N-au ratat ocazia! Bannerele afișate de fanii lui FC Argeș în semn de protest, la primul meci după gafa lui Petrescu

„Sei bella come un gol al 90`!”. E o frază deja legendară, devenită cunoscută odată cu apariția ei pe o rețea de socializare, a cărei origine e necunoscută. A fost scrisă pe fațada unei case din cine știe ce orășel italian de cine știe ce Romeo mult prea îndrăgostit de cine știe ce Julietă, dar și mult prea timid, pesemne, să-i facă un compliment între 4 ochi. Așa că, îndrăgostit iremediabil, dar îndrăgostit iremediabil și de fotbal, a ales această metodă. ...