N-au ratat ocazia! Bannerele afișate de fanii lui FC Argeș în semn de protest, la primul meci după gafa lui Petrescu
Gazeta Sporturilor, 22 februarie 2026 15:50
FC Argeș a întâlnit-o în această după amiază pe Farul Constanța, în etapa 28 din Superliga, la Mioveni. A fost prima partidă după scandalul declanșat la finalul celei cu Petrolul, atunci când „centralul” Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil.A urmat un adevărat scandal, în urma căruia au fost dictate suspendări și amenzi. La primul meci de la acel moment, fanii lui FC Argeș au afișat două bannere sugestive.FOTO. ...
Aur pentru Eileen Gu în ultima zi a Jocurilor Olimpice: „Motivul pentru care iubesc atât de mult recordurile este că nu au legătură cu faptul că ești bărbat sau femeie” # Gazeta Sporturilor
Eileen Gu (22 de ani) a câștigat a șasea medalie olimpică a carierei la schi freestyle, proba de halfpipe. Este prima distincție de aur la această ediție pentru chinezoaica născută în SUA, dar a treia din palmaresul său, după cele de la Beijing 2022.Eileen Gu și-a apărat duminică titlul olimpic câștigat la Beijing în 2022, în proba de halfpipe. ...
Dorinel Munteanu: „Îi doresc succes la noua echipă, poate are mai mult noroc decât la Sibiu” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu Csikszereda. Partida a fost programată luni, 23 februarie, începând cu ora 17:00.Este un duel extrem de important pentru sibieni, care se află în luptă directă cu ciucanii pentru evitarea retrogradării. În tur, formația lui Robert Ilyeș s-a impus surprinzător la Sibiu, scor 2-0. ...
Șeptarul lui Real Madrid, Vinicius jr, a fost atacat în mai multe rânduri, în deplasarea cu Osasuna (1-2).Pentru Vinicius jr, deplasarea de la Pamplona a fost de două ori amară. Deși a marcat, egalând la unu, Real Madrid a pierdut cu 2-1 în fața Osasunei. Iar el a fost bombardat, din nou, cu insulte rasiste. ...
Liviu Antal a marcat al 10-lea gol în ultimele 11 meciuri oficiale jucate în Lituania # Gazeta Sporturilor
Liviu Antal continuă forma excelentă în Lituania. După ce la finalul anului trecut a fost desemnat cel mai bun jucător al celor de la FK Zalgiris, românul a început noul sezon excelent și a deschis scorul în eșecul cu Dziugas, scor 2-3.Campionatul lituanian se desfășoară după sistem primăvară–toamnă, startul fiind programat în februarie, imediat ce condițiile meteo permit disputarea meciurilor pe terenuri bune, fără problemele cauzate de iernile aspre.VIDEO. ...
Titularul de la Rapid, văzut la națională: „Crește de la meci la meci” » Care sunt șansele să joace cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani (26 de ani), portarul Rapidului, l-a impresionat pe Mircea Bornescu (45 de ani), fostul goalkeeper din Giulești. Bornescu s-a declarat un fan al lui Aioani în mai multe rânduri. A doua zi după derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo, scor 2-1, fostul portarul a declarat pentru GSP că titularul giuleștenilor merită să fie în lotul României la barajul cu Turcia, din martie.Mircea Bornescu: „Îl văd pe Aioani în lot cu Turcia. ...
Un nou scandal de RASISM a lovit lumea fotbalului! Au fost implicați doi jucători din Premier League # Gazeta Sporturilor
După meciul dintre Chelsea și Burnley de sâmbăta această, încheiat 1-1 pe Stamford Bridge, Wesley Fofana (25 de ani) și Hannibal Mejbri (23) au primit insulte grave pe rețelele de socializare. Cele două cluburi și șefii din Premier League au reacționat imediat. ...
Prime impresionante la Ferrari pentru un an 2025 de succes, însă nu toți angajații sunt eligibili # Gazeta Sporturilor
Ferrari a confirmat plata unei prime în valoare de 14.900 de euro fiecărui angajat al companiei, în urma unui an 2025 de succes pentru producătorul auto. Totuși, condiția pentru eligibilitate este ca angajatul să fie stabilit în Italia.Bonusuri vor primi și membrii echipei Gestione Sportiva, chiar dacă nu toate programele de curse ale Scuderiei s-au dovedit a fi un succes. Ferrari oferă prime de aproape 15. ...
Elias Charalambous, furios la conferința de presă: „Este un cuvânt foarte grav!” # Gazeta Sporturilor
FCSB va disputa luni, 23 februarie, de la ora 20:00, una dintre ultimele „finale” pentru accederea în play-off, împotriva ultimei clasate, Metaloglobus. La conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul Elias Charalambous a răbufnit și a transmis un mesaj dur.Roș-albaștrii mai au de jucat trei etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși ocupă locul 10. Unul dintre meciurile decisive este împotriva lui Metaloglobus, ultima clasată. ...
Bobul de patru persoane al României a încheiat concursul olimpic pe poziția a 17-a # Gazeta Sporturilor
Mihai Tentea (27 de ani), Mihai Păcioanu (27 de ani), Andrei Nica (22 de ani) și Constantin Dinescu (23 de ani) s-au clasat pe poziția a 17-a în proba de bob patru persoane.Mihai Tentea, Mihai Păcioanu, Andrei Nica și Constantin Dinescu au pus punct participării României la Jocurile Olimpice, care se închid în această seară cu o ceremonie la Verona.Bobul de patru persoane al României s-a clasat pe poziția a 17-a, cu un timp de 3:40,43. ...
A doua zi după Rapid - Dinamo 2-1, impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a precizat că fundașul stânga Andrei Borza (20 de ani) urmează să semneze prelungirea contractului cu formația din Giulești.Actuala înțelegere expira în vara lui 2027, iar cele două părți au bătut palma pentru un an în plus. Borza a deschis aseară scorul în derby-ul cu Dinamo după un șut de efect expediat din interiorul careului. ...
Alexandru Băluță (32 de ani) a jucat sâmbătă cel de-al treilea meci pentru Boluspor, formația din Turcia (liga a doua) care l-a legitimat în această iarnă. Echipa lui a pierdut pe teren propriu contra celor de la Istanbulspor, scor 0-1, în etapa 27.Băluță a fost titular în premieră la noua echipă. Acesta nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație de pe 29 septembrie, atunci când era introdus din primul minut la echipa a doua a celor de la Los Angeles FC. ...
Bayern l-a pierdut pe Alphonso Davies chiar înaintea „Der Klassiker”, cu Borussia Dortmund. Fundașul canadian a suferit o ruptură musculară.Davies s-a accidentat la doar câteva minute după pauză. În urma unui sprint, înterupt de placajul unui jucător de la Eintracht, fundașul lui Bayern a rămas la pământ și și-a tras tricoul pe față, dezamăgit, semn că a suferit o leziune serioasă. ...
Una caldă, una rece pentru PSG » Campioana Europei a revenit pe primul loc în Ligue 1, dar a mai pierdut un jucător important # Gazeta Sporturilor
PSG a câștigat la scor de neprezentare pe teren propriu în fața codașei Metz, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Ligue 1, și a revenit pe primul loc în Franța. Totuși, există și o veste proastă pentru Luis Enrique înaintea returului cu Monaco din Liga Campionilor.Programul complet al etapei #23 din Ligue 1Campioana en-titre din Franța a profitat de eșecul suferit de fostul lider Lens și a preluat din nou șefia clasamentului din Ligue 1. ...
Mircea Bornescu a numit omul decisiv al Rapidului: „El a câștigat derby-ul cu Dinamo” # Gazeta Sporturilor
Mircea Bornescu (45 de ani), fostul portar de la Rapid, a analizat pentru Gazeta Sporturilor derby-ul câștigat de giuleșteni cu Dinamo, scor 2-1.Bornescu consideră că artizanul victoriei Rapidului e antrenorul Costel Gâlcă. De asemenea, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan, mijlocașul ofensiv transferat în iarnă de giuleșteni. Fostul portar de la Rapid s-a declarat impresionat și de Borza, dar și de Marian Aioani. ...
Lumea fotbalului american este în stare de șoc, după moartea lui Rondale Moore, jucător în NFL, la vârsta de 25 de ani.Potrivit informațiilor furnizate de poliția din Indiana, citate de presa americană, sportivul a fost găsit într-un garaj, prezentând o plagă împușcată suspectată de sinucidere. Ancheta este în desfășurare, iar un raport medico-legal urmează să stabilească toate detaliile. ...
Victor Angelescu nu o vrea pe FCSB în play-off: „Altă echipă ar fi trebuit să fie deja acolo” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a declarat că ar prefera ca FCSB să nu se califice în play-off, în ciuda faptului că prezența campioanei en-titre în partea superioară a Superligii „ar face bine fotbalului”. ...
„Sei bella come un gol al 90`!”. E o frază deja legendară, devenită cunoscută odată cu apariția ei pe o rețea de socializare, a cărei origine e necunoscută. A fost scrisă pe fațada unei case din cine știe ce orășel italian de cine știe ce Romeo mult prea îndrăgostit de cine știe ce Julietă, dar și mult prea timid, pesemne, să-i facă un compliment între 4 ochi. Așa că, îndrăgostit iremediabil, dar îndrăgostit iremediabil și de fotbal, a ales această metodă. ...
Formula lui Gâlcă » Unde s-au stins construcția lui Dinamo și soluțiile lui Kopic în fața Rapidului rațional # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus în fața lui Dinamo, scor final 2-1, în derby-ul etapei cu numărul 28, din Superliga. Disputat pe un teren dificil, duelul de pe Arena Națională a adus în prim plan două formații cu abordări complet diferite: dacă giuleștenii au avut o viziune utilitară, fiind orientați spre căutarea eficienței la fiecare acțiune, „câinii” au rămas fideli propriului plan. ...
Scandal XXL cu arbitrul VAR de la Konya: „Este un fan recunoscut al lui Fenerbahce!” # Gazeta Sporturilor
Liderul Galatasaray a pierdut pe terenul lui Konyaspor cu 2-0 și le aduce acuzații grave arbitrilor pentru un gol anulat înainte de pauză, la scorul de 0-0.Niciun meci nu seamănă cu altul. La mijlocul săptămânii, Galatasaray a făcut ce-a vrut cu Juventus (5-2), în play-off-ul Ligii Campionilor, pentru ca sâmbătă seară să piardă la Konya, locul 13!, cu 2-0.Răsunător și jenant, în același timp, eșecul Galatei a fost marcat de un scandal cât casa. ...
CSM București renaște: Bojana Popovic, aplaudată de tribune după 6 victorii consecutive # Gazeta Sporturilor
CSM București s-a clasat pe locul 2 în grupa Ligii Campionilor și s-a calificat direct în sferturile de finală, acolo unde va da piept cu Esbjerg.La sfârșitul meciului de sâmbătă cu Ikast, câștigat cu 33-24, suporterii i-au scandat numele antrenoarei Bojana Popovic, deoarece aceasta a reușit în 6 meciuri să redea strălucirea de altădată, campioanei României și speranțele într-o calificare în Final Four-ul de la Budapesta.Drumul de la „Demisia, demisia” a dus la.. ...
Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a intrat în direct a doua zi după derby-ul pierdut pe Arena Națională. Dinamo a pierdut cel de-al doilea meci din acest sezon cu Rapid, iar șeful clubului recunoaște superioritatea echipei lui Costel Gâlcă.Nicolescu i-a felicitat pe rapidiști și a precizat că victoria este meritată. Admite că Dinamo a ajuns să aibă un complex față de Rapid. ...
SUA-Canada, cea mai așteptată confruntare de la Jocurile Olimpice are loc duminică: „Va fi o luptă pentru posteritate” # Gazeta Sporturilor
SUA și Canada luptă duminică, de la ora 15:10, pentru aurul olimpic în turneul de hochei masculin. Cele mai aprige rivale, cele două echipe nu s-au mai confruntat în finala olimpică din 2010.Finala masculină va fi transmisă începând cu ora 15:10 de TVR Sport și Europort și în format livescor pe GSP.ROJocurile Olimpice de la Milano-Cortina se încheie cu un meci mult așteptat. ...
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a analizat derby-ul cu Rapid, pierdut de „câini” cu 1-2. În dialog cu GSP, fostul internațional a declarat că diferența s-a făcut la duelurile individuale.Campionul din 2000 cu Dinamo e de părere că elevii lui Kopic au o problemă în meciurile cu Rapid, punctând că ar fi fost al 5-lea meci consecutiv fără gol în poarta giuleștenilor, dacă Opruț nu înscria în minutul 90+6. ...
Susține că Rapid a evitat un mic dezastru: „Ar fi fost apele învolburate pentru Gâlcă” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Daniel Pancu (48 de ani), fostul simbol al giuleștenilor, a intrat în direct la TV a doua zi după derby-ul de pe Arena Națională. Acesta a comentat deznodământul partidei și a explicat că victoria e foarte importantă pentru elevii lui Gâlcă.Motivul? Giuleștenii veneau după trei meciuri consecutive fără victorie, perioadă în care au ratat primul obiectiv al sezonului și au părăsit Cupa României Betano. ...
Barcelona - Levante, în etapa #25 din La Liga » Catalanii pot reveni pe primul loc în Spania # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Levante, formațiile pregătite de Hansi Flick și Luis Castro, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 17:15, pe Camp Nou, într-un duel al rundei cu numărul #25 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
Cristi Chivu conduce detașat clasamentul Seriei A după ce Inter a legat a șaptea victorie, 2-0 la Lecce. Cu 64 de puncte, devine antrenorul cu cel mai bun start la conducerea nerazzurrilor, cu unul peste performanța lui Giovanni Invernizzi, stabilită în 1971. Recordul vine fix la prima sa aniversare ca tehnician la seniori, după debutul la Parma, cu un rezultat împotriva lui Bologna identic celui obținut ieri pe Via del Mare.Inter este de nestăvilit în Italia. ...
CSM București a învins-o pe Ikast cu 33-24 și a terminat sezonul regulat al Ligii Campionilor pe locul al doilea în grupa B, calificându-se direct în sferturile de finală. După meci, Cristina Neagu, fosta căpitană a „Tigroaicelor”, care a susținut echipa din tribune, a vorbit despre parcursul echipei și despre perspectivele pentru faza eliminatorie. ...
Florin Bratu (46 de ani), antrenorul lui CS Dinamo, a vorbit pentru GSP.ro despre meciul cu Sepsi, scor 1-2, jucat în condiții extreme pe terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea.Sâmbătă, meciul de Liga 2 s-a disputat printre troiene de omăt. Cu zăpada până la glezne, la propriu, jucătorii celor două echipe au avut mari dificultăți. S-a apelat la minge lungă, pentru ca balonul să stea cât mai departe de zăpada de pe pământ. ...
Un candidat la președinție dezvăluie: „Suntem în contact cu Harry Kane” » Ce spune căpitanul Angliei # Gazeta Sporturilor
Atacantul lui Bayern Munchen, Harry Kane (32 de ani), a comentat interesul campioanei Spaniei pentru serviciile sale.Harry Kane a fost distins sâmbătă, înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt, pentru cele 500 de goluri reușite în carieră. O cifră rotundă, pe care a îmbunătățit-o apoi cu alte două goluri. ...
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii # Gazeta Sporturilor
La nici 6 luni de la divorț, Dragoș Nedelcu și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei Noir, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”.Cei doi au încercat până acum să-și țină relația departe de atenția publică. ...
Edin Dzeko (39 de ani), cunoscutul atacant bosniac, a semnat în urmă cu o lună cu Schalke 04, liderul din 2. Bundesliga, al doilea eșalon fotbalistic din Germania.Anul trecut, Dzeko a fost adversarul României în preliminariile pentru Cupa Mondială, fiind titular în ambele partide și reușind să marcheze în victoria Bosniei, scor 3-1, în al doilea meci al campaniei. ...
Rapid - Dinamo 2-1. Ionuț Chirilă (60 de ani), fost antrenor în Superliga, a fost invitatul lui Mihai Mironică la GSP Live Special. Acesta a comentat deznodământul partidei de pe Arena Națională.În viziunea lui, echipa antrenată de Zeljko Kopic are nevoie de cel puțin doi atacanți. Unul a venit deja, este vorba despre George Pușcaș. Chirilă e de părere că Stipe Perica a fost un pariu eșuat, de altfel vârful croat a fost lăsat să plece în această iarnă. ...
Costel Gâlcă i-a transformat pe Alex Dobre și pe Claudiu Petrila în derby-ul cu Dinamo: vedetele Rapidului au jucat cea mai mare parte din timp în propria jumătate de teren # Primul a strălucit la intercepții, ca un om defensiv, în timp ce al doilea nu a ajuns să tragă măcar un șut spre poartă!Rapid a reușit să câștige partida cu Dinamo din etapa #28, scor 2-1. ...
Tottenham - Arsenal, în capul de afiș al etapei #27 din Premier League » Radu Drăgușin, anunțat titular la debutul lui Igor Tudor pe banca lui Spurs # Gazeta Sporturilor
Tottenham și Arsenal, formațiile pregătite de Igor Tudor și Mikel Arteta, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #27 din Premier League. Derby-ul londonez va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contra cost, prin intermediul platformei VOYO.Conform informațiilor apărute în presa britanică, Radu Drăgușin va fi prezent pe teren încă din primul minut al întâlnirii. ...
Pancu și-a amintit de un fotbalist și s-a lăsat pradă imaginației: „Mamă, am fi fost mult mai puternici!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul CFR-ului, a intrat în direct la TV a doua zi după succesul ardelenilor cu Petrolul, scor 2-1, în etapa 28 din Superliga. Vicecampioana României a ajuns la nouă victorii consecutive și este la un pas de calificarea în play-off. ...
Ce i-a spus Gnahore lui Kopic, imediat după înfrângerea cu Rapid: „Am impresia că deznodământul e același” # Gazeta Sporturilor
În cadrul conferinței de presă de după partidă, Zeljko Kopic, 48 de ani, tehnicianul „câinilor”, a „disecat” cele întâmplate pe cel mai mare stadion al țării la Rapid - Dinamo, dezvăluind și dialogul pe care l-a avut cu Eddy Gnahore, mijlocașul roș-albilor, la câteva momente după terminarea partidei.Totodată, i-a felicitat pe giuleșteni pentru victorie și a subliniat că echipa sa a controlat mare parte din meci, dar a suferit din nou la finalizare. ...
Ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor: Gloria Bistrița joacă în Norvegia cu Storhamar # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița joacă astăzi în Norvegia, de la ora 15:00, cu Storhamar, ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport și Prima Sport. Gloria Bistrița și-a consolidat locul 4 în grupă în etapa trecută, după ce a învins-o pe Debrecen cu 32-31 și indiferent de rezultatul partidei cu Storhamar, va râmâne pe aceeași poziție în clasament și va juca în play off cu Ikast. ...
Legendarul atacant de la Dinamo a numit motivul #1 al eșecului cu Rapid: „N-am prea reușit” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac, legenda lui Dinamo, a analizat eșecul roș-albilor cu Rapid, scor 1-2. Fostul mare atacant a declarat pentru GSP că starea terenului a fost principalul obstacol al elevilor lui Zeljko Kopic, aceștia nereușind să-și pună în practică jocul obișnuit.Autor al unor goluri legendare din istoria lui Dinamo, cu Hamburg, Inter și Liverpool, Costel Orac e de părere că formația din Ștefan Cel Mare ar fi avut nevoie de un „vârf” pentru a desface pe Rapid. ...
Ilia Malinin și-a luat adio de la Jocurile Olimpice cu un program special pentru Gala Laureaților: „Vreau să arăt lumii că și noi suntem ființe umane” # Gazeta Sporturilor
Ilia Malinin (21 de ani), medaliat cu aur în proba pe echipe, dar doar pe locul 8 la individual, a prezentat în cadrul Galei Laureaților un program inspirat de zbaterile sale din ultimul an, iar fondul sonor i-a fost melodia „Fear” a rapper-ului NF.Patinajul artistic a oferit multe povești la această ediție de Jocurile Olimpice. ...
Real Madrid a câștigat bătălia pentru fundașul central al reprezentativei Germaniei, Nico Schlotterbeck (26 de ani) - anunță cotidianul spaniol AS.Real Madrid se va despărți, în această vară, de David Alaba și, foarte probabil, și de Antonio Rudiger, amândoi la final de contract. Cel puțin pentru unul dintre ei, a rezolvat deja problema unui înlocuitor pe măsură - susține cotidianul AS. ...
Costin Lazăr a fost sincer cu mijlocașul Rapidului după victoria cu Dinamo: „Îi place domnului Gâlcă” # Gazeta Sporturilor
Costin Lazăr (44 de ani), fostul mijlocaș defensiv de la Rapid, a vorbit la GSP Live Special despre evoluția mijlocașului Cătălin Vulturar (21 de ani), integralist în victoria cu Dinamo, scor 2-1. Lazăr a făcut o analiză detaliată a prestației tânărului, remarcând punctele tari, dar și aspectele care pot fi îmbunătățite.Rapid a reușit să iasă învingătoare în derby-ul cu Dinamo. ...
Dănciulescu a numit jucătorul care-i lipsește lui Dinamo: „N-are de calitatea lui” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Ionel Dănciulescu (49 de ani), legenda „câinilor”, a reacționat a doua zi după eșecul de pe Arena Națională. Dinamo a pierdut pentru a doua oară în acest sezon cu Rapid, iar echipa are un mare minus în viziunea fostului mare atacant.Echipa antrenată de Zeljko Kopic n-a transferat un mijlocaș care să-l înlocuiască pe Patrick Olsen (31 de ani). ...
Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, primul meci în nocturnă pe „1 Mai” » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, meci în etapa 28 din Superliga, se joacă în această seară începând cu ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la Slobozia.Va fi primul meci din istorie la Slobozia în nocturnă. Gazdele s-au pregătit pe tot parcursul săptămânii pentru acest moment, iar așteptarea a luat sfârșit. ...
Leo Messi, debut de coșmar în noul sezon de MLS » Inter Miami a fost făcută „KO” de echipa lui Heung-Min Son # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) a ratat startul în noul sezon de MLS. Inter Miami, echipa pentru care evoluează starul argentinian, a pierdut la scor de neprezentare pe terenul celor de la Los Angeles FC, 0-3, în prima rundă a noii stagiuni.Programul complet al primei etape din MLSCampioana en-titre din SUA nu a avut nicio șansă în fața echipei lui Heung-Min Son și Hugo Lloris. Cu Leo Messi integralist, Inter Miami a suferit o înfrângere usturătoare la Los Angeles, în fața a 75. ...
Rapid - Dinamo, peste Premier League, Serie A sau La Liga: statistică incredibilă înregistrată pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Derby-ul dintre Rapid și Dinamo, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 2-1, a avut un timp efectiv de joc peste mediile din cele mai importante campionate ale Europei în sezoanele recente. GSP a calculat cât a fost mingea în joc la partida de pe Arena Națională: 3880 de secunde, cifră care se transpune într-un timp efectiv de 64 de minute și 40 de secunde. ...
Bobera care a atras toate privirile la Jocurile Olimpice a făcut carieră în mediul online: „Altfel nu eram aici” # Gazeta Sporturilor
Desi Johnson (24 de ani), bobera originară din Australia, a devenit celebră prin intermediul rețelelor de socializare, după ce a început să posteze videoclipuri de la antrenamente în perioada pandemiei de Covid-19. Acum, Desi Johnson e urmărită pe Instagram de peste 1,3 milioane de oameni, însă australianca a declarat că vrea să rămână autentică. ...
