Descoperire macabră la Făgăraș: Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-un apartament

05:20

După ninsorile abundente, tot mai mulți șoferi se confruntă cu aceeași problemă: mașina patinează și nu mai pleacă de pe loc. Fie că ești într-o parcare necurățată sau pe o stradă secundară acoperită cu gheață, situația poate deveni rapid stresantă. Important este să nu intri în panică și, mai ales, să nu apeși instinctiv pedala [...]