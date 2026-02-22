Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când le văd

18:10

După ce Andi și Roberta și-au anunțat despărțirea, cei doi au apelat la activități care să-i facă să uite de probleme. Andi a început să meargă mult la sala de fitness și să posteze imagini de acolo, iar Roberta a început să petreacă timpul cu alte două foste concurente Mireasa care au trecut prin despărțiri.