coaliție: Aş propune un pact între partidele politice că nu vom creşte taxele nici în 2026, nici în 2027 # StirileProtv.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că USR se va împotrivi oricărei noi creşteri de taxe, el avansând ideea unui pact asumat de partidele politice potrivit căruia nici în acest an şi nici în 2027 nu vor avea loc majorări de taxe.
Horoscop 22 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vibe pozitiv. E de profitat de timpul liber ca să ne refacem forțele, să ne vedem și cu prietenii, cu rudele, ca să consolidăm relațiile și să ne fie bine împreună.
Ucraina, România și Republica Moldova înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # StirileProtv.ro
În cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică , desfășurat zilele trecute la Kiev, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral între instituțiile naționale de securitate cibernetică din Ucraina, România și Moldova.
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce # StirileProtv.ro
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi alte țări din UE pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele şi consideră că va fi necesară o poziţie comună.
Vânzări record de antidepresive în Rusia. Oamenii consumă de aproape trei ori mai multe medicamente deât înainte de COVID-19 # StirileProtv.ro
Rușii consumă din ce în ce mai multe antidepresive în fiecare an, depășind chiar și nivelurile din perioada pandemiei.
Diana Buzoianu anunță reformă la Apele Române: Vom seta criterii de performanță mult mai clare # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că analizează atent în această perioadă stabilirea unor criterii de performanță mult mai clare la nivelul Apelor Române.
Trump îi acuză de trădare pe judecătorii care i-au anulat taxele vamale. Suma pe care SUA ar putea să o plătească înapoi # StirileProtv.ro
Donald Trump i-a criticat dur pe judecătorii Curții Supreme care au anulat taxele vamale impuse de el. I-a numit „o rușine pentru națiune”.
Cât vezi cu ochii grămezi de lingouri de aur masiv. Jurnaliștii postului Sky News au obținut privilegiul unei rare incursiuni în seiful Băncii Angliei.
România, statul care a dat campion olimpic și mondial la înot, are zeci de bazine pentru copii doar pe hârtie # StirileProtv.ro
Într-o țară care a dat campion olimpic și mondial la înot, avem zeci de bazine pentru copii doar pe hârtie. Deși Compania Națională de Investiții a finanțat și recepționat zeci de lucrări, în realitate puține funcționează.
„Pisica transilvană”, prima rasă românească de pisici, se aproprie de o recunoaștere oficială la nivel internațional # StirileProtv.ro
„Pisica transilvană”, prima rasă românească de pisici, se apropie de recunoașterea oficială la nivel internațional. Ultima expoziție de evaluare a unor astfel de exemplare a avut loc în Timișoara.
Blocaj de 14 km pe DN5 înainte de Podul Prieteniei. Camioanele nu pot traversa din cauza lucrărilor din Bulgaria. VIDEO # StirileProtv.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă un blocaj de aproximativ 14 km pe DN5, înainte de trecerea peste Podul Prieteniei.
Cum a reușit un polițist local din Iași să salveze o fetiță de un an dintr-un incendiu izbucnit la apartamentul unui bloc # StirileProtv.ro
Au fost momente de panică într-un bloc din Iași, după ce un apartament a fost cuprins de flăcări violente. Intervenția a fost dificilă, întrucât incendiul a fost la etajul 7, iar deasupra locuia o familie cu un copil de un an.
Românii, nemulțumiți de întârzierile mari ale trenurilor din cauza viscolului. „Cei de la informații ne-au mințit pe față” # StirileProtv.ro
Ninsoarea și vântul puternic au dat peste cap și circulația din gări și aeroporturi. La Otopeni, de pe aeroportul Henri Coandă, niciun avion nu a plecat la timp și pasagerii au așteptat chiar și peste 3 ore până să decoleze.
Patru ani de exil. Ucrainenii refugiați în Europa își reconstruesc viețile în timp ce își doresc să se întoarcă acasă # StirileProtv.ro
Marina Bondarenko are trei valize pregătite în apartamentul ei din Polonia, aşteptând ziua în care pacea se va întoarce în Ucraina.
București, sub cod galben de viscol. Zăpada are peste 15 centimetri în unele zone. Traficul este îngreunat # StirileProtv.ro
Capitala este lovită de valul de ninsori viscolite. S-a depus un nou strat consistent de zăpadă. Vântul suflă în continuare cu putere.
Cele cinci super-fructe care fac minuni pentru sistemul imunitar. Recomandarea unui nutriționist din Japonia # StirileProtv.ro
Într-o perioadă în care imunitatea a devenit o prioritate, tot mai mulți specialiști vorbesc despre puterea alimentației. Un nutriționist din Japonia atrage atenția asupra a cinci super-fructe cu efecte remarcabile asupra sistemului imunitar.
Cât de des trebuie spălate puloverele și hainele de iarnă. Ghid practic pentru sezonul rece # StirileProtv.ro
Hainele groase de iarnă nu se spală la fel de des ca tricourile sau cămășile, iar spălarea excesivă le poate deteriora fibrele.
Cea mai mare companie alimentară din lume nu va mai produce înghețată. „Nu putem impulsiona creșterea” # StirileProtv.ro
Cel mai mare producător de alimente și băuturi din lume a anunțat joi că se află în „negocieri avansate” pentru a-și vinde activitatea rămasă din domeniul înghețatei către partenerul său, Froneri.
Partidul lui Friedrich Merz cere interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani din Germania # StirileProtv.ro
Partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creştin Democrată (CDU), a adoptat sâmbătă o moţiune prin care solicită interzicerea utilizării reţelelor sociale pentru copiii sub 14 ani.
Producția de gaze a României a scăzut în 2025. Consumul, asigurat de importurile în creștere # StirileProtv.ro
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Campania pentru parlamentarele din Ungaria a început. Viktor Orban își apără guvernarea în alegerile de pe 12 aprilie # StirileProtv.ro
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie, din Ungaria, a început oficial. În acest scrutin, lupta se va da între partidului premierului Viktor Orban, Fidesz, și Tisza, condus de Péter Magyar.
Forțele cubaneze au început să se retragă din Venezuela pe fondul presiunilor venite din partea SUA # StirileProtv.ro
Consilieri de securitate și medici cubanezi au început să plece din Venezuela.
Robert Fico amenință Ucraina cu oprirea energiei electrice din cauza blocajului pe conducta Drujba # StirileProtv.ro
Premierul slovac Robert Fico a ameninţat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters.
O femeie din SUA a fost concediată pentru că voia nouă ore de somn pe noapte. Tânăra cere milioane de dolari despăgubire # StirileProtv.ro
O tânără din SUA a fost concediată la trei săptămâni după ce a cerut un interval de nouă ore de somn. Femeia a dat în judecată banca unde lucra ca analist financiar și cere despăgubiri de milioane de dolari pentru discriminare.
Reacția lui Raed Arafat, după ce un medic a fost agresat în Maramureș: Medicii și asistenții „nu sunt ținte” # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc.
Serbia şi Suedia cer cetăţenilor săi să părăsească Iranul pe fondul riscului de escaladare a tensiunilor # StirileProtv.ro
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, potrivit AFP.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a clasificat platforma online Telegram, utilizată de milioane de persoane în Rusia, drept un risc de securitate, potrivit dpa.
Cel mai mare aeroport din Bulgaria, închis traficului civil. Pistele, rezervate operațiunilor militare SUA # StirileProtv.ro
Aeroportul Internațional Sofia, cel mai mare din Bulgaria, va suspenda toate zborurile civile în două intervale scurte din timpul nopții, pe 23 și 24 februarie, permițând operarea exclusivă a aeronavelor militare.
Cod galben de viscol în țară. IGSU intervine în șapte județe și Capitală. Două ambulanțe cu pacienți dializați, blocate # StirileProtv.ro
Echipele IGSU intervin sâmbătă în localităţi din șapte judeţe şi în Bucureşti. 46 autovehicule și aproximativ 75 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil, iar un bebeluş a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Un medic de la un spital din județul Maramureș, agresat în timp ce resuscita o pacientă de un membru al familiei acesteia # StirileProtv.ro
Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată, a informat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Florina Meteș.
Poluarea aerului crește riscul de Alzheimer. Care sunt cele mai vulnerabile persoane - Studiu # StirileProtv.ro
Poluarea aerului rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar un nou studiu sugerează că impactul se extinde şi asupra sănătăţii creierului.
Medicii care lucrează și la privat în timpul programului la stat, vizați de controale. Reacția Colegiului Medicilor # StirileProtv.ro
După ce Ministerul Sănătății a anunțat controale pentru depistarea doctorilor care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat, Colegiul Medicilor a transmis un comunicat.
Johannes Klaebo a scris istorie la Milano-Cortina. Norvegianul a obținut șase titluri olimpice # StirileProtv.ro
Norvegianul Johannes Klaebo a câştigat al şaselea titlu olimpic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în proba de mass-start, sâmbătă, la Val di Fiemme. El este primul sportiv care a câştigat şase medalii de aur la aceleaşi Jocuri Olimpice de iarnă.
