Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când le văd
Antena1, 22 februarie 2026 11:20
Valeria și Camila sunt surori gemene siameze care au uimit tot internetul cu postările lor. Iată care e adevărul din spatele imaginilor care strâng mii de aprecieri!
• • •
Acum 15 minute
11:20
Acum 2 ore
10:20
Cum arată azi Emma Bunton, fostă Spice Girls. „Baby Spice” a împlinit 50 de ani. Ce mesaj a primit de la Victoria Beckham # Antena1
Cântăreața britanică și fosta membră a trupei Spice Girls, Emma Bunton, a împlinit 50 de ani.
10:00
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare! # Antena1
Survivor, lider de audiență
Acum 4 ore
09:30
Cerasela Iacob de la Insula Iubirii sezonul 6 este însărcinată! Prima imagine cu burtica de gravidă. Cine e partenerul ei # Antena1
Cerasela Nicoleta Iacob a participat la Insula Iubirii în sezonul 6 alături de partenerul ei de atunci, Rareș.
09:20
Puțini sunt cei care știu că Andreea Marin mai are o soră, pe nume Cristina. Iată cum arată!
09:10
Cel mai râvnit burlac din showbiz, surprins alături de un bărbat. Cum au fost fotografiați cei 2 # Antena1
Cel mai râvnit burlac din showbiz a fost surprins recent alături de un bărbat, după ani întregi de speculații legate de sexualitatea sa.
09:10
Catastrofa globală care ar putea schimba lumea până în 2100. Pericolul poate distruge orașe întregi # Antena1
Experții au emis un avertisment de urgență legat de catastrofa globală care ar putea schimba întreaga lume până la finalul secolului și distruge orașe.
08:50
Rezultate Loto azi, 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 22 februarie, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!
08:10
Rețeta de "pungă opărită" care a devenit virală pe TikTok. Ce conține preparatul inedit și cum se pregătește # Antena1
Această rețetă de boiled bag sau, în traducere, pungă opărită a ajuns virală pe rețelele de socializare.
08:10
Carmen Grebenișan, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fanii influenceriței. Cum arăta când era mică # Antena1
Carmen Grebenișan, fosta concurentă de la Dancing on Ice și Asia Express, a postat recent pe Insta Story mai multe imagini cu ea din copilărie.
08:10
Gabriela din sezonul 6 Mireasa, întrebată dacă s-a separat din nou de Valentin. Cum a răspuns frumoasa mămică # Antena1
Cineva care o urmărește pe Gabriela din sezonul 6 Mireasa pe rețelele sociale a întrebat-o dacă este adevărat că s-ar fi despărțit din nou de Valentin. Frumoasa mămică a răspuns imediat.
Acum 24 ore
20:00
Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când a ajuns președinte. Cel mai scump este o fotografie cu autograf de la regele Charles # Antena1
Președintele Nicușor Dan a publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale lista cu cadouri primite în cursul anului trecut.
Ieri
11:20
Horoscop zilnic 23 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 23 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
10:30
Diagnosticul neașteptat primit de Mircea Lucescu de la medicii din Belgia. Ce urmează să i se întâmple # Antena1
Ce diagnostic neașteptat a primit Mircea Lucescu de la medicii din Belgia. Ce urmează să i se întâmple
09:50
Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna roșie” # Antena1
Diseară, o nouă confruntare la Survivor!
09:10
Nici măcar fanii n-au recunoscut-o pe stradă. Ce vedetă îndrăgită s-a „ascuns” în văzul tuturor # Antena1
O vedetă s-a „ascuns” în văzul tuturor cu o ținută care i-a indus în eroare și pe fani, care nu au recunoscut-o din prima.
09:10
Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale, dar trebuie să apară așa în public. Cum arăta înainte # Antena1
Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale a fost fotografiată recent în public, la scurt timp după noi operații pe care le-a făcut în Dubai.
08:00
În luna martie nu doar natura se întoarce la viață, ci și dragostea.
08:00
Ada Condeescu, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe când avea doar 3 ani # Antena1
Ada Condeescu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent pe contul ei de Instagram o serie de imagini din copilărie.
08:00
Cum arată casa în care locuiește Răzvan Simion împreună cu soția lui, Daliana Răducan. Locuința de lux a matinalului de la Neatza # Antena1
Răzvan Simion și soția lui, Daliana Răducan, trăiesc împreună o poveste de dragoste ca în filme.
08:00
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026 # Antena1
Călin Donca, concurentul de la Survivor România 2026, a dezvăluit recent cu ce suvenir a plecat după eliminarea din emisiune.
08:00
Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre. Locuința de lux a celebrilor dansatori # Antena1
Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.
07:10
Femeia în vârstă de 50 de ani care a născut tripleți. Cum e posibil și care e explicația medicilor # Antena1
O femeie în vârstă de 50 de ani, vârsta la care majoritatea femeilor intră la menopauză, a născut tripleți.
20 februarie 2026
18:40
Secretul tratării cancerului ar putea fi ascuns în pisici. Cum ar putea ajuta felinele la combaterea bolii # Antena1
Experții cred că secretul tratării cancerului ar putea fi ascuns în pisici și folosit pentru a combate boala și în cazul oamenilor.
18:10
Burlăcițele de la Mireasa. Alături de ce foste concurente a apărut Roberta după despărțirea de Andi # Antena1
După ce Andi și Roberta și-au anunțat despărțirea, cei doi au apelat la activități care să-i facă să uite de probleme. Andi a început să meargă mult la sala de fitness și să posteze imagini de acolo, iar Roberta a început să petreacă timpul cu alte două foste concurente Mireasa care au trecut prin despărțiri.
18:10
NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu: „La fel ca dezastrul Challenger” # Antena1
NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu în urma unei investigații extinse.
17:00
Mireasa, sezon 13. Ce decizia a luat Claudia în privința lui Daniel. Tânăra a hotărât dacă băiatul rămâne sau părăsește emisiunea # Antena1
Claudia a luat o decizie în privința lui Daniel în Gala de vineri, 20 februarie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii. După 12 zile petrecute împreună, concurenta a hotărât dacă băiatul rămâne sau nu în casă alături de ea.
16:40
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 20 februarie 2026 # Antena1
În Gala de vineri, 20 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a-și vota favoriții.
16:30
Mireasa, sezon 13. Un băiat a plecat acasă în Gala de pe 20 februarie 2026. Cinci concurenți au intrat în cursa de eliminare # Antena1
În Gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat decizia publicului. Telespectatorii au avut ocazia să voteze concurentul, dintre Marian și Adi, pe care și-l doresc acasă.
15:30
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a anunțat un nou cuplu în casă. Ce concurenți s-au sărutat: „Te miști repede” # Antena1
Simona Gherghe a anunțat un nou cuplu în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026. Concurenții și-au dat frâu liber sentimentelor și s-au sărutat în fața camerelor de filmat.
15:20
Avertizare ANM: un nou ciclon deasupra României aduce ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie. Ce zone sunt afectate # Antena1
Avertizare ANM: un nou ciclon deasupra României aduce ninsori abundente în weekendul 21-22 februarie. Ce zone sunt afectate
15:00
Horoscop zilnic 21 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 21 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
14:40
Mireasa, sezon 13. Scandal uriaș în casa fetelor din cauza listei de cumpărături. Halima a izbucnit în lacrimi: „Taci!” # Antena1
Un scandal uriaș a pornit în casa fetelor de la Mireasa: Meciul Iubirii din cauza listei de cumpărături. Halima nu și-a mai putut stăpâni nervii și a răbufnit în fața camerelor de filmat. Concurenta a izbucnit în lacrimi.
14:40
Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, tragerile speciale Loto de Dragobete. Ce report se înregistrează la Loto 6/49 # Antena1
Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 1,77 milioane de lei la tragerile de duminică, 22 februarie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 19 februarie 2026, la toate categoriile de joc.
14:10
Horoscop zilnic 22 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 22 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
13:50
Infertilitatea, unul dintre motivele principale ale scăderii natalității în România. Cauzele medicale, explicate de specialist # Antena1
În ultimele decenii, comportamentul reproductiv s-a schimbat profund la nivel global, iar România nu face excepție. Specialiștii vorbesc tot mai des despre o „iarnă demografică”, în care numărul copiilor născuți este insuficient pentru a menține echilibrul populației.
13:40
Jurații Chefi la cuțite, premiați la Gala Chefi de România: „Multă muncă. Pasiune, oboseală și stres” # Antena1
Seară impresionantă pentru jurații Chefi la cuțite: cei patru maeștri ai artei culinare au primit ieri Premiul de Popularitate în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Chefi de România.
13:30
Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” # Antena1
Ministrul Sănătății despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: “Soluţia nu e să-i legăm de glie”
13:00
Ce nume va avea Andreea Bălan în buletin după nunta cu Victor Cornea. Artista a luat o decizie: „Știa deja că îmi doresc asta” # Antena1
Andreea Bălan a decis ce nume va purta după nunta cu Victor Cornea. Mai sunt doar câteva săptămâni până când artista va ajunge din nou în fața altarului. Cei doi se vor căsători la începutul lunii mai.
12:40
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider detaşat de audiență # Antena1
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
12:20
Mireasa, sezon 13. Daniela și Halima au fost implicate într-un nou scandal. De la ce a pornit cearta: „Eu nu-i permit!” # Antena1
Daniela și Halima au fost protagonistele unui nou scandal de proporții în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două s-au certat dintr-un motiv neașteptat. Conflictul dintre ele a degenerat rapid, motiv pentru care fetele și doamna Cătălina au intervenit.
12:20
Survivor. Faimoși vs Războinici îi arată pe concurenți mai vulnerabili, încercând din greu să facă față provocărilor din junglă. Show-ul suprem al supraviețuirii continuă pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
12:10
Apple nu înseamnă doar produse, ci un ecosistem care schimbă modul în care trăim tehnologia.
12:00
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat # Antena1
Regele Charles a refuzat inițial să facă declarații despre arestarea fratelui său în dosarul Epstein.
12:00
Primirea rezultatului unei endoscopii digestive poate fi un moment de confuzie și anxietate crescută pentru orice pacient. Te prezinți la medic pentru simptome aparent banale - o arsură în capul pieptului, o senzație de plenitudine după masă sau o ușoară anemie - și pleci acasă cu un diagnostic care sună amenințător: "Aveți polipi gastrici".
11:50
Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump # Antena1
Nicuşor Dan a vorbit despre concluziile reuniunii inaugurale ale Consiliului pentru Pace, organizată la Washington la inițiativa președintelui american Donald Trump, într-un interviu acordat în exclusivitate Alessandrei Stoicescu, aseară, la Observator 19.
11:40
Julia Sauter, locul 17 la patinaj artistic, la JO de Iarnă. Ce a transmis ea după ce a bifat cea mai bună performanță a României # Antena1
Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, a fost clasată pe locul 17, cu record personal de puncte și cea mai bună performanță din istoria olimpică a țării noastre în proba feminină.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Mireasa, sezon 13. Roxana și Paula, conflict din cauza lui Sebastian. Ce și-au reproșat cele două: „Vrei show? Vii ca vipera” # Antena1
Un nou conflict a izbucnit între Paula și Roxana după Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două și-au făcut reproșuri, iar cuvintele dure nu au întârziat să își facă apariția.
10:50
În această seară, la Survivor, după jocul de recompensă, Adi Vasile va deschide în premieră în acest sezon, „casa de licitații” # Antena1
Sunt concurenții care cred că imposibilul nu există. Sunt curajoșii care au lăsat în urmă viața de zi cu zi și s-au aventurat în cea mai mare provocare. Sunt cele două triburi care duc lupte puternice și câștigă atenția tuturor celor de acasă.
10:20
Doliu în lumea filmului! Eric Dane, starul din "Anatomia lui Grey", a murit la vârsta de 53 de ani # Antena1
Actorul Eric Dane, celebru pentru rolul lui din serialul "Anatomia lui Grey", a murit la doar 53 de ani.
