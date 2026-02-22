Turnul Azadi: Arhitectul privește din exil cum un simbol iubit al Iranului este acaparat de regim
Europa Libera Moldova, 22 februarie 2026 09:40
La scurt timp după finalizarea celui mai faimos monument public al său, Hossein Amanat a fost nevoit să fugă din Iran în timpul revoluției islamice. Arhitectul a povestit pentru RFE/RL ce simte când vede Turnul Azadi folosit ca fundal pentru paradele militare ale regimului islamic.
• • •
Acum 30 minute
09:40
Acum 2 ore
08:50
Patru ani de la invazia Ucrainei. Ce-a învățat armata rusă? Este mai periculoasă? # Europa Libera Moldova
Patru ani de război împotriva Ucrainei înseamnă, teoretic, patru ani de învățare pentru forțele armate ruse. Dar cât de mult au învățat de fapt, cât de mult s-au reformat și cât de îngrijorate ar trebui să fie țările numite „neprietenoase” de Kremlin odată ce războiul din Ucraina se va termina?
Ieri
09:50
Excluși din școală: regulile Rusiei îi obligă pe cei mai mici imigranți să se întoarcă acasă # Europa Libera Moldova
La câteva luni după intrarea în vigoare a regulilor lingvistice și de înregistrare din Rusia, mii de copii din Asia Centrală rămân excluși din școli, forțând familiile să se întoarcă acasă și lăsând lacune în educația celor mici.
09:20
Forțele ucrainene contraatacă lângă Zaporojie: 200 km pătrați, în cinci zile # Europa Libera Moldova
O contraofensivă recentă a armatei ucrainene a reușit să împiedice înaintarea forțelor rusești spre Zaporojie, afirmă analiștii militari. Mai mult, militari ucraineni spun că au reușit să recâștige controlul asupra unor zone întinse ale regiunii, dar recunosc că situația rămâne dificilă.
08:40
„Ne este frică, dar rezistăm”. Viața sub bombardamente la Nikopol, oraș lângă centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia # Europa Libera Moldova
Centrala Nucleară Zaporojie se ridică amenințător pe malul stâng al râului Nipru, în orașul ocupat Enerhodar – un punct fierbinte al războiului și un nume evocat adesea la negocierile de pace.
08:10
Arheologii construiesc un „muzeu virtual” al patrimoniului Ucrainei, în vreme ce tezaurele rămân ascunse # Europa Libera Moldova
Un muzeu online, lansat pe 18 februarie, și-a propus să facă patrimoniul Ucrainei mai accesibil publicului, având în vedere că multe din comorile expuse nu pot fi văzute și admirate în persoană, la fața locului.
20 februarie 2026
20:30
Curtea Supremă a SUA a anulat, pe 20 februarie, taxele vamale impuse de Donald Trump, provocând o înfrângere usturătoare președintelui republican. Instanța unde judecătorii conservatori sunt majoritari a spus în decizia luată cu 6 voturi la 3 că președintele și-a depășit competențele.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Ucraina ar putea exporta în acest an bunuri și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări externe în timp de război și ia în considerare introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării.
09:00
UE votează al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Îl vor deraia Ungaria și Slovacia din cauza oleoductului Drujba? # Europa Libera Moldova
Uniunea Europeană se pregătește să aprobe noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei înaintea împlinirii a patru ani de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, dar s-ar putea să fi apărut un nou obstacol.
19 februarie 2026
14:20
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocat de Donald Trump. R. Moldova nu participă # Europa Libera Moldova
La Washington va avea loc, joi, prima reuniune a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace”, o structură internațională creată de președintele Donald Trump cu intenția de a ajuta la obținerea păcii și începerea reconstrucției în Gaza.
13:10
Diplomație sau conflict? Criza dintre SUA și Iran este acum „50-50”, spun experții # Europa Libera Moldova
După încheierea negocierilor dintre SUA și Iran la Geneva, unde Washingtonul a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a renunța la programul său nuclear, experții americani afirmă că criza se află acum într-un moment decisiv, șansele de pace sau război fiind de „50-50”.
18 februarie 2026
14:30
În România, Curtea Constituțională a aprobat limitarea beneficiilor magistraților, într-o victorie pentru guvernare # Europa Libera Moldova
Cea mai înaltă instanță din România a confirmat miercuri decizia guvernului de a crește vârsta de pensionare pentru judecători și procurori și de a limita pensiile acestora, oferind o victorie importantă pentru eforturile de reformă ale prim-ministrului Ilie Bolojan.
11:00
Ucraina, indignată că sportivii paralimpici ruși și belaruși vor putea concura cu steaguri naționale la Milano-Cortina # Europa Libera Moldova
Ucraina a criticat miercuri decizia de a permite sportivilor ruși și belaruși să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina, anulând interdicția impusă după invazia rusă pe scară largă de la care se vor împlini patru ani.
16 februarie 2026
17:10
Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova, la doi ani de la moartea sa # Europa Libera Moldova
Zeci de personae s-au adunat luni la un cimitir din Moscova pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa. Mama sa, Liudmila Navalnaia, a depus flori la mormânt, alături de diplomați din mai multe țări europene.
16:50
Fost ministru al energiei, acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Europa Libera Moldova
Галущенко повідомлення про підозру поки що не коментував. 15 лютого в НАБУ повідомили, що його затримали при спробі залишити територію України
16:00
Iranul îi oferă lui Trump oportunități de investiții americane în speranța unui nou acord nuclear. De ce nu este un calcul ideal # Europa Libera Moldova
Iranul și Statele Unite se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri nucleare, iar Teheranul a semnalat că este gata să deschidă sectoare cheie pentru investiții americane, în vederea unui acord durabil. Nu este însă limpede dacă va fi suficient pentru a-l convinge pe președintele Trump.
12:10
Mama lui Navalnîi cere dreptate, la împlinirea a doi ani de la moartea dizidentului # Europa Libera Moldova
Mama liderului decedat al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a declarat luni că se simte îndreptățită de o evaluare europeană potrivit căreia fiul ei a murit otrăvit și a cerut justiție, în timp ce susținătorii lui au marcat doi ani de la moartea sa în închisoare.
15 februarie 2026
14:20
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Halușcenko, a fost reținut la frontieră # Europa Libera Moldova
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Haluşcenko, demis în urma scandalului de corupţie de la „Energoatom”, a fost reţinut în noaptea de 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească ţara. Reținerea a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție (NABU).
10:30
Zelenski cere garanții solide de securitate împotriva lui Putin, pe care îl numește „sclavul războiului” # Europa Libera Moldova
MUNCHEN - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut o pledoarie înflăcărată pentru mai multe arme occidentale și „garanții reale de securitate”, numindu-l pe președintele rus Vladimir Putin „sclav al războiului” care va amenința Europa dacă nu va fi oprit în Ucraina.
09:40
„Nu plecăm de plăcere”. Viitorii medici din România critică intenția guvernului de a-i obliga să rămână în țară # Europa Libera Moldova
Ideea ca medicii rezidenți să lucreze câțiva ani în sistemul de sănătate românesc, reluată marți de premierul Ilie Bolojan, este văzută diferit de studenții, rezidenții și medicii specialiști din sistemul de sănătate.
08:50
Se estimează că mii de cetățeni din Asia Centrală s-au alăturat efortului de război al Rusiei în Ucraina, inclusiv femei care au fost constrânse sau ademenite cu oferte de locuri de muncă bine remunerate.
08:10
Regimul iranian încearcă să recupereze simbolul Leul și Soarele, adoptat de protestatari # Europa Libera Moldova
Un înalt oficial iranian a afirmat că Republica Islamică deține emblema Leului și Soarelui, un simbol tradițional folosit de protestatarii anti-regim pentru a-și exprima mândria națională și sfidarea față de guvernare. Nu este prima dată când simbolul prerevoluționar este subiect de dispută în Iran.
14 februarie 2026
09:50
Arme sau castraveți: „Economia de război” a Kremlinului se confruntă cu dileme serioase # Europa Libera Moldova
În pragul celui de-al cincilea an de război total împotriva Ucrainei vecine, Kremlinul se luptă cu un alt inamic încăpățânat pe plan intern: prețurile ridicate și nemulțumirea crescândă în rândul rușilor de rând. Guvernul dorește să „aterizeze” economia. Va fi aterizare lină, sau forțată?
08:50
Kârgâzstanul ar putea fi prima țară pedepsită de UE pentru că ajută Rusia să ocolească sancțiunile # Europa Libera Moldova
În cadrul unui nou pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, care se preconizează că va fi adoptat până la sfârșitul lunii, Kârgâzstanul ar putea fi supus pentru prima dată anumitor restricții la export.
08:20
Din ghețurile Antarcticii direct pe linia frontului: „pinguinii militari” ai Ucrainei # Europa Libera Moldova
Exploratorii polari ucraineni sunt puțini la număr, dar tot mai mulți dintre aceștia, reveniți acasă, s-au alăturat luptei împotriva invaziei rusești. Cunoscuți drept „pinguinii militari” ai Ucrainei, ei au devenit un simbol al rezilienței naționale, având și o emblemă militară proprie.
13 februarie 2026
13:40
Eșecul Starlink-ului „rusesc”: Va reuși Moscova să-și revină după noua lovitură de pe frontul din Ucraina? # Europa Libera Moldova
Blocarea accesului neautorizat al armatei ruse la internetul prin satelit Starlink survine într-un moment crucial al războiului din Ucraina. Moscova caută cu disperare soluții de moment și pe termen lung pentru comunicațiile de pe front, dar analiștii spun că nu există încă alternative viabile.
13:10
Secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea conferinței de la München: Lumea se află într-un „moment decisiv” # Europa Libera Moldova
Secretarul de stat american Marco Rubio a ajuns în Germania, unde participă la Conferința de Securitate de la München (MSC), cu mesajul că lumea se află într-un „moment decisiv”.
08:40
Interviu: „Îi sfătuiesc pe moldovenii cu probleme de statut din SUA să se țină aproape de comunități!” # Europa Libera Moldova
Politica mult mai strictă a Statelor Unite față de persoanele aflate ilegal în țară ține capul de afiș al presei americane și internaționale după revenirea la Casa Albă a președintelui republican Donald Trump, în urmă cu un an.
12 februarie 2026
15:10
Liderii Uniunii Europene au declarat joi că trebuie găsite urgent căi de reducere a costului energei și de consolidare a pieței interne fără frontiere, astfel încât întreprinderile europene să poată fi competitive și să supraviețuiască rivalității economice „agresive” din partea SUA și Chinei.
14:40
Un ofițer rus care s-a împușcat pentru a scăpa de război, respins la azil în Kazahstan # Europa Libera Moldova
Ofițerul rus Evgheni Korobov a luat parte la invazia pe scară largă a țării sale în Ucraina, din 2022. Hotărât să nu mai participe la acest război, s-a împușcat în picior și a ajuns la spital. Ulterior, a decis că fugă în Kazahstan, la Astana.
10:50
Peskov: Este greu de crezut că pe front se comunică prin Telegram. Rusia a început să restricționeze populara aplicație # Europa Libera Moldova
În Rusia, aplicația Telegram funcționează cu întreruperi, iar de câteva zile utilizatorii se plâng că au probleme cu trimiterea mesajelor, inclusiv a conținutului audio, foto și video. Autoritățile au anunțat că aplică „restricții progresive” asupra mesageriei pe care nu o controlează.
08:30
„Tot împreună”. La un an după discursul „provocator” al lui Vance, care va fi mesajul lui Rubio la München? # Europa Libera Moldova
Un număr record de delegați vor participa la Conferința de securitate de la München, unde anul trecut vicepreședintele american JD Vance a șocat gazdele cu un discurs în care a criticat dur aliații NATO ai Washingtonului.
11 februarie 2026
13:20
Norvegianul care a botezat Moldova „stat capturat”, Thorbjørn Jagland, anchetat pentru legăturile cu pedofilul Epstein # Europa Libera Moldova
Consiliul Europei, principalul organism de supraveghere a drepturilor omului de pe continent, a anunțat miercuri că a acceptat să ridice imunitatea diplomatică a fostului său secretar general norvegian, Thorbjørn Jagland, permițând poliției să investigheze legăturile sale cu Jeffrey Epstein.
11:40
Președinta CE, Ursula von der Leyen, pledează pentru piața de capital europeană unică # Europa Libera Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus în Parlamentul European simplificarea pieței de capital a Uniunii Europene pentru a reduce fragmentarea și a stimula competitivitatea, chiar dacă nu toate cele 27 de state membre ale blocului sunt de acord.
08:40
Rubio se îndreaptă spre conferința de securitate la München, apoi spre euroscepticii de la Bratislava și Budapesta # Europa Libera Moldova
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, va călători în Germania la sfârșitul acestei săptămâni pentru a conduce o delegație la nivel înalt la Conferința anuală de securitate de la München, înainte de a se îndrepta spre Slovacia și Ungaria, a anunțat Departamentul de Stat.
10 februarie 2026
11:00
Zmeiele au umplut din nou cerul orașului pakistanez Lahore, după o interdicție de 19 ani. În piețe s-au vândut mii de zmee făcute de mână, în culorile florilor de primăvară, repede cumpărate de pasionații care adesea concurează în „bătălii” aeriene, încercând să taie sforile zmeielor rivalilor.
9 februarie 2026
12:10
Rusia acuză serviciile secrete ucrainene pentru tentativa de asasinare a unui general de rang înalt # Europa Libera Moldova
Oficialii ruși au declarat că bărbatul pe care l-au identificat ca fiind autorul atentatului asupra celui de-al doilea general din agenția de informații militare ruse le-ar fi spus că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene.
8 februarie 2026
09:10
Din sălile de clasă la TikTok. Puterea „soft” a Chinei se extinde în Balcani # Europa Libera Moldova
Într-o vreme când investițiile majore ale Chinei atrag atenția întregii Europe, Beijingul apelează la o formă mai discretă de influență în Balcani: burse, schimburi universitare și tineri care împărtășesc experiențele lor din China cu publicul din țările lor natale.
7 februarie 2026
09:50
„Dosarele Epstein” în Ucraina. Intrigi politice, o vilă la Lvov și diferența dintre „model” și „prostituată” # Europa Libera Moldova
În Dosarele Epstein sunt menționați de zeci de ori politicieni cunoscuți din Ucraina. Nu există acuzații/dovezi sau aluzii privind complicitatea lor la infracțiunile comise de finanțistul american.
09:10
Sub steag străin. Sute de sportivi ruși își schimbă cetățenia ca să rămână relevanți # Europa Libera Moldova
După anexarea Crimeei și apoi invadarea Ucrainei de către Rusia, sportivii ruși nu au mai putut participa la competiții internaționale din cauza sancțiunilor occidentale aplicate țării lor. Pentru a-și continua cariera și a participa la Jocuri Olimpice sau la alte turnee importante, mulți dintre aceștia și-au schimbat cetățenia, trecând la echipele naționale ale altor țări: de la Austria, Ungaria, Polonia și Australia până la Georgia și țările din Asia Centrală - acestea din urmă părând să...
08:30
Întâlnirea dintre un skater canadian și o tânără uzbecă la Samarkand a emoționat mulți oameni prin modul în care aceasta a ilustrat intersecția dintre două culturi pe Marele Drum al Mătăsii.
08:20
Sateliți Matrioșka, brațe robotizate: fostul comandant al Forțelor Spațiale SUA despre amenințările rusești și chinezești # Europa Libera Moldova
Când un „satelit-păpușă rusesc” s-a apropiat de un satelit american în luna iunie a anului trecut, Forțele Spațiale Americane s-au întrebat dacă va urma un atac. Fosta comandantă a Forțelor Spațiale Americane declară că a fost al doilea asemenea incident, parte a unor campanii de intimidare.
4 februarie 2026
17:00
Italia spune că ambasadele și locațiile olimpice i-au fost atacate cibernetic. „Sunt de origine rusă” # Europa Libera Moldova
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care ținteau Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, a declarat marți ministrul de externe Antonio Tajani.
16:30
„Am fost un băiat slovac naiv”. M. Lajčák, care îi lăuda fetele moldovene lui Epstein, își explică relația cu delincventul american # Europa Libera Moldova
Publicarea corespondenței lui Jeffrey Epstein în Statele Unite continuă să facă valuri nu doar peste ocean, ci în multe alte țări, unde personalități publice, inclusiv politicieni, au fost „dezvăluiți” ca apropiați ai finanțistului sinucis în închisoare după ce fusese condamnat pentru sex cu minore.
13:40
Comisia Europeană respinge acuzațiile că ar influența prin „cenzură” pe net evoluții politice, inclusiv în Moldova # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană a respins marți învinuirile apărute într-un raport vehiculat în Congresul SUA, în care stă scris că ea ar „cenzura” postările pe platformele sociale ca să influențeze alegeri și alte procese politice din țările membre și candidate.
2 februarie 2026
18:20
Șefii parlamentelor baltice recomandă Moldovei să meargă spre UE cu Ucraina și alte țări candidate. „Uniți, veți ajunge mai repede” # Europa Libera Moldova
Președinții parlamentelor din țările baltice, aflați la Chișinău pe 2 februarie, au îndemnat Republica Moldova să continue reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană și i-au recomandat să manifeste în continuare unitate în parcursul european, mergând împreună cu Ucraina și alte țări candidate.
14:20
Zelenski: Sistemul energetic al Ucrainei s-a stabilizat, Rusia n-a mai lansat „atacuri țintite” # Europa Libera Moldova
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a anunțat că sistemul energetic al Ucrainei și-a revenit complet după întreruperile masive de curent de sâmbătă, când linii de înaltă tensiune care leagă Republica Moldova, România și Ucraina au cerat din cauza gheții.
12:40
Kievul îi mulțumește lui Musk pentru blocarea accesului neautorizat al Rusiei la Starlink # Europa Libera Moldova
Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, i-a mulțumit șefului corporației SpaceX, miliardarului Elon Musk, pentru măsurile pe care acesta le-a luat ca să împiedice armata rusă să utilizeze comunicațiile prin sateliții Starlink în războiul din Ucraina.
1 februarie 2026
09:00
Urzeala tronurilor (cecene): Dubii asupra sănătății lui Kadîrov și speculații privind succesiunea # Europa Libera Moldova
Starea de sănătate a liderului cecen Ramzan Kadîrov, susținut de Moscova, este pusă la îndoială, stârnind speculații privind succesiunea. Kremlinul vrea să mențină liniștea în Cecenia, mai ales în contextul războiului din Ucraina, iar Kadîrov dorește ca familia sa să-și păstreze puterea și averea.
31 ianuarie 2026
08:40
Un refugiat ucrainean este pe punctul de a deveni „mare campion” la sumo în Japonia # Europa Libera Moldova
La mai puțin de patru ani după ce a fugit de invazia rusă din 2022 și a ajuns în Japonia, luptătorul ucrainean de sumo Danylo Yavhusishyn este pe cale să devină primul luptător născut în Europa care va fi numit Yokozuna (Marele Campion), cel mai înalt rang în acest sport.
