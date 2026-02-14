Din ghețurile Antarcticii direct pe linia frontului: „pinguinii militari” ai Ucrainei

08:30

Puțin după ora 14:00, în prima zi de marți a lunii decembrie 2025, în tribunalul din Manhattan pentru Districtul de Sud al SUA din New York, o rusoaică de 35 de ani și mamă a unei fetițe s-a prezentat în fața unui judecător federal și a cerut să nu fie trimisă la închisoare.„Viața mea pare acum o tragedie pentru că primesc aproape zilnic amenințări de la mulți oameni din multe țări care cred că am fost spion, dar ei nu știu întreaga poveste”, a spus Nomma Zarubina în fața instanței, într-o...