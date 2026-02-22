„Ana, ce zodie ești? Poți să-mi faci cartofi prăjiți?” Asistentul virtual al ANAF, asaltat de mesaje care nu au legătură cu domeniul fiscal
BizBrasov.ro, 22 februarie 2026 10:10
Circa 40% dintre mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal. Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la curiozități și glume, până la obscenități. În multe cazuri, ANAF vede identitatea persoanelor care trimit astfel de mesaje direct din conturile de SPV, [...]
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:40
Descoperire macabră la Făgăraș: Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-un apartament # BizBrasov.ro
Într-un bloc din municipiul Făgăraș au fost descoperite corpurile neînsuflețite a două persoane. Este vorba despre un bărbat și o femeie. Cele două cadavre au fost descoperite de angajații unei firme solicitate să rezolve defecțiunea la rețeaua de apă din bloc, scrie monitorfg.ro. ,,Ne-a anunțat președintele asociației de proprietari că la acel bloc există o [...]
Acum 2 ore
09:10
Ce să nu faci niciodată când dezgheți parbrizul dimineața. Greșelile care îți pot distruge mașina # BizBrasov.ro
Când temperaturile scad sub zero în România, dezghețarea parbrizului devine un ritual grăbit al dimineților de iarnă. Totuși, unele gesturi aparent inofensive pot provoca fisuri în sticlă. Te poți alege cu defectarea sistemului de climatizare sau deteriorarea ștergătoarelor dacă dezgheți parbrizul în grabă. Diminețile geroase înseamnă, pentru mulți șoferi, minute bune pierdute lângă mașină, încercând să [...]
Acum 24 ore
18:00
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor în cazuri de violență domestică, într-o singură lună: În orașe, mai multe sesizări decât la sate # BizBrasov.ro
Poliția Română a transmis că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență semnalate în contextul violenței domestice. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate. Potrivit datelor, numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 [...]
15:30
Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca până la 15 grade. Meteorologul ANM Robert Manta a spus, sâmbătă, la Digi24, că peste noapte ninsorile vor fi din [...]
13:50
O nouă metodă de înșelăciune face victime printre români: „Ancheta secretă” prin care oamenii sunt convinși de falşi poliţişti să-şi golească conturile bancare # BizBrasov.ro
O nouă metodă de înșelăciune a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei „anchete secrete”, infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede. De cele mai multe ori, escrocii contactează victimele prin apeluri telefonice sau prin e-mail ori chiar pe rețelele de socializare. Pretind că [...]
12:20
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal și au emis două ordine de protecție provizorii, pe numele a doi bărbați care au bătut un tânăr. „Polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către un tânăr din comuna Homorod, cu privire la faptul că, în timp [...]
12:10
Bărbat fără permis și cu numere de înmatriculare false, reținut de polițiști, după ce a provocat un accident între Codlea și Vulcan # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, pe drumul dintre Codlea și Vulcan, în care ar fi fost implicate două mașini. „Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Codlea, [...]
11:50
94 de oameni salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore: Cele mai multe apeluri au fost primite de Salvamont Brașov # BizBrasov.ro
Reprezentanții Dispeceratului Naţional Salvamont au anunțat că un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 33 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie [...]
11:30
Nouă limitare a utilizării banilor cash, impusă de UE: Care este suma maximă pe care o poți folosi, începând din 2027 # BizBrasov.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin stabilirea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax. Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene [...]
10:40
Programa de Limba și literatura română 2026 pentru elevii de clasa a IX-a a fost aprobată. Ce se va studia din toamnă # BizBrasov.ro
Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a fost aprobată prin semnătura premierului Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației și Cercetării, și a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, principiul ordonator al conținuturilor este cel diacronic, reflectat mai ales în dinamica formelor literare, a reprezentărilor despre om [...]
10:30
Control național fără precedent, anunțat de Ministrul Sănătății, după ce un medic de la un spital public opera la un spital privat în timpul programului de lucru # BizBrasov.ro
Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private, în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație. Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul programului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Corp ul de control să facă verificări, relatează [...]
Ieri
10:10
Brașovul, într-un top al județelor cu cele mai multe locuințe nelocuite: În România, peste 2,5 milioane de case nu sunt locuite # BizBrasov.ro
În România există peste 2,5 milioane de locuințe nelocuite, dintre care peste 218.000 se află în București, iar alte 62.000 sunt în orașele din județul Iași. Numărul locuințelor neocupate depășește 50.000 de unități și în mediul urban din județele Constanța, Brașov și Timiș, arată o analiză a platformei de anunțuri imobiliare Storia. Ultimele două recensăminte [...]
09:50
VIDEO Se circulă în condiții de iarnă: Drumarii brașoveni au acționat peste noapte cu 150 de utilaje de deszăpezire și au răspândit 800 de tone de materiale antiderapante # BizBrasov.ro
În continuare se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale și autostrăzile din centrul țării. Drumarii brașovani au acționat peste noapte cu 150 de utilaje de și au răspândit aproximativ 800 de tone de materiale antiderapante. „Ninge în continuare în zona montană din județul Brașov, în special pe DN 1 si DN73A, la [...]
09:20
În Cartier Coresi, weekendurile sunt despre și despre întâlniri, despre vecini care se salută, despre copii care aleargă prin Piața cu Copaci și despre momente care aduc oamenii mai aproape. Weekendul acesta, comunitatea se adună în jurul artei și al bunei dispoziții. Celebrul caricaturist Adrian Bighei vine la Coresi pentru un Maraton de caricaturi GRATUITE, transformând [...]
20 februarie 2026
16:40
La Gala Premiilor Chefi de România 2026 – Ediția a IV-a, numele Kronwell a fost rostit, aplaudat și confirmat. Nu ca o surpriză. Ci ca o validare firească a unui drum construit cu viziune. Într-o industrie unde excelența este revendicată frecvent, dar atinsă rar, Kronwell Brașov Hotel își consolidează poziția ca reper al performanței gastronomice [...]
16:40
Peste 100 de familii dintr-un bloc din Noua au rămas fără gaz, după ce au fost constatate probleme la instalația de alimentare # BizBrasov.ro
În urma unui incident produs la instalația de gaze ce alimentează imobilul de pe Vișinului nr. 1A, bloc 7P, scara A, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea astăzi, 20 februarie 2026, începând cu ora 13:00. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 108 de clienți [...]
16:30
Şapte baloane cu aer cald din ţară şi din străinătate vor participa, în acest weekend, la evenimentul intitulat „Dragoste la înălţime”, ce va avea loc în zona localităţii Cernat din judeţul Covasna, transmite Agerpres. Manifestarea propune turiştilor o experienţă la graniţa dintre romantism şi aventură, marcând perioada dintre Valentine’s Day şi Dragobete. „Vor fi şapte [...]
15:40
Alpin Resort Hotel: „Acasă” la înălțime și pentru brașoveni. De ce să treci pragul celui mai emblematic hotel din Poiană, chiar dacă nu ești turist? # BizBrasov.ro
Poiana Brașov este „curtea noastră interioară”. Pentru mulți brașoveni, drumul spre masivul Postăvaru este ritualul de weekend sau gura de aer proaspăt de după birou. Însă, de prea multe ori, privim hotelurile mari din stațiune ca pe niște destinații exclusive pentru turiștii veniți de departe. Alpin Resort Hotel vrea să schimbe această percepție. Dincolo de [...]
15:30
VIDEO Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, aflat pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Sunt mobilizați 300 de lucrători și 75 de utilaje # BizBrasov.ro
VIDEO Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, aflat pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Sunt mobilizați 300 de lucrători și 75 de utilaje. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunţă că se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, aflat pe [...]
15:10
Duminică, 22 februarie 2026, de la ora 17.00, în Foaierul Operei, publicul este invitat la un recital extraordinar de Dragobete, intitulat „Iubirea cântă”, fiind susținut a capella de Cvintetul vocal ANATOLY. Iubirea a fost dintotdeauna una dintre cele mai fertile surse ale muzicii vocale. De la rafinamentul madrigalului renascentist la emoția cântecului contemporan, acest program [...]
15:00
Zeci de oferte de la constructori pentru lucrările de pe centura mare a județului Brașov. În joc sunt aproape 270 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Interes major din partea a zeci de firme constructoare pentru cea mai mare achiziţie în domeniul modernizării infrastructurii rutiere din istoria Consiliului Judeţean Braşov: centura mare a județului, cum a mai fost numită. Vorbimpractic despre obiectivul „Modernizare, reabilitare DJ 103B Săcele (DN 1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN 10) – limită de jud. [...]
14:50
Cât costă o vacanță la schi, în Sinaia pentru o familie cu un copil. Costurile sunt prohibitive pentru multe familii din țară # BizBrasov.ro
Vacanța de schi pentru elevi a fost gândită pentru industria HoReCa, pentru ca aceasta să poată supraviețui și în perioada mai puțin frecventată de turiști, cea de după Sărbătorile de iarnă, relatează Observatorul Prahovean. Costurile sunt însă prohibitive pentru multe dintre familiile din țară. Dacă se ia ca referință o familie cu un copil în [...]
14:30
Voucherele pentru energie vor fi acordate cel puțin până la sfârșitul anului 2026, conform Ministerului Muncii # BizBrasov.ro
Voucherele pentru energie vor fi acordate cel puțin până la sfârșitul anului 2026, conform Ministerului Muncii. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că acordarea voucherelor de energie continuă, el arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au [...]
14:30
Una dintre cele mai vechi pizzerii din România închide șapte locații, care au avut o performanță slabă. Localul din Brașov este printre cele care au rezultate bune # BizBrasov.ro
Pizza Hut urmează să închidă șapte restaurante din România, din cauza scăderii consumului și a măsurilor fiscale. Sphera Franchise Group, compania care operează franciza locală, a precizat pentru Economedia care sunt unitățile care vor fi închise. Acestea sunt: Pizza Hut Express Buzău Pizza Hut Express Târgu Jiu Pizza Hut Timișoara Shopping City Pizza Hut Galați Pizza Hut [...]
13:40
Test pentru FOTE 2027. Săptămâna viitoare, au loc în Poiana Brașov Campionatele Naționale de Schi Alpin # BizBrasov.ro
Poiana Brașov rămâne stațiunea preferată nu doar pentru cei care vor să se relaxeze din plin pe schiuri sau pe placă, ci și pentru competițiile sportive de schi alpin. Astfel, săptămâna viitoare, domeniul schiabil din masivul Postăvarul va găzdui Campionatele Naționale de Schi Alpin, care reprezintă și un test pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, [...]
13:30
Proprietarii primului hotel de 5 stele din Poiana Brașov, dar și un alt afacerist din stațiune, printre cei interesați să cumpere celebrul hotel Rex din Mamaia # BizBrasov.ro
Celebrul hotel Rex din Mamaia, aflat în proprietatea familiei lui Carmen Palade, fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, este scos la licitație pentru a treia oară într-un dosar de executare silită. La prima licitație a fost un singur ofertant, însă prețul nu a fost acceptat, potrivit surselor Profit.ro. Acum vin li primele informații [...]
13:30
Anunţ privind informarea publicului asupra deciziei de încadrare a proiectului „Tren metropolitan Brașov” # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov, prin proiectant Asocierea TTL Planning SRL, METRANS Engineering SRL și BOMAP Engineering SRL, titular al proiectului TREN METROPOLITAN BRAȘOV, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectului TREN METROPOLITAN BRAȘOV, propus a fi amplasat în UAT Brașov, Zărnești, Râșnov, Cristian, Codlea, [...]
13:20
Brățară, dar nu de mână și nu de aur, ci electronică, pentru un soț agresiv. „Cadou” de la Poliție # BizBrasov.ro
Brățară, dar nu de mână și nu de aur, ci electronică, pentru un soț agresiv. Ieri în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați de o femeie în vârstă de 31 de ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul că între aceasta și soțul său au avut loc [...]
13:10
Proiectul construcției fabricii de pulberi pentru muniție din județul Brașov, în parteneriat cu colosul german Rheinmetall, pas spre studiul de fezabilitate # BizBrasov.ro
Compania românească de stat din industria apărării Pirochim Victoria, controlată de Ministerul Economiei, a început să se intereseze în piața de consultanță tehnică cât ar costa și cât ar dura elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de peste jumătate de miliard de euro de construire, în parteneriat cu gigantul militar geman Rheinmetall, a unei fabrici [...]
13:00
12:50
VIDEO Razie la Brașov: 200 de mașini au fost trase pe dreapta de polițiști/ Agenții au dat amenzi în valoare de 18.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Poliția Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție și Biroul Rutier, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au organizat o nouă acțiune de control. Activitatea s-a desfășurat în două etape, iar cei aproape 30 de polițiști, au acționat în zona societăților comerciale din cartierul Gemenii, zona Bulevardului Gării și [...]
12:50
În jurul orei 12:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost solicitat să intervină la o clădire situată pe strada Michael Weiss (Centrul Cultural Apollonia), pentru îndepărtarea țurțurilor formați la nivelul acoperișului. „Există riscul ca aceștia să se desprindă și să pună în pericol siguranța trecătorilor”, au avertizat oficialii ISU. La fața locului intervine un [...]
12:30
VIDEO Prima locomotivă modernizată cu un design retro la Brașov. A trecut cu brio testul „celor 16 vagoane” # BizBrasov.ro
A VI-a locomotivă modernizată la SCRL Brașov prin PNRR, de această dată cu un design retro, a trecut testul pe rețeaua feroviară națională, la tracțiunea a 16 vagoane de călători. „La SCRL Brașov, astăzi se ridică cortina pentru EC 012. Locomotiva cu designul legendar din 1965 pleacă în probă — a 6‑a din programul [...]
12:20
Prețul gazelor va fi calculat după alte reguli, de la 1 aprilie, dar pentru populație nu va depăși prețul actual. Cum vor arăta noile facturi # BizBrasov.ro
Prețul gazelor va fi calculat după alte reguli, de la 1 aprilie, dar pentru populație nu va depăși prețul actual. Cum vor arăta noile facturi. Începând cu 1 aprilie, modul în care sunt facturate gazele naturale în România se va schimba. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică o nouă formulă de calcul care promite [...]
12:10
Autoritatea pentru Reformă Feroviară informează că o echipă mixtă – formată din reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM – a efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS11, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Unitatea TS11 reprezintă trenul electric interregional cu [...]
11:50
O săptămână de Massif în cinci locații après-ski din Poiana Brașov. Cine sunt cei peste 20 de DJ care vor mixa # BizBrasov.ro
În perioada 2–7 martie, BeMassif transformă Poiana Brașov într-un Massif Week Takeovers, un concept de weekend prelungit în care stațiunea devine punct de întâlnire pentru muzică, distracție și experiențe în zăpadă înainte de primăvară. „Massif Week” transformă Poiana Brașov într-o destinație de festival timp de o săptămână, pentru a încheia sezonul de schi cu muzică [...]
11:50
Posturi disponibile la stat care oferă salarii de 3.000 de euro, bani în mână. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un concurs pentru ocuparea a cinci posturi IT în afara organigramei, valabile până la 31 decembrie 2028. Aceste poziții sunt parte din proiectul „Sprijin pentru dezvoltarea, testarea, optimizarea și îmbunătățirea sistemului informatic integrat MySMIS2021/SMIS2021+”, [...]
11:00
Publicul este invitat la Centrul Cultural Reduta miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 18.00, în Sala Reduta, la spectacolul „Dragobete – sărbătoarea iubirii la români”, un eveniment dedicat uneia dintre cele mai frumoase și vechi sărbători ale calendarului popular. Spectacolul va reuni pe scenă nume îndrăgite ale folclorului românesc, alături de tineri interpreți care [...]
10:40
Pro Infrastructură critică întârzierile în reabilitarea căii ferate dintre Brașov și Sighișoara și dezastrul din Gara Brașov # BizBrasov.ro
Asociația Pro Infrastructură critică evoluția lucrărilor pe tronsonul feroviar Brașov–Apața, parte a proiectului de modernizare Brașov–Sighișoara, susținând că ritmul actual împinge finalizarea mult dincolo de termenul estimat, „bine de tot” după 2030. Într-o postare publicată pe Facebook, ONG-ul menționează că, „dacă nu era de ajuns Aktor, avem și Euroconstruct pe Brașov-Apața”, făcând referire la asocierea [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Patru benzi, pod dublat și lucrări de 15 luni pe strada 13 Decembrie. Proiectul, în faza obținerii avizului de la Mediu # BizBrasov.ro
Pregătit de mai bine de un an, proiectul de lărgire a străzii 13 Decembrie a ajuns într-o nouă etapă administrativă, cea a obținerii acordului de mediu. Memoriul tehnic al investiției, realizat de consultantul contractat de Primăria Brașov, a fost depus la Direcția Județeană de Mediu, unde este analizat în această perioadă de specialiști. Potrivit documentației, [...]
10:10
VIDEO Schior salvat de jandarmi, după ce a căzut în apă la Predeal, în apropierea pârtiei Subteleferic # BizBrasov.ro
Jandarmii, aflați în patrulare cu snowmobilul pe pârtiile din Stațiunea Predeal, au fost solicitați să acorde sprijin unui schior căzut în albia unui pârâu, din apropierea Pârtiei Subteleferic. „În condițiile în care fusese apelat numărul 112 și un echipaj de salvatori montani se afla în drum spre victimă, colegii noștri au verificat starea de sănătate [...]
10:00
Patinatoarea Julia Sauter – legitimată la Corona Brașov – a obținut una dintre cele mai bune clasări ale României la Jocurile Olimpice de Iarnă # BizBrasov.ro
Patinatoarea Julia Sauter – legitimată la Corona Brașov – a obținut una dintre cele mai bune clasări ale României la Jocurile Olimpice de Iarnă. Julia Sauter, patinatoarea legitimată la Corona Brașov, a avut aseară o evoluție sclipitoare și a obținut cel mai bun rezultat din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice [...]
09:50
Una dintre pârtiile cele mai dificile din Postăvarul a fost deschisă după ultimele ninsori # BizBrasov.ro
Datorită ninsorilor abundente din această săptămână, administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov au reușit amenajarea unei noi pârtii de legătură. Este vorba despre pârtia 3 A (,,Stâna”), o pârtie pentru schiorii avansați, care asigură legătura între platoul Ruia și telescaunul Ruia. Aceasta reprezintă o alternativă la Drumul Roșu și va reduce aglomerația de pe această [...]
05:50
Investiție de 300.000 de lei într-o linie de producție modernă pentru berea „Dracula” de Brașov # BizBrasov.ro
Antreprenorul brașovean Horia Huluban, proprietarul restaurantului Dracula din Piața Sfatului, intenționează să investească într-o unitate modernă de producere a berii artizanale „Dracula”, pe care o comercializează în unitatea sa. În prezent, este în curs de avizare a lucrărilor de instalare a echipamentelor într-o hală din Parcul Industrial Metrom. Potrivit documentației depuse la Direcția Județeană de [...]
05:40
„Insulă” verde pe Calea București, în locul unor parcări, propuse inițial pe un tronson al arterei de circulație # BizBrasov.ro
Calea București ar urma să intre într-un proces de resistematizare a trotuarului, pe tronsonul dintre intersecția „Trei Alimentare” cu strada Nicolae Titulescu. La solicitarea unor cetățeni, Serviciul de Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Brașov propuse ca pe respectivul trotuar, pe senul spre Nicolae Titulescu, să fie amenajate parcări longitudinale. Propunerea a [...]
05:20
Închirierea locuințelor în scop turistic va fi reglementată în scurt timp. Apartamentele vor primi un număr unic pentru a fi înregistrate pe platformele de profil # BizBrasov.ro
Închirierea locuințelor în scop turistic va fi reglementată în scurt timp. Apartamentele vor primi un număr unic pentru a fi înregistrate pe platformele de profil. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), condus de brașoveanul Irineu Darău, va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea [...]
05:20
După ninsorile abundente, tot mai mulți șoferi se confruntă cu aceeași problemă: mașina patinează și nu mai pleacă de pe loc. Fie că ești într-o parcare necurățată sau pe o stradă secundară acoperită cu gheață, situația poate deveni rapid stresantă. Important este să nu intri în panică și, mai ales, să nu apeși instinctiv pedala [...]
05:20
Localnicii din Sânpetru nu vor mai putea face „figuri” în fața polițiștilor locali. Agenții vor fi echipați cu camere de tip bodycam care vor înregistra orice mișcare # BizBrasov.ro
Locuitorii din Sânpetru vor avea, în curând, mai puțin „spațiu de manevră” în interacțiunile tensionate cu polițiștii locali. Primăria a achiziționat camere audio-video portabile de tip bodycam, în valoare totală de 2.117,34 lei, iar noile dispozitive vin în contextul apariției cadrului legal care permite utilizarea lor oficială de către Poliția Locală. Măsura are rolul de [...]
05:10
„Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăiesc în SUA ceva ce seamănă atât de mult cu ce se întâmpla în comunism în România”, spune o româncă stabilită în Minnesota # BizBrasov.ro
„Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăiesc în SUA ceva ce seamănă atât de mult cu ce se întâmpla în comunism în România”, spune o româncă stabilită în Minnesota. O româncă stabilită în Minnesota, mamă a unui copil cu autism, povestește cum arată viața de zi cu zi într-o comunitate care, sub presiunea intervențiilor [...]
