Ce i-a spus Gnahore lui Kopic, imediat după înfrângerea cu Rapid: „Am impresia că deznodământul e același”
Gazeta Sporturilor, 22 februarie 2026 11:20
În cadrul conferinței de presă de după partidă, Zeljko Kopic, 48 de ani, tehnicianul „câinilor”, a „disecat” cele întâmplate pe cel mai mare stadion al țării la Rapid - Dinamo, dezvăluind și dialogul pe care l-a avut cu Eddy Gnahore, mijlocașul roș-albilor, la câteva momente după terminarea partidei.Totodată, i-a felicitat pe giuleșteni pentru victorie și a subliniat că echipa sa a controlat mare parte din meci, dar a suferit din nou la finalizare. ...
• • •
Acum 5 minute
11:30
Costel Gâlcă i-a transformat pe Alex Dobre și pe Claudiu Petrila în derby-ul cu Dinamo: vedetele Rapidului au jucat cea mai mare parte din timp în propria jumătate de teren # Primul a strălucit la intercepții, ca un om defensiv, în timp ce al doilea nu a ajuns să tragă măcar un șut spre poartă!Rapid a reușit să câștige partida cu Dinamo din etapa #28, scor 2-1. ...
11:30
Tottenham - Arsenal, în capul de afiș al etapei #27 din Premier League » Radu Drăgușin, anunțat titular la debutul lui Igor Tudor pe banca lui Spurs # Gazeta Sporturilor
Tottenham și Arsenal, formațiile pregătite de Igor Tudor și Mikel Arteta, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #27 din Premier League. Derby-ul londonez va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contra cost, prin intermediul platformei VOYO.Conform informațiilor apărute în presa britanică, Radu Drăgușin va fi prezent pe teren încă din primul minut al întâlnirii. ...
Acum 15 minute
11:20
Pancu și-a amintit de un fotbalist și s-a lăsat pradă imaginației: „Mamă, am fi fost mult mai puternici!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul CFR-ului, a intrat în direct la TV a doua zi după succesul ardelenilor cu Petrolul, scor 2-1, în etapa 28 din Superliga. Vicecampioana României a ajuns la nouă victorii consecutive și este la un pas de calificarea în play-off. ...
11:20
Ce i-a spus Gnahore lui Kopic, imediat după înfrângerea cu Rapid: „Am impresia că deznodământul e același” # Gazeta Sporturilor
În cadrul conferinței de presă de după partidă, Zeljko Kopic, 48 de ani, tehnicianul „câinilor”, a „disecat” cele întâmplate pe cel mai mare stadion al țării la Rapid - Dinamo, dezvăluind și dialogul pe care l-a avut cu Eddy Gnahore, mijlocașul roș-albilor, la câteva momente după terminarea partidei.Totodată, i-a felicitat pe giuleșteni pentru victorie și a subliniat că echipa sa a controlat mare parte din meci, dar a suferit din nou la finalizare. ...
11:20
Ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor: Gloria Bistrița joacă în Norvegia cu Storhamar # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița joacă astăzi în Norvegia, de la ora 15:00, cu Storhamar, ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport și Prima Sport. Gloria Bistrița și-a consolidat locul 4 în grupă în etapa trecută, după ce a învins-o pe Debrecen cu 32-31 și indiferent de rezultatul partidei cu Storhamar, va râmâne pe aceeași poziție în clasament și va juca în play off cu Ikast. ...
Acum 30 minute
11:10
Legendarul atacant de la Dinamo a numit motivul #1 al eșecului cu Rapid: „N-am prea reușit” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac, legenda lui Dinamo, a analizat eșecul roș-albilor cu Rapid, scor 1-2. Fostul mare atacant a declarat pentru GSP că starea terenului a fost principalul obstacol al elevilor lui Zeljko Kopic, aceștia nereușind să-și pună în practică jocul obișnuit.Autor al unor goluri legendare din istoria lui Dinamo, cu Hamburg, Inter și Liverpool, Costel Orac e de părere că formația din Ștefan Cel Mare ar fi avut nevoie de un „vârf” pentru a desface pe Rapid. ...
Acum o oră
11:00
Ilia Malinin și-a luat adio de la Jocurile Olimpice cu un program special pentru Gala Laureaților: „Vreau să arăt lumii că și noi suntem ființe umane” # Gazeta Sporturilor
Ilia Malinin (21 de ani), medaliat cu aur în proba pe echipe, dar doar pe locul 8 la individual, a prezentat în cadrul Galei Laureaților un program inspirat de zbaterile sale din ultimul an, iar fondul sonor i-a fost melodia „Fear” a rapper-ului NF.Patinajul artistic a oferit multe povești la această ediție de Jocurile Olimpice. ...
11:00
Real Madrid a câștigat bătălia pentru fundașul central al reprezentativei Germaniei, Nico Schlotterbeck (26 de ani) - anunță cotidianul spaniol AS.Real Madrid se va despărți, în această vară, de David Alaba și, foarte probabil, și de Antonio Rudiger, amândoi la final de contract. Cel puțin pentru unul dintre ei, a rezolvat deja problema unui înlocuitor pe măsură - susține cotidianul AS. ...
10:50
10:50
Costin Lazăr a fost sincer cu mijlocașul Rapidului după victoria cu Dinamo: „Îi place domnului Gâlcă” # Gazeta Sporturilor
Costin Lazăr (44 de ani), fostul mijlocaș defensiv de la Rapid, a vorbit la GSP Live Special despre evoluția mijlocașului Cătălin Vulturar (21 de ani), integralist în victoria cu Dinamo, scor 2-1. Lazăr a făcut o analiză detaliată a prestației tânărului, remarcând punctele tari, dar și aspectele care pot fi îmbunătățite.Rapid a reușit să iasă învingătoare în derby-ul cu Dinamo. ...
10:50
Dănciulescu a numit jucătorul care-i lipsește lui Dinamo: „N-are de calitatea lui” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Ionel Dănciulescu (49 de ani), legenda „câinilor”, a reacționat a doua zi după eșecul de pe Arena Națională. Dinamo a pierdut pentru a doua oară în acest sezon cu Rapid, iar echipa are un mare minus în viziunea fostului mare atacant.Echipa antrenată de Zeljko Kopic n-a transferat un mijlocaș care să-l înlocuiască pe Patrick Olsen (31 de ani). ...
10:50
Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, primul meci în nocturnă pe „1 Mai” » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, meci în etapa 28 din Superliga, se joacă în această seară începând cu ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor prezenți la Slobozia.Va fi primul meci din istorie la Slobozia în nocturnă. Gazdele s-au pregătit pe tot parcursul săptămânii pentru acest moment, iar așteptarea a luat sfârșit. ...
10:40
Leo Messi, debut de coșmar în noul sezon de MLS » Inter Miami a fost făcută „KO” de echipa lui Heung-Min Son # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) a ratat startul în noul sezon de MLS. Inter Miami, echipa pentru care evoluează starul argentinian, a pierdut la scor de neprezentare pe terenul celor de la Los Angeles FC, 0-3, în prima rundă a noii stagiuni.Programul complet al primei etape din MLSCampioana en-titre din SUA nu a avut nicio șansă în fața echipei lui Heung-Min Son și Hugo Lloris. Cu Leo Messi integralist, Inter Miami a suferit o înfrângere usturătoare la Los Angeles, în fața a 75. ...
Acum 2 ore
10:30
Rapid - Dinamo, peste Premier League, Serie A sau La Liga: statistică incredibilă înregistrată pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Derby-ul dintre Rapid și Dinamo, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 2-1, a avut un timp efectiv de joc peste mediile din cele mai importante campionate ale Europei în sezoanele recente. GSP a calculat cât a fost mingea în joc la partida de pe Arena Națională: 3880 de secunde, cifră care se transpune într-un timp efectiv de 64 de minute și 40 de secunde. ...
10:30
Bobera care a atras toate privirile la Jocurile Olimpice a făcut carieră în mediul online: „Altfel nu eram aici” # Gazeta Sporturilor
Desi Johnson (24 de ani), bobera originară din Australia, a devenit celebră prin intermediul rețelelor de socializare, după ce a început să posteze videoclipuri de la antrenamente în perioada pandemiei de Covid-19. Acum, Desi Johnson e urmărită pe Instagram de peste 1,3 milioane de oameni, însă australianca a declarat că vrea să rămână autentică. ...
10:20
FC Argeș - Farul, partidă cu implicații în bătălia pentru play-off, se joacă astăzi, de la ora 15:00. Duelul de la Mioveni e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
10:20
Otto Hindrich a debutat pentru noua echipă, la o lună după ce a fost vândut de CFR # Gazeta Sporturilor
Portarul Otto Hindrich (23 de ani) a debutat sâmbătă seara pentru Legia Varșovia, formația din Polonia care l-a transferat în această iarnă de la CFR Cluj.Fosta echipă a lui Edi Iordănescu se află într-o situație dramatică pe plan intern și a ajuns să lupte pentru evitarea retrogradării. Sâmbătă a făcut un pas în acest sens și a învins-o pe teren propriu pe Plock, scor 2-1.Otto Hindrich a debutat pentru Legia VarșoviaArdelenii au primit 800. ...
10:20
Unul dintre cei mai constanți români din străinătate a semnat în China: „Va purta tricoul cu numărul 7” # Gazeta Sporturilor
Patrick Popescu (29 de ani) schimbă continentul. Unul dintre cei mai constanți fotbaliști români din străinătate a semnat un contract cu Meizhou Hakka, formație care evoluează în liga secundă din China, proaspăt retrogradată.Mijlocașul ofensiv vine după trei sezoane solide la vicecampioana Lituaniei, FC Hegelmann, unde a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei. ...
10:00
Igor Tudor îi dă speranțe lui Radu Drăgușin: „Am recunoscut imediat talentul lui” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin ar putea fi titular astăzi, la Tottenham, în derby-ul cu Arsenal. Noul manager, Igor Tudor, a vorbit despre el la conferința de presă.Într-o perioadă în care are nevoie ca de apă de cât mai multe minute pe teren, după ruptura de ligament încrucișat care l-a ținut mai bine de-un an pe tușă, Radu Drăgușin primește o veste bună de la noul manager, Igor Tudor. ...
10:00
Lotul naționalei feminine pentru primele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
FRF a anunțat lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru primele două meciuri ale naționalei feminine a României din preliminariile Campionatului Mondial din 2027.În aceste preliminarii, România face parte din grupa C5, alături de Republica Moldova și Cipru. Fiecare națională va disputa patru meciuri, tur-retur, cu celelalte echipe din grupă. ...
09:50
Legenda lui Dinamo nu mai are răbdare cu titularul lui Kopic: „Pe vremea mea era o vorbă” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fostul mare atacant al „câinilor”, a debutat sâmbătă seară în postura de analist TV. Acesta a comentat deznodământul partidei de pe Arena Națională.„Cleo” a fost nemulțumit de prestația scoțianului Danny Armstrong (28 de ani), cel care a rămas dator în viziunea lui și care „trăiește” din hattrickul pe care l-a marcat în poarta celor de la FCSB. ...
09:50
Cristiano Ronaldo, fericit după ce a reușit o „dublă”: „Aparțin Arabiei Saudite” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost din nou decisiv pentru Al Nassr, marcând de două ori în victoria categorică, 4-0, cu Al-Hazem, rezultat care a readus echipa pe primul loc în Arabia Saudită. Starul portughez a punctat o dată în fiecare repriză, ambele goluri fiind pasate de Kingsley Coman.Pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Coman și Angelo, cu un gol spectaculos. ...
09:50
Cristiano Ronaldo înscrie pe bandă rulantă, iar Al Nassr revine pe primul loc în Arabia Saudită » Portughezul a stabilit o nouă premieră în istoria fotbalului # Gazeta Sporturilor
Al Nassr s-a impus fără emoții pe teren propriu în fața celor de la Al Hazem, scor 4-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo a înscris o „dublă”, ajutându-și astfel echipa să revină pe primul loc în clasament.Programul complet al etapei #23 din Saudi Pro LeagueAjuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr. ...
09:50
Cum răspunde Costel Gâlcă scandărilor rasiste ale dinamoviștilor: „Trebuie să existe fair-play” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă, 53 de ani, i-a dat „mat” pentru a doua oară în acest sezon lui Zeljko Kopic, Rapid fiind singura echipă care a câștigat tur-retur în fața celor de la Dinamo. După succesul de aseară, scor 2-1, tehnicianul giuleștenilor a abordat mai multe subiecte în cadrul conferinței de presă, printre care și cel al rasismului, fiind invocat de mai multe ori înaintea, în timpul și după derby-ul de pe cel mai mare stadion al țării. ...
Acum 4 ore
09:20
Arteta își amenință jucătorii înaintea duelului cu Drăgușin: „Cine crede că nu poate face față...”” # Gazeta Sporturilor
Arsenal mai are doar două puncte în fața lui Manchester City, înaintea meciului de astăzi cu Tottenham, iar Mikel Arteta a simțit nevoia să-și „trezească” jucătorii.Cu doar două victorii obținute în ultimele 7 etape, liderul Arsenal se află sub o presiune imensă înaintea derby-ului cu Tottenham. Mai ales după ce Manchester City s-a apropiat sâmbătă seară la numai 2 puncte, grație victoriei în fața lui Newcastle (2-1).Mikel Arteta: „Acum am ajuns acolo. ...
09:20
După Rapid - Dinamo, dezastrul » Așa arată gazonul Arenei Naționale înainte de FCSB - Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
După Rapid - Dinamo 2-1, gazonul de pe Arena Națională a rămas în condiții teribile. FCSB - Metaloglobus se va juca aici luni seară, de la ora 20:00Într-o perioadă cu ninsori abundente în București, terenul de pe cel mai mare stadion al țării nu a scăpat nevătămat. Acoperit de zăpadă toată ziua de duminică, până la startul derby-ului, gazonul a fost vizibil afectat. ...
09:10
Louis Munteanu (23 de ani) a debutat pentru DC United în MLS, în victoria reușită de echipa sa în prima etapă a noului sezon, 1-0 pe teren propriu cu Philadelphia Union.Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 70, înlocuindu-l pe Gabriel Pirani, însă n-a reușit să iasă în evidență cu nimic.Louis Munteanu, debut oficial în MLSLouis Munteanu a avut două tentative de a șuta, însă nu a reușit să cadreze mingea pe spațiul porții. ...
08:50
Fostul arbitru a disecat faza controversată din Rapid - Dinamo: „Acele gesturi făcute de el nu se recomandă” # Gazeta Sporturilor
Fostul arbitru Cristi Balaj (54 de ani) este de părere că golul marcat de Dinamo în prima repriză cu Rapid, în eșecul cu scorul de 1-2, a fost anulat în mod corect. Dinamo a început mai bine meciul și s-a năpustit la poarta Rapidului, iar Alberto Soro a reușit să înscrie în minutul 15, însă golul a fost anulat pentru un fault în construcția fazei, cu ajutorul VAR-ului. ...
08:40
Arbeloa, dezolat: „Dacă nu ești la 100%, oricine te poate învinge” » Ce a făcut Dani Ceballos # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a pierdut la Osasuna, 1-2, și a ratat astfel ocazia de a se distanța în frunta clasamentului. Barcelona îi poate depăși pe „galactici”, astăzi, cu o victorie în fața lui Levante.Golul care a pecetluit eșecul Madridului a venit în prelungiri (min. 90+5), când VAR a validat golul lui Raul Garcia, anulat inițial pentru o presupusă poziție de „afară din joc”. ...
08:20
Jessica Pegula este noua campioană de la Dubai, după o prestație solidă în finala cu Elina Svitolina # Gazeta Sporturilor
Jessica Pegula (31 de ani, #5 WTA) a câștigat turneul WTA 1000 de la Dubai după ce a învins-o în finală pe Elina Svitolina (31 de ani, #9 WTA), scor 6-2, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 13 minute.La acest turneu au participat și 3 românce pe tabloul principal, însă niciuna nu a reușit să treacă de „optimi”. ...
08:00
Florin Prunea l-a auzit pe Robert Niță după Dinamo - Rapid și nu s-a mai abținut: „Simbolul! Are, mă, 20 de meciuri?” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) l-a ironizat pe Robert Niță (48 de ani), fostul jucător de la Rapid, după ce acesta a fost auzit strigând „Aduceți penele!” în zona vestiarelor de la Arena Națională, la scurt timp după ce giuleștenii au învins-o pe rivala Dinamo cu scorul de 2-1.Robert Niță a apelat la aceste gesturi după ce Dinamo a prefațat marele derby într-o manieră cu tentă rasistă, într-o postare pe rețelele de socializare. ...
07:50
Pep șochează după 2-1 cu Newcastle: „Vreau ca băieții să se bucure de viață cu caipirinha și daiquiri” # Gazeta Sporturilor
Manchester City a învins-o sâmbătă seară pe Newcastle (2-1) și s-a apropiat la două puncte de liderul Arsenal, care joacă astăzi împotriva lui Tottenham.N-a fost nici pe departe cel mai bun meci al lui Manchester City, dar importante au fost punctele. „Cetățenii” le-au luat pe toate trei, iar managerul Pep Guardiola a fost în culmea fericirii.„Conexiunea pe care am avut-o cu fanii noștri a fost cea mai bună a sezonului. ...
Acum 8 ore
04:40
Rapid - Dinamo, meci care obișnuiește să scoată tot ce-i mai abject din vocabularele celor două grupări de suporteri, a recidivat sâmbătă seara, fără filtru, fără control parental. În teren a fost 2-1, dicționarele și normele de bun simț sunt încă în stare de asediuVechile obiceiuri recidivaseră, oricum, încă de dinaintea primului fluier, cu o postare nesărată (și neisprăvită?) a clubului care tocmai ce-și muștruluise public angajatul pentru acte de rasism și ...
03:40
03:40
Acum 12 ore
03:30
03:30
03:30
03:30
00:20
Daniel Paraschiv: „Incidentele dau un pic de nebunie unui meci de fotbal. Am luat și eu bulgări, dar cine nu a luat în copilărie?” # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv, marcatorul golului decisiv din Rapid - Dinamo 2-1, a comentat la finalul partidei incidentele din derby-ul bucureștean.Cu zăpadă în tribune, suporterii din tribune au făcut bulgări și au lovit jucătorii pe perioada partidei de pe Arena Națională. Portarul Rapidului, Marian Aioani, a fost lovit cu zăpadă chiar în cap de ultrașii dinamoviști, dar Daniel Paraschiv nu s-a arătat foarte deranjat de incidente: „Dau un pic de nebunie incidentele”. ...
00:20
Raul Opruț a avut puterea să glumească și a oferit declarația serii, după Rapid - Dinamo: „I-am zis să vină cât mai repede” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Raul Opruț (28 de ani) a înscris golul #5 pentru Dinamo în 2026, însă prea târziu pentru ca elevii lui Zeljko Kopic să obțină măcar un punct. La final, întrebat de iminenta venire a lui George Pușcaș (29 de ani), fotbalistul a dat declarația serii.Opruț a explicat că a purtat mai multe discuții cu noul atacant al „câinilor” și i-a transmis că-l așteaptă cât mai repede pentru a-l depăși în clasamentul golgheterilor. ...
00:20
CFR Cluj a câștigat sâmbătă seara meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-1, în etapa a 28-a din Superliga, și a luat o opțiune serioasă la calificarea în play-off, misiune care părea imposibilă la un moment dat în acest sezon, când echipa era mai aproape de retrogradare. Elevii lui Daniel Pancu au legat 9 victorii consecutive în campionat, lucru pe care nicio altă echipă nu îl mai făcuse de 5 sezoane. ...
00:00
CS Rapid București și-a aflat adversara din „sferturile” EHF European League! O triplă câștigătoare a Ligii Campionilor va veni în România # Gazeta Sporturilor
Deși nu a jucat încă în ultima etapă din faza grupelor, CS Rapid București și-a aflat adversara din sferturile de finală ale EHF European League. Trupa din Capitală se va duela cu Viborg HK, grupare ce a fost în aceeași grupă cu CSM Corona Brașov.CS Rapid București este singura din cele 3 echipe ce au reprezentat România în EHF European League care s-a calificat în sferturile de finală ale competiției. ...
21 februarie 2026
23:50
Victor Angelescu i-a întors-o lui Dinamo printr-un singur cuvânt » Îi cere direct lui Gâlcă: „Vreau să joace ei 3” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a intrat în direct la TV după succesul din această seară. Șeful Rapidului a savurat din plin victoria și i-a răspuns lui Dinamo, după postarea controversată publicată înaintea partidei.Angelescu și-a lăudat jucătorii și a precizat că și-ar dori să vadă în viitor formula trimisă de Gâlcă în această seară, cu Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila în același timp. ...
23:40
Paradoxul derby-ului » Rapid nu o pățise niciodată din momentul revenirii în Superligă! # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Rapid a reușit să câștige sâmbătă seara derby-ul cu Dinamo și să o egaleze în fruntea clasamentului. În ciuda succesului, posesia giuleștenilor a fost mult sub așteptări, într-un joc în care Dinamo a stat mult în atac, forțând un rezultat pozitiv până la final. În niciun alt meci al Rapidului, de la revenire în prima ligă, acum 5 ani, nu a fost mai slabă posesia ca în meciul din runda cu numărul #28. ...
23:30
Bătut din nou de Rapid, Kopic dezvăluie: „De asta n-a jucat!” » Când vine George Pușcaș # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor”, a reacționat după încă un eșec în fața giuleștenilor. Croatul n-a avut ce să le reproșeze jucătorilor, însă rămâne cu gustul amar al rezultatului.Elevii lui Costel Gâlcă au rezolvat partida încă din prima repriză, atunci când au punctat prin Andrei Borza (30') și Daniel Paraschiv (34').Kopic a explicat motivul pentru care a ales să înceapă partida cu Mamadou Karamoko rezervă. ...
23:30
Cum l-a descusut Constantin Gâlcă pe Zeljko Kopic: „Știam că o să facă asta și i-am surprins” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a comentat victoria echipei sale în derby-ul contra celor de la Dinamo, scor 2-1, într-un meci din etapa #28 din Superliga.Constantin Gâlcă a vorbit despre cum a abordat tactic partida, despre deciziile pe care le-a luat în alcătuirea echipei și despre Daniel Paraschiv, cel care a marcat golul victoriei în minutul 34. Constantin Gâlcă a reacționat după Rapid - Dinamo: „Știam că o să lase spații. ...
