Gata cu alarmele apocaliptice: Raed Arafat schimbă strategia RO-Alert după valul de critici

La Iași, ar urma să fie finalizat, în vara acestui an, unul dintre cele importante proiecte educaționale din regiune, campusul AGRITECH, realizat în cadrul primului consorțiu național de învățământ dual. Proiectul este coordonat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, și presupune construirea unui campus […] Articolul Campusul AGRITECH din Iași, aproape de finalizare: cel mai amplu proiect de învățământ dual din regiune, cu o investiție de peste 25 de milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.